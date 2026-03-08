Incendiu cu degajare mare de fum la Halele Centrale Ploieşti. Nu sunt persoane rănite
Digi24.ro, 8 martie 2026 10:20
Un incendiu a izbucnit duminică dimineaţă în incinta Halelor Centrale din Ploieşti, fiind însoţit de degajări mari de fum. Pompierii au intervenit rapid şi au reuşit să localizeze şi să lichideze focul, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.
Acum 30 minute
10:30
Vreme mai caldă decât normalul în București. Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme mai caldă decât normalul perioadei în București în următoarele zile, în timp ce în alte zone ale țării sunt așteptate intensificări ale vântului. Meteorologii au emis și un cod galben pentru județul Caraș-Severin.
10:20
Un incendiu a izbucnit duminică dimineaţă în incinta Halelor Centrale din Ploieşti, fiind însoţit de degajări mari de fum. Pompierii au intervenit rapid şi au reuşit să localizeze şi să lichideze focul, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.
10:20
Șoferul băut care a provocat accidentul mortla din Pitești a fost reținut. Avea permisul suspendat și fugise de la locul accidentului # Digi24.ro
Şoferul care a provocat sâmbătă seară, la Piteşti, un accident rutier soldat cu un mort şi trei răniţi a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş. Tânărul era băut și avea permisul de conducere suspendat.
Acum o oră
10:00
Netflix a încheiat parteneriatul cu „ducesa de Sussex” la un an după ce a lansat serialul „With Love, Meghan” # Digi24.ro
Netflix a încheiat parteneriatul cu brandul de lifestyle al lui Meghan Markle. Artista, cunoscută şi sub numele de Ducesa de Sussex, şi-a dezvoltat brandul As Ever cu gigantul de streaming, lansându-l anul trecut cu serialul Netflix „With Love, Meghan”.
10:00
Trump o laudă pe Giorgia Meloni în plină criză din Orientul Mijlociu: „Încearcă mereu să ajute, este o lideră excelentă” # Digi24.ro
Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, şi a declarat că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite şi Israelul în războiul lor cu Iranul. „Giorgia este o lideră excelentă”, a declarat președintele SUA, într-o discuție telefonică cu publicația Corriere della Sera.
Acum 2 ore
09:40
Ajutor de la Moscova pentru Teheran: tehnologie rusească găsită în drona care a lovit o bază a forțelor aeriene britanice din Cipru # Digi24.ro
Drona kamikaze care a lovit o bază aeriană britanică din Cipru avea echipamente militare rusești. Drona a lovit RAF Akrotiri duminică, 1 martie. Conținea un sistem de navigație Kometa-B, fabricat în Rusia, o piesă hardware văzută pentru prima dată la dronele interceptate de apărarea aeriană ucraineană în decembrie, potrivit The Times.
09:10
Rezultate LOTO – Duminică, 8 martie 2026: Trageri speciale duble, cu premii suplimentate. Șanse mai mari la premiul uriaș de la Joker # Digi24.ro
Loteria Română organizează duminică, 8 martie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri - o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei și la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.
09:10
SUA iau în considerare trimiterea de forțe speciale pe teren pentru a confisca arsenalul nuclear al Iranului # Digi24.ro
SUA și Israelul au discutat despre trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit într-o etapă ulterioară a războiului, susțin patru surse care au cunoștință despre discuții pentru publicația Axios.
Acum 4 ore
08:30
Tornade devastatoare în SUA: cel puțin șase morți, printre victime un băiat de 12 ani. Zeci de case distruse în Michigan și Oklahoma # Digi24.ro
Cel puţin şase persoane, între care un băiat de 12 ani, au murit şi peste o duzină au fost rănite după ce tornadele au lovit Michigan şi Oklahoma, în cadrul unor furtuni violente care au măturat părţi din SUA, scrie BBC.
