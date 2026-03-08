Caz neobișnuit după un divorț: judecătorii au respins cererea unui tată de a plăti mai mulți bani fiicei sale
Adevarul.ro, 8 martie 2026 10:00
Un ieșean a ajuns în fața instanței cu o solicitare neobișnuită: a cerut să fie obligat prin hotărâre judecătorească să plătească pensie de întreținere pentru fiica sa de 10 ani, în cuantum mai mare decât prevede legea. Judecătorii au refuzat însă să admită cererea, considerând că demersul este lips
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
10:00
Gardienii Revoluţiei spun că Iranul poate susține „șase luni de război intens” cu SUA și Israel # Adevarul.ro
Gardienii Revoluției din Iran susțin că armata țării este pregătită să susțină un conflict de lungă durată cu Statele Unite și Israel, estimând că pot menține ritmul actual al operațiunilor pentru „cel puțin șase luni”.
10:00
O româncă de 21 de ani, dispărută de o săptămână în Italia. Telefonul ei, găsit pe marginea drumului # Adevarul.ro
Autoritățile italiene continuă căutările pentru o tânără româncă de 21 de ani dispărută în zona Foggia.
10:00
Caz neobișnuit după un divorț: judecătorii au respins cererea unui tată de a plăti mai mulți bani fiicei sale # Adevarul.ro
Un ieșean a ajuns în fața instanței cu o solicitare neobișnuită: a cerut să fie obligat prin hotărâre judecătorească să plătească pensie de întreținere pentru fiica sa de 10 ani, în cuantum mai mare decât prevede legea. Judecătorii au refuzat însă să admită cererea, considerând că demersul este lips
Acum o oră
09:30
8 martie, ziua în care vocile femeilor au devenit imposibil de ignorat. Povestea unei sărbători născute din revoltă și curaj # Adevarul.ro
Ziua Internațională a Femeii, marcată anual pe 8 martie, are rădăcini adânci în mișcările pentru drepturile femeilor din secolul XX. Duminică se împlinesc 51 de ani de când Organizația Națiunilor Unite a stabilit oficial ca această zi să fie dedicată celebrării femeilor din întreaga lume.
Acum 2 ore
09:15
Președintele Emiratelor Arabe Unite, în vizită la victimele atacurilor iraniene internate în spital # Adevarul.ro
Președintele Mohamed bin Zayed Al Nahyan a vizitat mai multe persoane rănite în urma atacurilor recente atribuite Iranului, care sunt internate în spitale.
09:00
Operațiune eșuată a forțelor speciale israeliene în Liban: 41 de morți în urma căutării rămășițelor unui pilot dispărut în 1986 # Adevarul.ro
O incursiune a forțelor speciale israeliene într-un bastion al Hezbollahului din estul Libanului s-a soldat cu zeci de victime.
08:45
Trump spune că e „posibil” să trimită trupe terestre americane în Iran, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun” # Adevarul.ro
Trupe americane terestre ar putea fi trimise la sol în Iran, pe măsură ce războiul continuă, a declarat președintele SUA, Donald Trump, însă a precizat că, pentru acest lucru, ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”, potrivit CNN.N.
Acum 4 ore
08:15
FCSB caută deja un înlocuitor pentru Elias Charalambous, pregătindu-se pentru schimbarea de pe banca tehnică a echipei.
07:45
„A făcut-o din demnitate, jucătorii lui batjocoresc fotbalul!”. Gigi Becali a explodat după anunțul demisiei lui Charalambous. A găsit vinovatul # Adevarul.ro
După trei ani și mai multe trofee câștigate cu FCSB, Elias Charalambous a anunțat că își încheie mandatul pe banca tehnică a echipei.
07:15
Documente declasificate arată o posibilă conexiune între epidemia de Lyme și experimentele CIA privind armele biologice # Adevarul.ro
Noi afirmații explozive făcute de un biochimist cunoscut au reaprins dezbaterea privind probabilitatea ca cercetările CIA asupra armelor biologice din perioada Războiului Rece să fi contribuit la epidemia actuală de boală Lyme din SUA, relatează Daily Mail.
06:45
Una dintre cele mai importante sărbători tradiționale românești se sărbătorește pe 9 martie. Este vorba despre „Cei 40 de Sfinți” sau muncenici, un eveniment deopotrivă creștin și păgân, care marchează trecerea hotarului dintre iarnă și primăvară și debutul anului agricol.
