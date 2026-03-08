Diplomații iranieni care au fugit din Liban au ajuns în Rusia. Când va fi ales noul ayatollah
Aktual24, 8 martie 2026 03:00
Peste 150 de cetățeni iranieni, inclusiv diplomați și membri ai familiilor acestora, au părăsit sâmbătă Libanul după ce armata israeliană a amenințat și a efectuat lovituri aeriene în apropierea ambasadei Iranului din Beirut, a declarat pentru Reuters o sursă de rang înalt din structurile de securitate libaneze. Potrivit oficialului citat, cetățenii iranieni au fost transportați […]
• • •
Fostul premier Marcel Ciolacu a criticat modul în care autoritățile gestionează repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu, comparând situația actuală cu intervențiile pe care spune că le-a coordonat în perioada în care conducea Guvernul. Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, Ciolacu a afirmat că modul de gestionare a crizei arată lipsa unei coordonări eficiente la […]
Trump, mesaj dur, refuză portavionul Marii Britanii în Orientul Mijlociu: ”Nu avem nevoie de oameni care intră în războaie după ce noi deja am câștigat” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Statele Unite nu mai au nevoie de portavioanele britanice în Orientul Mijlociu, după ce premierul britanic Keir Starmer a refuzat să permită utilizarea bazelor militare din Marea Britanie pentru lovituri asupra Iranului. Declarația a fost făcută pe platforma Truth Social, în timp ce Trump se afla la […]
Președintele SUA: ”Vrem să alegem un președinte pentru Iran, nu vrem să revenim la fiecare cinci ani” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul își dorește un lider în Iran care să nu conducă țara spre un nou conflict, afirmând că Statele Unite nu vor să fie nevoite să revină periodic cu intervenții militare. Declarațiile au fost făcute de liderul american în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul avionului […]
Diplomații iranieni care au fugit din Liban au ajuns în Rusia. Când va fi ales noul ayatollah # Aktual24
Keir Starmer, atacat pentru că ar imita stilul lui Trump. Totul a pornit de la o postare pe TikTok # Aktual24
Prim-ministrul britanic și-a justificat poziția privind războiul SUA-Israel împotriva Iranului într-o postare pe rețelele sociale, folosind melodia „Money for Nothing” a trupei Dire Straits. Keir Starmer a fost acuzat că încearcă să imite modul în care Donald Trump folosea rețelele sociale, după ce a postat un videoclip pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus […]
Alimente aparent inofensive care pot deveni fatale. În fiecare zi consumăm produse pe care le considerăm sigure, banale, chiar sănătoase. Totuși, realitatea medicală arată că anumite alimente pot ascunde riscuri grave, uneori letale, mai ales atunci când sunt consumate în cantități mari, preparate greșit sau de persoane cu sensibilități specifice. De la reacții alergice severe […]
Activitățile casnice care ard cele mai multe calorii și contribuie la menținerea sănătății # Aktual24
Activitățile casnice care ard cele mai multe calorii sunt adesea subestimate, deși ele pot contribui semnificativ la menținerea unei greutăți sănătoase și la îmbunătățirea stării generale de sănătate. Curățenia, grădinăritul sau chiar reorganizarea locuinței implică mișcare constantă, activând mai multe grupe musculare și crescând ritmul cardiac. Din perspectivă medicală, aceste activități pot fi considerate forme […]
Aliați ezitanți: rețeaua strategică a Teheranului se teme. De ce milițiile irakiene nu se grăbesc să lupte de partea Iranului # Aktual24
Iranul a petrecut zeci de ani și a cheltuit miliarde de dolari pentru a pregăti luptători străini, precum A.J. comandant al unui grup paramilitar pro iranian din Irak pentru un moment ca acesta. De când Statele Unite ale Americii și Israel au intrat în război cu Iran, în urmă cu o săptămână, A.J. așteaptă doar […]
India continuă să importe petrol din Rusia și nu a fost „niciodată dependentă” de acordul vreunei alte țări pentru a face acest lucru, a declarat sâmbătă pentru AFP o sursă guvernamentală de la New Delhi. Declarația vine după ce Statele Unite au anunțat joi că au autorizat temporar India să își continue importurile de petrol […]
Transformarea războiului cu inteligența artificială: modul în care armata SUA utilizează tehnologia AI în operațiuni militare # Aktual24
Relatările din presă potrivit cărora armata Statelor Unite a folosit chatbotul de inteligență artificială Claude în operațiuni care au vizat lideri din Venezuela și Iran ridică întrebări despre ritmul în care tehnologia este integrată în planificarea militară. Experții avertizează că utilizarea unor astfel de sisteme în contexte cu miză ridicată rămâne controversată, în condițiile în […]
