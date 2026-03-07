Trump, către Starmer, premierul britanic: Mulțumim, dar nu mai avem nevoie de portavioanele voastre
Gândul, 7 martie 2026 23:30
Într-un interviu audio din Air Force One, președintele Donald Trump a declarat că SUA câștigă războiul cu Iranul după ce i-au decimat forțele și conducerea. Trump a început să se inspire din nou după fostul președinte Ronald Reagan, după ce a catalogat Iranul drept un „Imperiu al Răului”. În cea mai recentă postare de pe […]
Cele mai bune școli din București, în funcție de sector. Unde s-au înregistrat cele mai bune rezultate, în ultimul an școlar # Gândul
La finalul lunii martie încep înscrierile pentru clasa pregătitoare, iar până pe 12 martie școlile trebuie să comunice circumscripțiile. Cei mai mulți elevi, dar și cele mai multe școli din țară sunt în București. Adevărul prezintă cele mai bine cotate unități de învățământ de stat din fiecare sector, în funcție de media la Evaluarea Națională. […]
23:30
23:00
O femeie din Piatra-Neamț a murit în propriul apartament, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. Mai mulți locatari au fost evacuați din bloc # Gândul
Un incendiu violent izbucnit într-un apartament din municipiul Piatra-Neamț s-a încheiat tragic. O femeie din Piatra Neamț, în vârstă de 77 de ani, a fost găsită moartă în locuința sa, cuprinsă de flăcări, iar mai mulți locatari au fost evacuați din bloc din cauza fumului dens. Focul a izbucnit într-un apartament de la etajul 1, […]
Părinții copiilor repatriați din Dubai, mesaj de mulțumire pentru Consulatul României: „Imaginea războiului te ajută să înțelegi cât valorează pacea” # Gândul
Grupul de părinți ai celor 28 de elevi din Vrancea (clasele V-XII), care au revenit vineri în țară, după ce au rămas blocați în Dubai din cauza războiului din Iran, a transmis, prin intermediul uneia dintre profesoarele care a însoțit grupul, un mesaj de mulțumire Consulatului General al României de la Dubai și consulului Viorel […]
22:30
Pentru prima oară din 2003, Statele Unite ar putea trimite trupe terestre într-un război la scară largă din Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump, care a promis în campania electorală de la alegerile din 2024 că „nu vor mai fi alte războaie”, a manifestat un interes „serios” pentru desfășurarea trupelor terestre în Orientul Mijlociu pentru a […]
De la YouTube direct în fruntea Guvernului. Cine este rapperul cu milioane de vizualizări care a devenit noul premier al Nepalului # Gândul
Rapperul Balendra Shah, în vârstă de 35 de ani, a obținut o victorie categorică în fața fostului premier Sharma KP Oli. Comisia Electorală a confirmat sâmbătă rezultatele scrutinului. Shah a primit 68.348 de voturi, în timp ce adversarul său a adunat doar 18.734. Astfel, potrivit BBC, artistul devine noul prim-ministru al Nepalului, după ce partidul […]
Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune Cristi Chivu despre derby-ul de duminică seara # Gândul
Partida derby între AC Milan şi Inter Milano de duminică, ora 21:45, din etapa a 28-a a Serie A, va intra în istorie. Se estimează încasări de peste 8,7 milioane de euro, iar acest meci va deveni cel mai profitabil din istoria campionatului italian. Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune […]
Un profesor de matematică le-a cerut elevilor să rezolve o problemă aparent simplă, însă doar un singur copil a reușit să o rezolve # Gândul
Raviraj Master, un profesor de matematică din India, a postat o problemă aparent simplă, dar aparent imposibil de rezolvat pentru elevii săi. Copiii s-au prezentat, pe rând, la tablă pentru a încerca să desezne un pătrat cu trei linii. Unul câte unul, elevii au desenat trei linii, care, desigur, nu formau un pătrat. Un elev […]
Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun # Gândul
Viktor Orban l-a avertizat pe Volodimir Zelenski să înceteze cu amenințările și șantajul, acuzând că Ucraina blochează livrarea petrolului rusesc prin conducta Drujba. Zelenski face amenințări de GRAVITATE maximă: Le voi da adresa băieților a celui care se opune ajutorului Ucrainei și vom vorbi cu el, pe limba lui Premierul Ungariei a postat pe pagina […]
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu # Gândul
Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o discuție cu președintele francez Emmanuel Macron. Cei doi lideri au abordat teme critice privind securitatea europeană, nevoile de apărare ale Ucrainei și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Ukrinform. Zelenski l-a informat pe Macron despre situația de pe front și despre efectele ultimului atac masiv lansat de Rusia. Președintele […]