Acum 6 ore
06:15
Soldații ucraineni din prima linie, avertismente cu privire la dronele Shahed lansate de Iran în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Soldații ucraineni care luptă împotriva dronelor Shahed de ani de zile relatează că experiența lor pe câmpul de luptă oferă lecții esențiale pentru apărarea împotriva acestor arme aeriene ieftine, relatează Business Insider.
05:15
Mamă și ofițer pe flancul estic al NATO: povestea căpitanului Diana Panait din Poliția Militară # Adevarul.ro
Visul Dianei Panait a fost zborul, dar destinul a așezat-o în fruntea logisticii unei structuri de elită. Într-un interviu pentru „Adevărul”, căpitanul Poliției Militare vorbește despre despre rigoare, misiunea de a fi mamă sub jurământ militar și cum se vede siguranța României.
04:30
Pentru multe femei, instabilitatea emoțională de după naștere face parte din adaptarea firească a primelor zile. Când însă tristețea, iritabilitatea și epuizarea persistă și afectează somnul, relația cu copilul și viața de zi cu zi, vorbim despre depresie post-partum – o afecțiune reală.
Acum 8 ore
03:15
Vinul de legendă care a înnebunit împărații și poeții. Care erau calitățile lichidului și ce gust avea # Adevarul.ro
Vinul este una dintre cele mai vechi și consumate băuturi alcoolice din lume. De-a lungul istoriei, câteva soiuri și mărci de vinuri au devenit legende.
02:30
Misterele uneia dintre cele mai mari stele din Univers. Transformarea care a uimit oamenii de știință # Adevarul.ro
O echipă internațională de astronomi a observat pentru prima dată una dintre cele mai mari stele cunoscute din Univers în timpul unei transformări extrem de rare: trecerea ei dintr‑o supergigantă roșie într‑o hipergigantă galbenă.
Acum 12 ore
01:45
De ce cumpărăm impulsiv online? Șase întrebări pe care să ni le punem înainte de a face orice achiziție # Adevarul.ro
Deciziile de consum rareori sunt pur raționale. Deși principiile financiare sunt simple, comportamentul real de cumpărare este influențat constant de factori psihologici precum stresul, oboseala, presiunea socială sau impulsul emoțional.
01:30
Apartamentele noi localizate în Sectoarele 1 și 2 din București se vând cu cele mai mari prețuri din țară, în ciuda faptului că cea mai scumpă piață imobiliară este considerată a fi, de zece ani, cea din Cluj-Napoca.
00:45
Cum au fost construite primele tuneluri feroviare din România. Munții Banatului, străpunși de căile ferate pentru cărbune și fier # Adevarul.ro
Peste 200 de tuneluri feroviare, cu o lungime totală de peste 80 de kilometri, au fost construite în România. Aproximativ un sfert dintre acestea datează din secolul al XIX-lea, fiind realizate pe primele căi ferate istorice de pe teritoriul țării.
00:15
8 martie: Aviatoarea franceză Elise Raymonde Deroche devine prima femeie care primește licență de pilot, într-un sport considerat „bărbătesc” # Adevarul.ro
8 martie este Ziua Internaţională a Femeii, dar și ziua în care aviatoarea franceză Elise Raymonde de Laroche devine prima femeie care primește licența de pilot.
7 martie 2026
23:45
Colosul energetic din Retezat intră în modernizare după patru decenii. Investiție uriașă la hidrocentrala de pe Râul Mare # Adevarul.ro
Aproape 200 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea hidrocentralei Retezat, una dintre cele mai mari din România, inaugurată în urmă cu patru decenii și rămasă printre cele mai mari din România.
23:15
Peste 2,5 milioane de utilizatori au decis să dezinstaleze aplicația ChatGpt, în semn de protest față de faptul că OpenAI a semnat un contract cu Pentagonul pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate.
23:00
Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB. Cipriotul era cel mai longeviv antrenor din istoria roș-albaștrilor # Adevarul.ro
Campioana începe play-off-ul cu un nou antrenor care trebuie să o ducă în Europa.
