Sute de mii de turiști, printre care şi români, evacuați din Dubai în timp ce aeroportul era atacat de Iran
ObservatorNews, 7 martie 2026 20:20
Extaz şi agonie în războiul din Orientul Mijlociu. Qatar şi Emiratele Arabe Unite au redeschis parţial spaţiul aerian pentru a permite sutelor de mii de europeni blocaţi în zonă să plece acasă. În mijlocul evacuărilor, însă, aeroportul din Dubai a fost atacat cu drone şi rachete.
Acum 30 minute
20:40
Industria care îi atrage pe tineri cu salarii de peste 12.000 de lei. "Vreau să lucrez la SRI sau la ONU" # ObservatorNews
În ciuda concedierilor pe bandă rulantă din IT, liceenii sunt atraşi în continuare de această industrie. Peste două mii de liceeni elevi din toată ţara au dat sâmbătă un test înainte admiterii la două dintre cele mai căutate facultăţi de la Politehnica Bucureşti: Automatică şi Tehnologia Informaţiei. Încrezători în forţele lor, sunt convinşi că inteligenţa artificială le va fi partener, nu înlocuitor.
20:40
Câmpuri de flori pe trotuarele marilor oraşe de 8 martie. Ce aleg românii anul acesta şi cât scot din buzunare # ObservatorNews
Ziua femeii se sărbătoreşte un weekend întreg în acest an. Câmpuri întregi de flori s-au mutat pe trotuarele din marile oraşe. Cele mai căutate sunt zambilele şi lalelele. Sunt flori de sezon, dar au şi cele mai accesibile preţuri.
20:30
Cel puțin 8 morți și zeci de răniți după tornade devastatoare în SUA. "Resturile zburau în toate direcţiile" # ObservatorNews
Cel puţin opt oameni au murit şi 12 au fost răniţi după ce mai multe tornade au devastat nordul şi centrul Statelor Unite. Vârtejurile au pus la pamant case şi stâlpi de curent. Imaginile filmate de vânătorii de tornade vor fi folosite de meteorologi pentru a încerca să prevadă fenomenele periculoase şi să avertizeze populaţia.
Acum o oră
20:20
Sute de mii de turiști, printre care şi români, evacuați din Dubai în timp ce aeroportul era atacat de Iran # ObservatorNews
Extaz şi agonie în războiul din Orientul Mijlociu. Qatar şi Emiratele Arabe Unite au redeschis parţial spaţiul aerian pentru a permite sutelor de mii de europeni blocaţi în zonă să plece acasă. În mijlocul evacuărilor, însă, aeroportul din Dubai a fost atacat cu drone şi rachete.
20:10
Loturi de pâine retrase de pe piaţă de liderul fabricilor de pâine din România. Ar putea conţine plastic # ObservatorNews
Alertă alimentară! Liderul fabricilor de pâine din România retrage de pe piaţă două sortimente şi avertizează cumpărătorii - trebuie distruse pe loc sau returnate la magazin. Ar putea conţine bucăţi periculoase de plastic.
Acum 2 ore
19:50
Momentul în care fostul şef al Vămii din Portul Constanţa ia mită, filmat pas cu pas. 15.000 € într-o lună # ObservatorNews
Operaţiunea de flagrant din portul Constanţa a fost filmată pas cu pas. Imaginile arată clar cum şeful vămii primeşte şpaga chiar pe holurile instituţiei. Judecătorii l-au trimis în arest preventiv pentru o mită de 15.000 de euro primită de la un singur om de afaceri. Şi adjunctul lui a pus mâna pe bani de două ori, dar a fost plasat sub control judiciar.
19:50
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni" # ObservatorNews
Ghinion în dragoste, pagubă în portofel. Un tânăr din Capitală a căzut în plasa unei individe care pretindea că este maică stareţă făcătoare de minuni şi îi poate aduce iubita înapoi. Ca prin farmec bărbatul a rămas fără 7.000 de lei. Femeia se folosea de fotografia unei călugăriţe reale şi pretindea că printre clienţii ei se numără importanţi oameni de afaceri şi politicieni de rang înalt.
