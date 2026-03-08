Sfințire de capelă la Mogoșoaia: PS Timotei Prahoveanul a explicat cum putem agonisi lumina spirituală
Basilica.ro, 8 martie 2026 16:20
Evanghelia Vindecării slăbănogului din Capernaum ne îndeamnă să adăugăm și nevoința slujirii aproapelui la cea a renunțării la bucate și la alte plăceri, a explicat duminică, la parohia ilfoveană Mogoșoaia 2, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. „Câți dintre noi nu ar putea să însoțească un bolnav la medic? Câți dintre noi…
• • •
„Biserica vie este comuniunea de iubire milostivă”, a spus Patriarhul Daniel duminică. Cei patru anonimi care-l aduc pe paralitic la Iisus prin acoperișul casei reprezintă Biserica slujitoare și milostivă, a explicat Preafericirea Sa despre Evanghelia Vindecării slăbănogului din Capernaum. „Biserica se roagă nu numai pentru cei prezenți la rugăciunea ei, ci și pentru toți cei…
Sectorul de Tineret și Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei organizează vineri, 13 martie, o proiecție gratuită de film pro-viață, care va fi urmată de o dezbatere dedicată valorii și ocrotirii vieții. Invitata evenimentului este Andreea Ogăraru, soția fotbalistului Adrian Ogăraru și mamă a șase copii. Evenimentul va începe la ora 11:00 la Cinema Patria din Craiova,…
PS Paisie Sinaitul: Aproape toți bolnavii din Evanghelie au fost vindecați pentru că cineva a mijlocit pentru ei # Basilica.ro
Aproape toți bolnavii care sunt menționați în Evanghelie „au fost vindecați de către Hristos Domnul doar pentru că cineva a mijlocit pentru ei, i-a prezentat lui Iisus, s-a rugat de Iisus pentru ei”, a subliniat duminică, la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. „Acest lucru este cerut și nouă. Dacă nu putem…
Mitropolitul Ioan s-a rugat pentru suporterii greci decedați la Lugojel: Au început un alt drum, spre Cer # Basilica.ro
Mitropolitul Ioan al Banatului i-a pomenit sâmbătă, la Lugojel, pe cei șapte suporteri greci decedați într-un accident la Lugojel, județul Timiș, în data de 27 ianuarie 2026. Înaltpreasfinția Sa a oficiat, un Parastas și a binecuvântat monumentul funerar ridicat în memoria lor la locul accidentului. La rugăciune au participat aproximativ 120 de suporteri ai echipei…
Duminică, 8 februarie 2026, marcăm Ziua Internațională a Femeii, desemnată ca atare de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în 1977. Ziua are rădăcina în lupta pentru emancipare a muncitoarelor din SUA, Europa și Rusia, fiind apropiată de mișcarea socialistă. Dar în România, chiar dacă ziua a fost intens promovată în perioada comunistă, a fost adoptată larg…
Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj se muta la viața veșnică în urmă cu 65 de ani # Basilica.ro
Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, mărturisitor al lui Hristos în timpul persecuțiilor regimului comunist, se muta la viața veșnică în urmă cu 65 de ani. A lăsat în urmă o valoroasă moștenire teologică, evidențiind prin scrierile și activitatea sa importanța catehizării și a trăirii autentice a credinței în Hristos. Sfântul Liviu Galaction…
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica Sfântului Grigorie Palama, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia „Sfinții…
Aproape 108.000 de români își serbează onomastica în ziua de pomenire a Sf. Pr. Mc. Liviu-Galaction # Basilica.ro
Numărul românilor care poartă numele de Liviu, Livia și derivate este de 107.756, conform datelor furnizate Agenției de știri Basilica de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne. Aceștia își serbează onomastica în ziua de pomenire a unui nou sfânt: Sf. Pr. Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj, pomenit în calendarul ortodox în data…
Luna pentru Viață la București și în țară: Sunt generații care duc mesajul mai departe, spune Alexandra Nadane # Basilica.ro
Alexandra Nadane, președinta Asociației România pentru Viață, a prezentat joi, în studioul Jurnalului de știri Trinitas TV, activitățile pregătite pentru Luna pentru Viață la București. Studenți pentru Viață a luat startul mai devreme și a organizat deja, atât la București, cât și la Iași, târguri și ateliere de prăjituri și de mărțișoare. Astfel, tinerii au…
Ierarhii Greciei îndeamnă familiile să-i susțină pe cei care vor să aleagă calea slujirii preoțești # Basilica.ro
