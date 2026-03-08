Olympiacos - PAOK 0-0 Remiză albă pentru formația lui Răzvan Lucescu, în derby-ul cu marea rivală » Luptă umăr la umăr pentru titlu în Grecia
Golazo.ro, 9 martie 2026 00:50
Olymiacos - PAOK 0-0. Gruparea pregătită de Răzvan Lucescu a remizat în derby-ul rundei #24 și rămâne la două puncte în spatele liderului AEK Atena.
„Un egal nu mă va face niciodată fericit” Filipe Coelho, după Rapid - U Craiova 1-1: „Cred că merităm să fim pe primul loc” # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre derby-ul etapei #30 din Superliga.
„Meritam să câștigăm” Nicușor Bancu, mesaj după scandările rasiste din Giulești: „Nu e ok față de Baiaram! Arbitrii au notat” # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani) și Tudor Băluță (26 de ani) au vorbit despre remiza din Giulești. Căpitanul oltenilor este de părere că Universitatea Craiova ar fi meritat să câștige acest meci.
Primele decizii luate de Rădoi Cum va juca FCSB în play-out: „Nu e logic să avem avantajul ăsta?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit primele decizii pe care le-a luat Mirel Rădoi, după ce a ajuns la o înțelegere pentru preluarea funcției de antrenor principal la FCSB.
„O să arătăm mult mai bine în play-off” Cum crede Costel Gâlcă că va arăta lupta pentru titlu: „Așa se vor decide meciurile” # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Costel Gâlcă (54 de ani) a tras primele concluzii după remiza din derby, la capătul sezonului regulat.
„Trebuie să băgăm la cap” Alex Dobre a identificat problema Rapidului: „Dacă reușim să facem asta, simt că putem fi campioni” # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Alex Dobre (27 de ani) a oferit o primă reacție după remiza din ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1.
Lucescu, forțat să plece din Giulești FOTO. Primele imagini cu selecționerul în 2026: ce a făcut la stadion + motivul stupid pentru care n-a putut vedea finalul # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Mircea Lucescu (80 de ani) selecționerul României, a trăit un moment neplăcut la primul meci la care a participat în anul 2026. Tehnicianul, care s-a confruntat cu probleme de sănătate în iarnă, a fost nevoit să plece de la meci.
Cristian Geambașu, despre revenirea lui Rădoi la FCSB: Și tu, Mirele?
România - Slovacia 32-19 Victorie categorică a „tricolorelor” în grupa EHF Euro Cup. Cum arată clasamentul # Golazo.ro
România - Slovacia 32-19. Naționala de handbal de feminin a obținut un succes clar în ultima partidă din EHF Euro Cup.
Rădoi nu vine doar pentru două luni Planul ținut secret la FCSB! Mesajul lui Mirel + Becali s-a recunoscut învins: „Nu mai pot!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a venit cu detalii suplimentare după anunțul privind instalarea lui Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB.
Meci oprit în Giulești VIDEO. Derby-ul Rapid - U Craiova a fost întrerupt temporar! Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Meciul Rapid – U Craiova a fost întrerupt temporar de „centralul” Horațiu Feșnic, după ce jucătorii au fost afectați de gazele lacrimogene ale jandarmeriei.
Rădoi, pe urmele mentorului Revine la FCSB, la fel ca Olăroiu în 2011! Situația e mult mai gravă # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) va prelua funcția de antrenor principal la FCSB, după ce Elias Charalambous și-a anunțat plecarea sâmbătă, după eșecul cu U Cluj, 1-3.
„Ușa e închisă!” Rădoi și-a călcat pe cuvânt! Ce spunea în urmă cu 3 ani despre revenirea la FCSB: „Deranjez, nu mă voi schimba!” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), noul antrenor anunțat de Gigi Becali la FCSB, spunea în urmă cu 3 ani că nu se va mai întoarce niciodată la echipă.
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a vorbit despre faptul că FCSB a ratat play-off-ul și despre ce înseamnă acest lucru pentru moralul jucătorilor înaintea meciului de baraj pentru CM 2026
România, învinsă în semfinale „Stejarii” au pierdut în fața Georgiei în penultimul act din Rugby Europe Championship # Golazo.ro
Georgia - România 53-30. Eșec pentru naționala noastră în semifinalele Rugby Europe Championship.
Atac la adresa fostei echipe Dorinel, după victoria cu Oțelul Galați: „E greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de Dorinel Munteanu” # Golazo.ro
Oțelul Galați - Hermannstadt 0-2. Dorinel Munteanu (57 de ani) a oferit o primă reacție după succesul vital, obținut contra fostei sale echipe.
10 secunde de tăcere! Reacție incredibilă când a auzit că Rădoi ar fi noul antrenor al lui FCSB: „M-ai luat prin surprindere” # Golazo.ro
Emil Săndoi (61 de ani) a oferit o reacție surprinzătoare după anunțul lui Gigi Becali, privind numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor la FCSB.