19:30
Momentul în care o ambulanţă cu 6 persoane, între care un bebeluş, se răstoarnă după ce e lovită de o maşină # ObservatorNews
Autorităţile au declanşat planul roşu de intervenţie la Sibiu după ce o ambulanţă s-a răsturnat în timpul unei misiuni. Salvarea îi ducea la unitatea de primiri urgenţe pe un bebeluş şi pe mama lui, când un şofer neatent a intrat în plin în autosanitară. Şapte persoane au ajuns la spital din cauza accidentului.
Acum 4 ore
18:30
Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru "operaţiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ceea ce ar periclita vieţile unor britanici", a comunicat sâmbătă pe platforma X ministerul apărării de la Londra, citat de AFP, potrivit Agerpres.
18:20
Trump anunță o coaliție militară internațională împotriva cartelurilor. 17 state s-au alăturat # ObservatorNews
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă formarea unei coaliții militare împotriva cartelurilor, destinată combaterii rețelelor de crimă organizată care operează în emisfera vestică.
17:40
Replica actorului Timothée Chalamet, care a aprins spiritele în lumea spectacolului # ObservatorNews
Actorul Timothée Chalamet, nominalizat la Oscar, a stârnit o întreagă controversă în lumea artelor performative după ce a afirmat că nu crede că publicul se mai interesează de balet și operă, considerând aceste domenii ca nefiind pe placul maselor, relatează BBC.
17:20
"Tramvaiul corporatiştilor" revine pe şine după ani de lucrări. Linia 5, traseu extins prin Bucureşti # ObservatorNews
Linia 5 de tramvai din Bucureşti, aşa zisa linie a "tramvaiului corporatiştilor", va fi repusă în funcţiune. După ani de lucrări, şantierul este aproape finalizat, iar costurile au trecut de 140 milioane lei. Club Feroviar a notat iniţial că planul STB era ca linia 5 să devină linia 50, dar până la urmă oficialii au hotărât să păstreze indicativul vechi - 5.
Acum 6 ore
17:00
Purtătorul de cuvânt al MAE, despre lipsurile din instituţie: "Este un minister cu o oarecare modestie" # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat că ministerul la care lucrează are mai multe lipsuri, de la numărul de persoane care muncesc aici, până la lipsa avioanelor sau chiar a oamenilor antrenaţi pentru situaţii de criză.
16:50
"A plecat cu semnul de concierge". Ce luăm ca "suvenir" din camera de hotel, sfaturile unui expert hotelier # ObservatorNews
Secretele unei șederi reușite la hotel pot face diferența între o vacanță obișnuită și una memorabilă. Într-un interviu exclusiv pentru Observator, Cristina Huzum, specialist în industria hotelieră, a dezvăluit ce luăm și ce nu luăm ca suvenir din camerele de hotel, cum alegem cele mai bune cazări și care sunt trucurile pentru a avea o experiență plăcută chiar de la check-in. Expertiza sa include sfaturi despre review-uri, poze, comportament la recepție și importanța ospitalității ca avantaj competitiv în orice afacere.
16:40
Ce este "sharentingul" și de ce poate afecta relația dintre părinți și copii. Explicaţia psihologilor # ObservatorNews
Tot mai multe țări discută despre interzicerea accesului minorilor pe rețelele sociale, însă specialiștii atrag atenția asupra unui alt pericol din mediul online: "sharentingul" – obiceiul părinților de a posta frecvent fotografii, videoclipuri sau informații despre copiii lor pe internet. Deși multe dintre aceste postări surprind momente aparent inofensive – vacanțe, joacă sau reușite ale copiilor – specialiștii avertizează că ele pot avea consecințe serioase în timp. Printre riscuri se numără cyberbullying-ul, furtul de identitate, folosirea imaginilor în deepfake-uri sau expunerea datelor de localizare.