Biserica Greciei face apel la familii și în special la soții, să-i susțină cu dragoste și înțelegere pe cei care se simt chemați să devină slujitori ai Bisericii. Sinodul Permanent al Bisericii Greciei a transmis aceasta într-un mesaj pastoral prilejuit de apropiata Săptămână a Vocației Preoțești. Ierarhii din Sinodul Permanent al Bisericii Greciei amintesc că…
Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut în 7 martie 1923, la Runcu, județul Vâlcea, din părinții Ispas și Maria Diaconu, primind la botez numele de Ilinca. A mai avut doi frați și o soră. A căutat rugăciunea și credința din copilărie, asemenea mamei sale după trup. S-a hotărât foarte devreme să meargă la…
Doi ierarhi români împlinesc cinci ani de arhierie: Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Cei doi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au fost hirtoniți în data de 7 martie 2021: Părintele Episcop Nestor la Catedrala din Deva, de către Mitropolitul Laurențiu al…
A fost lansat volumul despre istoria Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților la 35 de ani de la reînființare # Basilica.ro
Volumul „Radiografia unei rectitoriri postdecembriste. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților 1990–2020” a fost lansat miercuri la Suceava, în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 35 de ani de la reînființarea eparhiei. Evenimentul a avut loc în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial, în prezența Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și a…
Mozaicul Catedralei Naționale: Se lucrează la pereții pronaosului și la proiectul iconografic al paraclisului de la demisol # Basilica.ro
Pictorul bisericesc Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură de la Catedrala Națională, a descris miercuri seară, în studioul Jurnalului Trinitas, stadiul lucrărilor la pictura în mozaic a sfântului lăcaș. În timp ce catedrala a fost închisă, la finele anului trecut, pentru a permite turiștilor și pelerinilor să viziteze și să se închine, lucrul în atelierul…
Incidentele anti-creștine și restricțiile legale care afectează libertatea religioasă sunt în creștere în Europa, au avertizat experți și diplomați în cadrul unui eveniment organizat miercuri la Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de la Geneva. Evenimentul, intitulat „Alături de creștinii persecutați – Apărarea credinței și a valorilor creștine (Standing with Persecuted Christians – Defending…
Agențiile de turism propun un sistem de protecție pentru turiștii români aflați în situații de criză # Basilica.ro
Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) propune crearea unor mecanisme financiare dedicate pentru protecția turiștilor români în situații de criză, potrivit unui comunicat de presă. Organizația a reacționat la situația tensionată din Orientul Mijlociu și a identificat problemele cu care agențiile de turism s-au confruntat în ultimele zile. „Legea prevede repatrierea turiștilor atunci când…
„Postim de dragul Mirelui. Domnul a zis: Nu pot să postească câtă vreme Mirele este cu ei; dar după ce Mirele nu va mai fi, vor posti de dorul Lui. Și de aceea postim: nu pentru că cele ale lumii ar fi rele în sine”, a explicat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, miercuri, când a…
Dialog între teologie și filosofie: Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a lansat un catehism filosofic # Basilica.ro
Volumul „Catehism filosofic”, semnat de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a fost lansat miercuri, în cadrul unui eveniment care a reunit personalități ale mediului academic, cultural și ecleziastic din România. Lansarea a avut loc la Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu” din Curtea de Argeș și a fost organizată de Academia Română,…
Doi tineri mexicani au fost botezați sâmbătă la Biserica „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Cancun, marcând o premieră pentru misiunea ortodoxă românească din localitate. Slujba a avut loc în cadrul misiunii părintelui Daniel Ene, vicarul eparhial al Mitropoliei celor două Americi, care a slujit la finalul săptămânii trecute atât în Mexic, cât și în Ecuador. Unul…
Familia, Împărăția lui Dumnezeu în miniatură: Ierarhii Romanului și Bacăului au omagiat angajatele Arhiepiscopiei # Basilica.ro
Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al aceleiași eparhii le-au binecuvântat și felicitat joi pe maicile și pe doamnele angajate la Centrul Eparhial și la Fundația Eparhială „Episcop Melchisedec” din Roman. Evenimentul, prilejuit de apropierea Zilei Femeii, s-a desfășurat la Centrul Eparhial din Roman. Părintele consilier Adrian Ciobanu le-a mulțumit…