Bolojan: Peste 1.000 de cetățeni români au fost aduși în țară până în prezent/ Zboruri suplimentare programate în următoarele zile # Aktual24
Peste 1.000 de cetățeni români au fost aduși în țară până în prezent din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă, a declarat Ilie Bolojan. „Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului […]
Uniunea Europeană încearcă să își regândească strategia de extindere pentru a evita repetarea unor probleme care au apărut după aderarea unor state în trecut. În centrul acestei noi abordări se află Muntenegru, țară care ar putea deveni un fel de „experiment” pentru viitoarele aderări la blocul comunitar. Bruxellesul vrea să introducă mecanisme clare prin care […]
”Apărarea intereselor britanice”. Și Marea Britanie vrea să-și trimită portavionul în Orientul Mijlociu # Aktual24
Marea Britanie pregătește portavionul HMS Prince of Wales pentru o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu, în contextul escaladării conflictului din regiune, a anunțat Ministerul britanic al Apărării, anunță The Guardian. Lucrătorii Royal Navy din baza navală Portsmouth pregătesc nava, considerată nava amiral a flotei britanice, astfel încât aceasta să poată fi mobilizată mai rapid dacă […]
MAE pune punct scandalului ”Fiica lui Ponta”: Modificarea datelor într-un sistem oficial al statului constituie infracțiune # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat sâmbătă că o eventuală modificare a datelor dintr-un sistem oficial al statului român ar constitui faptă penală, respingând acuzațiile potrivit cărora numele fiicei fostului premier Victor Ponta ar fi fost scos de pe lista persoanelor pentru zborul de repatriere. Întrebat într-o conferință de presă […]
Și Iordania a fost atacată masiv de Iran, au fost lansate peste 100 de rachete. Majoritatea au eșuat să-și atingă ținta # Aktual24
Iordania a acuzat sâmbătă Iranul că a vizat direct instalații strategice de pe teritoriul său, lansând 119 rachete și drone în cursul săptămânii care a urmat loviturilor americano-israeliene ce au declanșat conflictul din Orientul Mijlociu la 28 februarie, potrivit AFP. Purtătorul de cuvânt al armatei iordaniene, generalul de brigadă Mustafa Hayari, a declarat într-o conferință […]
În Orientul Mijlociu, în trei zile s-au folosit mai multe rachete Patriot decât în Ucraina din 2022 până în prezent, a anunțat Zelenski # Aktual24
În doar trei zile de lupte în Orientul Mijlociu au fost folosite peste 800 de rachete Patriot, mai mult decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii ruse la scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un briefing de presă. Declarația vine în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, după ce SUA, într-o operațiune comună […]
Ajutor masiv pentru Israel. Statele Unite au aprobat vânzarea de arme în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea de echipament militar către Israel, într-un context geopolitic tot mai tensionat, care continuă să influențeze echilibrul fragil din Orientul Mijlociu. Decizia vine pe fondul intensificării conflictului și al schimburilor de atacuri cu rachete între Israel și Iran, situație care ridică întrebări despre consecințele sprijinului militar în zone […]
Un pakistanez a fost găsit vinovat de SUA pentru instigarea la asasinarea unor politicieni, printre care Donald Trump și Joe Biden # Aktual24
Un juriu din New York l-a găsit vinovat pe Asif Merchant de complotul de asasinare a unor personalităţi politice americane, printre care Donald Trump, cu sprijinul guvernului din Iran. Verdictul nu înseamnă sfârşitul poveştii, deoarece pedeapsa va fi stabilită ulterior, iar inculpatul riscă închisoarea pe viaţă, relatează Reuters. Procesul și acuzațiile împotriva lui Asif Merchant […]
Ce ar putea să facă președintele Dan în justiție? Fost consilier prezidențial: ”Nu are serviciile de partea lui, așa cum le-a avut Băsescu. Nu are forță în Parlament” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, afirmă că președintele Dan ”nu are pârghii de putere” în acest moment astfel încât să se poată impune în privinșa numirilor la șefia parchetelor. ”S-a pornit un val împotriva lui Nicușor Dan chiar din interiorul celor care l-au susținut. Nemulțumiri sunt pe mai multe planuri: justiție, […]
MAE: Aproximativ 14.000 de români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenția Celulei de Criză # Aktual24
Aproximativ 14.000 de cetățeni români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în prezent în atenția Celulei de Criză a Ministerului Afacerilor Externe, iar până acum circa 1.500 de persoane au revenit în România, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea. Potrivit acestuia, printre românii aflați în evidența autorităților se numără turiști, […]