„Mirel Rădoi e antrenorul FCSB” Gigi Becali, anunț-șoc: „De marți e la antrenament, vine GRATIS!” + Cum va funcționa colaborarea # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, susține că Mirel Rădoi (44 de ani) e noul antrenor al campioanei.
Pică varianta Rădoi Gigi Becali renunță la finul său! Motivul pentru care caută deja alt antrenor la FCSB # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, este în continuare în căutarea unui antrenor, după ce varianta principală, Mirel Rădoi (44 de ani), a fost abandonată.
Furioși pe Elon Musk Liverpool a cerut eliminarea unor mesaje apărute pe platforma X » Ce mesaje a generat chatbotul Grok # Golazo.ro
Clubul englez Liverpool a semnalat către platforma de social media X, deținută de Elon Musk (54 de ani), apariția unor postări ofensatoare generate de chatbotul de inteligență artificială Grok.
Revine pe stadion Mircea Lucescu va asista la primul meci după problemele medicale » Cine îl va însoți la stadion # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) va fi prezent în tribune la derby-ul dintre Rapid și U Craiova, din etapa #30 a sezonului regulat.
Împotriva noilor reguli! Max Verstappen și Lando Norris, categorici cu privire la schimbările din Formula 1: „Este haos” # Golazo.ro
Max Verstappen, pilotul Red Bull, și Lando Norris, pilotul McLaren, au criticat dur noile reguli din Formula 1, odată cu începerea noului sezon.
Șumudică, out de la Al-Okhdood Tehnicianul român ar urma să se despartă de formația saudită. Ce le-ar fi reproșat oficialilor # Golazo.ro
Marius Șumudică (55 de ani) ar fi foarte aproape de despărțirea de Al-Okhdood, la doar două luni de la instalarea în funcția de antrenor principal.
Mondial blindat Mexicul protejează CM 2026 cu soldați, polițiști și agenți de securitate. Numărul lor e impresionant # Golazo.ro
Președinta țării, Claudia Sheinbaum, și directorul Comitetului de Organizare CM pentru zona Mexicului au anunțat planul de securitate pentru turneul final
Ce coșmar pentru Oțelul! FOTO. Meciul cu Hermannstadt i-a doborât pe gălățeni: trei goluri anulate și trei eliminări # Golazo.ro
Oțelul - Hermannstadt 0-2. Partida de la Galați din etapa #30 a avut parte de toate momentele: 3 eliminări, două goluri validate și tot atâtea anulate.
Maxim, eroul lui Gaziantep VIDEO. Mijlocașul român a marcat cu un șut din afara careului # Golazo.ro
Alexandru Maxim (35 de ani), căpitanul lui Gaziantep, a marcat în partida cu Fatih Karagumruk, scor 1-1, din etapa #25 a primei ligi din Turcia.
De ce a picat „afacerea Iniesta” Erau pregătiți să-l prezinte oficial, dar nu a mai semnat! Ce nu i-a convenit legendei Barcelonei # Golazo.ro
Andres Iniesta (41 de ani) este noul director sportiv al naționalei Marocului.
„E periculos să-l comparăm pe Chivu cu Mourinho” Un fost mare jucător atrage atenția: „Cristi apără Inter de toată lumea” # Golazo.ro
Wesley Sneijder, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter, a evitat să facă o comparație între antrenorul „nerazzurrilor” și Jose Mourinho.
FCSB și-a aflat programul din play-out Campioana, între Europa și retrogradare: știm ordinea tuturor meciurilor și clasamentul # Golazo.ro
Odată cu încheierea partidei dintre Oțelul Galați și Hermannstadt a fost stabilit programul complet al play-out-ului din Liga 1.
„Sunt mai buni decât mine” Jose Mourinho, răspuns ironic înainte de derby-ul cu „dragonii” lui Farioli # Golazo.ro
Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Benfica, a oferit o declarație surprinzătoare înaintea derby-ului cu FC Porto.
„Mă îngrozește” Reacții categorice după convocarea-surpriză a lui Ioan Vermeșan: „Poate de-asta a fost chemat” # Golazo.ro
Marius Baciu, ex-căpitan al Stelei, Claudiu Vaișcovici, fost atacant la Dinamo, și Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro, au comentat convocarea lui Ioan Vermeșan la națională, pentru barajul cu Turcia.
Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta”. A căzut și Franța! # Golazo.ro
Italia a învins Anglia în Turneul Celor 6 Națiuni, 23-18 la Roma, primul său succes împotriva Albionului. Franța a cedat neașteptat, 40-50 cu Scoția
Radu Petrescu, din nou la centru FOTO. Meciul la care a fost delegat arbitrul după scandalul din Petrolul - FC Argeș # Golazo.ro
Arbitrul Radu Petrescu a fost din nou delegat la un meci, după aproape o lună de la scandalul din meciul Petrolul - FC Argeș, 2-1, din etapa #27.
