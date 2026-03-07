7 întrebări despre războiul SUA – Israel cu Iranul, la o săptămână de la debut
SportMedia, 7 martie 2026 21:50
La o săptămână de la declanșarea atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, conflictul a destabilizat deja Orientul Mijlociu și a extins violențele pe o arie care merge din Asia Centrală până la marginea Europei. Operațiunea militară – denumită „Epic Fury” de SUA și „Roaring Lion” de Israel – a fost prezentată drept o demonstrație de … The post 7 întrebări despre războiul SUA – Israel cu Iranul, la o săptămână de la debut appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
21:50
Aproape o treime dintre tinerii din generația Z consideră că o soție ar trebui să-și asculte soțul, potrivit unui sondaj global realizat pe 23.000 de persoane, care arată că tinerii bărbați au viziuni mai tradiționale decât generațiile mai în vârstă. Conform cercetării realizate de Ipsos și Global Institute for Women’s Leadership de la King’s College … The post Crește numărul tinerilor care cred că soția trebuie să-și asculte soțul appeared first on spotmedia.ro.
21:50
Campania electorală din Ungaria riscă să devină și mai murdară. Înregistrare intimă cu rivalul lui Viktor Orbán? # SportMedia
Analiștii se așteaptă ca, odată încheiată etapa depunerii candidaturilor, campania electorală din Ungaria să intre într-o fază și mai agresivă, cu atacuri personale, dezvăluiri compromițătoare și posibile campanii de manipulare. Unul dintre episoadele așteptate în spațiul public este apariția unei presupuse înregistrări intime cu liderul opoziției, Péter Magyar, principalul rival al premierului Viktor Orbán, relatează … The post Campania electorală din Ungaria riscă să devină și mai murdară. Înregistrare intimă cu rivalul lui Viktor Orbán? appeared first on spotmedia.ro.
21:50
La o săptămână de la declanșarea atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, conflictul a destabilizat deja Orientul Mijlociu și a extins violențele pe o arie care merge din Asia Centrală până la marginea Europei. Operațiunea militară – denumită „Epic Fury” de SUA și „Roaring Lion” de Israel – a fost prezentată drept o demonstrație de … The post 7 întrebări despre războiul SUA – Israel cu Iranul, la o săptămână de la debut appeared first on spotmedia.ro.
21:50
Economia SUA dă semne de avertizare. Evoluții care amintesc de începutul crizei din anii ’70 # SportMedia
Economia SUA începe să transmită semnale de avertizare, pe fondul unei piețe a muncii în slăbire, al unei inflații care rămâne ridicată și al riscului unei crize energetice generate de războiul cu Iranul. Combinația acestor factori amintește de condițiile care au precedat stagflația din anii ’70, cea mai gravă criză economică americană de după Marea … The post Economia SUA dă semne de avertizare. Evoluții care amintesc de începutul crizei din anii ’70 appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
19:50
Consulul României la Dubai către elevi blocați în Emirate: „Bucurați-vă că ați avut șansa să fiți aproape de un război” (Video) # SportMedia
Consulul României la Dubai, Viorel-Riceard Badea, este în centrul unei controverse după apariția unei înregistrări video în care le spune unor elevi români blocați în Emiratele Arabe Unite să se bucure că au avut ocazia să fie „aproape de un război”. Filmarea, publicată de jurnalistul Sebastian Oancea de la publicația Vrancea 24, îl arată pe … The post Consulul României la Dubai către elevi blocați în Emirate: „Bucurați-vă că ați avut șansa să fiți aproape de un război” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
17:40
MAE pregătește un charter cu 189 de locuri pentru repatrierea unor români blocați în Qatar. Unii stau de 7 zile în tranzit # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe pregătește repatrierea asistată a unor cetățeni români aflați în Qatar, prin organizarea unui zbor charter pe ruta Riad – București, cu o capacitate de 189 de locuri. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, de purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea. Potrivit acestuia, românii care au solicitat sprijin pentru revenirea în țară vor … The post MAE pregătește un charter cu 189 de locuri pentru repatrierea unor români blocați în Qatar. Unii stau de 7 zile în tranzit appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Începe reducerea personalului din prefecturi. Bucureștiul va avea 45 de posturi, cele mai mici prefecturi – 33 # SportMedia