Vă invităm să vedeți câteva imagini realizate astăzi la Catedrala Națională din București. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Tema comunicării în actul educațional a fost discutată la reuniunea directorilor de școli din jud. Suceava # Basilica.ro
Tema comunicării în educație a fost abordată joi în cadrul unei reuniuni a directorilor de școală din județul Suceava. Evenimentul a avut loc în Sala „Mitropolitul Vladimir de Repta” a Centrului Cultural Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”, de la Liceul Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din municipiu. La întâlnire au participat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop…
Cum se întâlnesc știința și filosofia în comunicarea științifică: Perspectiva acad. Mircea Flonta # Basilica.ro
Mircea Flonta, membru al Academiei Române, a susținut miercuri o conferință dedicată conceptelor fundamentale din știință și filozofie în comunicarea științifică. Manifestarea face parte din proiectul „Ora de știință”, ajuns în al 4-lea an de activitate. Academicianul a vorbit despre conceptul de cunoaștere științifică din perspectivă filozofică și importanța delimitării riguroase a acestui domeniu. „Elaborarea…
Municipiul Onești se pregătește de sărbătoare: Peste 70 de evenimente vor avea loc în „Anul Nadia Comăneci” # Basilica.ro
Municipiul Onești se pregătește pentru „Anul Nadia Comăneci” printr-o serie de evenimente sportive și culturale dedicate celebrei gimnaste. Calendarul include peste 70 de activități destinate comunității. Administrația locală a demarat lucrări de modernizare a principalelor baze sportive din oraș: Stadionul Carom se află în reparații, iar Sala Polivalentă Nadia Comăneci a fost reabilitată. În paralel,…
„Războiul nevăzut al creștinului în lumea virtuală” a deschis seria de conferințe a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului # Basilica.ro
„Războiul nevăzut al creștinului în lumea virtuală” este tema care a deschis joi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, seria de conferințe organizată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, sub deviza „Creștinul în cetate”. În deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a binecuvântat evenimentul, subliniind și importanța implicării laicilor în viața Bisericii. Prelegerea zilei…
Nou concurs de Istoria Românilor în Episcopia de Bălți: Tema este Unirea Basarabiei cu România # Basilica.ro
Episcopia de Bălți organizează, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo ” din Bălți (USARB) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași o nouă ediție a Concursului regional de Istoria Românilor, cu tema: „Unirea Basarabiei cu România: retrospectiva istorică, valori, identitate și spiritualitate”. Concursul se desfășoară online și se adresează elevilor de liceu și…
Centrul de zi „Sfânta Sofia” a Arhiepiscopiei Bucureștilor vestește bucuria primăverii # Basilica.ro
Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”, din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfășoară în această perioadă proiectul intitulat „Vestim bucuria primăverii”, dedicat zilelor de 1 și 8 martie. Prim parte a proiectului a constat în participarea la ateliere de creație, unde copiii au realizat mărțișoare tradiționale, flori din hârtie creponată, felicitări, semne de carte și…
Proiect: Elevii premiați la olimpiadele și concursurile școlare se pot înscrie la liceu fără să susțină Evaluarea Națională # Basilica.ro
Elevii premiați la olimpiadele și concursurile școlare internaționale ar putea fi admiși la liceu fără să fie nevoiți să susțină Evaluarea Națională, prevede proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2026 – 2027, pus joi în consultare publică. Proiectul se referă la elevii care au obținut pe…
Parohia Ortodoxă Română din Klagenfurt, Austria, a primit, la începutul săptămânii, vizita primarului Christian Schneider. „Întâlnirea a reprezentat o oportunitate excelentă de a discuta despre activitățile ce le desfășurăm și despre modul în care primăria poate sprijini comunitatea noastră, subliniind că realizarea acestui proiect este o carte de vizită pentru tot orașul”, a transmis pe…
Casa Iancu de Hunedoara din Baia Mare va fi readusă la viață printr-un amplu proces de restaurare # Basilica.ro
Casa Iancu de Hunedoara din municipiul Baia Mare, una dintre cele mai vechi clădiri din oraș, va intra într-un amplu proces de restaurare. Potrivit municipalității, contractul de restaurare a fost semnat, având o durată totală de 26 de luni. Scopul acestui proiect este conservarea și valorificarea patrimoniului cultural local și național, prin punerea în valoare…
