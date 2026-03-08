Ucraina solicită organizatorilor Bienalei de la Veneţia să refuze participarea Rusiei
News.ro, 8 martie 2026 11:50
Ucraina a cerut duminică organizatorilor Bienalei de Artă de la Veneţia să nu permită Rusiei să participe, eveniment la care urmează să revină în mai pentru prima dată de la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022.
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev povesteşte despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells # News.ro
Dintre cei trei ruşi care au ajuns cu întârziere în California din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a fost singurul care s-a calificat în turul trei, sâmbătă, la Indian Wells. După ce l-a învins pe Alejandro Tabilo (6-4, 6-2) în ultima partidă a sesiunii de noapte, câştigătorul US Open 2021 a povestit apoi despre călătoria sa de la Dubai, unde a câştigat titlul după ce Tallon Griekspoor s-a retras din finală, până la primul Masters 1000 al sezonului.
11:50
Sondaj World Vision România: O treime dintre adolescenţi spun că au văzut în familie lipsă de respect faţă de mamă/ 92% cred că femeile şi bărbaţii trebuie să împartă egal responsabilităţile în familie # News.ro
Familia rămâne cea mai importantă valoare pentru adolescenţii din România, însă mulţi dintre ei spun că îşi doresc să construiască relaţii diferite de cele în care au crescut, arată un studiu realizat de World Vision România şi făcut public de 8 Martie. Conform acestuia, o treime dintre adolescenţi afirmă că au văzut în familie lipsă de respect faţă de mamă, în timp ce alţii au declarat că au fost martori la violenţe verbale sau jigniri.
Mecanismul prin care congestia hepatică duce la fibroză şi cancer, identificat de cercetători # News.ro
Congestia hepatică cronică, caracterizată prin stagnarea prelungită a sângelui în ficat, este asociată de mult timp cu fibroză, ciroză şi chiar cancer. Un nou studiu clarifică mecanismul molecular prin care această afecţiune a ficatului evoluează către forme severe de boală şi indică o posibilă direcţie de tratament.
Autorităţile palestiniene şi armata israeliană au anunţat duminică că trei palestinieni au fost ucişi de colonişti israelieni într-un atac asupra unui sat din Cisiordania ocupată, la o zi după un incident similar, informează AFP.
Încă un titlu european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, aur şi la Vertical U18 # News.ro
Sportivul român Matei Petre, legitimat la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, a cucerit medalia de aur şi în proba de Vertical, categoria U18, la Campionatele Europene de Schi-Alpinism desfăşurate la Shahdag, Azerbaidjan, devenind din nou Campion European la Schi-Alpinism.
Ilie Bolojan, mesaj de 8 Martie: Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care îl oferiţi familiilor dumneavoastră şi pentru tot ceea ce faceţi în comunităţi, în serviciile publice sau în companii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a mulţumit femeilor, în mesajul transmis de 8 Martie, pentru sprijinul pe care îl oferă familiilor şi pentru tot ceea ce fac ”în comunităţi, în serviciile publice sau în companii”. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut un mesaj scurt.
Armata israeliană îl va viza pe succesorul conducătorului iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, şi pe cei implicaţi în alegerea liderului, a avertizat duminică. Mass-media de stat iraniană a relatat că Teheranul este pe cale de a-şi alege următorul lider suprem, scrie CNN.
UPDATE - Jocurile Paralimpice: Mihăiţă Papară s-a retras din proba de Para Snowboard Cross (SB-LL1) # News.ro
Sportivul român Mihăiţă Papară nu va lua startul în cursa de Para Snowboard Cross (SB-LL1) programată duminică, în urma căzăturilor suferite în timpul manşelor de concurs de sâmbătă, pe traseul San Zan din Cortina Para Snowboard Park.
Atacurile cu drone asupra pieţelor din două oraşe sudaneze controlate de paramilitari, aflaţi în război cu armata, au ucis 33 de persoane sâmbătă în Kordofan, a declarat o sursă medicală pentru AFP duminică, fără a specifica originea atacurilor.
Lionel Messi este la un gol distanţă de a atinge borna de 900 de reuşite în carieră, după ce a marcat pentru Inter Miami împotriva echipei DC United, scpr 2-1, sâmbătă, în MLS.
