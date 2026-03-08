Cea mai mare parte a hotelurilor din zona Băilor Herculane sunt pline în acest sfârșit de săptămână
Rador, 8 martie 2026 14:50
Cea mai mare parte a hotelurilor din zona Băilor Herculane sunt pline în acest sfârșit de săptămână în care este sărbătorită și Ziua Femeii. Vremea este bună pentru drumeții, însă există și turiști care profită de centrele de relaxare. Corespondentul RRA, Mihai Bădescu, transmite. Reporter: Turiștii s-au bucurat de vremea frumoasă la o plimbare prin […]
Acum 10 minute
15:20
Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat că războiul din Iran nu ar fi trebuit niciodată să aibă loc # Rador
Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat că războiul din Iran nu ar fi trebuit niciodată să aibă loc. Vorbind cu jurnaliştii la Beijing. dl Wang a spus că „un pumn puternic nu înseamnă un motiv puternic”, însă nu a făcut nicio referire cu privire la impactul conflictului asupra livrărilor globale de petrol, în […]
Acum 30 minute
15:00
Papa Leon a îndemnat la oprirea bombardamentelor și la dialog, pe fondul violențelor din Iran și Orientul Mijlociu # Rador
Duminică, Papa Leon a declarat că știri profund îngrijorătoare continuă să sosească din Iran și din întreg Orientul Mijlociu, îndemnând la încetarea violențelor și la reînnoirea eforturilor de a deschide un spațiu pentru dialog. Vorbind la rugăciunea Angelus din Piața Sfântul Petru, Papa a spus că acest conflict alimentează frica și ura și şi-a exprimat […]
Acum o oră
14:50
14:50
Doamnele și domnișoarele din București au parte de o serie de gratuităţi și evenimente speciale de Ziua Internaţională a Femeii # Rador
Doamnele și domnișoarele din București au parte de o serie de gratuităţi și evenimente speciale astăzi, când este Ziua Internaţională a Femeii. Astfel, femeile care locuiesc în sectorul 2 vor beneficia pe tot parcursul lunii martie de analize medicale gratuite, printr-un parteneriat cu o clinică privată. Totodată, Muzeul Național de Artă a anunțat că vor […]
14:40
Circulația tramvaiului 5 a fost reluată la prânz, în capitală, după o pauză de mai mulți ani. Linia asigură legătura între nordul și estul Bucureștiului și a fost întreruptă până acum pentru lucrări de reabilitare. Supranumită „Tramvaiul corporatiștilor”, garnitura va circula pe un traseu ușor modificat din cauza altor lucrări. Primarul general capitalei, Ciprian Ciucu, […]
Acum 2 ore
13:30
Zborurile de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv încep treptat să fie reluate, după ce guvernul israelian a aprobat unele operațiuni. În ultimele ore au decolat curse către Atena, Sofia și Budapesta, însă aeroportul îi sfătuiește pe pasageri să verifice situația înainte de a călători, întrucât multe alte zboruri rămân anulate. „Aeroportul Ben Gurion […]
Acum 4 ore
13:20
Ahmad Alamolhoda, membru al Adunării Experților din Iran, a declarat că votul pentru noul lider suprem a avut loc și că liderul a fost ales. Potrivit agenției semi‑oficiale Mehr, el a spus că totul depinde acum de șeful Secretariatului Adunării Experților, Hosseini Bushehri, care este responsabil în acest moment de anunțarea publică a deciziei. (https://www.bbc.com/news/live/cz0g2yg3579t)/aspanily/ctuluc […]
12:50
Ambasadorul Iranului în Marea Britanie: „Fiți foarte atenți” în privința implicării în război # Rador
Ambasadorul Iranului în Marea Britanie, Seyed Ali Mousavi, a declarat într-un interviu că țara sa ar avea „dreptul la autoapărare” dacă Marea Britanie s-ar alătura direct atacurilor americano‑israeliene asupra Iranului. El a avertizat că Iranul se așteaptă ca guvernul britanic și alții „să fie foarte atenți, foarte precauți” în acțiunile lor. Marea Britanie a permis […]
12:40
Guvernul Malaeziei a anunțat că cel mai recent efort de a localiza zborul MH370, dispărut în urmă cu 12 ani, s-a încheiat fără succes. Boeingul 777 a dispărut în timpul rutei dintre Kuala Lumpur și Beijing, cu 239 de persoane la bord, iar de atunci au fost găsite doar fragmente mici ale aeronavei. Familiile celor […]
12:30
Președintele Israelului afirmă că loviturile au fost un răspuns la stocul de rachete al Iranului # Rador
