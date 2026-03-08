Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare

Golazo.ro, 8 martie 2026 13:20

Tadej Pogacar, 27 de ani, începe 2026 mai tare decât 2025, având o putere medie mai bună cu 10% în Strade Bianche, „Clasica” Toscanei, pe care a câștigat-o după o evadare de 78 km!