ANM: Intensificări ale vântului, în sud-vestul ţării, în zona Carpaţilor Meridionali şi ulterior şi în Moldova/ Cod galben de vânt puternic, în Caraş-Severin/ Vreme mai caldă decât normalul perioadei, în Capitală # News.ro
Meteorologii anunţă că, până marţi, vântul va avea intensificări în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova, cu viteze de 40-50 de kilometri pe oră, chiar 60-80 e kilometri pe oră în zona montană. Pentru judeţul Caraş-Severin, a fost emis Cod galben de vânt puternic, viteza acestuia fiind de 50-65 de kilometri pe oră. În Bucureşti, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, iar cerul va fi mai mult senin.
O instalaţie de desalinizare a apei de mare a fost avariată duminică de un atac cu drone iraniane, au declarat într-un comunicat autorităţile din Bahrain, scrie AFP.
Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, şi a declarat că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite şi Israelul în războiul lor cu Iranul, a relatat duminică ziarul italian Corriere della Sera.
Jocurile Paralimpice: Mihăiţă Papară intră în competiţie în proba de Para Snowboard Cross (SB-LL1) # News.ro
Mihăiţă Papară intră în competiţie în prima serie de sferturi de finală, duminică, în faza eliminatorie în proba de Para Snowboard Cross (SB-LL1) la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Patru sportivi coboară simultan pe traseu, iar primii doi merg mai departe în semifinale.
Iran - Patru depozite de petrol au fost lovite peste noapte în Teheran şi împrejurimi (oficial) # News.ro
Patru depozite de petrol şi un amplasament logistic folosit pentru transportul produselor petroliere au fost lovite peste noapte de Statele Unite şi Israel la Teheran şi în zonele înconjurătoare, a declarat duminică un oficial iranian. Patru persoane au murit.
Apariţie surpriză a lui Harry Styles în emisiunea „Saturday Night Live”, alături de Ryan Gosling - VIDEO # News.ro
Ryan Gosling a participat a patra oară la emisiunea „Saturday Night Live”, alăturându-se emisiunii ca gazdă înainte de lansarea viitorului său film SF „Project Hail Mary”.
Formula 1: Dublă Mercedes la Grand Prix-ul Australiei. George Russell s-a impus la Melbourne, urmat de Kimi Antonelli # News.ro
Britanicul George Russell (Mercedes), plecat din pole-position, a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului 2026 din Formula 1.
Netflix a încheiat parteneriatul cu brandul de lifestyle al lui Meghan Markle.
Salvamont: 58 de persoane, salvate în urma intervenţiilor salvamontiştilor, în ultimele 24 de ore # News.ro
Un număr de 58 de persoane au fost salvate, în ultimele 24 de ore, în urma intervenţiilor salvamontiştilor din întreaga ţară, cele mai multe solicitări fiind primite însă de Salvamont Sinaia. Într-unul din cazuri, persoana a fost salvată cu ajutorul unui elicopter SMURD.
Gardienii Revoluţiei Iraniene se declară capabili să facă faţă la „cel puţin şase luni de război intens” # News.ro
Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat, duminică dimineaţă, că pot face faţă la „cel puţin şase luni de război intens” împotriva Statelor Unite şi Israelului şi că au lovit deja peste 200 de ţinte americane şi israeliene în regiune.
China şi India conduc exporturile de automobile de miliarde de dolari către Orientul Mijlociu, însă războiul din regiune ameninţă livrările # News.ro
Războiul dintre Statele Unite şi Iran ameninţă să perturbe transportul de automobile din Asia către Orientul Mijlociu, una dintre cele mai importante pieţe de export pentru producătorii auto asiatici, transmite Reuters.
Creşterea nivelului de CO2 din atmosferă ar putea modifica chimia sângelui uman, sugerează un studiu # News.ro
Creşterea concentraţiei de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă ar putea avea efecte subtile asupra organismului uman. Date analizate pe parcursul a două decenii sugerează că această schimbare se reflectă în modificări mici ale unor parametri măsuraţi în sânge, implicaţi în menţinerea echilibrului acid-bazic al organismului. Deocamdată, valorile rămân în intervalele considerate normale, însă tendinţa indică faptul că expunerea tot mai mare la CO2 ar putea influenţa, în timp, modul în care organismul menţine echilibrul substanţelor din sânge.
Liban: 41 de morţi într-o operaţiune comando israeliană pentru găsirea rămăşiţelor unui pilot dispărut # News.ro
O operaţiune a forţelor speciale israeliene pentru a încerca - fără succes - să găsească rămăşiţele unui aviator israelian capturat în Liban în 1986 s-a soldat cu 41 de morţi într-un bastion al Hezbollahului pro-iranian din estul ţării, potrivit AFP.