08:10
Ziua Mamei sau Ziua Internațională a Femeii: Ce se sărbătorește, de fapt, în fiecare an pe 8 martie # Digi24.ro
Ziua Internațională a Femeii este celebrată în numeroase state prin evenimente publice, campanii de conștientizare și gesturi simbolice de apreciere. Dincolo de tradiționalele flori și felicitări, această zi oferă prilejul unei reflecții asupra rolului femeilor în societate și progreselor realizate
08:10
„Flăcările războiului” se răspândesc, avertizează China, care cere rezolvarea „diferențelor” înaintea întâlnirii Xi-Trump # Digi24.ro
Cel mai înalt diplomat al Chinei a prezentat ţara sa ca un apărător al păcii şi stabilităţii, în contextul războiului din Iran, adoptând în acelaşi timp un ton conciliant faţă de Statele Unite înaintea summitului mult aşteptat dintre liderii celor două naţiuni, scrie CNN.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 martie
07:40
Război în Orientul Mijlociu, ziua 9. Atacuri cu drone și rachete în statele din Golf. Operațiune IDF în Beirut # Digi24.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat acum în a doua săptămână. Depozite de petrol din Teheran au fost lovite, oficiali libanezi spun că patru persoane au fost ucise într-un atac israelian asupra unui hotel din Beirut, iar Israelul susține că a lovit „comandanți cheie” ai Corpului Libanez al Forței Quds, brațul de operațiuni externe al Gărzilor Revoluționare IRGC. Statele din Golf au raportat, de asemenea, atacuri cu rachete și drone.
07:10
Un om de știință norvegian sceptic a testat asupra sa arma care provoacă Sindromul Havana. Care e concluzia # Digi24.ro
De aproape un deceniu, cauza bolilor ciudate care afectează sute de ofițeri de informații americani, diplomați și membrii familiilor acestora a fost tratată ca un mister nerezolvat. De la început, s-a suspectat că sindromul Havana, care implică de obicei amețeli, greață, dureri de cap severe, probleme de echilibru și memorie, ar putea fi cauzat de un fel de armă energetică. Rusia sau China au fost suspectate în primul rând de a fi în spatele incidentelor, dar serviciile secrete americane au negat acest lucru pe tot parcursul anchetei. S-a menționat posibilitatea unei psihoze în masă sau a altor factori de mediu, iar ipoteza că simptomele ar fi fost cauzate de acțiunile unui inamic străin a fost exclusă.
07:10
Gunoaie abandonate lângă râu, în baza unei așa-zise hotărâri de Consiliu Local. Ce a descoperit Garda de Mediu, la sesizarea Digi24 # Digi24.ro
O arie naturală protejată prin lege a fost sufocată tocmai de cei care ar trebui să o protejeze. Autoritățile locale dintr-o comună din Gorj au abandonat sute de kilograme de deșeuri la doi pași de albia râului care trece prin localitate. Primarul se spală pe mâini și spune că o hotărâre a Consiliului Local i-a permis să facă acest lucru. Chemați de jurnaliștii Digi24, comisarii Gărzii de Mediu au avut, însă, o altă părere: hotarârea de Consiliu Local este ilegală, iar primăria e bună de plată. În fața inspectorilor, și primarul și-a schimbat discursul și a dat vina pe muncitori.
07:10
La 37 de ani de la Revoluție, statul român nu a adoptat nicio lege care să condamne explicit comunismul # Digi24.ro
Statul român nu are nicio pârghie legală pentru a contracara răspândirea ideologiei comuniste. În acest context, românii sunt din ce în ce mai expuși la propaganda pro-totalitară prin intermediul rețelelor de socializare, iar acest lucru se resimte deja în percepția publică, potrivit unor sondaje care arată că din ce în ce mai mulți români consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun”.
07:10
8 Martie 2026: Ce semnificație are Ziua Femeii și cum a devenit una dintre cele mai iubite sărbători # Digi24.ro
Ziua de 8 Martie 2026 celebrează feminitatea, forța și rolul esențial al femeilor în societate. Dincolo de flori sau mici atenții, această zi exprimă respect, solidaritate și recunoștință pentru multiplele responsabilități pe care și le asumă zilnic.
07:10
Modificările cerebrale asociate bolii Alzheimer au progresat de până la 20 de ori mai rapid la femeile care aveau și niveluri anormale ale unei proteine asociate cu boala Parkinson, potrivit unui studiu al Mayo Clinic publicat în JAMA Network Open. Același tipar nu a fost observat la bărbați.
07:10
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor # Digi24.ro
Diversi președinți americani au trimis forțe militare pentru a înlătura conducătorii nepopulari din străinătate. Rezultatele lor sunt mixte. Inițial, Trump a afirmat că schimbarea regimului era un obiectiv și în actualul război cu Iranul, scrie DW, care trece în revistă rândurile în care guvernele SUA s-au implicat în astfel de schimbări.