Agenția Europeană de Mediu avertizează asupra efectelor poluării asupra sănătății mintale # Basilica.ro
Poluarea mediului, în special cea a aerului, zgomotul ambiental și expunerea la substanțe chimice toxice, ar putea contribui la apariția sau agravarea unor tulburări de sănătate mintală, potrivit unui raport recent al Agenției Europene de Mediu. Sănătatea mintală este influențată de numeroși factori, precum genetica, condițiile sociale și stilul de viață, însă cercetările recente arată…
Elevii unei școli profesionale din Cahul au învățat despre pericolul dependențelor și al viciilor # Basilica.ro
Elevii Școlii profesionale nr. 1 din Cahul au învățat joi despre pericolul dependențelor și al viciilor care le pot afecta viața, în cadrul unui seminar informativ. Activitate dedicată reflecției asupra valorilor morale și spirituale necesare formării tinerilor s-a intitulat „Libertatea sau dependența? Libertatea omului în lumina lui Dumnezeu, între virtute și patimă”. Invitatul seminarului a…
Libertatea presei este din ce în ce mai limitată în Europa, relevă un raport publicat marți de Consiliul Europei. Potrivit documentului, în 2025, au fost semnalate 344 de alerte privind amenințări grave la adresa libertății presei și a siguranței jurnaliștilor. Cifra reprezintă o creștere de 29% față de anul anterior. Raportul, intitulat „În punctul critic:…
O parohie din Alba va proiecta documentarul despre Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction în ziua sa de pomenire # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Loman, județul Alba, va organiza duminică proiecția documentarului „Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj”. Activitatea este organizată în contextul zilei de pomenire a Sfântului Liviu Galaction, cinstit de Biserica Ortodoxă Română în data de 8 martie. Evenimentul va avea loc în biserica parohială de la ora 11:00 și…
Descoperire remarcabilă în Bistrița – Năsăud: Documente vechi de sute de ani, redactate în chineză # Basilica.ro
Documente vechi de sute de ani, redactate în limba chineză, au fost descoperite de către cercetătorii Serviciului Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, a anunțat marți instituția. Potrivit sursei citate, este vorba despre o descoperire remarcabilă, atât prin vechimea documentelor, cât și prin faptul că au fost realizate prin tehnica xilografiei. Xilografia (sau xilogravura) pe hârtie…
Miron Cristea, primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a trecut la Domnul în urmă cu 87 de ani. # Basilica.ro
Vineri s-au împlinit 87 de ani de la mutarea la Domnul a primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. S-a remarcat printr-o intensă activitate de organizare și dezvoltare a vieții bisericești și culturale. În contextul unor profunde transformări sociale și politice, a participat la Marea Unire din anul 1918, a contribuit la lucrarea administrativă…
Asezământul Românesc din Ierusalim a oferit Mănăstirii Hozeva o icoană a Sf. Ioan Iacob de la Neamț, „românul sfânt din Țara Sfântă” # Basilica.ro
Așezământul Românesc din Ierusalim a oferit Mănăstirii Hozeva o icoană a Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, cel numit de Patriarhul Daniel drept „românul sfânt din Țara Sfântă”. Gestul reflectă legătura duhovnicească dintre România și Țara Sfântă. Această legătură este asociată cu viața și activitatea Sfântului Ioan Iacob, ale cărui moaște se află în…
9 martie: Sărbătoarea Sf. 40 de Mucenici din Sevastia și comemorarea Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 # Basilica.ro
În data de 9 martie celebrăm ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia și Ziua Comemorării Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. În fiecare an, la această dată, avem îndatorirea morală de a ne aminti de românii care au luptat împotriva regimului totalitar comunist, mărturisind credința ortodoxă împotriva ateismului și care au…
Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă prezintă personalitatea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu printr-un film documentar # Basilica.ro
Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă, paraclis universitar din Capitală, invită credincioșii la proiecția unui film portret despre Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Evenimentul va avea loc duminică, de la ora 11:30, în lăcașul de cult din strada Franceză, nr. 1. Potrivit parohiei, manifestarea se înscrie în calendarul activităților Concursului Național Catehetic organizat de Patriarhia Română. Sfânta…
