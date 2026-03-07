6 zodii din horoscopul chinezesc atrag bani și noroc pe 8 martie 2026. O zi cu energie puternică schimbă destine
Horoscop chinezesc pentru 8 martie 2026: șase zodii atrag bani, recunoaștere și oportunități importante într-o zi marcată de energie puternică.
Anchetă: Peste 100 de substanțe neverificate, introduse în alimentele din SUA fără control FDA # Jurnalul.ro
Un studiu recent indică faptul că minimum 111 compuși, a căror siguranță pentru consum nu a fost evaluată de organismele competente, au fost încorporați în produse alimentare, băuturi și suplimente pe piața din SUA, fără a informa Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), scrie CNN.
Ilie Bolojan anunță noi zboruri pentru românii din Orientul Mijlociu: „Facem tot ce este posibil” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că România face tot posibilul ca românii din Orientul Mijlociu să revină acasă în siguranță, prin organizarea unor zboruri suplimentare.
Un nou studiu despre Stonehenge pune sub semnul întrebării teoriile privind originea Pietrei Altarului și istoria monumentului.
Semnal pentru inflație: Industria începe anul cu scumpiri. Energia, principalul motor al creșterilor # Jurnalul.ro
Producătorii au vândut mai scump la început de an, iar cea mai mare contribuție la aceste creșteri a venit din zona energiei.
Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, candidează la funcția de prim-ministru cu o nouă coaliție de centru-stânga și apare favorit în sondaje.
Astrologii chinezi consideră aceste semne zodiacale clasice ca fiind cele mai bune datorită trăsăturilor amabile și plăcute asociate cu ele.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Cuba este gata de negocieri, afirmând că țara „se află la capătul liniei” și că încearcă să ajungă la un acord cu Washingtonul.
Povestea candidatului la postul de șerif acuzat că ar fi ucis pentru a-și proteja fiica # Jurnalul.ro
Aaron Spencer, un veteran al armatei americane și candidat republican pentru funcția de șerif în comitatul Lonoke, Arkansas, desfășoară o campanie electorală atipică, fiind sub acuzare într-un dosar de omor de gradul doi, scrie Politico.
Președintele FIFA spune că jucătorii care își acoperă gura când vorbesc ar putea fi eliminați # Jurnalul.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că jucătorii care își acoperă gura în timp ce vorbesc cu adversarii ar putea fi eliminați, în contextul acuzațiilor de rasism la adresa lui Gianluca Prestianni, de la Benfica Lisabona.
Un volum recent tipărit aduce detalii inedite despre conclavul din mai 2025 în urma căruia Papa Leon al XIV-lea a devenit primul papă născut în Statele Unite în cei 2.000 de ani de istorie ai Bisericii Catolice.
Cererile de azil au scăzut cu aproape 20% în UE, a anunțat o agenție specializată, avertizând în același timp asupra riscului unui „flux de refugiați” din Iran.
Pământul se încălzește mai repede decât se estimase anterior. Ce arată datele unui nou studiu # Jurnalul.ro
Un studiu publicat recent în revista științifică Geophysical Research Letters a ajuns la concluzia că Pământul se încălzește mai repede decât se estimase anterior. Datele studiului reprezintă o primă dovadă statistică semnificativă a accelerării încălzirii globale.
TikTok își extinde imperiul de colectare a datelor și, deși evitarea aplicației nu te va proteja, există câțiva pași simpli pe care îi poți urma pentru a te menține în siguranță.
Trump anunță o coaliție militară împotriva cartelurilor. 17 state au intrat în alianță # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă formarea unei coaliții militare împotriva cartelurilor, destinată combaterii rețelelor de crimă organizată care operează în emisfera vestică.
Dacă te-ai născut în aceste luni, ai șanse mari să devii bogat. Zodiile care pot ajunge milionare # Jurnalul.ro
Astrologii spun că luna în care te-ai născut poate influența șansele de a face avere. Descoperă care sunt lunile de naștere cu cel mai mare potențial de a deveni milionare și ce trăsături le ajută să atragă banii.
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță sâmbătă că România și Republica Moldova vor avea o acțiune comună de plantare a unei păduri la Vama Sculeni, pe ambele maluri ale Prutului.
Numele tău nu ți-a fost dat întâmplător. Prima literă a numelui tău poartă o greutate energetică. Evocă ceva străvechi, ceva intuitiv. În multe tradiții spirituale, puterea numelui este sacră. Este un vas. O chemare. Un cod.
