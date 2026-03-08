Un profesor de liceu a fost ucis în fața casei într-o farsă eșuată. Mai mulți elevi se adunaseră afară
StirileProtv.ro, 8 martie 2026 16:20
Un profesor de liceu din Georgia a fost ucis în fața casei sale într-un accident bizar, când cinci adolescenți i-au luat casa în vizor într-o farsă nocturnă care a luat o întorsătură neașteptată.
• • •
O cameră de bord a surprins un șofer în timpul unei manevre periculoase, pe o șosea din judeţul Bacău.
09:10
Momentul în care o ambulanță SMURD a fost lovită de o mașină și s-a răsturnat pe un bulevard din Sibiu # StirileProtv.ro
Șapte oameni au fost răniți după ce o ambulanță SMURD a fost izbită violent de un autoturism, pe un bulevard din municipiul Sibiu. Ambulanța – care transporta la spital un bebeluș și pe mama acestuia – s-a răsturnat.
09:10
UE caută soluții rapide pentru a ieftini energia tot mai scumpă. CE promite un plan de măsuri până la finalul lunii # StirileProtv.ro
UE examinează posibilitatea reducerii taxelor energetice, a tarifelor de reţea şi a costurilor legate de emisiile de carbon, pentru a diminua presiunea asupra industriei afectate de preţurile ridicate ale energiei.
Acum 12 ore
08:50
Schimbări în analizele de sânge pe fondul creșterii dioxidului de carbon în atmosferă. Ce au descoperit cercetătorii # StirileProtv.ro
Creşterea concentraţiei de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă ar putea avea efecte subtile asupra organismului uman.