Şoferul care a provocat accidentul de la Piteşti, soldat cu un mort şi trei răniţi, era urmărit de poliţişti întrucât nu a oprit la semnal/ El avea permisul suspendat şi era băut, având un istoric privind fapte similare # News.ro
Şoferul care a provocat accidentul de sâmbătă seară, din Piteşti, soldat cu moartea unui bărbat şi rănirea altor trei persoane, era urmărit de poliţişti întrucât refuzase să oprească la semnalul acestora. El a încercat să fugă de la locul accidentului, fiind prins de trei poliţişti aflaţi în timpul liber şi de agenţii care îl urmăreau. Tânărul de 20 de ani avea permisul suspendat şi era băut, el având şi în trecut mai multe sancţiuni pentru depăşirea vitezei legale pentru care i s-a suspendat permisul de mai multe ori. În octombrie, el fusese prins când conducea deşi permisul îi era suspendat.
China avertizează că ”flăcările războiului” se răspândesc şi solicită SUA să ajute la gestionarea diferenţelor înaintea întâlnirii dintre Xi şi Trump # News.ro
Cel mai înalt diplomat al Chinei a prezentat ţara sa ca un apărător al păcii şi stabilităţii, în contextul războiului din Iran, adoptând în acelaşi timp un ton conciliant faţă de Statele Unite înaintea summitului mult aşteptat dintre liderii celor două naţiuni, scrie CNN.
China avertizează asupra unui posibil nou deficit global de cipuri, pe fondul escaladării conflictului dintre Nexperia şi filiala sa chineză # News.ro
Ministerul Comerţului din China a avertizat sâmbătă asupra riscului unei noi crize globale în lanţul de aprovizionare cu semiconductori, din cauza ”noilor conflicte” dintre producătorul olandez de cipuri Nexperia şi subsidiara sa din China, transmite Reuters.
SUA: Şase persoane, între care un băiat de 12 ani, au murit în urma tornadelor care au lovit statele Michigan şi Oklahoma # News.ro
Cel puţin şase persoane, între care un băiat de 12 ani, au murit şi peste o duzină au fost rănite după ce tornadele au lovit Michigan şi Oklahoma, în cadrul unor furtuni violente care au măturat părţi din SUA, potrivit BBC.
India majorează preţurile gazului pentru gătit, după perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu # News.ro
Companiile energetice din India au majorat pentru prima dată în aproximativ un an preţurile gazului petrolier lichefiat (GPL), utilizat în principal pentru gătit, pe fondul creşterii cotaţiilor globale după ce războiul dintre SUA şi Iran a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Ziua Internaţională a Femeii este celebrată în fiecare an la 8 martie şi este un eveniment care sărbătoreşte toate realizările excepţionale ale femeilor din întreaga lume.
Familiile celor şase soldaţi din Rezerva Armatei SUA care au fost ucişi săptămâna aceasta în Kuweit au asistat, sâmbătă, la repatrierea cu onoruri a celor dragi, la baza aeriană Dover din Delaware, scrie CNN.
Uniunea Europeană analizează măsuri rapide pentru reducerea costurilor energiei suportate de industrie # News.ro
Uniunea Europeană examinează posibilitatea reducerii taxelor energetice, a tarifelor de reţea şi a costurilor legate de emisiile de carbon, pentru a diminua presiunea asupra industriei afectate de preţurile ridicate ale energiei, potrivit unui document consultat de Reuters.
O explozie a avut loc la ambasada SUA din Oslo, provocând pagube minore, potrivit Poliţiei # News.ro
O explozie a avut loc, duminică dimineaţă, la Ambasada SUA din Oslo, aceasta provocând pagube minore, dar nu şi victime, a declarat poliţia norvegiană, citată de Reuters.
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a cerut industriei de apărare din ţară să îşi accelereze producţia pentru a consolida securitatea naţională, invocând deteriorarea rapidă a situaţiei internaţionale, în special în Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Scandalul vehiculelor băncii de stat ucrainene blocate în Ungaria - Viktor Orbán: Vrem să ştim ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria/ Avocat: Ancheta vizează suspiciuni de spălare de bani, într-un dosar penal deschis recent # News.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, referindu-se la reţinerea a două vehicule cu bani şi aur aparţinând băncii de stat ucrainene, la Budapesta, că autorităţile vor să ştie ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria, el subliniind, în acest context, că nu se ştie nici dacă banii urmau să rămână în Ungaria sau doar erau în tranzit. El a susţinut că există „un partid pro-ucrainean creat practic din nimic”, care funcţionează şi se dezvoltă fără dificultăţi financiare, dar şi numeroşi jurnalişti şi persoane publice care exprimă poziţii pro-ucrainene, sugerând că unii dintre aceştia ar fi plătiţi pentru susţinerea exprimată. Avocatul care reprezintă banca ucraineană a declarat pentru Kyiv Post că că ancheta autorităţilor ungare privind suspiciuni de spălare de bani vizează un „autor necunoscut” într-un dosar penal deschis recent.