Premierul olandez critică atacurile asupra Iranului. El invocă încălcarea dreptului internațional # Jurnalul.ro
Premierul olandez, Rob Jetten, spune că atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iran nu respectă dreptul internațional.
Președintele american, Donald Trump, a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran, însă nu privind o invazie, ci mai degrabă pe ideea unui mic contingent de trupe americane care ar fi utilizat în scopuri strategice specifice.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis un mesaj, cu ocazia apropierii zilei de 8 martie, făcând o recomandare privind siguranța în mediul online.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi una plăcută de 8 Martie, cu temperaturi ce vor ajunge la 17 grade Celsius. În Capitală, în prima parte a zilei, există o probabilitate ridicată de ceață sau nori joși, însă temperaturile vor urca până la 12-14 grade Celsius.
Mănânci prea mult zahăr fără să-ți dai seama? 6 semnale de alarmă pe care nu trebuie să le ignori # Jurnalul.ro
Zahărul în exces poate afecta grav sănătatea. Află care sunt cele 6 semne clare că mănânci prea mult zahăr și ce efecte ascunse are asupra organismului tău.
Mizerie cruntă, carne stricată, mucegai pe pereți și gândaci - asta au găsit comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANCP) în bucătării unde era pregătită hrana pentru consumatori. Au fost aplicate amenzi de aproape 6 milioane de lei, iar 40 de operatori au fost închiși.
Faimoșii continuă seria victoriilor la Survivor, iar diseară o caută și pe cea mai importantă, în lupta pentru Imunitate! De la ora 20:00, competiția se aprinde, la Antena 1 și pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Orice șansă de a ieși din insula care le-a devenit casă și de a lua parte la activități de relaxare reprezintă un moment de îndârjire și de motivație suplimentară.
Un adolescent în vârstă de 16 ani, din Vădăstrița, județul Olt, este cercetat penal pentru că a asmuțit mai mulți câini din categoria ogarilor asupra unei pisici, pentru a controla agresivitatea câinilor.
Dieta ideală pentru bolnavii de rinichi: alimente care protejează rinichii și încetinesc boala # Jurnalul.ro
Află cum o dietă echilibrată, bazată pe alimente vegetale și proteine moderate, poate proteja rinichii, încetini boala cronică de rinichi și îmbunătăți calitatea vieții.
Circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția MAE în urma conflictului din Orientul Mijlociu # Jurnalul.ro
În acest moment, circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția serviciilor consulare și a celulei de criză din MInisterul Afacerilor Externe (MAE), aceștia fiind fie turiști, fie rezidenți în Emiratele Arabe Unite.
Femeie prinsă cu 224 km/h pe DN39, între Eforie Nord și Eforie Sud. A rămas fără permis 120 de zile # Jurnalul.ro
O femeie în vârstă de 32 de ani a fost surprinsă de polițiștii rutieri conducând cu o viteză extrem de mare pe DN39, pe sectorul de drum dintre Eforie Nord și Eforie Sud.
„Women on Air”. Câte femei-pilot sunt în lume și care este ponderea lor în poziții-cheie din aviație # Jurnalul.ro
Un procent unitar din totalul piloților și al inginerilor de mentenanță a aeronavelor este reprezentat de femei, o pondere mai ridicată de aproape o cincime fiind în rândul controlorilor de trafic aerian, arată datele industriei prezentate la un eveniment organizat vineri de Wizz Air.
Ambulanță SMURD și o mașină implicate în accident pe o stradă din Sibiu. Plan Roșu activat # Jurnalul.ro
O ambulanță SMURD și o mașină au fost implicate într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.
Două femei, ambele de 72 de ani, au căzut dintr-un autobuz de transport în comun din Sibiu, sâmbătă, după ce șoferul nu ar fi asigurat corespunzător ușile vehiculului.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, în urmă cu puțin timp, pe Truth Social, că SUA vor lovi astăzi Iranul foarte puternic.
Un medic român avertizează că obezitatea sufocă plămânii. Medicul pneumolog susține că în cazul persoanelor obeze „riscul de insuficiență respiratorie severă este mult mai mare”.