Încheie săptămâna cu ,,Binele de știut” din viața Bisericii. Mănăstirea Antim invită bucureștenii la sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici: Program Mănăstirea Antim invită bucureștenii la sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, prăznuiți în data de 9 martie. Citește mai mult. Primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din țară, construit de Biserică, și-a deschis porțile…
Dumnezeu coboară unde este chemat: PS Teofil Trotușanul la Schitul Izvorul Berheciului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat miercuri Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga” și „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” de la Izvorul Berheciului, județul Bacău. Din sobor au făcut parte arhim. Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, și protos. Mina…
Poveștile femeilor rezistenței anticomuniste vor fi prezentate la o parohie românească din Viena # Basilica.ro
Parohia „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” din Viena va organiza sâmbătă un eveniment dedicat femeilor care au făcut parte din rezistența anticomunistă din Făgăraș. Conferința intitulată „Chipuri feminine de credință, curaj și demnitate” va avea loc la Capela românească din capitala Austriei de la ora 18:00, după slujba Vecerniei. Întâlnirea va fi susținută…
Platforma digitală dialoginobezitate.ro, dedicată educației medicale corecte pentru pacienții cu obezitate, a fost lansată miercuri de o comunitate de medici români implicați în managementul acestei boli. Platforma a fost înființată în contextul Zilei Mondiale a Obezității de Asociația de Consiliere și Educație în Sănătate (ACES) și reunește medici din mai multe specialități implicate în managementul…
Via Transilvanica și gastronomia românească, promovate la Bursa Internațională de Turism de la Berlin # Basilica.ro
Via Transilvanica și o serie de specialități gastronomice românești sunt promovate la Bursa Internațională de Turism (ITB Berlin), a informat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. „Via Transilvanica – Drumul care unește” este prezentat pieței germane ca un exemplu de turism activ și sustenabil, cu un potențial ridicat pentru drumeții, ciclism și experiențe în natură.…
Părintele Iosif Trifa, fondatorul Oastei Domnului, va fi comemorat la împlinirea a 138 de ani de la nașterea sa # Basilica.ro
Părintele Iosif Trifa, fondatorul Oastei Domnului, va fi comemorat sâmbătă la împlinirea a 138 de ani de la nașterea sa de membrii mișcării bisericești. Evenimentul va începe la ora 12:00 la Așezământul memorial „Părintele Iosif Trifa” din localitatea Certege, județul Alba. Prima comemorare de acest fel a fost organizată în anul 1988 de către Traian…
Primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din țară, construit de Biserică, și-a deschis porțile pentru pacienți # Basilica.ro
Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, primul de acest tip din România, și-a deschis porțile pentru primii pacienți la jumătatea lunii februarie. Momentul a fost marcat la paraclisul centrului, unde Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întâlnit cu părintele Lorand-Emanuel Komives,…
Interviu: Două preotese relatează episoade din viața în diaspora într-o carte despre taina slujirii discrete # Basilica.ro
La Editura Libris a apărut recent volumul Povestirile unei preotese din diasporă, semnat de Cristina Pop, soția părintelui Gabriel Pop, parohul din Zeebrugge, Belgia, și de Ioana Nan-Vasilescu, soția părintelui Cristian Vasilescu de la Parohia Torino I, Italia. Cele două autoare relatează cu tandrețe și căldură detalii din viața familiei și a comunității românești pe…
Între munca pe șantier și slujirea în biserică: Misiunea unui preot român în Marea Britanie # Basilica.ro
Părintele Nicolae Bulat, slujitor al comunității românești din Corby, Marea Britanie, îmbină slujirea pastorală din weekend cu munca pe șantier în timpul săptămânii. Preotul a mărturisit pentru Basilica.ro că această experiență îl ajută să înțeleagă mai bine viața și provocările românilor din diaspora. Părintele Nicolae Bulat este originar din Republica Moldova, din satul Cojușna, raionul…
93% dintre elevii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani utilizează internetul zilnic, a relevat un studiu al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, citat de Radio România. Cercetarea, realizată în 2025, arată că pe măsură ce vârsta crește, sporește și frecvența accesului pe internet: 86% dintre copiii de…