07:10
Celălalt Sarkozy. Cum încearcă Louis, fiul lui Nicolas, să-și copieze tatăl în politică: la 28 de ani vrea să fie primar în „paradis” # Digi24.ro
Ceva neobișnuit se întâmplă cu bărbații din familia Sarkozy la vârsta de 28 de ani. La această vârstă, Nicolas Sarkozy a devenit primar al bogatei suburbii pariziene Neuilly-sur-Seine. Politicianul de dreapta a ocupat o serie de funcții importante în cabinet înainte de a fi ales președinte al Franței în 2007, scrie The Times într-un articol dedicat fiului fostului ocupant al fotoliului de la Palatul Elysee, Louis, care are ambiția și determinarea necesare pentru a deveni primarul orașului francez Menton — și nu se teme de o „înfrângere glorioasă”.
07:10
„Conan Bacteria” și „vagabonzii” cosmici de pe Marte: Un nou experiment arată cum ar fi putut apărea primele forme de viață pe Pământ # Digi24.ro
Nimeni nu știe cum a început cu adevărat viața pe Pământ, însă una dintre teorii spune că primii microbi s-ar putea să fi fost aduși aici de meteoriți desprinși din planeta Marte, noi fiind urmașii acelor mici „vagabonzi” cosmici. Acum, un nou experiment în care cercetătorii au folosit un tip de microb poreclit „Conan Bacteria” a demonstrat că microorganismele pot supraviețui unei astfel de călătorii prin spațiu declanșate de un impact puternic cu un asteroid.
07:10
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing” # Digi24.ro
US Air Force confirmă că dezvoltarea avionului F-47 se desfășoară conform calendarului stabilit, primul zbor fiind prevăzut pentru 2028, în ciuda pierderilor recente de 12 miliarde de dolari înregistrate de Boeing și a întârzierilor proiectelor din portofoliu.
07:10
Ziua Internațională a Femeii este un prilej de a arăta recunoștință și apreciere față de femeile care ne inspiră, fie că sunt mame, partenere, colege sau prietene, chiar și de la distanță. Iată o selecție de mesaje și felicitări emoționante pentru a transmite respect, afecțiune și prețuire de 8 martie.
Acum 12 ore
00:10
Ciucu, despre centrul Capitalei: „Degradare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este „anemică”, iar Poliţia locală - „inexistentă”. „O să am de lucru!”, a precizat acesta într-un mesaj pe Facebook.
00:10
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați americani” # Digi24.ro
Șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului afirmă că „un număr” de soldați americani au fost capturați de la începutul ostilităților, acum o săptămână, potrivit Al Jazeera.
7 martie 2026
23:10
Accident cu un mort și 3 răniți la Pitești. Șoferul care a provocat accidentul băuse alcool și a fugit, dar a fost prins de polițiști # Digi24.ro
Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, sâmbătă seară, în municipiul Piteşti. Şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit, fiind prins însă de poliţişti, care au stabilit că acesta avea o concentraţie de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
23:10
India continuă să importe petrol din Rusia și spune că nu a avut niciodată nevoie de aprobarea SUA # Digi24.ro
India continuă să importe petrol rusesc şi nu a fost „niciodată dependentă” de acordul vreunei alte ţări în acest sens, a afirmat sâmbătă o sursă guvernamentală de la New Delhi pentru agenţia France Presse, transmite Agerpres.
22:20
„Scutul Americilor”. Donald Trump anunţă o alianţă militară împotriva traficanţilor de droguri # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină şi Caraibe, o nouă coaliţie militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanţi.
22:10
Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu se adresează națiunii sâmbătă seara, pe fondul numeroaselor alerte de atac declanșate pe teritoriul Israelului. În discursul său, premierul a afirmat că Israelul are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian” și s-a adresat poporului iranian, afirmând că „momentul adevărului se apropie”. „Continuăm cu toată forța, schimbând Orientul Mijlociu”, a mai spus el, potrivit ynetnews.com.
Acum 24 ore
21:30
„Avem pielea groasă și carnea amară”. Avertisment al EAU, după atacul asupra aeroportului din Dubai: „Nu suntem o pradă ușoară” # Digi24.ro
Emiratele Arabe Unite, prin vocea președintelui țării, emite un avertisment: „nu suntem o pradă ușoară”. Acesta spune că își vor apăra poporul fără ezitare în fața dușmanilor. Este prima declarație publică despre războiul cu Iran făcută de când Statele Unite și Israel au lansat operațiunea. Până acum, Emiratele Arabe Unite s-au abținut din a face comentarii, însă atacul de sâmbătă asupra aeroportului din Dubai ar putea fi picătura care a umplut paharul.