O presupusă înregistrare video cu conținut intim în care ar apărea liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, ar putea deveni una dintre temele centrale ale campaniei electorale, în contextul unei competiții considerate decisive pentru viitorul politic al țării, potrivit unei analize publicate de POLITICO. Subiectul a început să circule la jumătatea lunii februarie, când jurnaliștii […]
EXCLUSIV Aproximativ 200 de români, blocați în Maldive. Emiratele Arabe Unite au emis interdicție de survol pentru cursa HiSky care trebuia să-i aducă acasă # Aktual24
ZZborul charter programat sâmbătă, 7 martie, pe ruta Male (Maldive) – București, operat de compania HiSky, nu a mai putut fi efectuat conform planificării inițiale din cauza unor restricții temporare de survol în Emiratele Arabe Unite, potrivit unui mesaj transmis de agențiile de turism românilor care trebuiau să plece azi. În informarea trimisă se arată […]
Bilanțul lui Predoiu: ”Infracționalitatea a scăzut cu 11% în 2025, sub media ultimului deceniu” # Aktual24
Infracționalitatea la nivel național a înregistrat în anul 2025 o scădere de 11% față de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia prezentării bilanțului activității Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru anul trecut. Ședința de evaluare a activității MAI pentru 2025 a avut loc vineri, la […]
Iranul anunță un nou „val masiv de atacuri cu drone” contra bazelor SUA din Orientul Mijlociu # Aktual24
Armata iraniană a anunțat sâmbătă că a lansat un nou „val masiv de atacuri cu drone” împotriva Israelului și a unor baze militare americane din Emiratele Arabe Unite și Kuweit, potrivit unui comunicat citat de presa de stat și de agenția AFP. Potrivit agenției oficiale Irna, forțele armate iraniene susțin că atacurile au vizat atât […]
Poliția s-a pus pe șoferii cu volan pe dreapta. Peste 600 de conducători auto au fost amendați # Aktual24
Aproape 600 de șoferi care conduceau mașini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendați de polițiștii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficiențe tehnice la autovehicule sau depășirea vitezei legale. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel național, în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor în care […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că ar putea escalada conflictul militar cu Iranul și că noi ținte ar putea fi atacate în cursul zilei, inclusiv „zone și grupuri de persoane” care nu au fost vizate până acum. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe platforma Truth Social. „Astăzi Iranul va fi […]
Ministrul Finanțelor, accident în Capitală. El a lovit o mașină în care erau doi italieni # Aktual24
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, în urma căruia doi pasageri, cetățeni italieni, au fost răniți ușor și transportați la spital, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Accidentul a avut loc în zona intersecției dintre bulevardul Nicolae Bălcescu și strada Dem I. Dobrescu. Potrivit […]
Încă un aspirant la șefia SRI: „Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza/ Nu am discutat cu președintele” # Aktual24
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că nu a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre o eventuală numire în fruntea Serviciului Român de Informații (SRI), însă a admis că ar accepta o astfel de funcție dacă i-ar fi propusă. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Insider politic de la Prima TV, unde Abrudean a […]
Interlopul Fane Văncică, săltat de mascați de pe aeroportul Otopeni. Ei știau că urmează să revină din Belgia – VIDEO # Aktual24
Polițiștii Capitalei au reținut un bărbat în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru șantaj, după ce ar fi amenințat în repetate rânduri administratorul unei societăți comerciale pentru a-l determina să plătească lunar suma de 25.000 de lei, cu titlul de „taxă de protecție”. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că este vorba despre Niță […]
Numărul 2 în stat anunță că președintele Dan va accepta propunerile ministrului Justiției: ”A fost un proces transparent, deschis tuturor celor care puteau să se înscrie. Nu văd probleme” # Aktual24
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că este de părere că președintele României, Nicușor Dan, va accepta propunerile înaintate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete, apreciind că procesul de selecție a fost „transparent” și „deschis”. Întrebat în emisiunea Insider politic de la Prima TV dacă este mulțumit de propunerile făcute pentru conducerea […]