Isaac Herzog a declarat că Iranul „se îndrepta rapid” către un arsenal de 20.000 de rachete balistice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Israelul și Statele Unite au decis „să acționeze rapid” pentru a elimina amenințarea. Întrebat cum justifică acțiunea în condițiile în care Iranul se afla la masa negocierilor, președintele israelian a spus […]
11:50
Există relatări despre pierderi grele de vieți omenești în Sudan, după ce drone au atacat două piețe din orașe sud‑vestice aflate sub controlul paramilitarilor RSF. Un medic de la spitalul Abu Zabad, din statul Kordofanul de Vest, a declarat pentru agenția AFP că 33 de persoane au fost ucise și până la 60 rănite sâmbătă. […]
11:40
Astăzi, de ziua lor, doamnele și domnișoarele au intrare gratuită la Muzeul în aer liber Astra din Dumbrava Sibiului, cel mai mare de acest fel din România. Și Muzeul Național Brukenthal a anunțat că oferă acces liber tuturor femeilor la Muzeul de Artă Contemporană din centrul orașului, ne-a transmis corespondenta RRA Carmen Vulcan. (RADIO ROMÂNIA […]
11:40
Oficialii din Teritoriul de Nord al Australiei i-au avertizat pe locuitori să nu intre în apele de inundație în creștere, deoarece crocodilii „sunt absolut peste tot”. Elicoptere și avioane au fost mobilizate pentru a evacua peste 1.000 de persoane către adăposturi, în condițiile în care orașul Katherine se confruntă cu cele mai grave inundații din […]
Acum 6 ore
11:00
Adunarea Experților din Iran a decis, în linii mari, asupra viitorului lider suprem al țării, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac americano-israelian. „S-a format o opinie decisivă și covârșitoare – care reprezintă punctul de vedere majoritar”, a declarat membrul Adunării, ayatollahul Mohammad Mehdi Mirbagheri, într-un videoclip publicat de agenția iraniană Fars, […]
09:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan: Noi zboruri pregătite pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu # Rador
Realizator: Premierul Ilie Bolojan susține că autoritățile lucrează intens pentru organizarea de noi curse care să permită românilor din Orientul Mijlociu să revină în țară în siguranță. El a declarat că la începutul săptămânii viitoare sunt planificate două zboruri prin Oman, iar Emiratele Arabe Unite au confirmat creșterea numărului de curse comerciale către București, în […]
09:30
Președintele american Donald Trump a respins comentariile oficialului iranian de rang înalt Ali Larijani, care afirmase pe rețelele sociale că Washingtonul trebuie să „plătească prețul” pentru loviturile americano-israeliene asupra Iranului. În interviul telefonic acordat sâmbătă CBS, partenerul de știri al BBC din SUA, Trump a declarat: „Nu am nicio idee despre ce vorbește, cine este. […]
Acum 8 ore
09:20
Oui, si vous êtes en Dubaï et que vous publiez des informations non vérifiées, vous risquez une amende importante ou même une peine de prison # Rador
Dans le contexte du nouveau conflit au Moyen-Orient, la presse roumaine, mais aussi internationale, a mis en garde contre les risques encourus par les personnes bloquées en Dubaï pour diffusion d’informations non vérifiées – une amende substantielle et même une peine d’emprisonnement. Nous avons vérifié cette information: elle est exacte. CONTEXTE Le journal « Libertatea […]
09:20
ONU avertizează că lumea se află într-un moment de pericol grav din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Rador
Subsecretarul general pentru afaceri umanitare al Națiunilor Unite, Tom Fletcher, a declarat că lumea se află într-un moment de pericol grav, provocat de conflictul din Orientul Mijlociu. El a spus pentru BBC că războiul va alimenta și mai mult polarizarea și extremismul. „Vedem multe consecințe neintenționate ale acestei escaladări militare. În întreaga regiune, observăm un […]
09:20
Guvernul iranian rămâne sfidător. Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului și apropiat al ayatollahului Ali Khamenei, ucis săptămâna trecută, a declarat: „Loviturile efectuate de Republica Islamică vor continua. Nu îi vom lăsa să scape. Să nu creadă că vom permite americanilor să închidă rapid acest subiect și să spună: i-am lovit, […]
09:10
Da, dacă te afli în Dubai şi postezi informaţii neverificate poţi primi o amendă substanţială şi poţi face chiar închisoare # Rador
