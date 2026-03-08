Piastri, accidentat în pregătirea cursei de la Marele Premiu al Australiei
Jurnalul.ro, 8 martie 2026 07:40
Eroullocal Oscar Piastri a abandonat înainte de start la Marele Premiu al Australiei după ce a pierdut controlul monopostului pe circuitul Albert Park. Pilotul australian pornea de pe locul 5 ;i a ieșit din cursă din cauza avariilor majore la McLaren-ul său.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
07:40
Eroullocal Oscar Piastri a abandonat înainte de start la Marele Premiu al Australiei după ce a pierdut controlul monopostului pe circuitul Albert Park. Pilotul australian pornea de pe locul 5 ;i a ieșit din cursă din cauza avariilor majore la McLaren-ul său.
Acum 30 minute
07:30
Cercetările genetice arată că anumite trăsături fizice și comporamentale sunt mai predispuse să fie moștenite pe linie paternă.
Acum o oră
07:10
Trei zodii au șanse mari să atragă succes financiar în săptămâna 9 – 15 martie 2026, mai ales după ce planeta Jupiter își reia mersul direct în Rac pe 10 martie.
06:50
Vârsta cronologică nu mai reflectă realitatea corpului uman. Medicina longevității arată că fiecare organ îmbătrânește în ritmul său, iar noile tehnologii permit măsurarea precisă a vârstei biologice.
Acum 2 ore
06:30
Curățarea faianței din bucătărie poate fi o provocare, mai ales atunci când gătești frecvent. Aceasta nu înseamnă doar aspect plăcut, ci și siguranță alimentară: petele și reziduurile de mâncare pot deveni adevărate focare de bacterii.
06:10
Cea mai norocoasă zi a săptămânii 9–15 martie 2026 pentru fiecare zodie. Jupiter aduce oportunități uriașe # Jurnalul.ro
Astrologii au dezvăluit cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare zodie în perioada 9–15 martie 2026.
Acum 8 ore
00:50
Horoscop 8 martie 2026: patru zodii primesc binecuvântări în timpul conjuncției Venus-Saturn # Jurnalul.ro
Horoscop 8 martie 2026: patru zodii sunt favorizate de conjuncția Venus–Saturn. Află ce surprize pregătesc astrele pentru Fecioară, Scorpion, Vărsător și Săgetător.
00:30
Consiliul din Iran se va întruni „în decurs de o zi” pentru a alege un nou lider suprem # Jurnalul.ro
Iranul a anunțat sâmbătă că va alege rapid, cel mai probabil până mâine, un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Un consiliu temporar de trei membri va conduce țara până atunci.
00:20
Ziua Mamei, celebrată în România pe 8 martie, este una dintre cele mai emoționante și populare sărbători dedicate familiei.
00:10
Magnatul media din Hong Kong Jimmy Lai a decis să nu facă apel împotriva condamnării sale la 20 de ani de închisoare pentru conspirație cu puteri străine și publicarea de materiale considerate sedițioase, a anunțat un membru al echipei sale de avocați.
00:10
Horoscopul săptămânii 9 – 15 martie 2026 aduce o schimbare importantă în astrologie: retrogradarea planetei Jupiter se încheie pe 10 martie.
7 martie 2026
23:50
Culorile pe care le alegi pentru casă spun mai mult despre minte decât orice test de personalitate # Jurnalul.ro
Culorile neutre din casă - gri, bej, crem - nu sunt o alegere de modă. Psihologia spune că ele reflectă o lume interioară intens stimulată și o nevoie reală de liniște vizuală.
Acum 12 ore
23:30
Conflictul din Orientul Mijlociu începe să aibă efecte vizibile și asupra sportului internațional.
23:30
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat sâmbătă seara că Israelul va continua ofensiva militară împotriva Iranului „cu toată forța”, afirmând că armata israeliană și aliații americani au obținut „control aproape total” asupra spațiului aerian de deasupra capitalei iraniene, Teheran.
23:10
Cei născuți sub energia Berbecului ambițios și a senzualului Taur sunt orientați spre acțiune, reflectând natura acestei luni de primăvară pline de înflorire și creștere.
23:00
Cutremur la FCSB: Elias Charalambous și-a anunțat demisia după înfrângerea cu Universitatea Cluj. „Aceasta este ultima zi a mea aici” # Jurnalul.ro
Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB după înfrângerea cu 3-1 în fața Universității Cluj, în ultima etapă a sezonului regulat din Superligă. Anunțul a fost făcut imediat după meciul de pe Arena Națională.
