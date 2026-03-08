Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare

16:40

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida cu CFR Cluj, care va avea loc luni, de la ora 20:00. Tehnicianul „câinilor” a vorbit și despre momentul în care va putea conta pe George Pușcaș (29 de ani), atacantul naționalei transferat de Dinamo.