În contextul noului conflict din Orientul Mijlociu, în presa din România, dar şi din străinătate a apărut avertismentul potrivit căruia persoanele blocate încă în Dubai riscă o amendă serioasă şi inclusiv pedeapsa cu închisoarea dacă postează sau repostează informaţii neverificate. Am verificat informaţia şi este adevărată. CONTEXT Libertatea” a publicat pe 3 martie 2026 un […]
08:10
Armata israeliană a anunțat pe X că a „lansat un nou val de atacuri în Iran”, afirmând că vizează infrastructura din întreaga țară. Mesajul a fost publicat în jurul orei 08:30 la Teheran, în timp ce capitala se trezea după o noapte de lovituri asupra rafinăriilor sale de petrol. Cu aproximativ jumătate de oră înainte, […]
07:50
Până în 1946, republica insulară Murinoa se afla sub stăpânirea Franței. Viața de acolo nu era ușoară, dar oamenii nu aveau lipsuri, Franța oferind insulei tot ce era necesar. După al Doilea Război Mondial, Murinoa a obținut formal independența și, depășind o rezistență puternică și blocada francezilor, a devenit o economie prosperă – scrie Vasil […]
07:50
Senhit ft. Boy George cu piesa „Superstar” a câștigat San Marino Song Contest 2026. Kelly Joyce s-a clasat pe locul al doilea, iar Paolo Belli a ocupat locul al treilea cu piesa „Bellissima”. Inis Neziri și Maya Azucena s-au clasat la egalitate pe locul al patrulea. Senhit este o cântăreață italiană, care a reprezentat San […]
07:40
Președintele american Donald Trump a declarat aseară că nu este interesat să negocieze cu Iranul. El a vorbit cu reporterii de la bordul Air Force One despre posibilitatea ca războiul să se încheie doar după ce Teheranul nu va mai avea o armată funcțională sau vreo conducere rămasă la putere. Tot ieri, premierul israelian Benjamin […]
07:40
Potrivit ultimelor informaţii, un seism cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs în regiunea de graniţă dintre Grecia şi Albania, informează Centrul Național de Cercetare pentru Geoştiinţe (GFZ) din Germania. (REUTERS – 8 martie)/mbaciu/ilapadat
07:40
O secțiune dedicată lui Donato Bilancia, unul dintre cei mai complecși criminali în serie italieni din punct de vedere al escaladării și profilului psihologic, alături de figuri istorice precum Leonarda Cianciulli și Monstrul din Florența, împreună cu nume importante ale criminalității internaționale precum Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy și nemilosul Andrei Chikatilo. După Florența și […]
07:30
Bucuria cadourilor de 8 Martie poate fi umbrită de infractorii cibernetici. Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică au avertizat că tentativele de fraudă se intensifică în această perioadă și recomandă atenție la mesajele care promit flori gratuite sau premii surpriză. Pentru a rămâne în siguranță, nu oferiți niciodată datele cardului prin mesaje și […]
Acum 12 ore
07:10
Motto: „Cred în capacitatea marelui public de a înțelege sensul artei și de a aprecia pe artistul care convinge cu sufletul” – Gina Patrichi Duminică, 8 martie, se împlinesc 90 de ani de la naşterea actriţei de teatru, film, teatru radiofonic şi televiziune, Gina Patrichi. Artistă înzestrată cu o frumuseţe aparte, cu o privire magnetică […]
07:10
În fiecare an, la data de 8 martie este sărbătorită Ziua Internaţională a Femeii. Această zi a fost la origini un moment de marcare a emancipării femeii, a luptei pentru drepturi egale în raport cu bărbaţii. La începutul secolului trecut, femeile lucrau majoritatea în domeniul textilelor şi al serviciilor casnice şi erau supuse discriminării sexuale […]
07:10
PORTRET: Zavaidoc – povestea dramatică de viaţă a celui mai cunoscut lăutar al României interbelice # Rador
Duminică, 8 martie, se împlinesc 130 de ani de la naşterea celebrului lăutar Zavaidoc, cel care încânta prin interpretare lumea boemă a restaurantelor bucureştene din perioada interbelică. Despre Zavaidoc se spune că era un bărbat chipeş, extrem de iubit de public, dar mai ales de femei, iar despre modul în care el trăia muzica lăutărească, […]
Acum 24 ore
22:30