16:30
Tot mai multe țări discută despre interzicerea accesului minorilor pe rețelele sociale, însă specialiștii atrag atenția asupra unui alt pericol din mediul online: "sharentingul" – obiceiul părinților de a posta frecvent fotografii, videoclipuri sau informații despre copiii lor pe internet. Deși multe dintre aceste postări surprind momente aparent inofensive – vacanțe, joacă sau reușite ale copiilor – specialiștii avertizează că ele pot avea consecințe serioase în timp. Printre riscuri se numără cyberbullying-ul, furtul de identitate, folosirea imaginilor în deepfake-uri sau expunerea datelor de localizare.
16:10
Alexandru Nazare, accident în Capitală. Două persoane la spital, după ce ministrul nu ar fi acordat prioritate # ObservatorNews
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.
16:00
La munte, primăvara a adus din nou viață pe pârtii. Chiar dacă temperaturile au crescut, încă se schiază bine.
15:40
MAE: 14.000 de români în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zbor pregătit pentru cei blocaţi în Qatar # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat sâmbătă, în cadrul unui briefing de presă organizat de MAE privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, că aproximativ 14.000 de cetățeni români aflați în regiune se află în atenția serviciilor consulare și a Celulei de Criză. Autoritățile pregătesc, totodată, un zbor cu 189 de locuri pe ruta Riad - București, destinat românilor aflați în Doha, Qatar, care au solicitat repatrierea.
15:40
Saloanele de înfrumusețare, pline înainte de 8 Martie. Care sunt tendinţele primăverii # ObservatorNews
În saloanele de înfrumuseţare nu ai loc să arunci un ac în această perioadă. Doamnele şi domnişoarele cheltuiesc oricât doar ca să arate bine pentru ziua de 8 martie.Iar stiliştii lucrează la foc continuu pentru a ne face, pe noi, femeile să ne simţim şi mai frumoase.
15:20
Două femei au ajuns la spital după ce au căzut dintr-un autobuz. Şoferul nu s-a asigurat că uşile sunt închise # ObservatorNews
Două femei de 72 de ani au fost rănite, sâmbătă, după ce au căzut dintr-un autobuz care circula în municipiul Sibiu. Incidentul s-a produs la plecarea din staţie a vehiculului. Poliţia a precizat că o uşă nu a fost asigurată corespunzător.
15:10
MAE: Circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt în atenţia autorităţilor # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat sâmbătă, în cadrul unui briefing de presă organizat de MAE privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, că aproximativ 14.000 de cetățeni români aflați în regiune se află în atenția serviciilor consulare și a Celulei de Criză.
Acum 8 ore
15:00
Ambulanţă cu 6 persoane implicată într-un accident în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # ObservatorNews
O ambulanță SMURD în care se aflau 6 persoane a fost implicată într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.
14:20
Peste 2.000 de elevi au participat la simularea admiterii la Politehnica București. La ce cariere visează # ObservatorNews
Zi de foc pentru viitorii ingineri. Peste 2.000 de elevi vor să vadă dacă sunt suficient de pregătiţi să trecă examentul de la Univeristatea Politehnică din Bucureşti.
13:50
Prosoape, telecomenzi și capace de toalete. Cele mai neobişnuite lucruri pe care turiştii le fură din hotel # ObservatorNews
Celebrul magnet cumpărat de pe aeroport drept suvenir a devenit învechit. Acum, curăţenia lăsată de turişti face pagube de zeci de mii de euro hotelierilor. Şi, cum probabil vă imaginaţi, nu e vorba de curăţenia propriu-zisă. Sunt lucruri mai mici sau mai mari din camere pe care turiştii le iau drept suveniruri.
13:40
Ce se schimbă în corpul unei femei după 40 de ani. Răspunsuri la conferința "Harta Longevității Feminine" # ObservatorNews
În jurul zilei de 8 martie, multe femei primesc flori, creme, parfumuri sau o ieșire frumoasă în oraș. Sunt gesturi care plac și rămân o amintire frumoasă, dar cam atât. Numai că, de foarte multe ori, exact femeile care au grijă de toți cei din casă își lasă propria sănătate pe ultimul loc. Amână analize, pun oboseala pe seama ritmului de fiecare zi, trec peste palpitații, peste nopți mai proaste, peste schimbări de dispoziție sau peste stările pe care le pun simplu pe seama vârstei.
