Trump ar fi arătat un interes puternic pentru o intervenție terestră în Iran. Scenariile luate în calcul de experții americani
Adevarul.ro, 7 martie 2026 13:45
Președintele american Donald Trump ar fi arătat în discuții private un interes puternic pentru o eventuală desfășurare a trupelor americane la sol în Iran, potrivit unor oficiali americani, un fost oficial și o persoană familiarizată cu aceste discuții, relatează NBC News.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
14:15
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant # Adevarul.ro
Un profesor din India, Raviraj Master, a postat o problemă aparent simplă, dar imposibil de rezolvat pentru elevii săi.
14:15
Tatăl lui Mitică Dragomir, experiență cutremurătoare pe front. „Avea 80 de kile când a plecat la război, s-a întors acasă cu 40” # Adevarul.ro
Mitică Dragomir a vorbit despre suferința tatălui său pe frontul Cotului Donului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
14:15
Criză în Orientul Mijlociu. Andrei Țărnea: Avem în continuare circa 400 de persoane prioritare numai în EAU # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a făcut, sâmbătă, 7 martie, noi precizări cu privire la situația cetățenilor români afectați de criza din Orientul Mijlociu.
Acum o oră
13:45
Trump ar fi arătat un interes puternic pentru o intervenție terestră în Iran. Scenariile luate în calcul de experții americani # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump ar fi arătat în discuții private un interes puternic pentru o eventuală desfășurare a trupelor americane la sol în Iran, potrivit unor oficiali americani, un fost oficial și o persoană familiarizată cu aceste discuții, relatează NBC News.
13:30
Președintele Senatului nu respinge o eventuală propunere de a fi șef la SRI. „Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza” # Adevarul.ro
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a afirmat sâmbătă, în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre numirea în fruntea SRI. Abrudean a dat de înțeles că ar accepta funcția dacă șeful statului i-ar propune.
13:30
Teo Trandafir, dezvăluiri despre mama biologică a fiicei ei: „Niciodată n-am vrut s-o văd. Mama Maiei sunt eu” # Adevarul.ro
Teo Trandafir a vorbit deschis despre unele dintre cele mai importante momente din viața sa, inclusiv despre adopția fiicei sale, Maia (21 de ani), dar și despre mama biologică a tinerei.
Acum 2 ore
13:15
Cum au fost primiți sportivii ruși la Jocurile Paralimpice 2026. „Steagul Rusiei este pătat de sânge!” # Adevarul.ro
La Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Verona, delegațiile au fost primite diferit: aplauze mari pentru Ucraina, în timp ce sportivii ruși au trecut aproape neobservați.
13:15
Premierul britanic, acuzat că încearcă să imite mesajele lui Trump: ce videoclip a postat Starmer pe TikTok # Adevarul.ro
Keir Starmer a fost acuzat că a încercat să imite mesajele lui Donald Trump pe reţelele de socializare după ce a postat un videoclip TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus cu vocea prim-ministrului şi cu melodia trupei Dire Straits, „Money for Nothing”.
13:15
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre conflictul din Iran # Adevarul.ro
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”, spune generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, într-un podcast despre războiul din Iran. Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran ridică întrebări majore despre direcția strategică a Washingtonului.
13:00
SUA aprobă o vânzare masivă de armament către Israel: 12.000 de bombe, aprobate fără vot în Congres # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri vânzarea către Israel a 12.000 de bombe cu o greutate de 470 kg fiecare, într-un moment în care cele două ţări sunt angajate într-un război ce se intensifică în Orientul Mijlociu.
13:00
„Războaiele robotizate sunt deja o realitate”. Cum folosesc ucrainenii roboții pe teren: au luat prizonieri și au respins atacuri # Adevarul.ro
De la începutul invaziei rusești pe scară largă, războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de înaltă tehnologie.
13:00
Noi imagini cu lucrările la tronsonul DN2 - A2 din Centura București, printre ultimele secțiuni nelărgite la patru benzi din ocolitoarea Capitalei, a fost postate pe un canalul Youtube Infrastructură România.