Deși războiul în sine este în prim-planul știrilor, oamenii din Iran au fost uitați, afirmă un iranian pentru BBC Persian # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 martie) – În ciuda blocării internetului în Iran, BBC Persian primeşte în mod regulat mesaje text și vocale din interiorul țării – oameni care vorbesc despre viața sub atac. Unul dintre mesajele vocale era de la un bărbat de vreo patruzeci de ani, care părea foarte abătut. „Sunt îngrozit”, spune el […]
22:30
Israelul are un plan de eliminare a regimului de la Teheran şi controlează aproape complet spaţiul aerian iranian (Benjamin Netanyahu) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 martie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Israelul are un plan bine pus la punct de eliminare a regimului de la Teheran şi controlează aproape complet spaţiul aerian iranian – a declarat, cu puţin timp în urmă, premierul Benjamin Netanyahu. Mai multe explozii s-au produs sâmbătă seară la Ierusalim […]
22:20
Mesaj transmis de premierul Ilie Bolojan despre măsurile luate de autorităţile române privind românii din Orientul Mijlociu # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 martie) Ilie Bolojan: Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict. Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă, au fost aduși în țară peste […]
22:20
Autoritățile de la București continuă organizarea de acțiuni de evacuare a românilor din zonele afectate de conflict din Orientul Mijlociu # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 martie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Autorităţile de la Bucureşti continuă să organizeze acţiuni de evacuare a românilor surprinşi în zonele afectate de conflict din Orientul Mijlociu. Premierul Ilie Bolojan a anunţat sâmbătă seară că sunt în pregătire operaţională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare […]
22:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 martie) – Realizator: Gabriela Mitrovici – Guvernul ar urma să adopte săptămâna viitoare bugetul pentru acest an, după ce în această săptămână au fost aduse ultimele corecturi proiectului și a fost trimis partidelor din coaliție – a spus premierul Ilie Bolojan. Documentul va fi transmis apoi Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. […]
19:50
Comisia Electorală din Nepal a confirmat că Balendra Shah, fost cântăreț de muzică rap, urmează să devină noul prim-ministru al țării, în urma alegerilor parlamentare. Balendra Shah, în vârstă de 35 de ani, l-a învins pe KP Sharma Oli, președintele Partidului Comunist./cstoica/denisse (BBC SERVICIUL MONDIAL – 7 martie, ora 19:05)
19:30
Președintele Emiratelor Arabe Unite face primele declarații publice de când Iran a lansat atacuri împotriva statelor din Golf # Rador
Președintele Emiratelor Arabe Unite a declarat că națiunea sa se află în vreme de război, dar este bine și le-a transmis dușmanilor săi că nu este o pradă ușoară, acestea fiind primele sale comentarii publice de când Iranul a lansat rachete asupra vecinului său din Golf, în contextul atacurilor americano-israeliene. „EAU are pielea groasă și […]
19:10
Ministerul Culturii susține că obiectele de patrimoniu din Muzeul Național „George Enescu” sunt în siguranță # Rador
Ministerul Culturii susține că obiectele de patrimoniu din Muzeul Național „George Enescu” sunt în siguranță, iar lucrările de restaurare vor continua în cel mai scurt timp. Ministrul Demeter András a dispus o verificare a modului în care sunt păstrate bunurile de patrimoniu evacuate temporar din Palatul Cantacuzino, după ce publicația „Cultura la dubă” a semnalat […]
18:20
Emiratele Arabe Unite (EAU) raportează noi atacuri cu rachete și drone, în timp ce Iranul își continuă atacurile de represalii în Golf. „Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite răspunde în prezent la amenințările cu rachete și drone din partea Iranului”, a transmis Ministerul Apărării din EAU. „Sunetele auzite sunt rezultatul interceptării de rachete și drone […]
18:10
O navă confiscată de Suedia în apele sale de la Marea Baltică a navigat sub pavilion fals și a fost suspectată de încălcarea legislației maritime și a legii naționale privind siguranța navelor din cauza lipsei sale de navigabilitate, a anunțat sâmbătă Poliția suedeză. Un membru al echipajului a fost notificat cu privire la presupusa încălcare […]
18:00
Kuweit a redus preventiv producția de țiței pe fondul atacurilor continue ale Iranului și închiderii Strâmtorii Ormuz # Rador