13:40
Amenda primită de un şofer băut care a fugit de poliţişti şi a provocat un accident, în Iaşi # ObservatorNews
O urmărire periculoasă a avut loc pe străzile din Iași. Un șofer a intrat în vizorul polițiștilor după ce nu a acordat prioritate de trecere. Fără să țină cont de semnalele polițiștilor care îl îndemnau să tragă pe dreapta, bărbatul a apăsat pedala de accelerație și a încercat să scape de echipaj.
13:20
Nicușor Dan dă asigurări după atacurile din Orient: "Nu ne temem pentru România, economia va avea de suferit" # ObservatorNews
Declaraţie fără precedent a preşedintelui iranian. La televiziunea de stat, Masoud Pezeshkian le-a cerut scuze țărilor vecine atacate de armata sa. El a pus atacurile pe seama unei "inițiative proprii" a unor unități militare, potrivit The New York Times și The Guardian. Şi a anunţat că va opri atacurile, dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului. Între timp, iranienii se plâng că Teheranul începe să semene cu Gaza, după cea mai intensă noapte de bombardamente de la începutul războiului. Europa este şi ea în alertă maximă din cauza războiului din Orient. Iranul a ameninţat ţările Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de Statele Unite şi Israel că vor deveni ţinte directe.
Acum 12 ore
12:40
Accidente trase la indigo pe un drum naţional din Brăila. Trei oameni au murit la câteva ore distanţă # ObservatorNews
Un accident cumplit a avut loc ieri pe un drum național din Brăila. Două femei și-au pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit grav după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un TIR. La scurt timp, pe aceeași șosea, a avut loc un alt accident aproape identic: o persoană a murit pe loc, iar o alta s-a stins cu puțin timp în urmă.
12:00
În timp ce ochii lumii sunt pe Iran, Putin a atacat iar masiv Ucraina: cel puţin 6 morţi şi zeci de răniţi # ObservatorNews
Cel puțin șase persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra mai multor regiuni din Ucraina. Bombardamentele au vizat inclusiv zone rezidențiale din Harkov și Dnipropetrovsk, unde un bloc de locuințe a fost parțial distrus, iar autoritățile locale au anunțat victime, inclusiv copii răniți. În contextul raidurilor, alertă aeriană a fost declanșată în toată Ucraina, iar Polonia a ridicat avioane de luptă pentru a-și proteja spațiul aerian.
11:30
Ziua 8 Martie se apropie și odată cu ea vine dorința de a oferi cadouri care să emoționeze. Chiar dacă trendurile evoluează, există daruri clasice care rămân mereu apreciate. Un buchet de flori proaspete, cum ar fi lalele, trandafiri sau frezii, este simbolul recunoștinței și al gingășiei.
10:20
Putin, câștigător de pe urma războiului din Iran. SUA ar putea ridica sancțiunile pentru o parte din petrol # ObservatorNews
Statele Unite ar putea elimina sancțiunile pentru o parte din petrolul rusesc aflat în prezent sub restricții, a declarat vineri secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent. Anunțul vine la doar o zi după ce Washingtonul a acordat o derogare de 30 de zile pentru continuarea livrărilor de petrol rusesc către India.
10:10
Horoscop săptămânal 9-13 martie. Zodiile care primesc veşti excelente pe plan financiar # ObservatorNews
Horoscopul săptămânii următoare martie aduce schimbări importante pentru multe zodii, pe fondul unor aspecte astrologice puternice. Trigonul dintre Mercur și Jupiter deschide oportunități în plan financiar și profesional, iar revenirea lui Jupiter în mers direct deblochează situații care au stagnat în ultimele luni. Spre finalul săptămânii, conjuncția dintre Nodul Nord și Neptun în Pești aduce revelații, emoții intense și momente decisive în dragoste, bani și carieră.
10:00
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli # ObservatorNews
Cu bursele tăiate și mult mai puține oricum ca număr, dar și cu o viață de student tot mai scumpă, tinerii își suflecă mânecile și se pun pe treabă. Nevoia îi învață să muncească și să nu mai aștepte totul de-a gata. Iar universitățile aleg să îi angajeze pe ei cu plata sub formă de "bursă" de 1.500 de lei, pentru treburile gospodărești din campus, cum ar fi cele de la cantină.
