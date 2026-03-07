Campania electorală din Ungaria riscă să devină și mai murdară. Înregistrare intimă cu rivalul lui Viktor Orbán?

15:50

Două pasagere în vârstă de 72 de ani au fost transportate, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Sibiu, după ce au căzut dintr-un autobuz care pleca din stație. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, evenimentul rutier s-a produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu. ”Din primele verificări efectuate la fața locului … The post Două femei au ajuns la spital după ce au căzut din autobuz, la Sibiu. Ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate appeared first on spotmedia.ro.