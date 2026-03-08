8 martie: Provocarea prezentului nu e redefinirea rolurilor sociale, ci reconectarea la propria viață

01:40

Unul dintre dezavantajele panourilor solare convenționale este că sunt statice: rămân fixate în poziția în care au fost instalate și pot transforma în energie doar lumina solară care ajunge la ele din acel unghi. Inspirată de natură, compania SmartFlower a găsit o soluție la această limitare. Sistemul său inovator, cu design inspirat de floarea-soarelui, este … The post Panoul solar care „înflorește” în fiecare dimineață și urmărește soarele până la apus appeared first on spotmedia.ro.