10:00
România riscă o retrogradare a ratingului, avertizează Moody’s. Nazare: Economia e stabilă, rezultatele se văd # ObservatorNews
România riscă o retrogradare a ratingului de țară dacă planul de consolidare fiscală nu va fi aplicat eficient, avertizează agenția de evaluare financiară Moody’s. În cea mai recentă analiză, instituția menține ratingul României la Baa3, dar cu perspectivă negativă, subliniind că reducerea deficitului bugetar depinde de implementarea reformelor asumate de Guvern și de menținerea stabilității politice în următorii ani.
09:30
Vel Pitar retrage de pe piață loturi de pâine după descoperirea unor fragmente de plastic. Produsele vizate # ObservatorNews
Autoritățile sanitare anunță retragerea de pe piață a unor loturi de pâine produse de Vel Pitar, după ce într-un caz izolat a fost descoperit un fragment de material plastic într-un produs. Compania a decis rechemarea preventivă a mai multor loturi de pâine Domnească Albă și Deplina Extra, iar consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze în magazine.
09:30
Europa, în alertă după ameninţările Iranului. NATO ridică nivelul apărării împotriva rachetelor balistice # ObservatorNews
Europa este în alertă maximă din cauza războiului din Orient! Conflictul atinge cote alarmante şi pare că se apropie tot mai mult de continent. Iranul avertizează că statele Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de Statele Unite şi Israel vor deveni ţinte directe. De la Washington, Casa Albă estimează că ofensiva împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, iar preşedintele american spune că nu acceptă altceva decât predarea necondiţionată.
09:10
Cum ne ferim de capcanele online de 8 Martie. Escrocii folosesc "oferte irezistibile" la flori și bijuterii # ObservatorNews
De 8 martie, infractorii cibernetici schimbă strategia și mizează pe emoții. Iar ofertele "irezistibile" și mesajele de dragoste pot deveni adevărate capcane.
08:40
Opt copii de la o creşă din Botoşani, ajunşi de urgenţă la spital cu febră şi vărsături. Ipoteza DSP # ObservatorNews
Opt copii de la o creşă din Botoşani au ajuns de urgenţă la spital, după ce au acuzat stări de rău. Micuţii, cu vârste între unu şi trei ani, au făcut febră şi au vărsat. Părinţii i-au dus de urgenţă la spital, iar medicii au sesizat Direcţia de Sănătate Publică. Inspectorii sanitari au luat probe şi au deschis o anchetă epidemiologică.
08:30
Horoscop 8 martie 2026. Ziua Femeii vine cu o energie specială pentru majoritatea nativilor, cu momente de apropiere, gesturi de apreciere și emoții intense. Astrele favorizează relațiile, comunicarea sinceră și micile bucurii care întăresc legăturile cu cei dragi.
08:10
Electrocutat pe un stâlp la 14 m înălțime, Dănuţ şi-a revenit după 30 de operații și luni de spitalizare # ObservatorNews
A renăscut după 30 de intervenții chirurgicale, aproape 3 luni de spitalizare şi altele de recuperare. Este povestea unui bărbat de 39 de ani din Caraș-Severin, care s-a electrocutat la 14 metri înălţime, cu 22.000 de volţi, în timp ce lucra la înălţime, pe un stâlp. Un accident de muncă aproape fatal s-a transformat într-o poveste spectaculoasă despre supraviețuire. O echipă de 15 medici de la Timișoara a făcut imposibilul posibil, iar salvarea lui este considerată un miracol.
Acum 24 ore
07:50
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil # ObservatorNews
Școala de viață sălbatică pentru urși are nevoie de donații. Sunt peste 120 de exemplare, unele bolnave, altele orfane sau traumatizate de ani întregi petrecuți în condiții greu de imaginat, fiecare cu povestea sa tristă. Și fiecare măr sau bucată de carne costă, așa cum costă fiecare medicament de care au nevoie unele animale. Administratorii sanctuarului au lansat o campanie care aduce la un SMS distanță o donație de doi euro, pentru urșii de la Zărnești.
