Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"

21:40

După şapte zile de groază, elevii plecaţi în excursie şi prinşi în mijlocul războiului din Orient s-au întors astăzi acasă din Dubai. Au fost scene emoţionante la aeroportul Otopeni, unde copiii şi părinţii s-au aruncat unii în braţele altora. Iar scandalul cu fiica lui Victor Ponta capătă accente dramatice. Mama ei vrea să facă plângere penală împotriva ministrului de externe pe care îl acuză că nu i-a lăsat fiica să se urce în avion. Ministerul de externe anunţă, însă, că fata nici nu era pe lista pasagerilor.