26 de zboruri anulate la Aeroportul Otopeni din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu

20:30

Victor Ponta spune că în cazul fiicei sale, care s-a întors vineri în România cu un zbor comercial din Dubai, a anunțat Ambasada și Consulatul României din UAE încă din data de 28 februarie, „că Irina Ponta se află acolo neînsoțită și că dorește să vină acasă imediat ce există această posibilitate”. Fostul premier mai transmite, sâmbătă, pe Facebook, că pe 4 martie au fost contactați de un reprezentant al Consulatului şi anunțați de existența unei curse aeriene organizate. „Irina trebuia să fie a doua zi la sediul din Dubai al consulatului, urmând să plece cu un autobuz spre Oman. (...) Nu am intervenit în niciun fel ca ea să fie pe această listă cu prioritate”, susține Ponta. El subliniază că fiica sa îndeplinea toate criteriile privind repatrierea copiilor români neînsoțiți, despre care mai afirmă că purtătorul de cuvânt al MAE „le neagă în mod evident mincinos”. Acesta susține că „o anchetă trebuie să clarifice situația” .