Trump spune că nu doreşte ca kurzii să fie implicaţi în războiul din Iran: Sunt dispuşi să intre în luptă. Dar le-am spus că nu vreau să intre # News.ro
Preşedintele SUA Donalad Trump a declarat că nu este luată în calcul intrarea kurzilor în războiul din Iran, conform BBC.
UPDATE - IDF lansează un nou val de lovituri asupra unor ţinte Hezbollah din Beirut şi atacă un lansator de rachete/ Netanyahu avertizează Libanul asupra consecinţelor dacă nu respectă armistiţiul/ Patru persoane ucise în urma atacului asupra unui hotel # News.ro
Armata israeliană (IDF) a început un nou val de lovituri împotriva infrastructurii Hezbollah din Beirut, a anunţat armata sâmbătă seară, adăugând separat că a distrus lansatorul de rachete folosit pentru a ţinti comunităţi din Galileea, informează Jerusalem Post. Anunţul a venit după mai multe tiruri de rachete lansate în cursul serii către nordul Israelului.
Trump acuză Iranul pentru bombardarea unei şcoli de fete de pe teritoriul iranian/ Human Rights Watch afirmă că atacul trebuie investigat ca posibilă crimă de război # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat, întrebat la bordul Air Force One dacă Statele Unite au bombardat o şcoală de fete din Iran, ucigând peste 175 de persoane, multe dintre ele copii, că Iranul este responsabil pentru atac, conform BBC.
Mai multe ţări din Golful Persic au raportat lovituri aeriene şi interceptări în primele ore ale dimineţii de duminică, potrivit unor mesaje publicate pe reţelele sociale de conturi guvernamentale din regiune, relatează CNN.
Trump, mesaj pentru premierul britanic: Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi am câştigat deja! # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump l-a criticat din nou pe premierul britanic Keir Starmer pentru atitudinea în cazul atacurilor lansate de State Unite împreună cu Israelul în Iran.
Trump: Trupele terestre americane ar putea fi trimise în Iran, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun” # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că trupe americane ar putea fi trimise la sol în Iran, pe măsură ce războiul continuă, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”, relatează CNN.
Ciolacu: În situaţii de criză se vede imediat cine ştie să conducă şi cine se pierde în explicaţii. Comunicatele contradictorii şi lipsa coordonării clare arată modul în care Guvernul Bolojan şi MAE gestionează o situaţie care cere decizie rapidă # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu compară felul în care a intervenit, în noiembrie 2023, pentru repatrierea a 93 de cetăţeni români din Gaza şi, în 2024, pentru aducerea în ţară din Dubai a unui grup de 20 de copii români cu doi însoţitori cu modul în care autorităţile de la Bucureşti intervin acum pentru a-i ajuta pe românii blocaţi în Orientul Mijlociu să revină acasă. ”În situaţii de criză se vede imediat cine ştie să conducă şi cine se pierde în explicaţii”, susţine Ciolacu.
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea bască Athletic Bilbao, în etapa a 27-a din La Liga.
7 martie 2026
Peru: Haos după o explozie într-un club de noapte. Cel puţin 30 de persoane au fost rănite # News.ro
Cel puţin 31 de persoane au fost rănite într-o explozie care a avut loc dimineaţa devreme într-un club de noapte din nord-vestul statului Peru, au anunţat autorităţile sâmbătă.
Echipa italiană Juventus Torino a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Pisa, în etapa a 28-a din Serie A.
Ciprian Ciucu, după un tur pe mai multe străzi din Bucureşti: Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru! # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este ”anemică”, iar Poliţia locală - ”inexistentă”. ”O să am de lucru!”, a menţionat el.
Bărbat, reţinut după ce l-ar fi bătut pe un şofer al unei firme de ride-sharing din Reşiţa # News.ro
Un bărbat de 38 de ani a fost reţinut de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa, fiind suspectat că l-a bătut pe şoferul unei companii de ride-sharing.
Elias Charalambous părăseşte FCSB: “Trebuie un şoc la echipă. A fost ultima mea zi aici. S-a încheiat o poveste frumoasă” # News.ro
Tehnicianul Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăseşte FCSB.