Într-o singură săptămână, prețul petrolului a urcat cu 35% – cea mai mare creștere din istorie. Recesiunea mondială bate la ușă # Aktual24
Prețurile la petrol au înregistrat o creștere explozivă în această săptămână, cu un salt de aproximativ 35% pentru țițeiul american WTI, marcând cea mai mare creștere săptămânală din istoria contractelor futures (din 1983 încoace). Perturbări majore în aprovizionarea globală Criza energetică a explodat odată cu atacurile aeriene SUA-Israel asupra Iranului (sfârșitul lunii februarie – începutul […]
Prețurile la combustibili continuă să crească: litrul de motorină premium a trecut de 9,25 lei la București # Aktual24
Sâmbătă, 7 martie 2026, carburanții din România au înregistrat noi scumpiri, iar motorina a crescut cu până la 0,10 lei pe litru în marile orașe. Cele mai mari prețuri, în marile orașe Conform datelor publicate pe peco-online.ro, prețul motorinei ajunge în prezent la aproximativ 8,6 lei/l, în timp ce varianta premium depășește 9,2 lei/l. Benzina […]
Aeroportul Internațional Dubai a suspendat toate zborurile, după ce o dronă iraniană a explodat chiar în aeroport – VIDEO # Aktual24
Într-un anunț oficial recent, Emirates Airlines și autoritățile aeroportuare din Dubai au confirmat suspendarea completă a tuturor zborurilor către și dinspre Dubai, fără o dată clară de reluare. Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajelor, după ce o dronă iraniană a explodat chiar în apropierea aeroportului, iar autoritățile recomandă evitarea […]
Cubanezii au ieșit în stradă la Havana, protestând împotriva regimului comunist, după o pană de curent care durează de 60 de ore – VIDEO # Aktual24
Cuba se confruntă cu o nouă escaladare a crizei energetice, iar frustrarea acumulată a explodat în demonstrații nocturne în capitala Havana. După mai mult de 60 de ore de pene de curent totale în multe zone, localnicii au ieșit în stradă pentru a-și exprima furia față de guvernul comunist, cerând soluții imediate la lipsa electricității, […]
Într-un anunț oficial recent, Emirates Airlines și autoritățile aeroportuare din Dubai au confirmat suspendarea completă a tuturor zborurilor către și dinspre Dubai, fără o dată clară de reluare. Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajelor, după ce o rachetă iraniană a explodat chiar în apropierea aeroportului, iar autoritățile recomandă evitarea […]
„Iranul va rezista până la capăt. Nu există capitulare”, a declarat președintele Iranului, Masoud Pezeshkian – VIDEO # Aktual24
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a lansat un apel puternic de unitate națională și rezistență în contextul conflictului armat cu SUA și Israel, afirmând că țara sa nu va capitula niciodată necondiționat. Într-o declarație majoră difuzată sâmbătă dimineața și citată de Iran International, Pezeshkian a respins cererea președintelui american Donald Trump de „capitulare necondiționată”, numind-o un […]
Aeroportul Internațional Dubai a suspendat toate zborurile, din cauza atacurilor iraniene – mii de pasageri sunt blocați # Aktual24
Într-un anunț oficial recent, Emirates Airlines și autoritățile aeroportuare din Dubai au confirmat suspendarea completă a tuturor zborurilor către și dinspre Dubai, fără o dată clară de reluare. Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajelor, iar autoritățile recomandă evitarea deplasării la aeroport până la noi indicații, scrie Dubay Eye. Ce […]
Premierul ungar Viktor Orbán se confruntă cu cea mai dificilă confruntare electorală din cei 16 ani de guvernare, în timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, și mișcarea sa MAGA încearcă să îl sprijine politic înaintea scrutinului, potrivit unei analize publicate de POLITICO. Sondajele indică faptul că liderul ungar este în prezent în urma fostului […]
Zeci de clădiri distruse și șapte morți, inclusiv doi copii, la Harkiv, după un atac rusesc cu sute de drone și aproape 30 de rachete # Aktual24
Noaptea de vineri spre sâmbătă a adus noi atacuri devastatoare ale Rusiei asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică, căile ferate și clădirile rezidențiale din mai multe regiuni. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat lansarea a 29 de rachete, aproape jumătate balistice, și 480 de drone, în timp ce autoritățile locale continuă operațiunile de salvare în Harkiv, unde […]
CIA, acuzată că ar fi provocat epidemia de boala Lyme din anii 1960 după ce a efectuat experimente secrete cu căpușe # Aktual24
Într‑o declarație recentă care a făcut valuri în mass‑media internațională, dr. Robert Malone, chimist și unul dintre pionierii tehnologiei vaccinurilor mRNA, susține că actuala epidemie de boala Lyme din Statele Unite ar putea fi rezultatul unor experimente secrete cu arme biologice efectuate de agenții guvernamentale, inclusiv de Agenția Centrală de Informații (CIA). Afirmațiile, citate de […]