22:50
Iranul ar putea boicota Cupa Mondială din 2026 din cauza războiului cu SUA și Israel, însă președintele SUA, Donald Trump, spune că nu îl interesează acest aspect.
22:30
Acordul OpenAI cu Pentagonul a declanșat dezbateri aprinse în rândul utilizatorilor ChatGPT. Ce impact ar putea avea asupra platformei.
22:10
Un oraș din „cea mai prietenoasă țară din lume” introduce o taxă hotelieră uriașă pentru turiști # Jurnalul.ro
Un oraș dintr-o țară des numită printre cele mai prietenoase din lume și-a mărit taxa turistică de la începutul acestei luni. Orașul Kyoto este capitala prefecturii Kyoto, situată în regiunea Kansai din Honshu, cea mai mare insulă a Japoniei.
21:50
6 zodii din horoscopul chinezesc atrag bani și noroc pe 8 martie 2026. O zi cu energie puternică schimbă destine # Jurnalul.ro
Horoscop chinezesc pentru 8 martie 2026: șase zodii atrag bani, recunoaștere și oportunități importante într-o zi marcată de energie puternică.
21:30
Anchetă: Peste 100 de substanțe neverificate, introduse în alimentele din SUA fără control FDA # Jurnalul.ro
Un studiu recent indică faptul că minimum 111 compuși, a căror siguranță pentru consum nu a fost evaluată de organismele competente, au fost încorporați în produse alimentare, băuturi și suplimente pe piața din SUA, fără a informa Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), scrie CNN.
21:30
Ilie Bolojan anunță noi zboruri pentru românii din Orientul Mijlociu: „Facem tot ce este posibil” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că România face tot posibilul ca românii din Orientul Mijlociu să revină acasă în siguranță, prin organizarea unor zboruri suplimentare.
21:10
Un nou studiu despre Stonehenge pune sub semnul întrebării teoriile privind originea Pietrei Altarului și istoria monumentului.
20:50
Semnal pentru inflație: Industria începe anul cu scumpiri. Energia, principalul motor al creșterilor # Jurnalul.ro
Producătorii au vândut mai scump la început de an, iar cea mai mare contribuție la aceste creșteri a venit din zona energiei.
20:30
Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, candidează la funcția de prim-ministru cu o nouă coaliție de centru-stânga și apare favorit în sondaje.
20:10
Astrologii chinezi consideră aceste semne zodiacale clasice ca fiind cele mai bune datorită trăsăturilor amabile și plăcute asociate cu ele.
20:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Cuba este gata de negocieri, afirmând că țara „se află la capătul liniei” și că încearcă să ajungă la un acord cu Washingtonul.
19:50
Povestea candidatului la postul de șerif acuzat că ar fi ucis pentru a-și proteja fiica # Jurnalul.ro
Aaron Spencer, un veteran al armatei americane și candidat republican pentru funcția de șerif în comitatul Lonoke, Arkansas, desfășoară o campanie electorală atipică, fiind sub acuzare într-un dosar de omor de gradul doi, scrie Politico.
19:30
Președintele FIFA spune că jucătorii care își acoperă gura când vorbesc ar putea fi eliminați # Jurnalul.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că jucătorii care își acoperă gura în timp ce vorbesc cu adversarii ar putea fi eliminați, în contextul acuzațiilor de rasism la adresa lui Gianluca Prestianni, de la Benfica Lisabona.
19:10
Un volum recent tipărit aduce detalii inedite despre conclavul din mai 2025 în urma căruia Papa Leon al XIV-lea a devenit primul papă născut în Statele Unite în cei 2.000 de ani de istorie ai Bisericii Catolice.
18:50
Cererile de azil au scăzut cu aproape 20% în UE, a anunțat o agenție specializată, avertizând în același timp asupra riscului unui „flux de refugiați” din Iran.
Acum 24 ore
18:30
Pământul se încălzește mai repede decât se estimase anterior. Ce arată datele unui nou studiu # Jurnalul.ro
Un studiu publicat recent în revista științifică Geophysical Research Letters a ajuns la concluzia că Pământul se încălzește mai repede decât se estimase anterior. Datele studiului reprezintă o primă dovadă statistică semnificativă a accelerării încălzirii globale.
18:10
TikTok își extinde imperiul de colectare a datelor și, deși evitarea aplicației nu te va proteja, există câțiva pași simpli pe care îi poți urma pentru a te menține în siguranță.
18:10
Trump anunță o coaliție militară împotriva cartelurilor. 17 state au intrat în alianță # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă formarea unei coaliții militare împotriva cartelurilor, destinată combaterii rețelelor de crimă organizată care operează în emisfera vestică.