22:30
Un document vechi de 200 de ani se află ascuns în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Ce conține „Capsula timpului” # Adevarul.ro
Pe acoperișul Turnul Sfatului se află din 1826, de acum 200 de ani, pus într-o cutie, un document care relatează despre vremurile în care a fost reabilitat turnul și despre condițiile în care s-au executat aceste lucrări.
22:30
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș” # Adevarul.ro
Conflictul dintre SUA și Iran riscă să degenereze, iar iranienii ar putea utiliza „bombe murdare”. Un general de intelligence explică, pentru „Adevărul”, în ce condiții ar exista acest risc.
22:00
Horoscop duminică, 8 martie. Vești bune pentru nativii unei zodii: veniturile cresc încet, dar sigur # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 8 martie.
22:00
FCSB încheie în genunchi sezonul regulat. Părăsită de suporteri, campioana s-a făcut de râs cu U Cluj # Adevarul.ro
Roș-albaștrii, primii sub linia play-off-ului.
22:00
Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, cu hormoni interziși în UE, au ajuns pe piața europeană # Adevarul.ro
Autoritățile sanitare veterinare din Uniunea Europeană sunt în alertă după ce, în Olanda, laboratoarele au confirmat în carnea de vită din Brazilia prezența unui hormon de creștere interzis în fermele din UE.
21:45
Alertă în Dubai. Clădiri evacuate, după ce 23 Marina Tower a fost lovit de resturile din interceptarea unor proiectile # Adevarul.ro
O dronă iraniană a lovit sâmbătă zgârie-norul 23 Marina Tower din Dubai, provocând un incendiu, în contextul în care Teheranul a lansat un val de atacuri cu rachete și drone ca răspuns la loviturile americano-israeliene din 28 februarie.
21:45
Referendum decisiv. O țară europeană votează în august dacă reia negocierile pentru aderarea la UE # Adevarul.ro
O țară europeană va organiza pe 29 august un referendum pentru a decide dacă va relansa negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Votul ar putea redeschide procesul de integrare europeană, suspendat în urmă cu peste un deceniu.
21:45
Misterul persistă în legătură cu destinația fregatei iraniene scufundate de armata SUA. Ultima călătorie a navei de război # Adevarul.ro
Pe 17 februarie, Marina Indiană publica pe platforma X un mesaj entuziast de întâmpinare. Însoțită de fotografii luminoase și hashtaguri diplomatice, postarea era un mesaj pentru un vas oaspete care tocmai sosea în port, relatează BBC.
Acum 24 ore
21:15
Un rapper cu milioane de vizualizări pe YouTube va fi următorul prim-ministru al Nepalului. Cine este Balendra Shah # Adevarul.ro
Rapperul Balendra Shah l-a învins pe fostul prim-ministru nepalez Sharma KP Oli în alegerile generale din țară.
20:45
Un copil născut prematur a murit după ce ambulanța trimisă să-l salveze s-a împotmolit în noroi # Adevarul.ro
Un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi la aproximativ 2 kilometri de casa gravidei.
20:30
Bolojan anunță măsuri pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. „Organizăm noi acțiuni pentru evacuarea celor aflați în zonele afectate” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, că peste 1.000 de români au fost deja repatriați din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, iar autoritățile pregătesc noi zboruri în zilele următoare, inclusiv curse organizate în cooperare europeană sau charter, contra cost.
20:15
Viktor Orban, din nou la cuțite cu Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu “ameninţările şi şantajul”.
20:15
Povestea muzelor care au fost mai mult decât inspirație: artistele uitate din spatele marilor genii # Adevarul.ro
Camille Claudel, Elizabeth Siddal şi Berthe Morisot îşi încep parcursul artistic într-o epocă în care talentul feminin nu poate exista decât mediat de o figură masculină.
19:45
Ponta reacționează după întoarcerea fiicei sale din Dubai. „Modul în care a acționat Țoiu este dezgustător” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România.
19:30
Consiliul din Iran se va întruni cel mai probabil duminică pentru a alege un nou lider suprem # Adevarul.ro
Iranul a anunțat sâmbătă că va alege rapid, cel mai probabil până mâine, un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Un consiliu temporar de trei membri va conduce țara până atunci.