Începe redimensionarea schemelor de personal din toate prefecturile din țară. Pentru a aplica reorganizarea decisă de Guvern, ministrul de Interne a emis un ordin prin care este stabilit numărul maxim de posturi pentru fiecare Instituție a Prefectului. Potrivit ministerului, noile scheme de personal au fost stabilite în funcție de mai multe criterii, precum numărul de … The post Începe reducerea personalului din prefecturi. Bucureștiul va avea 45 de posturi, cele mai mici prefecturi – 33 appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Un fotbalist român este în centrul atenției după ce a agresat fizic un arbitru din Italia. Numele lui Troy Tomsa nu spune prea multe în fotbalul românesc. Deși este component al loturilor naționale de juniori, nu a avut evoluții prin care să se remarce. Primul moment prin care reușește să iasă în evidență este unul … The post Un fotbalist român a agresat fizic un arbitru în Italia appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs în centrul Capitalei, două persoane din celălalt autoturism fiind rănite ușor. Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 11:10, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, la intersecția cu strada Dem I. Dobrescu, în Sectorul 1. „La data de 07.03.2026, în jurul orei … The post Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Sportivul român Mihăiță Papară s-a calificat în optimile de finală ale probei de para snowboard cros (SB-LL1), sâmbătă, la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina 2026, după ce a ocupat ultimul loc, 16, în cele două manșe preliminare. În prima manșă, Papară a fost cronometrat cu timpul de 1 min 23 sec 10/100, iar în a … The post Jocurile Paralimpice: Mihăiță Papară avansează la snowboard cros appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Vreme mai caldă decât normalul perioadei: maxime de până la 18 grade în următoarele zile # SportMedia
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în aproape toată țara în următoarele zile, iar temperaturile maxime pot ajunge până la 18 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii spun că probabilitatea de precipitații va rămâne redusă, iar cerul va fi în general variabil sau … The post Vreme mai caldă decât normalul perioadei: maxime de până la 18 grade în următoarele zile appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
15:50
Sclavie în Italia. Cum au profitat trei români de mai mulți muncitori moldoveni. Erau obligați să doarmă într-un depozit # SportMedia
Într-un depozit din Italia, zeci de muncitori moldoveni, printre care și minori, au fost obligați să muncească în condiții de exploatare extremă și să doarmă acolo. Trei cetățeni români, un bărbat și două femei, au fost arestați în Italia, fiind acuzați de exploatarea mai multor muncitori moldoveni, inclusiv minori. Acesta este doar unul dintre aspectele … The post Sclavie în Italia. Cum au profitat trei români de mai mulți muncitori moldoveni. Erau obligați să doarmă într-un depozit appeared first on spotmedia.ro.
15:50
Huiduielile au marcat vineri revenirea sportivilor ruși la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, în timp ce aceștia defilau sub steagul național la ceremonia de deschidere a evenimentului, boicotată de mai multe state care se opuneau reintegrării acestora în timp ce conflictul continuă în Ucraina, scrie AFP. Patru membri ai delegației ruse purtând drapelul național … The post Jocurile Paralimpice: Delegația Rusiei, primită cu huiduieli appeared first on spotmedia.ro.
15:50
Două femei au ajuns la spital după ce au căzut din autobuz, la Sibiu. Ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate # SportMedia
Două pasagere în vârstă de 72 de ani au fost transportate, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Sibiu, după ce au căzut dintr-un autobuz care pleca din stație. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, evenimentul rutier s-a produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu. ”Din primele verificări efectuate la fața locului … The post Două femei au ajuns la spital după ce au căzut din autobuz, la Sibiu. Ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate appeared first on spotmedia.ro.