17:50
Dacă te-ai născut în aceste luni, ai șanse mari să devii bogat. Zodiile care pot ajunge milionare # Jurnalul.ro
Astrologii spun că luna în care te-ai născut poate influența șansele de a face avere. Descoperă care sunt lunile de naștere cu cel mai mare potențial de a deveni milionare și ce trăsături le ajută să atragă banii.
17:30
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță sâmbătă că România și Republica Moldova vor avea o acțiune comună de plantare a unei păduri la Vama Sculeni, pe ambele maluri ale Prutului.
17:10
Numele tău nu ți-a fost dat întâmplător. Prima literă a numelui tău poartă o greutate energetică. Evocă ceva străvechi, ceva intuitiv. În multe tradiții spirituale, puterea numelui este sacră. Este un vas. O chemare. Un cod.
16:50
Premierul olandez critică atacurile asupra Iranului. El invocă încălcarea dreptului internațional # Jurnalul.ro
Premierul olandez, Rob Jetten, spune că atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iran nu respectă dreptul internațional.
16:50
Președintele american, Donald Trump, a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran, însă nu privind o invazie, ci mai degrabă pe ideea unui mic contingent de trupe americane care ar fi utilizat în scopuri strategice specifice.
16:30
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis un mesaj, cu ocazia apropierii zilei de 8 martie, făcând o recomandare privind siguranța în mediul online.
16:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi una plăcută de 8 Martie, cu temperaturi ce vor ajunge la 17 grade Celsius. În Capitală, în prima parte a zilei, există o probabilitate ridicată de ceață sau nori joși, însă temperaturile vor urca până la 12-14 grade Celsius.
16:10
Mănânci prea mult zahăr fără să-ți dai seama? 6 semnale de alarmă pe care nu trebuie să le ignori # Jurnalul.ro
Zahărul în exces poate afecta grav sănătatea. Află care sunt cele 6 semne clare că mănânci prea mult zahăr și ce efecte ascunse are asupra organismului tău.
15:50
Mizerie cruntă, carne stricată, mucegai pe pereți și gândaci - asta au găsit comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANCP) în bucătării unde era pregătită hrana pentru consumatori. Au fost aplicate amenzi de aproape 6 milioane de lei, iar 40 de operatori au fost închiși.
15:50
Faimoșii continuă seria victoriilor la Survivor, iar diseară o caută și pe cea mai importantă, în lupta pentru Imunitate! De la ora 20:00, competiția se aprinde, la Antena 1 și pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Orice șansă de a ieși din insula care le-a devenit casă și de a lua parte la activități de relaxare reprezintă un moment de îndârjire și de motivație suplimentară.
15:30
Un adolescent în vârstă de 16 ani, din Vădăstrița, județul Olt, este cercetat penal pentru că a asmuțit mai mulți câini din categoria ogarilor asupra unei pisici, pentru a controla agresivitatea câinilor.
15:10
Dieta ideală pentru bolnavii de rinichi: alimente care protejează rinichii și încetinesc boala # Jurnalul.ro
Află cum o dietă echilibrată, bazată pe alimente vegetale și proteine moderate, poate proteja rinichii, încetini boala cronică de rinichi și îmbunătăți calitatea vieții.
14:50
Circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția MAE în urma conflictului din Orientul Mijlociu # Jurnalul.ro
În acest moment, circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția serviciilor consulare și a celulei de criză din MInisterul Afacerilor Externe (MAE), aceștia fiind fie turiști, fie rezidenți în Emiratele Arabe Unite.
14:50
Femeie prinsă cu 224 km/h pe DN39, între Eforie Nord și Eforie Sud. A rămas fără permis 120 de zile # Jurnalul.ro
O femeie în vârstă de 32 de ani a fost surprinsă de polițiștii rutieri conducând cu o viteză extrem de mare pe DN39, pe sectorul de drum dintre Eforie Nord și Eforie Sud.
14:30
„Women on Air”. Câte femei-pilot sunt în lume și care este ponderea lor în poziții-cheie din aviație # Jurnalul.ro
Un procent unitar din totalul piloților și al inginerilor de mentenanță a aeronavelor este reprezentat de femei, o pondere mai ridicată de aproape o cincime fiind în rândul controlorilor de trafic aerian, arată datele industriei prezentate la un eveniment organizat vineri de Wizz Air.
14:30
Ambulanță SMURD și o mașină implicate în accident pe o stradă din Sibiu. Plan Roșu activat # Jurnalul.ro
O ambulanță SMURD și o mașină au fost implicate într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.