19:30
Momentul în care o dronă cade în apropierea aeroportului din Dubai. Martor: „Clădirea s-a zguduit” # Adevarul.ro
Imagini video care circulă pe rețelele de socializare arată momentul în care o dronă a lovit în apropierea unui terminal de la Aeroportul Internațional Dubai, sâmbătă dimineața. Din imagini nu este clar dacă impactul a fost cauzat de o interceptare sau de un atac țintit, relatează CNN.
19:00
Numărul de copii pe care îi avem poate influența durata de viață, sugerează un nou studiu # Adevarul.ro
A da naștere unui număr mai mare de copii decât media sau a nu avea copii deloc a fost asociat cu o durată de viață mai scurtă și cu un proces mai rapid de îmbătrânire biologică, conform unui studiu recent condus de o echipă de la Universitatea din Helsinki în Finlanda.
19:00
Părinții copiilor repatriați din Dubai, mulțumiri către Consulatul României. „Imaginea razboiului te ajută să înțelegi cât valorează pacea” # Adevarul.ro
Grupul vrâncean rămăsese blocat în Dubai de sâmbătă, 28 februarie și a fost repatriat vineri, 6 martie. Elevii și cadrele didactice fuseseră într-o excursie privată în Emiratele Arabe Unite, pe timpul perioadei de vacanță.
19:00
Sperietură pentru Nicolae Stanciu la debutul în China, după un fault violent. Căpitanului naționalei era cât pe ce să o comită înainte de baraj # Adevarul.ro
Debutul lui Nicolae Stanciu la Dalian Yingbo a fost unul tensionat.
18:30
Kuweitul reduce producția de petrol ca măsură de precauție pe fondul tensiunilor cu Iranul # Adevarul.ro
Autoritățile din Kuwait au anunțat o reducere a producției de petrol, precum și a volumelor procesate în rafinării, ca măsură de precauție în contextul tensiunilor regionale. Decizia a fost comunicată sâmbătă de compania petrolieră de stat Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
18:15
Somonul este renumit pentru omega-3 și efectele asupra memoriei, însă avocado câștigă teren datorită grăsimilor sănătoase și antioxidanților. Specialiștii explică modul în care fiecare aliment contribuie diferit la sănătatea creierului.
18:15
Misterul longevității: o nouă zonă în care locuitorii ajung până la 100 de ani ar putea exista în Europa # Adevarul.ro
O nouă Zonă Albastră, unde localnicii ating vârste de până la 100 de ani, ar putea apărea în Europa. Experții analizează stilul de viață din această regiune puțin cunoscută, celebră pentru peisajele spectaculoase și obiceiurile care favorizează longevitatea.
18:15
Tunelurile feroviare intrate în șantier în 2021 amână finalizarea magistralei pentru trenuri rapide din vestul României # Adevarul.ro
Cel mai complex segment al noii magistrale feroviare Simeria – Arad, din vestul României, va întârzia finalizarea lucrărilor cu cel puțin încă un an, din cauza dificultăților întâmpinate la construcția tunelurilor de pe Valea Mureșului.
18:00
Turcia ia în considerare desfășurarea unor avioane de luptă F-16 în Cipru, a declarat sâmbătă o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării.
17:45
Bărbatul care a ameninţat cu moartea o doctoriţă de la „Marius Nasta”, reţinut. Indicii că urma să comită fapta # Adevarul.ro
Bărbatul care a ameninţat cu moartea o doctoriţă de la Institutul "Marius Nasta" din Capitală a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore.
17:45
Bombardarea centrelor de date din Orientul Mijlociu, o nouă frontieră în războiul asimetric al Iranului # Adevarul.ro
Atacurile Iranului asupra centrelor de date comerciale din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Bahrain a marcat o premieră și o posibilă nouă frontieră a războiului asimetric: vizarea infrastructurii digitale private în mod deliberat de către armata unui stat în război, relatează The Guardian.
17:30
Cele mai bune școli din București în funcție de sectoare. Unde au fost cele mai bune rezultate în ultimul an școlar # Adevarul.ro
La finalul lunii încep înscrierile pentru clasa pregătitoare, iar până pe 12 martie școlile trebuie să comunice circumscripțiile. Cei mai mulți elevi, dar și cele mai multe școli din țară sunt în București. Vă prezentăm în articolul de mai jos cele mai bine cotate școli.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.