Donald Trump a reiterat că regimul comunist din Cuba, instaurat de Fidel Castro din 1959, este pe cale să se prăbușească. „Cuba va cădea cât de curând”, a spus președintele american, potrivit corespondentei CNN Dana Bash. Președintele american a spus că nu mai vrea ca regimul comunist să conducă Cuba „pentru încă 50 de ani”. […]
Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan anunţă că „începând de săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate.” Acesta a mai spus că „împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul […]
Trump, alături de liderii țărilor sud-americane, anunță o alianță împotriva cartelurilor: „Sunt mai puternice decât armatele din țară. Sunt un cancer” # Gândul
Donald Trump, împreună cu liderii țărilor latino-americane, a semnat un decret privind angajamentul de a lupta împotriva activității criminale a cartelurilor în cadrul Sumitului Scutului Americii. Trump a spus că a luat noi măsuri împotriva traficului maritim de droguri și că i s-a raportat scăderea cu 96% după acțiunile militare întreprinse din septembrie, în Caraibe […]
Care sunt verificările esențiale pentru mașina ta, primăvara și vara. Sfaturi practice ale experților # Gândul
Acum, când primăvara se apropie, este un moment potrivit să îți verifici atent vehiculul pentru a remedia efectele sezonului rece. Se știe că iernile îți pot afecta serios mașina, pentru că zăpada, lapovița și sarea își pun amprenta pe tot, de la anvelope până la ștergătoarele de parbriz, făcând dificilă menținerea mașinii curate pe timpul iernii. […]
Duminică, 8 martie, invitat la emisiunea MARTORII este Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, luptător profesionist. Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, John vorbește despre cum arăta Berceniul anilor ’90, despre modul în care s-au format primele grupuri de sportivi din zonă și rememorează […]
Victor Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză direct pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă”: Consulul a fost sunat direct de Oana Țoiu. Ce mai dezvăluie fostul premier # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România. Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu. Victor Ponta susține că […]
India sfidează SUA pe tema petrolului rusesc: „Nu am depins niciodată de permisiunea vreunei țări” # Gândul
Guvernul de la New Delhi a declarat sâmbătă că politica sa energetică rămâne complet independentă și a respins ideea că ar avea nevoie de aprobarea Washingtonului pentru a cumpăra petrol din Rusia, conform The Moscow Times. India a subliniat că deciziile sale de achiziție sunt luate exclusiv pe baza prețurilor competitive și a interesului național, […]
Jandarmeria Bucureşti omagiază Femeia printr-un clip în care sunt descrise de angajaţii bărbaţi ai Ministerului de Interne câteva dintre calităţile cu care urmaşele Evei au fost înzestrate de natură şi pentru care se fac remarcate. „Femeia, Eroină, Memorabilă, Empatică, Iubitoare şi Admirabilă” sau şase litere pentru tot atâtea calităţi care definesc perfecţiunea, în ochii bărbaţilor […]
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme de primăvară, cu temperaturi de 18 grade Celsius și cer senin, în următoarea săptămână, în toată țara. Specialiștii ANM au emis prognoza meteo până în data de 15 martie. Astfel, temperaturile se vor situa peste normalul perioadei, în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, […]
Fiica unui cântăreț celebru se plânge că lucrează pe salariul minim, în timp ce artistul are concerte de succes # Gândul
Billie Rae Lynch, în vârstă de 17 ani, câștigă 8 lire sterline pe oră, pe timp de vară, în timp ce tatăl ei, un celebru cântăreț, va avea două concerte „sold out” pe unul din cele mai cunoscute stadioane din Londra. Cine este Billie Rae Lynch Adolescenta Billie este fiica celebrului Shane Lynch de la […]
Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele” # Gândul
Donald Trump a ținut un discurs pe mai multe subiecte la Summitul Scutului Americilor, găzduit anul acesta de SUA. Războiul din Iran Președintele a anunțat că a distrus sistemele de comunicații din Iran și că se va întâlni cu familiile celor șase soldați americani uciși în timpul Operațiunii „Epic Fury”. „Comunicațiile și telecomunicațiile lor au […]
Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd” # Gândul
