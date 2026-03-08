Cristian Geambașu Și tu, Mirele?
Cristian Geambașu, despre revenirea lui Rădoi la FCSB: Și tu, Mirele?
23:00
Lucescu, forțat să plece din Giulești FOTO. Primele imagini cu selecționerul în 2026: ce a făcut la stadion + motivul stupid pentru care n-a putut vedea finalul
Rapid - U Craiova 1-1. Mircea Lucescu (80 de ani) selecționerul României, a trăit un moment neplăcut la primul meci la care a participat în anul 2026. Tehnicianul, care s-a confruntat cu probleme de sănătate în iarnă, a fost nevoit să plece de la meci.
22:50
22:30
România - Slovacia 32-19 Victorie categorică a „tricolorelor" în grupa EHF Euro Cup. Cum arată clasamentul
România - Slovacia 32-19. Naționala de handbal de feminin a obținut un succes clar în ultima partidă din EHF Euro Cup.
22:30
Rădoi nu vine doar pentru două luni Planul ținut secret la FCSB! Mesajul lui Mirel + Becali s-a recunoscut învins: „Nu mai pot!"
Gigi Becali (67 de ani) a venit cu detalii suplimentare după anunțul privind instalarea lui Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB.
22:20
Meci oprit în Giulești VIDEO. Derby-ul Rapid - U Craiova a fost întrerupt temporar! Ce s-a întâmplat
Meciul Rapid – U Craiova a fost întrerupt temporar de „centralul” Horațiu Feșnic, după ce jucătorii au fost afectați de gazele lacrimogene ale jandarmeriei.
22:10
Rădoi, pe urmele mentorului Revine la FCSB, la fel ca Olăroiu în 2011! Situația e mult mai gravă
Mirel Rădoi (44 de ani) va prelua funcția de antrenor principal la FCSB, după ce Elias Charalambous și-a anunțat plecarea sâmbătă, după eșecul cu U Cluj, 1-3.
21:50
„Ușa e închisă!" Rădoi și-a călcat pe cuvânt! Ce spunea în urmă cu 3 ani despre revenirea la FCSB: „Deranjez, nu mă voi schimba!"
Mirel Rădoi (44 de ani), noul antrenor anunțat de Gigi Becali la FCSB, spunea în urmă cu 3 ani că nu se va mai întoarce niciodată la echipă.
21:00
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a vorbit despre faptul că FCSB a ratat play-off-ul și despre ce înseamnă acest lucru pentru moralul jucătorilor înaintea meciului de baraj pentru CM 2026
21:00
România, învinsă în semfinale „Stejarii" au pierdut în fața Georgiei în penultimul act din Rugby Europe Championship
Georgia - România 53-30. Eșec pentru naționala noastră în semifinalele Rugby Europe Championship.
20:40
Atac la adresa fostei echipe Dorinel, după victoria cu Oțelul Galați: „E greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de Dorinel Munteanu"
Oțelul Galați - Hermannstadt 0-2. Dorinel Munteanu (57 de ani) a oferit o primă reacție după succesul vital, obținut contra fostei sale echipe.
20:30
10 secunde de tăcere! Reacție incredibilă când a auzit că Rădoi ar fi noul antrenor al lui FCSB: „M-ai luat prin surprindere"
Emil Săndoi (61 de ani) a oferit o reacție surprinzătoare după anunțul lui Gigi Becali, privind numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor la FCSB.
20:20
„Mirel Rădoi e antrenorul FCSB" Gigi Becali, anunț-șoc: „De marți e la antrenament, vine GRATIS!" + Cum va funcționa colaborarea
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, susține că Mirel Rădoi (44 de ani) e noul antrenor al campioanei.
19:40
Pică varianta Rădoi Gigi Becali renunță la finul său! Motivul pentru care caută deja alt antrenor la FCSB
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, este în continuare în căutarea unui antrenor, după ce varianta principală, Mirel Rădoi (44 de ani), a fost abandonată.
19:10
Furioși pe Elon Musk Liverpool a cerut eliminarea unor mesaje apărute pe platforma X » Ce mesaje a generat chatbotul Grok
Clubul englez Liverpool a semnalat către platforma de social media X, deținută de Elon Musk (54 de ani), apariția unor postări ofensatoare generate de chatbotul de inteligență artificială Grok.
18:40
Revine pe stadion Mircea Lucescu va asista la primul meci după problemele medicale » Cine îl va însoți la stadion
Mircea Lucescu (80 de ani) va fi prezent în tribune la derby-ul dintre Rapid și U Craiova, din etapa #30 a sezonului regulat.
18:20
Împotriva noilor reguli! Max Verstappen și Lando Norris, categorici cu privire la schimbările din Formula 1: „Este haos"
Max Verstappen, pilotul Red Bull, și Lando Norris, pilotul McLaren, au criticat dur noile reguli din Formula 1, odată cu începerea noului sezon.