Poliția Capitalei: Bărbatul care a amenințat cu moartea o doctoriță urma să-și pună planul în aplicare amenințările # Jurnalul.ro
Bărbatul de 36 de ani, care a amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, urma să își pună în aplicare planul, potrivit indiciilor Poliției Capitalei. Individul a fost reținut.
International Football Association Board (IFAB), organismul care stabilește regulile fotbalului, a aprobat o serie de modificări ale Legilor Jocului menite să accelereze ritmul meciurilor și să reducă tacticile de tragere de timp.
Oficialii administrației Trump au declarat membrilor Congresului, într-o ședință cu ușile închise, săptămâna aceasta, că Statele Unite vizau o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.
Nu există o abordare universală a adorației sau chimiei umane. Cu toate acestea, nu se poate nega faptul că unii oameni par să atragă atenția mai mult decât alții.
Șocul gazelor din Europa pune România la răscruce. Miza Coridorului Vertical | ANALIZĂ # Jurnalul.ro
Piața europeană a gazelor traversează din nou o perioadă de volatilitate extremă, iar România se află într-un moment critic pentru securitatea sa energetică. Creșterile recente de pe hub-ul european Title Transfer Facility (TTF) din Amsterdam au demonstrat cât de vulnerabile rămân economiile din Europa de Est la șocurile externe, arată o analiză realizată de firma de consultanță Frames.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident în București: n-a dat prioritate unei mașini de ridesharing și doi pasageri au ajuns la spital # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a provocat sâmbătă un accident în Sectorul 1 al Capitalei. Aflat la volan, nu ar fi acordat prioritate unei mașini de ridesharing. Doi pasageri au ajuns la spital, iar poliția urmează să deschidă dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție au făcut controale în zona Centrului Vechi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar amenzile au însumat peste 700.000 de lei.
Sute de sancțiuni, în urma unor controale ale Poliției la mașinile cu volan pe dreapta # Jurnalul.ro
Poliția Rutieră a verificat într-o singură zi 865 de mașini cu volan pe dreapta într-o acțiune națională. Au fost aplicate 595 de sancțiuni, reținute 21 de permise și descoperite mai multe infracțiuni.
Schimbare crucială în tratamentul colesterolului: Terapia combinată care ar putea salva sute de mii de vieți anual # Jurnalul.ro
Terapia combinată cu statine și ezetimibă reduce cu până la 49% riscul de deces la pacienții cu infarct, arată un studiu amplu. Specialiștii cer schimbarea urgentă a ghidurilor de tratament.
SUA dețin informații care indică faptul că China s-ar putea pregăti să ofere ajutor financiar Iranului, precum și piese de schimb și componente pentru rachete, relatează CNN , citând surse.
7 din 10 lei plătiți la pompă merg la stat: de ce prețul carburanților în România este în primul rând o problemă fiscală # Jurnalul.ro
În 2026, 69% din prețul unui litru de carburant în România reprezintă taxe. Accizele au crescut cu 62%, TVA per litru cu până la 70%, iar rafinarea s-a scumpit cu 641%. Analiză completă despre cine se află cu adevărat în spatele scumpirii benzinei și motorinei.
Horoscop zilnic, 8 martie 2026: Conjuncția dintre Venus și Saturn aduce decizii importante # Jurnalul.ro
Horoscopul zilei de 8 martie 2026 vine cu o influență astrală puternică: planetele Venus și Saturn formează o conjuncție în zodia Berbecului. Această energie îi determină pe mulți nativi să devină mai responsabili, mai realiști și mai atenți la planurile de viitor.
Într-un mesaj televizat, dintr-o locație necunoscută, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, anunță că republica islamică a hotărât să nu mai atace statele vecine, decât dacă este atacată din respectivele state.
Putin zâmbește. Statele Unite iau în calcul ridicarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc # Jurnalul.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu.
Cafeaua se consumă astăzi în multe variante, iar cele mai populare sunt cappucino, latte și macchiato. Întrucât seamănă între ele, nu prea înțelegem care sunt diferențele.
Comandantul Forței Quds, Esmail Qaani, „cârtița” care ar fi contribuit la uciderea lui Khamenei, ar fi în siguranță în Israel # Jurnalul.ro
Comandantul Forței Quds a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), Esmail Qaani, ar fi în siguranță în Israel, potrivit „Israel News Agency”, agenție de știri online care publică informații, analize și comentarii despre statul evreu și funcționează ca o platformă media independentă.