Trump a vorbit la Summitul Scutul Americilor despre negocierile Rusia–Ucraina. Președintele american i-a dezvăluit presei că negocierile dintre Rusia și Ucraina continuă, deși extinsă tendințe ca o tabără să se retragă chiar pe punctul când negocierile ajung la final. A reiterat faptul că pe americani și conflictul din Europa îi separă Oceanul Atlantic și că […]
Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă # Gândul
Turcia analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă F-16 în Cipru, conform Reuters. Această măsură face parte dintr-un plan care urmărește să asigure siguranța zonei de nord a insulei, în contextul în care conflictele din regiune se extind. Autoritățile turce evaluează în prezent mai multe opțiuni de securitate, însă o decizie finală privind trimiterea […]
Membrele organizaţiilor de femei social-democrate din Constanţa şi Buzău au sărbătorit Luna Femeii în cadrul unui decor şi o recuzită mai potrivite unei nunţi cu dar mare. Totul pare desprins din povestea unei nunţi fără mireasă, la care au ajuns doar soacrele, mătuşile şi tortul gigantic. Decorurile, costumaţiile şi chiar coafurile femeilor social-democrate par din […]
Două femei rănite după ce au căzut dintr-un autobuz în Sibiu. Șoferul nu s-ar fi asigurat că ușile sunt închise # Gândul
Două femei, ambele în vârstă de 72 de ani, au ajuns la spital sâmbătă după ce au căzut dintr-un autobuz în municipiul Sibiu, într-un incident provocat, potrivit poliției, de faptul că ușa vehiculului nu era închisă corespunzător la plecarea din stație. În ce stare se află cele două femei Accidentul s-a produs pe strada Siretului, […]
Virgil Măgureanu, primul șef al Serviciului Român de Informații, a criticat dur decizia autorităților de a anula alegerile prezidențiale din România. Într-un interviu acordat pentru Metropola TV, acesta a declarat că argumentele oficiale privind implicarea Rusiei nu sunt concludente și că măsura luată reprezintă o îndepărtare forțată a unui câștigător sigur. Fostul șef SRI susține […]
Trump ia la rost un reporter care întreabă dacă rușii ajută iranienii cu informații: „Ce întrebare stupidă!” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a avut un schimb tensionat de replici cu un reporter Fox News, în timpul unei întâlniri organizate la Casa Albă despre sportul universitar. Corespondentul Fox News, Peter Doocy, l-a întrebat pe liderul american despre relatări potrivit cărora Rusia ar fi furnizat informații de spionaj Iranului pentru identificarea unor ținte americane în […]
MAE, reacție de ultimă oră după declarațiile controversate ale consulului din Dubai în scandalul repatrierilor: „Vom face o evaluare” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a fost întrebat sâmbătă, în cadrul briefingului de presă, despre modul în care consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea, s-a adresat copiilor din Vrancea aflați în tabără. Acesta a transmis că îi va face o evaluare consulului. Reprezentantul MAE a precizat că, deși nu-și dorește […]
„Iranul, care este învins în IAD, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu și a promis că nu va mai trage asupra lor. Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neobosit al SUA și Israelului. Aceștia doreau să preia controlul și să conducă Orientul Mijlociu. Este prima dată când […]
Mecanic român, păgubit în Spania cu 6.000 de euro de un conațional: „Mi-a spus că-mi taie picioarele” # Gândul
Sorin, mecanic român în vârstă de 39 de ani, susține că patronul unui atelier clandestin din cartierul Foners, Palma de Mallorca, i-ar fi blocat uneltele în valoare de 6.000 de euro și l-ar fi amenințat cu violențe fizice. Amenințat că i se taie picioarele Sorin, cetățean român în vârstă de 39 de ani, a lucrat […]
Dacă i s-ar propune, preşedintele Senatului nu ar refuza şefia SRI. Mircea Abrudean:”Nu pot să fiu ipocrit” # Gândul
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este un nume tot mai vehiculat în spaţiul public ca posibil şi viitor şef al Serviciului Român de Informaţii. Invitat la emisiunea Insider Politic, preşedintele Senatului a vorbit despre speculaţiile care se fac de ceva timp pe acest subiect. Instituția nu are un director civil în funcție de aproape trei ani, […]
Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur # Gândul
Donald Trump a amenințat Iranul cu cele mai dure lovituri și spune că datorită presiunilor sale, președinția iraniană a anunțat că nu va mai ataca țările învecinate din Golful Persic.