18:10
Șumudică, out de la Al-Okhdood Tehnicianul român ar urma să se despartă de formația saudită. Ce le-ar fi reproșat oficialilor
Marius Șumudică (55 de ani) ar fi foarte aproape de despărțirea de Al-Okhdood, la doar două luni de la instalarea în funcția de antrenor principal.
18:00
Mondial blindat Mexicul protejează CM 2026 cu soldați, polițiști și agenți de securitate. Numărul lor e impresionant
Președinta țării, Claudia Sheinbaum, și directorul Comitetului de Organizare CM pentru zona Mexicului au anunțat planul de securitate pentru turneul final
17:20
Ce coșmar pentru Oțelul! FOTO. Meciul cu Hermannstadt i-a doborât pe gălățeni: trei goluri anulate și trei eliminări
Oțelul - Hermannstadt 0-2. Partida de la Galați din etapa #30 a avut parte de toate momentele: 3 eliminări, două goluri validate și tot atâtea anulate.
17:10
Maxim, eroul lui Gaziantep VIDEO. Mijlocașul român a marcat cu un șut din afara careului
Alexandru Maxim (35 de ani), căpitanul lui Gaziantep, a marcat în partida cu Fatih Karagumruk, scor 1-1, din etapa #25 a primei ligi din Turcia.
17:00
De ce a picat „afacerea Iniesta" Erau pregătiți să-l prezinte oficial, dar nu a mai semnat! Ce nu i-a convenit legendei Barcelonei
Andres Iniesta (41 de ani) este noul director sportiv al naționalei Marocului.
16:40
„E periculos să-l comparăm pe Chivu cu Mourinho" Un fost mare jucător atrage atenția: „Cristi apără Inter de toată lumea"
Wesley Sneijder, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter, a evitat să facă o comparație între antrenorul „nerazzurrilor” și Jose Mourinho.
16:40
FCSB și-a aflat programul din play-out Campioana, între Europa și retrogradare: știm ordinea tuturor meciurilor și clasamentul
Odată cu încheierea partidei dintre Oțelul Galați și Hermannstadt a fost stabilit programul complet al play-out-ului din Liga 1.
16:30
„Sunt mai buni decât mine" Jose Mourinho, răspuns ironic înainte de derby-ul cu „dragonii" lui Farioli
Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Benfica, a oferit o declarație surprinzătoare înaintea derby-ului cu FC Porto.
16:00
„Mă îngrozește" Reacții categorice după convocarea-surpriză a lui Ioan Vermeșan: „Poate de-asta a fost chemat"
Marius Baciu, ex-căpitan al Stelei, Claudiu Vaișcovici, fost atacant la Dinamo, și Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro, au comentat convocarea lui Ioan Vermeșan la națională, pentru barajul cu Turcia.
15:50
Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta". A căzut și Franța!
Italia a învins Anglia în Turneul Celor 6 Națiuni, 23-18 la Roma, primul său succes împotriva Albionului. Franța a cedat neașteptat, 40-50 cu Scoția
15:30
Radu Petrescu, din nou la centru FOTO. Meciul la care a fost delegat arbitrul după scandalul din Petrolul - FC Argeș
Arbitrul Radu Petrescu a fost din nou delegat la un meci, după aproape o lună de la scandalul din meciul Petrolul - FC Argeș, 2-1, din etapa #27.
15:10
„Nu mă consider criminal" Cel mai în vârstă campion olimpic vorbește despre condamnarea sa pentru omor din culpă
Austriacul Benjamin Karl, aur la Jocurile de la Milano Cortina 2026 la peste 40 de ani, a amintit când s-a întors în țara sa cel mai dificil moment al vieții: accidentul rutier în care a murit un om
15:10
U Cluj, 6 victorii fără Bergodi Antrenorul italian a reacționat după succesul cu FCSB: „M-au înlocuit cu brio"
Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a vorbit despre victoria cu FCSB, scor 3-1, din ultima etapă a sezonului regulat al Ligii 1.
14:20
A fugit de război VIDEO. Job temporar inedit pentru fostul MVP din liga României: „Glumesc ca să mă ascund de realitate"
Elijah Stewart (30 de ani), fostul baschetbalist de la U-BT Cluj, a ajuns să lucreze la un street-food din Roma, după ce a fost nevoit să părăsească Israelul, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
14:00
„Cine ar putea să-l mai ajungă pe Chivu?" Îl vede campion pe român, înainte de derby-ul AC Milan - Inter: „A transformat echipa într-o mașinărie"
Wesley Sneijder, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter, în perioada 2009-2013, a prefațat derby-ul dintre AC Milan și Inter.
13:30
AC Milan - Inter LIVE de la 21:45, în etapa #28 din Serie A » Cristi Chivu se poate desprinde decisiv în lupta pentru titlu
AC Milan și Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se întâlnesc în această seară, de la 21:45, în etapa #28 din Serie A.
