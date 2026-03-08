Ziua Internațională a Femeii: Societatea și Biserica omagiază femeile

17:40

„Postim de dragul Mirelui. Domnul a zis: Nu pot să postească câtă vreme Mirele este cu ei; dar după ce Mirele nu va mai fi, vor posti de dorul Lui. Și de aceea postim: nu pentru că cele ale lumii ar fi rele în sine”, a explicat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, miercuri, când a…