15:50
Dalian Yingbo, formația la care Nicolae Stanciu s-a transferat în această iarnă, a evoluat pe terenul celor de la Shanghai Shenhua în prima etapă a campionatului Chinei. Echipa căpitanului naționalei României a fost învinsă cu scorul de 5-3. Stanciu a fost titular și a rămas pe teren până la finalul partidei, însă nu a reușit … The post Nicolae Stanciu a debutat în China: A avut emoții de la primul meci appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
13:40
Emma Răducanu (Marea Britanie, 24 WTA, cap de serie nr.25) și Coco Gauff (SUA, 4 WTA, favorită nr. 4) s-au calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Răducanu s-a impus vineri seara, în două seturi, 6-1, 6-3, în fața rusoaicei … The post Rezultatele din turul 2 de la Indian Wells: Emma Răducanu și Coco Gauff avansează appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Chisăliță (AEI): Prețul la pompă nu explodează doar din cauza petrolului, explodează și din cauza taxelor # SportMedia
Prețul carburanților din România nu mai este determinat doar de evoluția petrolului, ci și de taxe și accize, care au crescut constant între 2020 și 2026, perioadă în care prețul la pompă a urcat cu peste 80%, se arată într-o analiză publicată sâmbătă de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță. ”În România, discuția despre … The post Chisăliță (AEI): Prețul la pompă nu explodează doar din cauza petrolului, explodează și din cauza taxelor appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Ștefan Târnovanu și-a pierdut răbdarea după ce a fost tras pe linie moartă la FCSB și vrea să plece. El și-a anunțat deja impresarul să îi caute echipă, iar acesta a anunțat că în vară va veni cu o ofertă concretă. Târnovanu speră să fie lăsat să plece cu 2 milioane de euro, după ce … The post Ștefan Târnovanu și-a pierdut răbdarea: Pleacă de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
13:40
De la „președinte al păcii” la Operațiunea Epic Fury. Drumul lui Donald Trump spre război # SportMedia
Donald Trump a ordonat începerea războiului împotriva Iranului vinerea trecută după-amiază, când se afla la bordul Air Force One, în timp ce avionul prezidențial cobora spre Corpus Christi, Texas. Trump se îndrepta spre orașul portuar pentru a ține un discurs intitulat ”Dominația energetică americană”, iar în timpul zborului de trei ore a discutat cu politicieni … The post De la „președinte al păcii” la Operațiunea Epic Fury. Drumul lui Donald Trump spre război appeared first on spotmedia.ro.
11:40
George Russell, pilotul britanic de la Mercedes, a dominat sâmbătă sesiunea de calificări pentru Marele Premiu al Australiei, depășindu-și coechipierul Kimi Antonelli și pe Isack Hadjar de la Red Bull. Este al optulea pole position din cariera lui Russell la volanul monopostului Mercedes. Britanicul a fost cel mai rapid în toate cele trei segmente ale … The post Formula 1: Rezultatele din calificările din Australia appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Războaiele pierd adesea sprijinul publicului în timp. Trump este primul președinte din timpurile moderne care a început conflictul fără pic de susținere # SportMedia
Președintelui Donald Trump îi place să afirme că a realizat lucruri pe care niciun alt președinte nu le-a realizat. Odată cu deschiderea atacului său militar împotriva Iranului, el a obținut o altă distincție: este primul președinte din era sondajelor moderne care duce Statele Unite la război fără sprijinul publicului, scrie Peter Baker, corespondentul principal al … The post Războaiele pierd adesea sprijinul publicului în timp. Trump este primul președinte din timpurile moderne care a început conflictul fără pic de susținere appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Daniel Pancu este aproape să plece de la CFR Cluj la finalul acestui sezon. Impresarul lui Pancu, Giovani Becali, a afirmat că sunt șanse de 60% ca antrenorul să o părăsească pe CFR Cluj. El a menționat că Pancu are o clauză de reziliere de 50 de mii de euro și că poate pleca în … The post Daniel Pancu, gata să plece de la CFR Cluj: Suma a fost făcută publică appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Ziua 1473 Șapte morți în Harkov, alertă în toată Ucraina. Sute de drone și zeci de rachete deasupra țării (Foto) # SportMedia
Ziua 1473 de război a debuat cu un atac masiv al rușilor asupra Ucrainei. Au fost lansate 29 de rachete și 480 drone. O alertă de raid aerian a fost declanșată peste noapte în toată țara. Cea mai gravă situație a fost în Harkov, unde șapte persoane au fost ucise și mai multe de zece … The post Ziua 1473 Șapte morți în Harkov, alertă în toată Ucraina. Sute de drone și zeci de rachete deasupra țării (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Zi perfectă la Indian Wells: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian se califică în turul 3 # SportMedia
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au obținut calificarea în turul 3 de la Indian Wells. Sorana a eliminat-o pe ocupanta locului 20 în clasamentul WTA, Diana Shnaider, după ce s-a impus cu 6-2, 7-6 (0), într-o oră și 34 de minute. Pentru Sorana, urmează un meci în turul 3 cu favorita numărul 14, Linda Noskova. … The post Zi perfectă la Indian Wells: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian se califică în turul 3 appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Celta Vigo a fost foarte aproape să obțină un rezultat important în fața celor de la Real Madrid, însă oaspeții s-au impus dramatic cu 2-1, în etapa a 27-a din La Liga. Titular în poarta gazdelor, portarul român Ionuț Radu a evoluat pe toată durata partidei, dar nu a avut intervenții majore. Madrilenii au deschis … The post Ionuț Radu, titular contra lui Real Madrid: Nota primită de portarul român appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Interesul FCSB pentru primul jucător pe care vrea să îl transfere după ce a ajuns în play-out a fost confirmat. Roș-albaștrii sunt interesați de transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt, conform unui anunț făcut de conducerea sibienilor. „Sunt echipe interesate de el din România, dar discutăm din vară. Este jucătorul nostru under 21, mai … The post Interes confirmat: Primul jucător pe care FCSB vrea să-l transfere appeared first on spotmedia.ro.