12:30
Mărturia cetățeanului pakistanez găsit vinovat pentru complot de asasinat asupra lui Trump și a altor oficiali ai SUA, la ordinele Iranului # Adevarul.ro
Un cetățean pakistanez, Asif Raza Merchant, a fost găsit vinovat vineri într-o instanță federală din Brooklyn de complot pentru a-l asasina pe fostul președinte Donald Trump și alți politicieni americani proeminenți, la cererea Iranului, au transmis procurorii americani.
Acum 4 ore
12:00
SUA au efectuat o lovitură militară țintită asupra unei rețele narcoteroriste din Ecuador # Adevarul.ro
Statele Unite și Ecuadorul au efectuat vineri o lovitură militară țintită împotriva unei presupuse rețele narco-teroriste din Ecuador, marcând o escaladare semnificativă a campaniei Washingtonului împotriva organizațiilor de trafic de droguri din America Latină, relatează Fox News.
12:00
O salamandră de foc care și-a petrecut iarna în galeriile unui baraj din România a ieşit din hibernare # Adevarul.ro
O salamandră care a petrecut iarna în galeriile barajului Râuşor a ieşit din hibernare, a anunţat, sâmbătă, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Argeş-Vedea.
12:00
Mecanic român păgubit de 6.000 de euro de un conațional în Spania: „Mi-a spus că trimite doi albanezi să-mi taie picioarele” # Adevarul.ro
Un mecanic român în vârstă de 39 de ani susține că proprietarul unui atelier auto ilegal din Palma de Mallorca, Spania, i-ar fi reținut unelte în valoare de aproximativ 6.000 de euro și l-ar fi amenințat atunci când a încercat să le recupereze.
12:00
Cine este Gendai Kuwata, tânărul care a primit Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu. „Este absolut senzațional” # Adevarul.ro
Gendai Kuwata, un artist autodidact care combină dansul de tip animation cu spectecole impresionante de lumini laser, a fost trimis direct în semifinala Românii au Talent, după ce a reușit să îi impresioneze pe jurați, obținând astfel un Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu.
11:45
Greșeala care-ți transformă bagajul în magnet pentru hoți: de ce să nu îți înfoliezi valiza în plastic și ce culori să eviți # Adevarul.ro
Furtul bagajelor sau al bunurilor din acestea îți poate strica garantat vacanța. Pentru ca depunerea plângerilor la poliție să nu îți consume timpul de relaxare, specialiștii au venit cu câteva sfaturi despre cum să îți faci bagajul mai puțin atractiv pentru hoți.
11:45
Tragedia femeilor închise pe nedrept cărora comuniștii le-au furat pruncii. Istoric: „Nășteau fără asistență, în prezența gardienilor“ # Adevarul.ro
Pe 9 martie, România are marcată în calendar Ziua Deținuților Politic Anticomuniști. Femeile deținute politic erau forțate să nască în celule insalubre, sub supravegherea gardienilor, fără sprijin medical și fără intimitate.
11:30
Interlopul Fane Văncică, reținut pentru șantaj: a cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei # Adevarul.ro
Un bărbat de 40 de ani, cunoscut în lumea interlopă drept Fane Văncică, a fost reținut după ce l-ar fi amenințat pe administratorul unei societăți comerciale cu moartea.
11:30
Jucătoare de tenis amenințată cu moartea, dacă nu pierde meciul. „Mi-au trimis poze cu familia mea și o armă. Foarte înfricoșător!” # Adevarul.ro
Mai multe jucătoare de tenis, printre care Panna Udvardy și Lucrezia Stefanini, au primit amenințări înainte de meciuri.
11:30
Polițiștii le-au pus gând rău şoferilor care conduc maşini cu volanul pe partea dreaptă. Sute de amenzi într-o singură zi # Adevarul.ro
Aproape 600 de şoferi care conduceau maşini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendaţi de poliţiştii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficienţe tehnice la autovehicule sau depăşirea vitezei legale.
11:00
Iranul anunță suspendarea atacurilor asupra țărilor vecine. „Cer scuze vecinilor atacați” # Adevarul.ro
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă, 7 martie, că forul său de conducere provizoriu a aprobat suspendarea atacurilor împotriva țărilor vecine, cu excepția cazului în care un atac asupra Iranului ar proveni din partea acestor țări.
