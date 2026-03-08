Lionel Messi a marcat pentru Inter Miami şi se apropie de golul 900 al carierei - VIDEO

20:50

Fostul premier Victor Ponta, care a reclamat că fiica sa minoră, aflată singură în EAU, nu a fost lăsată să ajungă la un zbor de repatriere la solicitarea ministrului de Externe, Oana Ţoiu, susţine că avionul pe care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat că îl organizează pentru minori neînsoţiţi din Oman a zburat spre Bucureşti cu 14 locuri goale din cele 180 şi cu doar 95 de minori (mulţi însoţiţi), plus adulţi. ”Este evident că sintagma ticăloasă «a încercat să se bage peste rând» este ilogică”, afirmă el, adăugând că nu a intervenit în niciun fel pentru ca fiica sa să fie trecută pe listă. ”Modul în care a acţionat doamna ministru Ţoiu este dezgustător şi dezonorant pentru un înalt demnitar român care avea datoria legală să asiste minorii, nu să îi abandoneze cu rea-credinţă într-o zonă de conflict”, acuză Ponta.