09:40
LIVE Explozii la Dubai și Manama. Cea mai mare campanie de bombardamente a SUA. Peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Iranul. Aeroportul din Teheran, în flăcări (Foto & Video) # SportMedia
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a opta zi, iar atacurile SUA și Israelului asupra Iranului continuă să se intensifice. Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat că noaptea trecută a marcat „cea mai mare campanie de bombardamente” a Americii în Iran. De câteva zile, Casa Albă a avertizat că atacurile … The post LIVE Explozii la Dubai și Manama. Cea mai mare campanie de bombardamente a SUA. Peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Iranul. Aeroportul din Teheran, în flăcări (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
09:40
În ultimele zile, Israelul și-a intensificat ofensiva în Liban, unde vizează miliția Hezbollah, susținută de Iran. Analiștii citați de Sky News spun că Libanul este amenințat de o „criză umanitară majoră”, având în vedere că zeci de mii de oameni fug de atacuri în interiorul țării înguste și dens populate. Iată ce trebuie să știți … The post De ce atacă Israelul Libanul? Țara s-ar putea confrunta cu o criza umanitară majoră appeared first on spotmedia.ro.
09:40
FCSB trece la fapte după ce a ratat calificarea în play-off. Roș-albaștrii au decis să prelungească înțelegerile pentru trei jucători în vârstă, conform Gsp.ro. Astfel, Valentin Crețu, Mihai Popescu și Florin Tănase vor primi propuneri pentru prelungirea contractelor. Primii doi vor semna aproape sigur, în timp ce Florin Tănase mai așteaptă să vadă ce oferte … The post FCSB trece la fapte: Primele mutări pregătite după ratarea play-off-ului appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Aurul din Dubai este tranzacționat cu discounturi semnificative față de prețul de referință global, pe fondul perturbărilor logistice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Restricțiile aeriene și riscurile de securitate au afectat transportul lingourilor, determinând comercianții să reducă prețurile pentru a evita costurile ridicate de depozitare și finanțare. Potrivit unor surse din piață, traderii oferă … The post Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
07:40
Moody’s ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient # SportMedia
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe termen lung Baa3, cu perspectivă ”negativă”, precizând că această perspectivă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului de la București. Potrivit Moody’s, măsurile fiscale adoptate din iulie 2025 au avut … The post Moody’s ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient appeared first on spotmedia.ro.
07:40
Te-ai întrebat vreodată de ce privirea ți se relaxează instantaneu atunci când întâlnești un gazon perfect tăiat sau o grădină plină de flori bine îngrijite? Există ceva profund terapeutic în contactul cu natura, iar atunci când acest spațiu se află chiar în curtea ta, responsabilitatea de a-l menține frumos devine o extensie a grijii pentru … The post Sfaturi practice pentru întreținerea spațiului verde appeared first on spotmedia.ro.
07:40
Opera Națională București, surpriză artistică pentru călătorii aflați în tranzit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de Ziua Internațională a Femeii # SportMedia
Opera Națională București, în parteneriat cu Aeroportul Internațional Henri Coandă București, a marcat Ziua Internațională a Femeii, vineri, 6 martie, ora 11:00, cu o acțiune artistică care s-a desfășurat în incinta culoarului de „Plecări”. „Aripi, Inimi și un Tango” este o activare artistică ce a transformat pentru câteva minute aeroportul într-un cadru cinematografic, unde eleganța … The post Opera Națională București, surpriză artistică pentru călătorii aflați în tranzit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de Ziua Internațională a Femeii appeared first on spotmedia.ro.