11:00
Un bombardier strategic american B-1 Lancer a sosit la o bază din Marea Britanie. SUA și Israelul semnalează o nouă etapă a operațiunilor în Iran # Adevarul.ro
Un bombardier strategic american B-1 Lancer, capabil să transporte până la 24 de rachete și să atingă viteze de aproximativ 1.450 km/h, a aterizat vineri la o bază a Forțelor Aeriene Regale din Marea Britanie, relatează New York Post.
10:45
Consulul general al României, Viorel Badea, a fost filmat în timp ce le vorbea elevilo aflați în Dubai, în contextul în care mii de români sunt blocați de război în statele din Golful Persic.
10:30
Planul de a-și salva fiica bolnavă s-a transformat în tragedie. O femeie și-a ucis copiii și s-a sinucis, după ce soțul și-a înscenat moartea # Adevarul.ro
Un bărbat și-a înscenat moartea sperând că despăgubirea din asigurare va acoperi cheltuielile medicale ale fiicei sale. Soția lui, devastată crezând că acesta a murit, a făcut apoi un gest greu de imaginat, în speranța de a „reuni familia”.
10:30
Ciudat că nu se caută o explicație deciziei Președintelui României de a refuza oferta „umbrelei nucleare europene” propusă de Franța.
10:30
Atac terestru al SUA în Iran sau negocieri de pace? Planurile Washingtonului, decriptate de experți: „Există trei scenarii realiste” # Adevarul.ro
S-a terminat cu iluzia unui război fulger în Iran: deși se vorbea de câteva zile, oficialii americani și israelieni vin acum cu alte variante. Generalul Adriean Pârlog și experta Raluca Moldovan dezvăluie cele mai negre scenarii.
Acum 6 ore
10:15
Fabrizio Romano, numit „șarlatan, nu jurnalist”, după postările plătite. Specialistul în mercato își pierde din credibilitate, devenind un „influencer al fotbalului” # Adevarul.ro
Fabrizio Romano este criticat pentru postări sponsorizate și începuturi controversate în jurnalismul sportiv.
10:00
Iranul lovește state cu baze americane, Israelul bombardează Teheran și Beirut. Trump cere capitularea necondiționată # Adevarul.ro
Războiul din Iran a intrat sâmbătă în a doua săptămână, iar incertitudinea privind modul și momentul în care se vor încheia ostilitățile rămâne ridicată.
10:00
Americanii au informații că China va sprijini Iranul, iar Rusia ajută deja cu informații despre SUA # Adevarul.ro
SUA dețin, de asemenea, informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum.
09:30
Traficul pe DN1, blocat la Bușteni, după ce un tir care a intrat într-un parapet a blocat ambele sensuri # Adevarul.ro
Traficul rutier este complet blocat, sâmbătă, pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea.
09:30
Jaqueline Cristian întoarce un meci incredibil la Indian Wells și merge în turul trei. Urmează un duel aprig cu Sabalenka # Adevarul.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul al treilea la Indian Wells Open după o revenire spectaculoasă în fața australiencei Maya Joint.
09:15
Dragoș Pătraru ar putea reveni cu Starea Nației la TVR1, la 8 ani după ce a fost dat afară de fosta conducere # Adevarul.ro
Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației, negociază cu TVR1 revenirea pe micile ecrane. În urmă cu 8 ani el a fost dat afară de conducerea de atunci, în urma unor dezvăluiri.
09:15
Loturi întregi de pâine, retrase de pe piață după depistarea unui corp străin. Ce produse nu trebuie consumate # Adevarul.ro
Vel Pitar România a iniţiat retragerea de pe piaţă a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
08:30
Dennis Man i-a dat pe spate pe olandezi. Românul, desemnat jucătorul lunii în Eredivisie # Adevarul.ro
Internaționalul tricolor a înscris trei goluri în luna februarie pentru PSV.
08:30
SUA vor să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, în contextul creșterii prețurilor la nivel mondial generate de situația din Iran # Adevarul.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu.