„Peștele Apocalipsei”, găsit pe o plajă din Mexic. Legendele susțin că asemenea apariții prevestesc dezastre pentru omenire – VIDEO # Aktual24
Un eveniment extrem de rar a avut loc pe o plajă din stațiunea mexicană Cabo San Lucas, unde douăi turiste americane au surprins imagini cu două creaturi marine gigantice care au ajuns la mal. Este vorba despre misteriosul oarfish (peștele-vâslă), un pește de adâncime cunoscut și sub numele de „peștele apocalipsei”. Apariția sa la suprafață […]
Raport îngrijorător din SUA: în luna februarie s-au pierdut 92.000 de locuri de muncă, iar șomajul a urcat la 4,4% # Aktual24
Economia Statelor Unite a înregistrat o evoluție neașteptată pe piața muncii în luna februarie, când numărul locurilor de muncă din afara sectorului agricol a scăzut cu 92.000, potrivit datelor publicate de Bureau of Labor Statistics. Rezultatul a fost sub estimările analiștilor, care anticipau o creștere de aproximativ 50.000 de locuri de muncă, și indică o […]
Cei șapte angajați ai unei bănci ucrainene care fuseseră reținuți la Budapesta au fost eliberați # Aktual24
Un incident diplomatic major a izbucnit între Ucraina și Ungaria după ce șapte angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank au fost reținuți de autoritățile ungare la Budapesta și ulterior eliberați. Anunțul privind eliberarea lor a fost făcut de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, care a confirmat că cetățenii ucraineni au trecut în siguranță […]
Trump, întrebat despre sprijinul pe care Rusia îl acordă Iranului: ”Ce întrebare stupidă este aceasta de pus în acest moment” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evitat vineri să răspundă direct la întrebări privind informații potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date despre pozițiile și deplasările trupelor, navelor și aeronavelor americane, relateaza CNN. Întrebat despre aceste relatări, inclusiv despre unele difuzate de CNN, Trump a respins întrebarea în timpul unui eveniment organizat la Casa Albă […]
Iranul amenință țările UE că pot deveni ”ținte legitime”. A lansat noi atacuri puternice asupra Arabiei Saudite # Aktual24
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că forțele sale au interceptat și distrus 16 drone care se îndreptau spre câmpul petrolier Shaybah, unul dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, în primele ore ale zilei de sâmbătă. Anunțul a fost făcut de instituție pe platforma X, fără a fi precizată originea dronelor. Câmpul petrolier […]
Fiica lui Ponta, ”caz special”. Oana Țoiu, reacție în fața uraganului de acuzații de la cele trei televiziuni: ”Informațiile sunt false” # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că un zbor de evacuare organizat din Muscat a adus în România 127 de cetățeni români, precizând totodată că informațiile potrivit cărora o minoră ar fi fost coborâtă din mijloacele de transport sau din avionul de repatriere sunt „false”. Un uragan de acuzații a fost lansat în ultimele […]
Ministerul Finanțelor: Moody’s reconfirmă potențialul de creștere economică al României și capacitatea de reziliență la șocuri externe # Aktual24
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a reconfirmat potențialul solid de creștere economică pe termen mediu al României și capacitatea economiei de a face față șocurilor externe, arată Ministerul Finanțelor, după finalizarea revizuirii periodice a profilului de credit al țării. Potrivit instituției, concluziile analizei validează direcția măsurilor de consolidare fiscală demarate în 2025 și evidențiază […]
Tarhonul este o plantă aromatică apreciată de secole nu doar pentru gustul său distinct, ci și pentru proprietățile sale terapeutice remarcabile. Folosit în medicina tradițională din numeroase culturi, tarhonul conține compuși bioactivi care pot susține digestia, pot contribui la echilibrul metabolic și pot avea efecte antiinflamatoare. Cercetările moderne confirmă tot mai mult faptul că această […]
Amenințarea atacurilor teroriste în Uniunea Europeană a crescut din cauza conflictului din Iran, a declarat un oficial al agenției UE de aplicare a legii Europol pentru Euractiv, adăugând că intermediarii dirijați de Iran s-ar putea angaja, de asemenea, în activități destabilizatoare în UE. „Nivelul amenințării teroriste și extremiste violente pe teritoriul UE este evaluat ca […]
New York ar putea interzice chatboții de inteligență artificială care oferă sfaturi medicale sau juridice # Aktual24
Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii. O astfel de propunere a fost făcută în cea mai recentă şedinţă a Comitetului local pentru Internet şi Tehnologie şi ar putea intra în vigoare, dacă va fi votată,relateaza […]