13:30
Rapid - U Craiova LIVE de la 20:00, în etapa #30 din Liga 1. Meci de foc între primele clasate
Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară, de la ora 20:00, în derby-ul etapei #30 din Liga 1.
13:20
Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare
Tadej Pogacar, 27 de ani, începe 2026 mai tare decât 2025, având o putere medie mai bună cu 10% în Strade Bianche, „Clasica” Toscanei, pe care a câștigat-o după o evadare de 78 km!
13:10
Gala UFC organizată de Donald Trump (79 de ani) va avea două dueluri importante, capul de afiș fiind meciul dintre Ilia Topuria și Justin Gaethje.
12:40
„Play-out-ul nu e deloc ușor" Adrian Mutu, contrat după ce a spus că FCSB va lupta să nu retrogradeze: „Dacă te aude Becali..."
Adrian Mutu a vorbit despre participarea celor de la FCSB în play-out, acolo unde campioana va evolua în premieră de la introducerea noului format în Liga 1.
12:10
„Nu are cum să retrogradeze" Basarab Panduru este impresionat de o echipă din Liga 1: „O văd bine"
FC Botoșani - Petrolul 0-1. Fostul internațional Basarab Panduru a venit cu laude pentru echipa antrenată de Eugen Neagoe, după victoria din etapa #30.
12:00
„Nu îi cântați prohodul" Mesajul postat de Emil Boc după ce U Cluj a învins FCSB pe Arena Națională
Emil Boc (59 de ani), primarul Clujului, a oferit o reacție după meciul câștigat de Universitatea Cluj în fața FCSB-ului, scor 1-3.
11:50
FCSB - U CLUJ 1-3. Issouf Macalou (27 de ani), atacantul „studenților”, a vorbit despre un posibil transfer la gruparea roș-albastră.
11:30
Charalambous și-a găsit echipă? Tehnicianul a plecat de la FCSB și e aproape să semneze cu „un club important"
FCSB - U Cluj 1-3. Elias Charalambous s-ar afla în discuții cu o nouă echipă, după ce sâmbătă seara și-a anunțat plecarea de la FCSB.
11:20
Finala Europa League la București Un diplomat de carieră va conduce Comitetul pentru edițiile din 2028 și 2029
Guvernul României a emis decizia prin care se constituie Comitetul interministerial care va coordona candidatura și organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 la București.
11:10
Scene șocante în Italia O arbitră de 17 ani a fost bătută pe teren: „Nu e un comportament uman". Pedeapsa primită de agresor
O arbitră în vârstă de 17 ani a fost agresată în timpul unui meci de amatori din Sardinia, dintre Nuova La Salle și Gioventu Sarroch, care a avut loc pe 28 februarie.
10:40
Dan Udrea Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Becali schimbă antrenorii cu alți antrenori care să accepte imixtiunea lui. De fapt, nu schimbă nimic
10:30
Încă o demisie la FCSB După Charalambous, și Pintilii a ales să se despartă de gruparea roș-albastră
FCSB - U CLUJ 1-3. Mihai Pintilii (41 de ani) va pleca și el de la FCSB, după ce Elias Charalambous (45 de ani) a decis să își dea demisia de la formația bucureșteană.
10:10
„O să vorbesc cu Rădoi" Gigi Becali caută antrenor pentru FCSB, după demisia lui Charalambous: „Așa vreau să fie!"
FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea revenirii lui Mirel Rădoi la formația roș-albastră, după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia.
10:00
Cine este românul care a șocat Italia Povestea lui Troy Tomșa, mijlocașul care a apucat de gât un arbitru la un meci de tineret
Cine este Troy Tomșa (18 ani), românul care a șocat în Italia, după ce l-a luat de gât pe arbitrul meciului Napoli - Sassuolo din campionatul Primavera 1, scor 5-2, meci care s-a disputat sâmbătă.
09:40
A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu l-a întâlnit pe teren pe starul argentinian » Cifrele românului în meciul cu Inter Miami
DC United - Inter Miami 1-2. Louis Munteanu, atacantul gazdelor, a bifat 29 de minute în partida cu echipa la care joacă Lionel Messi.
09:10
Cea mai nebună cursă F1! FOTO. Schimbările au revoluționat Formula 1. Russell a câștigat prima etapă. Spectacol total
George Russell a învins, duminică, în Marele Premiu al Australiei. Mercedes a făcut „dubla”: Kimi Antonelli, pe 2. Totul s-a schimbat în Formula 1: mașini, motoare, modul de condus
09:10
Lojile lui Badea nu pot fi atinse Ce se întâmplă cu structurile care blochează demolarea tribunei oficiale a vechiului stadion Dinamo
Demolarea tribunei oficiale a stadionului Dinamo trebuie să mai aștepte cel puțin 12 zile.
00:00
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
FCSB - U Cluj 1-3. Suporterii campioanei și-au arătat susținerea pentru echipă la finalul ultimei partide din sezonul regulat.