Acum 8 ore
08:15
Războiul cu Iran oferă încă o dovadă că, în conflictele moderne, câștigarea bătăliilor invizibile este esențială pentru succesul pe câmpul de luptă.
08:00
Cât costă Paștele la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețuri exorbitante pentru o experiență pe măsură # Adevarul.ro
Românii care vor să petreacă Paștele la munte pot alege și hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brașov.
08:00
Răzvan Burleanu, în fața ultimului mandat la șefia FRF. S-a stabilit lista finală pentru alegerile din 18 martie # Adevarul.ro
Scrutin fără emoții pentru actualul șef al fotbalului românesc.
07:15
Ce se ascunde în spatele reținerii unor angajați ai băncii de stat urainene la Budapesta # Adevarul.ro
Reținerea unor angajați ai băncii de stat ucrainene care transportau zeci de milioane de dolari și kilograme de aur în centrul Budapestei riscă să declanșeze unul dintre cele mai mari scandaluri diplomatice dintre Ucraina și Ungaria din ultimii ani.
07:15
Sorana Cîrstea, magistrală la Indian Wells. A spulberat o favorită și urcă vertiginos în clasamentul mondial # Adevarul.ro
Românca, recompensată cu un cec consistent.
Acum 12 ore
06:15
Relația toxică dintre elevi și telefoane în școli, descrisă de profesori: „Am plecat plângând după discuții cu ei” # Adevarul.ro
Adicția pentru telefoane mobile a elevilor și educația precară primită acasă sunt adesea reclamate de profesori. Unii se plâng de haosul din școli, adăugând că le este tot mai dificil să își desfășoare activitatea normal.
05:15
Metoda „bulgărele de zăpadă”: strategia care te ajută să scapi de datoriile de pe cardul de cumpărături mai repede # Adevarul.ro
La trei luni de la începutul anului, presiunea datoriilor la cardurile de credit se face încă simțită. Și nu doar în România.
04:15
Viitorul banilor. Ce sunt monedele digitale și cum diferă de banii dintr-un cont bancar # Adevarul.ro
Europa a rămas în urmă în adoptarea unor noi metode de plată, dincolo de formele de bani pe care le cunoaștem deja – numerar, plăți cu cardul (bani prin cont bancar) sau criptomonede. Se așteaptă o adoptare la scară largă a monedelor digitale și dezvoltarea propriei infrastructuri financiare.
03:45
De ce în cursa în care nu a prins loc fiica lui Ponta erau 39 de cetățeni străini? MAE: „numărul de locuri alocate cetățenilor români, complet ocupat” # Adevarul.ro
Cursa aeriană Oman - București, în care nu prins loc fiica lui Victor Ponta, a fost realizată prin Mecanismul de protecție civilă european. Au fost îmbarcați 127 de cetățeni români dintre care 95 de minori din grupuri de școlari din Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni străini.
03:15
După școală, copiii ajung acasă cu multă energie și cu dorința de a face ceva diferit. În multe familii, telefonul sau tableta rezolvă problema în zece secunde și tocmai de aceea e primul răspuns la îndemână pentru mulți părinți.
02:45
Persoane apropiate de fostul lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi achiziționat proprietăți luxoase în Londra, potrivit unor informații apărute recent despre investiții imobiliare de zeci de milioane de lire sterline.
02:15
Povestea unuia dintre cei mai controversați lideri ai Rusiei. Se temea de asasinate, era un familist convins și îi plăcea alcoolul # Adevarul.ro
Părintele naționalismului conservator și teocratic rusesc, ale cărui influențe se simt, parțial, și astăzi, a fost țarul Alexandru al III-lea, un inamic al reformelor și al libertăților cetățenești. Politicile sale cu iz dictatorial au sădit germenii Revoluției Ruse din 1917.
Acum 24 ore
01:15
Scumpirea motorinei a crescut deja prețurile unor produse și servicii din România. Ce alte majorări ne așteaptă # Adevarul.ro
Creșterea prețurilor la motorină a adus în mai puțin de trei luni scumpiri de până la 7% a produselor și serviciilor din România, potrivit calculelor unui expert în energie, care confirmă astfel predicțiile transportatorilor din ultima perioadă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.