21:20
Adunarea Experților din Iran se reunește duminică pentru a alege succesorul lui Khamenei (presă) # Digi24.ro
Adunarea Experților, consiliul format din 88 de lideri religioși, se va reuni duminică pentru a alege următorul lider suprem al Iranului, după uciderea lui Ali Khamenei, anunță presa israeliană, preluând informații din mass-media iraniene.
21:10
Târg de cariere IT&C la Palatul Parlamentului. „Poți să vezi ce caută angajatorul, să descoperi ce-ți lipsește” # Digi24.ro
A început Târgul de cariere IT&C, de la Palatul Parlamentului. Sunt prezente zeci de companii, atât din România cât și din străinătate, printre care și Grupul DIGI. Încă din prima zi, mii de studenți și absolvenți i-au călcat pragul, pentru a vedea oportunitățile de carieră, internship-urile oferite și programele de practică din industria tehnologiei și a ingineriei.
21:10
Una din țările cu cele mai mari rezerve de petrol din lume reduce producţia de petrol din cauza războiului din Iran # Digi24.ro
Kuwait Petroleum Corporation a început sâmbătă să reducă producţia de petrol şi a declarat forţă majoră, în contextul în care războiul dintre Statele Unite şi Iran a blocat transporturile energetice din Orientul Mijlociu pentru a opta zi consecutiv.
20:30
Victor Ponta cere anchetă și spune că fiica sa îndeplinea criteriile de repatriere: MAE le neagă mincinos # Digi24.ro
Victor Ponta spune că în cazul fiicei sale, care s-a întors vineri în România cu un zbor comercial din Dubai, a anunțat Ambasada și Consulatul României din UAE încă din data de 28 februarie, „că Irina Ponta se află acolo neînsoțită și că dorește să vină acasă imediat ce există această posibilitate”. Fostul premier mai transmite, sâmbătă, pe Facebook, că pe 4 martie au fost contactați de un reprezentant al Consulatului şi anunțați de existența unei curse aeriene organizate. „Irina trebuia să fie a doua zi la sediul din Dubai al consulatului, urmând să plece cu un autobuz spre Oman. (...) Nu am intervenit în niciun fel ca ea să fie pe această listă cu prioritate”, susține Ponta. El subliniază că fiica sa îndeplinea toate criteriile privind repatrierea copiilor români neînsoțiți, despre care mai afirmă că purtătorul de cuvânt al MAE „le neagă în mod evident mincinos”. Acesta susține că „o anchetă trebuie să clarifice situația” .
20:30
Fostul partid de guvernământ polonez alege un adept al liniei dure drept candidat la șefia guvernului în alegerile din 2027 # Digi24.ro
Partidul polonez de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) l-a desemnat pe fostul ministru al educaţiei, Przemyslaw Czarnek, drept candidat principal la alegerile de anul viitor, a anunţat sâmbătă liderul formaţiunii, Jaroslaw Kaczynski.
20:30
Noi declarații în scandalul Ungaria-Ucraina. Orban, mesaj pentru Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida” # Digi24.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a cerut sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski să înceteze cu „ameninţările şi şantajul” și a adăugat că nu se lasă intimidat, potrivit MTI, citată de News.ro.
20:00
Bolojan: Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară. Facem tot ce este posibil # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că se lucrează la organizarea unor noi zboruri pentru ca românii aflaţi în Orientul Mijlociu să poată reveni în ţară, arătând că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, iar autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creşterea numărului de zboruri comerciale spre Bucureşti, în funcţie de condiţiile de securitate. El a anunţat şi suplimentarea echipelor de asistenţă consulară.
19:30
Aliații SUA din Europa și Asia se tem că războiul cu Iran îi va lăsa fără armele care trebuiau livrate de americani (Politico) # Digi24.ro
Aliații SUA privesc cu uimire cum Pentagonul redirecționează livrările de arme pentru războiul din Iran, guverne din Europa și Asia fiind furioase și îngrijorate că armele pe care SUA le-a cerut acestora să le cumpere nu vor mai ajunge în posesia lor, potrivit Politico.