Kuweitul a implementat o reducere preventivă a producției de țiței și a volumului de rafinare după atacurile continue ale Iranului împotriva țării și închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, a anunțat sâmbătă Kuwait Petroleum Corporation (KPC). Reducerile reprezintă un alt element de perturbare pentru industria energetică globală din cauza războiului americano-israelian împotriva Iranului, deoarece unitățile de […]
17:20
Donald Trump a anunțat sâmbătă o nouă coaliție militară pentru „eradicarea cartelurilor” din emisfera vestică # Rador
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă o nouă coaliție militară pentru „eradicarea cartelurilor” din emisfera vestică și a declarat că 17 națiuni au intrat oficial în alianță./cstoica/dstanesc (REUTERS – 7 martie)
17:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier în Capitală # Rador
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat astăzi într-un accident rutier în Capitală, soldat cu două persoane rănite ușor din celălalt autoturism. Conform unui comunicat al Poliției Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 11:10, pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Cei doi pasageri răniți au solicitat transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, precizează […]
16:50
SUA au efectuat peste zece zboruri charter și au evacuat mii de americani din Orientul Mijlociu (Departamentul de Stat) # Rador
Statele Unite au efectuat peste zece zboruri charter și au evacuat mii de americani din Orientul Mijlociu de săptămâna trecută, a anunțat sâmbătă Departamentul de Stat al SUA./cstoica/denisse (REUTERS – 7 martie)
16:40
Campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete, lansată de UN Women Moldova # Rador
O campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete a fost lansată în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, de către organizația ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor, UN Women Moldova. Inițiativa face parte din campania globală „Drepturi. Justiție. Acțiune. Pentru TOATE femeile și fetele”, care promovează garantarea protecției […]
16:00
Tânăr de 18 ani, reținut de polițiști pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată # Rador
Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 18 ani, reținut ieri de polițiști pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată. Potrivit unui comunicat de presă, acesta ar fi procurat, deținut și comercializat în București cocaină, dar și canabis, plata fiind făcută în criptomonede, prin intermediul […]
Ieri
15:00
Liban – Cel puțin 16 persoane ucise în estul țării în urma atacurilor israeliene, transmite Ministerul Sănătății # Rador
Ministerul libanez al Sănătății a anunțat că cel puțin 16 persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost rănite în urma unor atacuri israeliene în estul țării. Agenția de presă oficială libaneză, care a raportat un bilanț mult mai mare al victimelor, a anunțat că victimele s-au înregistrat în Valea Bekaa, după ce […]
14:40
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat sâmbătă guvernul libanez să dezarmeze Hezbollah, altfel „va plăti un preț foarte mare”. „Noi (ISRAEL) nu avem pretenții teritoriale împotriva Libanului, dar nu vom accepta o situație în care ceea ce a existat timp de mulți ani – focurile de armă trase de pe teritoriul libanez către […]
14:40
Aproximativ 2.000 de firme și-au suspendat activitatea în ianuarie, cu 20% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Din datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, mai reiese că cele mai multe companii care și-au întrerupt activitatea au fost din București și județele Cluj, Iași și Sibiu. Pe domenii de activitate, cel […]
14:40
Potrivit presei iraniene, doi clerici influenți au cerut selectarea rapidă a unui nou Lider Suprem # Rador
Potrivit relatărilor din presa iraniană, doi clerici influenți au cerut selectarea rapidă a unui nou Lider Suprem, pentru a conduce națiunea în contexul atacurilor americane și israeliene. De la asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, un consiliu din trei membri este răspunzător de conducerea țării până când se face o nouă desemnare. Unii clerici susțin că procesul […]