07:40
Primăvara aduce artă și un nou muzeu în Piața Amzei! Din 26 martie, se deschide aici Art Safari New Museum # SportMedia
Primăvara aceasta marchează un moment important pentru scena culturală bucureșteană. Din 26 martie 2026, Art Safari, cel mai important eveniment dedicat artei din România, începe un nou capitol și se mută în Piața Amzei, într-un spațiu expozițional de aproximativ 4.500 de metri pătrați, devenind Art Safari New Museum. După 12 ani, 17 ediții organizate în … The post Primăvara aduce artă și un nou muzeu în Piața Amzei! Din 26 martie, se deschide aici Art Safari New Museum appeared first on spotmedia.ro.
07:40
Europol avertizează asupra unei amenințări teroriste ridicate în UE pe fondul conflictului cu Iranul # SportMedia
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă. Agenţia internaţională de poliţie Europol avertizează asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare. Războiul în curs dintre SUA şi Israel cu Iranul are „repercusiuni imediate asupra criminalităţii grave … The post Europol avertizează asupra unei amenințări teroriste ridicate în UE pe fondul conflictului cu Iranul appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că operațiunea militată a Statelor Unite ar putea dura între patru și șase săptămâni. Președintele SUA, Donald Trump, sugerase anterior că războiul ar putea dura aproximativ patru-cinci săptămâni, dar a admis, totodată, că ar putea dura „mult mai mult”, remarcă The Guardian. Cu toate … The post Cât va dura războiul din Iran? Depinde cine răspunde appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Premieră în Europa: BMW aduce robotul umanoid cu AI la uzina din Leipzig. Iată-l în acțiune (Video) # SportMedia
BMW Group a lansat un proiect pilot cu roboți umanoizi la uzina sa din Leipzig, marcând prima implementare a acestei tehnologii în Europa. Proiectul, realizat în colaborare cu Hexagon Robotics, va testa robotul umanoid AEON al companiei pentru operațiuni ca asamblarea bateriilor de înaltă tensiune și fabricarea componentelor. Compania a înființat, de asemenea, un nou … The post Premieră în Europa: BMW aduce robotul umanoid cu AI la uzina din Leipzig. Iată-l în acțiune (Video) appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Unul dintre dezavantajele panourilor solare convenționale este că sunt statice: rămân fixate în poziția în care au fost instalate și pot transforma în energie doar lumina solară care ajunge la ele din acel unghi. Inspirată de natură, compania SmartFlower a găsit o soluție la această limitare. Sistemul său inovator, cu design inspirat de floarea-soarelui, este … The post Panoul solar care „înflorește” în fiecare dimineață și urmărește soarele până la apus appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Aproximativ 40% din populația UE trăiește la mai puțin de 50 de kilometri de coastă, iar o mare parte din economia continentului, reziliența la schimbările climatice și bunăstarea depind de sănătatea mărilor și oceanelor. În pofida acestei legături strânse, înțelegerea modului în care funcționează mările și oceanele – și a felului în care activitatea umană … The post Educația „albastră”: UE aduce mările și oceanele în sălile de clasă appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Simina Tănăsescu, președintele CCR, despre cum a fost luată decizia anulării alegerilor din decembrie 2024 # SportMedia
Evenimentul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale rămâne unul ieșit din comun, destul de puțin explicat de către autorități, care în continuare produce efecte politice și juridice, dar și dezbateri aprinse în societate. Într-un interviu cu judecătoarea Simina Tănăsescu, președinta CCR, am încercat să trec dincolo de deciza anulării alegerilor prezidențiale, de motivarea acesteia, și … The post Simina Tănăsescu, președintele CCR, despre cum a fost luată decizia anulării alegerilor din decembrie 2024 appeared first on spotmedia.ro.