19:10
Accident cu patru mașini în Bistrița-Năsăud: 12 persoane implicate, o femeie și doi copii au fost transportați la spital # Digi24.ro
Patru maşini în care se aflau 12 persoane s-au lovit, sâmbătă, în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar o femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – au fost transportaţi la spital.
19:10
VIDEO Imagini Digi24 de pe portavionul cu propulsie nucleară George W Bush, trimis de SUA în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Statele Unite trimit al treilea portavion cu propulsie nucleară în Orientul Mijlociu. George W Bush va fi mutat în Estul Mediteranei, de unde va participa la operațiunile din Orientul Mijlociu, potrivit Fox News. În 2022, la câteva luni de la izbucnirea războiul din Ucraina, o echipă Digi24 a mers la bordul uriașului portavion american.
19:10
Campania electorală din Ungaria este pe cale să devină și mai murdară, scrie POLITICO. Acum, că sunt stabiliți candidații, analiștii se așteaptă la intensificarea campaniilor de denigrare și a operațiunilor de influențare, scrie publicația, care face o analiză a campaniei din țara vecină, înaintea alegerilor cruciale din aprilie. O presupusă înregistrare video cu conținut intim în care ar apărea liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, ar putea deveni una dintre temele centrale ale campaniei electorale, în contextul unei competiții considerate decisive pentru viitorul politic al țării, potrivit analizei.
18:20
Un investitor a plătit 170.000 de euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri. „Nu am plecat din cauza dronelor” # Digi24.ro
Un investitor imobiliar britanic spune că a plătit 170.000 de euro pentru a închiria un avion privat cu care să se întoarcă în Anglia, după ce fragmente de dronă militară a căzut peste vila sa din Dubai. Totuși, Samuel Leeds spune că nu a plecat din cauza războiului, ci pentru că are o întâlnire de afaceri importantă, relatează The Independent.
18:10
Vremea se încălzește în următoarele zile. Unde vor fi temperaturi de până la 18 grade Celsius # Digi24.ro
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
17:50
Inspectorii vamali au confiscat peste 255.000 de țigarete și aproape 230 de litri de alcool la frontiera de Est și Nord-Est # Digi24.ro
Inspectorii Autorităţii Vamale Române (AVR) au descoperit peste 255.000 de ţigarete și aproape 230 de litri de alcool în timpul unor controale efectuate în trafic asupra mijloacelor de transport care traversau zona frontierei de Est și Nord-Est a României. Acțiunile au vizat combaterea traficului ilicit cu produse accizabile.
17:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, că insula comunistă Cuba „trăiește ultimele sale clipe”. Donald Trump, care în ultima perioadă a multiplicat declarațiile ofensive la adresa Cubei, a prezis o „mare schimbare”, relatează BFM TV.
17:10
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave: Parkinson și insuficiență cardiacă # Digi24.ro
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative. Japonia a autorizat primele terapii cu celule capabile să se transforme în diferite tipuri de ţesuturi. Tratamente ar putea ajunge la pacienţi în următoarele luni
17:10
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru repatriere. „Se încadrează în Codul penal” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, referitor la posibilitatea ca numele fiicei fostului premier Victor Ponta să fi fost scos de pe lista pentru zborul de repatriere, că „modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal”. El a dat asigurări că nu s-a întâmplat aşa ceva. „Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a subliniat el.
17:10
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în 1986 în Liban. Mama lui, născută în România # Digi24.ro
Armata israeliană a desfășurat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o operațiune în Liban pentru a găsi rămășițele pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în timpul unui raid aerian în această țară în 1986. „Niciun indiciu referitor la acesta nu a fost găsit la locul căutării”, a declarat sâmbătă armata israeliană. Mama lui Ron Arad, Batya, s-a născut în România, de unde a emigrat în Israel.
16:40
Atacul cu dronă asupra bazei britanice din Cipru: Autoritățile aveau informații despre un posibil incident. Arestări legate de Iran # Digi24.ro
Autoritățile cipriote aveau informații, cu câteva zile înainte de atacul cu drone asupra bazelor britanice din 2 martie, că un incident era posibil, scrie publicația Phileleftheros, citând surse apropiate anchetei.
16:30
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul Capitalei. Două persoane au fost rănite ușor # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. În urma impactului, două persoane au fost rănite ușor.
