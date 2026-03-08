Victorie uriașă pentru Mercedes în Australia! George Russell câștigă prima cursă a sezonului, Antonelli completează dubla

15:50

Mizerie cruntă, carne stricată, mucegai pe pereți și gândaci - asta au găsit comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANCP) în bucătării unde era pregătită hrana pentru consumatori. Au fost aplicate amenzi de aproape 6 milioane de lei, iar 40 de operatori au fost închiși.