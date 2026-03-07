Trump ar fi arătat un interes puternic pentru o intervenție terestră în Iran. Scenariile luate în calcul de experții americani

03:45

Cursa aeriană Oman - București, în care nu prins loc fiica lui Victor Ponta, a fost realizată prin Mecanismul de protecție civilă european. Au fost îmbarcați 127 de cetățeni români dintre care 95 de minori din grupuri de școlari din Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni străini.