O ambulanță SMURD și un autoturism au fost implicate sâmbătă într-un accident pe Bulevardul Vasile Milea din Sibiu. În urma evenimentului, ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil, fiind activat Planul Roșu de Intervenție, conform Mediafax. La fața locului au fost mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de […]
Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro # Gândul
Scandalul dintre Budapeste și Kiev continuă în forță, cu declarații „belicoase” de ambele părți. După ce Viktor Orban și Volodimir Zelenski și-au aruncat amenințări cu „folosirea forței” dinc auza blocării conductei de petrol Drujba, 7 oficiali ucraineni care transportau bani au fost arestați în Ungaria. Ucraina a obținut eliberarea a șapte angajați ai băncii Oschadbank, […]
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a explicat, în cadrul conferinței de presă susținută astăzi, motivele pentru care aeronava de repatriere a decolat cu 14 locuri libere. Acesta a precizat că situația a fost cunoscută în aeroport, în timpul pregătirilor și că astfel de cazuri sunt des întâlnite în zonele de conflict din cauza […]
Începe Formula 1 ediția 2026! Știm cine va fi în pole-position la MP al Australiei de duminică # Gândul
Noul sezon al Formulei 1 demarează duminică, la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei, cu un nou format cu 24 de curse în calendar, cu 11 echipe pe grila de start față de 10 în anii precedenți. Britanicul George Russell (Mercedes) a dominat, sâmbătă, calificările pentru Marele Premiu al Australiei, devansându-şi coechipierul Kimi Antonelli şi […]
Ciudatul animal care a ieșit din hibernare, după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. „Mica noastră locatară” # Gândul
Ciudatul animal care a ieșit din hibernare după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. O salamandră de foc care a hibernat toată iarna în galeriile barajului Râușor a ieșit la „lumină”, a anunțat, sâmbătă, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Argeș-Vedea. „Mica noastră locatară” „Trezirea la viață în galeriile barajului Râușor: de la hibernare, la […]
Ce băutură stimulează digestia, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Se află printre preferatele consumatorilor români # Gândul
Dr. nutriționist Mihaela Bilic a explicat ce băutură stimulează digestia. Este vorba despre o „licoare” consumată des de români, îndeosebi la primele ore ale dimineții. Vezi mai jos despre ce este vorba. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat faptul că un „aliat” pentru digestie ar putea fi cafeaua. Este o băutură consumată de multe persoane, […]
Purtătorul de cuvânt al MAE neagă că ar fi întrerupt ieri conferința la întrebările jurnaliștilor # Gândul
MAE susține astăzi un briefing de presă de urgență cu privire la evoluția situației de securitate din Orientul Mijlociu. Evenimentul e susținut de purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea. Întrebat de o jurnalistă de ce a oprit ieri transmisiunea live pe Facebook și pe canalul de Facebook al Ministerului Afacerilor Externe, la momentul întrebărilor […]
Nicuşor Dan, reacție nervoasă în faţa protestatarilor de la Cotroceni. De ce a ridicat vocea preşedintele şi ce l-a scos din sărite # Gândul
Nicuşor Dan a ridicat vocea la protestatarii care îi strigă în poarta de la Cotroceni „Justiţie, nu corupţie!” ca urmare a faptului că preşedintele a declarat recent că i se par interesante propunerile care i-au fost puse pe masă de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, cu privire la şefii DNA, ÎCCJ şi DIICOT, în ciuda […]
Motivul pentru care nu ar trebui să îți învelești bagajul în plastic. Ce recomandă un expert în securitate # Gândul
Un expert în securitate a explicat de ce nu ar trebui să îți învelești bagajul în plastic, atunci când călătorești. Este o practică întâlnită printre multe persoane, însă, potrivit expertului, nu ar fi tocmai potrivită. El o numește o „greșeală sigură” prin care s-ar transmite un mesaj clar către hoți. Și anume, că în bagajul […]
Blocați în Dubai din cauza războiului, foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au întors în România # Gândul
Iustina și Cornel Luchian, alături de fiica lor de un an și cinci luni, au reușit să plece din Dubai după ce traficul aerian a fost suspendat în contextul atacurilor din regiune. Iustina și Cornel au fost înscriși pe listele pentru ajutor consular, însă s-au descurcat singuri Iustina și Cornel Luchian, foști concurenți ai emisiunii […]
Mesaje de 8 Martie pentru mame, soții, colege și prietene. Cele mai frumoase urări de Ziua Femeii # Gândul
În fiecare an, pe 8 Martie, românii marchează Ziua Internațională a Femeii prin gesturi simple, dar pline de semnificație: flori, atenții și mesaje de apreciere pentru mame, soții, fiice sau colege. Este una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale primăverii, dedicată femeilor și rolului lor în familie și societate. De ce este specială ziua de […]
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București # Gândul
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București, în cursul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Potrivit primelor informații, incidentul rutier a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei. În cursul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026, Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier pe o stradă din […]
Stațiunea balneară din România care a devenit un magnet pentru turiști. De ce sunt atrași de acest loc, de fapt # Gândul
România are „comori” balneare în toate colțurile, iar mulți turiști aleg să se cazeze în aceste locuri cu scopul de a se relaxa și de a beneficia de serviciile de recuperare medicală. Printre stațiunile de interes se numără, de pildă, Băile Herculane. Băile Herculane se află printre preferințele turiștilor, atunci când vine vorba despre relaxare […]
Aeroportul Internațional din Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume pentru traficul internațional de pasageri, prin care trec anual zeci de milioane de pasageri, a fost închis sâmbătă după o explozie puternică auzită deasupra pistei și interceptarea unei drone. Cel mai aglomerat aeroport din lume și-a închis porțile Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au raportat […]