„Nu mă consider criminal” Cel mai în vârstă campion olimpic vorbește despre condamnarea sa pentru omor din culpă # Golazo.ro
Austriacul Benjamin Karl, aur la Jocurile de la Milano Cortina 2026 la peste 40 de ani, a amintit când s-a întors în țara sa cel mai dificil moment al vieții: accidentul rutier în care a murit un om
U Cluj, 6 victorii fără Bergodi Antrenorul italian a reacționat după succesul cu FCSB: „M-au înlocuit cu brio” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a vorbit despre victoria cu FCSB, scor 3-1, din ultima etapă a sezonului regulat al Ligii 1.
A fugit de război VIDEO. Job temporar inedit pentru fostul MVP din liga României: „Glumesc ca să mă ascund de realitate” # Golazo.ro
Elijah Stewart (30 de ani), fostul baschetbalist de la U-BT Cluj, a ajuns să lucreze la un street-food din Roma, după ce a fost nevoit să părăsească Israelul, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
„Cine ar putea să-l mai ajungă pe Chivu?” Îl vede campion pe român, înainte de derby-ul AC Milan - Inter: „A transformat echipa într-o mașinărie” # Golazo.ro
Wesley Sneijder, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter, în perioada 2009-2013, a prefațat derby-ul dintre AC Milan și Inter.
AC Milan - Inter LIVE de la 21:45, în etapa #28 din Serie A » Cristi Chivu se poate desprinde decisiv în lupta pentru titlu # Golazo.ro
AC Milan și Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se întâlnesc în această seară, de la 21:45, în etapa #28 din Serie A.
Rapid - U Craiova LIVE de la 20:00, în etapa #30 din Liga 1. Meci de foc între primele clasate # Golazo.ro
Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară, de la ora 20:00, în derby-ul etapei #30 din Liga 1.
Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare # Golazo.ro
Tadej Pogacar, 27 de ani, începe 2026 mai tare decât 2025, având o putere medie mai bună cu 10% în Strade Bianche, „Clasica” Toscanei, pe care a câștigat-o după o evadare de 78 km!
Gala UFC organizată de Donald Trump (79 de ani) va avea două dueluri importante, capul de afiș fiind meciul dintre Ilia Topuria și Justin Gaethje.
„Play-out-ul nu e deloc ușor” Adrian Mutu, contrat după ce a spus că FCSB va lupta să nu retrogradeze: „Dacă te aude Becali...” # Golazo.ro
Adrian Mutu a vorbit despre participarea celor de la FCSB în play-out, acolo unde campioana va evolua în premieră de la introducerea noului format în Liga 1.
„Nu are cum să retrogradeze” Basarab Panduru este impresionat de o echipă din Liga 1: „O văd bine” # Golazo.ro
FC Botoșani - Petrolul 0-1. Fostul internațional Basarab Panduru a venit cu laude pentru echipa antrenată de Eugen Neagoe, după victoria din etapa #30.
„Nu îi cântați prohodul” Mesajul postat de Emil Boc după ce U Cluj a învins FCSB pe Arena Națională # Golazo.ro
Emil Boc (59 de ani), primarul Clujului, a oferit o reacție după meciul câștigat de Universitatea Cluj în fața FCSB-ului, scor 1-3.
FCSB - U CLUJ 1-3. Issouf Macalou (27 de ani), atacantul „studenților”, a vorbit despre un posibil transfer la gruparea roș-albastră.
Charalambous și-a găsit echipă? Tehnicianul a plecat de la FCSB și e aproape să semneze cu „un club important” # Golazo.ro
FCSB - U Cluj 1-3. Elias Charalambous s-ar afla în discuții cu o nouă echipă, după ce sâmbătă seara și-a anunțat plecarea de la FCSB.
Finala Europa League la București Un diplomat de carieră va conduce Comitetul pentru edițiile din 2028 și 2029 # Golazo.ro
Guvernul României a emis decizia prin care se constituie Comitetul interministerial care va coordona candidatura și organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 la București.
Scene șocante în Italia O arbitră de 17 ani a fost bătută pe teren: „Nu e un comportament uman”. Pedeapsa primită de agresor # Golazo.ro
O arbitră în vârstă de 17 ani a fost agresată în timpul unui meci de amatori din Sardinia, dintre Nuova La Salle și Gioventu Sarroch, care a avut loc pe 28 februarie.
Dan Udrea Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă! # Golazo.ro
Becali schimbă antrenorii cu alți antrenori care să accepte imixtiunea lui. De fapt, nu schimbă nimic
Încă o demisie la FCSB După Charalambous, și Pintilii a ales să se despartă de gruparea roș-albastră # Golazo.ro
FCSB - U CLUJ 1-3. Mihai Pintilii (41 de ani) va pleca și el de la FCSB, după ce Elias Charalambous (45 de ani) a decis să își dea demisia de la formația bucureșteană.