07:40
Medic de la Institutul "Marius Nasta", ameninţat cu moartea de fratele unei paciente decedate # ObservatorNews
Incident şocant la Institutul "Marius Nasta" din Capitală. Ruda unei paciente care a murit în spital a ameninţat medicul care a îngrijit-o pe femeie cu moartea.
07:30
Fostul şef al Vămii Constanţa, arestat preventiv. 350 de euro mită pentru fiecare container importat în port # ObservatorNews
Şpagă la container în vamă! Şeful portului Constanţa a fost reţinut, iar adjunctul său - fratele liderului PNL Tulcea - plasat sub control judiciar, după ce au fost prinşi în flagrant. Procurorii spun că cereau 350 de euro mită pentru fiecare container ca să urgenteze intrarea mărfurilor în ţară. Mascau afacerea ilegală în declaraţii de iubire şi acceptau doar euro ca să nu lase amprente pe hârtii, arată stenogramele. Denunţătorul ar fi un om de afaceri implicat în urmă cu patru ani într-un alt dosar de corupţie şi acuzat atunci de dare de mită.
07:20
Elev de clasa a IV-a din Cluj, bătut de iubitul mamei cu o curea. Copilul a implorat să nu mai fie adus acasă # ObservatorNews
Caz şocant în judeţul Cluj! Un elev de clasa a patra a trăit un adevărat coşmar în familie. Acesta era bătut şi chinuit de partenerul mamei sale, iar calvarul, cel mai probabil, ar fi continuat dacă un asistent de la centrul social unde copilul mergea după şcoală nu observa urmele de lovituri.
6 martie 2026
22:20
Medicii agresați la serviciu vor primi sprijin juridic din partea Colegiului Medicilor # ObservatorNews
Colegiul Medicilor din România a anunțat că va asigura, prin intermediul avocaților instituției, asistență juridică medicilor care sunt agresați în timpul exercitării profesiei, potrivit News.ro.
22:10
Un bărbat, audiat după ce ar fi amenințat cu moartea un medic de la "Marius Nasta", după decesul surorii sale # ObservatorNews
Un bărbat este audiat vineri seară de polițiștii de la Poliția Capitalei, după ce ar fi amenințat cu moartea o femeie medic de la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București. Suspectul ar fi recurs la amenințări după ce sora sa a murit în unitatea medicală, informează News.ro.
22:00
Aurul din Dubai se vinde cu discount: războiul din Orientul Mijlociu blochează transporturile # ObservatorNews
Aurul tranzacționat în Dubai se vinde în prezent cu discounturi semnificative față de prețul de referință global, pe fondul perturbărilor logistice generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Comercianții au început să reducă prețurile pentru a evita costurile tot mai mari de depozitare și finanțare, în contextul în care transporturile de lingouri au devenit mult mai dificile, relatează Bloomberg.
21:40
Momentul în care elevii blocaţi în Dubai s-au revăzut cu părinţii, la întoarcerea pe Otopeni # ObservatorNews
După şapte zile de groază, elevii plecaţi în excursie şi prinşi în mijlocul războiului din Orient s-au întors astăzi acasă din Dubai. Au fost scene emoţionante la aeroportul Otopeni, unde copiii şi părinţii s-au aruncat unii în braţele altora. Iar scandalul cu fiica lui Victor Ponta capătă accente dramatice. Mama ei vrea să facă plângere penală împotriva ministrului de externe pe care îl acuză că nu i-a lăsat fiica să se urce în avion. Ministerul de externe anunţă, însă, că fata nici nu era pe lista pasagerilor.
21:40
Survivor România, 6 martie 2026. Nicu Grigore, de pe patul de spital: "Dacă nu urlam, probabil leșinam!" # ObservatorNews
Episodul 25 din data de 6 martie 2026 al emisiunii Survivor România. Un moment dificil a avut loc în la duelul pentru eliminare, atunci când Nicu a suferit o accidentare gravă în timpul duelului cu Kaan. Concurentul a făcut mai multe declarații de pe patul de spital.