6 martie 2026
23:40
Putin a trimis în Ungaria echipa de strategi care s-a amestecat în alegerile din R. Moldova pentru a-l ajuta pe Orban să rămână la putere # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a dat instrucțiuni unui grup de strategi politici și agenți ai serviciilor secrete militare ruse să se amestece în alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie pentru a se asigura că actualul premier Viktor Orban câștigă alegerile, au relatat jurnaliști de investigație care lucrează cu serviciile de securitate europene. Investigația proiectului VSquare … The post Putin a trimis în Ungaria echipa de strategi care s-a amestecat în alegerile din R. Moldova pentru a-l ajuta pe Orban să rămână la putere appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Cotația barilului de petrol Brent a depășit vineri seară 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, iar Iranul a restricționat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie. Prețul țițeiului european a … The post Prețul petrolului a depășit 90 de dolari pe baril și crește în continuare appeared first on spotmedia.ro.
23:40
„Idei bune, implementare horror”. Gabriel Biriș critică reforma administrației publice: Sunt probleme cu mașinile în leasing # SportMedia
Avocatul și consultantul fiscal Gabriel Biriș avertizează că OUG 7 privind reforma administrației publice poate bloca transferul mașinilor din leasing către utilizatori și critică avalanșa de ordonanțe. Economistul atrage atenția că actul normativ ar putea genera noi probleme administrative și blocaje pentru contribuabili. Acesta spune că situația reflectă modul în care sunt redactate unele legi … The post „Idei bune, implementare horror”. Gabriel Biriș critică reforma administrației publice: Sunt probleme cu mașinile în leasing appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Horoscop de weekend pentru zilele de 7 si 8 martie 2026. The post Horoscop de weekend: 7 – 8 martie appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
21:40
Fostul șef al Vămii Constanța Sud a fost arestat preventiv. Adjunctul lui rămâne doar cu control judiciar # SportMedia
Tribunalul București a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, acuzat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale). În schimb, tribunalul a respins cererea DNA de arestare a lui Christian Gudu, fost adjunct al … The post Fostul șef al Vămii Constanța Sud a fost arestat preventiv. Adjunctul lui rămâne doar cu control judiciar appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Pastorii creştini s-au adunat joi în Biroul Oval pentru a se ruga pentru preşedintele SUA Donald Trump. Momentul a fost surprins într-un videoclip postat pe reţelele sociale de conturile oficiale ale Casei Albe și, ca de obicei, au stârnit reacţii diferite. Imaginile redau un moment de rugăciune colectivă în Biroul Oval, în care lideri religioşi … The post Rugăciune în Biroul Oval: Pastorii evanghelici au pus mâinile pe Trump (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:40
Nicușor Dan: Administrația Trump a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024. Nu mai există nicio îndoială # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru presa poloneză, în cadrul căruia a vorbit despre relația României cu administrația Trump, dar și despre subiectul anulării alegerilor. Nicușor Dan a acordat un interviu postului de televiziune polonez TVP World, cu ocazia vizitei sale în Polonia din această săptămână. Președintele a fost întrebat și despre relația … The post Nicușor Dan: Administrația Trump a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024. Nu mai există nicio îndoială appeared first on spotmedia.ro.
19:40
Kelemen Hunor condamnă declarațiile lui Zelenski despre Viktor Orban: Există o limită care nu poate fi depășită # SportMedia
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a condamnat vineri declarațiile făcute de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre premierul Ungariei, Viktor Orbán, susținând că acestea reprezintă o „amenințare voalată” care depășește limitele unei dezbateri politice normale. Reacția liderului UDMR vine după ce Zelenski l-a criticat în termeni duri pe Orbán pentru blocarea unui pachet financiar important destinat Ucrainei … The post Kelemen Hunor condamnă declarațiile lui Zelenski despre Viktor Orban: Există o limită care nu poate fi depășită appeared first on spotmedia.ro.
19:40
Protest la Cotroceni față de propunerile la șefia marilor parchete. Nicușor Dan: Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma (Video) # SportMedia
Câteva zeci de persoane protestează vineri seară, în faţa Palatului Cotroceni, faţă de propunerile ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT, și îi cer preşedintelui Nicuşor Dan să refuze numirile. Șeful statului a ieșit să discute cu protestatarii și le-a spus că își va asuma numirile pe care le va semna. … The post Protest la Cotroceni față de propunerile la șefia marilor parchete. Nicușor Dan: Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:40
Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă va fi oprită controlat, vineri seara, pentru efectuarea unor lucrări de remediere în partea clasică a centralei, a anunțat Nuclearelectrica. „SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat în seara zilei de 6 martie 2026. Oprirea controlată a Unității 1 este necesară … The post Unitatea 1 de la Cernavodă va fi oprită controlat appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.