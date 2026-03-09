Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Trump îl amenință pe fiul lui Ali Khamenei: Nu va rezista mult timp
StirileProtv.ro, 9 martie 2026 07:20
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News.
• • •
Acum 5 minute
07:50
Moțiune împotriva ministrului Dragoș Pîslaru în Senat. Opoziția cere explicații despre banii din PNRR # StirileProtv.ro
Senatul dezbate și votează luni moțiunea simplă împotriva lui Dragoș Pîslaru. Ministrul Fondurilor Europene este criticat pentru modul în care este gestionat PNRR.
Acum 15 minute
07:40
România a activat Mecanismului european RescEU. 273 de români au ajuns în București, din Oman # StirileProtv.ro
Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania poloneză LOT, au aterizat luni la Bucureşti, venind din Oman, după ce România a solicitat activarea Mecanismului european RescEU, anunţă MAE.
Acum 30 minute
07:30
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 8 martie 2026.
Acum o oră
07:20
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News.
07:20
Decizia luată de Italia, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Giorgia Meloni: „Este analizată de câteva zile” # StirileProtv.ro
Italia ia în calcul reducerea accizelor la combustibili, folosind veniturile mai mari decât cele estimate din taxa pe valoarea adăugată, generate de creşterea preţurilor la pompă, a declarat premierul Giorgia Meloni.
07:20
Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noui lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele # StirileProtv.ro
Iranul a anunţat luni că a lansat primul său atac cu rachete asupra Israelului de când Mojtaba Khamenei a devenit lider suprem, succedându-i tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului, relatează AFP.
Acum 12 ore
22:00
Horoscop 9 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Revederi emoționante azi. O să putem scăpa de niște apăsări, poate avem niște răscoliri sufletești și, dacă tot e sărbătoare, lichidăm orice conflict.
22:00
Un tânăr a murit după ce a condus un moped fără permis și a intrat într-un autoturism, în Galați. O fată de 19 ani, rănită # StirileProtv.ro
Un tânăr de 25 de ani a murit, iar o fată de 19 ani a fost rănită într-un accident rutier produs duminică seară în comuna Independenţa, după ce mopedul pe care se aflau a intrat în coliziune cu un autoturism.
22:00
Amenințarea Teheranului: petrolul va ajunge la 200 de dolari barilul dacă SUA „criminală” nu se oprește # StirileProtv.ro
Iranul amenință cu atacuri asupra instalațiilor petroliere din regiune dacă Israelul continuă să lovească infrastructura energetică iraniană.
21:20
Primul indiciu despre numele viitorului lider al Iranului: „Numele va rămâne Khamenei” # StirileProtv.ro
Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a declarat duminică un membru al Adunării Experților, organismul însărcinat cu alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un bombardament israelian săptămâna trecută.
21:00
Un bărbat de 35 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, și-a ucis mama într-un apartament din Timișoara, duminică.
20:50
Statul care „va prelua ștafeta” și va bloca miliardele UE pentru Ucraina, dacă Viktor Orban pierde puterea în Ungaria # StirileProtv.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că este dispus să urmeze exemplul Ungariei și să blocheze un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina dacă Viktor Orban pierde puterea în țara sa, după alegerile din aprilie.
20:30
Excursiile de 8 martie programate pentru Dubai s-au mutat la munte și la mare. „Am zis să cheltuim banii în România” # StirileProtv.ro
Vremea le-a făcut un cadou minunat femeilor, care au mers de ziua lor la munte. În stațiuni e cald și frumos, iar pârtiile au încă suficientă zăpadă pentru schi și săniuș.
20:30
Un adolescent s-a electrocutat după ce a urcat pe un vagon de tren, în Chiajna. În ce stare a fost găsit de salvatori # StirileProtv.ro
Un adolescent de 14-16 ani a fost rănit, duminică, după ce s-a urcat pe un tren de marfă descompus în Halta Chiajna. El a intrat în contact cu instalaţiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat.
20:20
Românii și-au schimbat planurile de vacanță. Noile destinații, urmare a războiului din Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Războiul și incertitudinea legată de tot mai multe zone turistice ne schimbă planurile de vacanță.
20:10
Arma experimentală care l-a ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. Ce este „Vrabia Albastră" # StirileProtv.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu servește și ca laborator pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puțin cunoscute, remarcate într-o analiză AFP.
20:10
Mii de români vor să plece din zona războiului din Orientul Mijlociu. MAE: 2.500 cer repatrierea, 400 sunt cazuri urgente # StirileProtv.ro
Ministerul de Externe anunţă, duminică seară, că peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.
19:40
Ce se întâmplă în corp când oferim sau primim cadouri de Ziua Femeii. Darurile nu doar încântă, ci și „lipesc” partenerii # StirileProtv.ro
Ziua Femeii este marcată astăzi în 27 de țări din Estul Europei, Asia Centrală și Africa. Așadar jumătate de miliard de doamne primesc daruri, flori și urări în semn de apreciere pentru eforturile pe care le depun pentru familie și care trec deseori neobservate.
19:40
Magazinele, câștigătoarele de 1 și 8 Martie. Producătorii români se luptă cu importurile ieftine: „Nu ne protejează nimeni” # StirileProtv.ro
Cu siguranță florile au fost prima alegere în această zi specială. Le-au adus zâmbete și bucurie sărbătoritelor, însă cei din domeniu spun că nu toată lumea a avut de câștigat.
19:30
Tânărul beat care a ucis un șofer în Pitești, arestat preventiv pentru 30 de zile. Lista acuzațiilor grave care i se aduc # StirileProtv.ro
Un tânăr de 20 de ani băut și cu permisul de conducere suspendat a provocat un teribil accident în Pitești.
19:20
Comunele din Giurgiu care au apă potabilă doar în acte. Pe țeavă vin gaze toxice și apă sulfuroasă. Pagubele sunt uriașe # StirileProtv.ro
„Nesimțire până la ultima picătură”. În sudul ţării, oriunde am merge, întâlnim situaţii revoltătoare, oameni fără apă şi canalizare. Şi, din nou, bani au fost şi sunt.
19:20
Donald Trump a spus de ce vrea să fie implicat în alegerea noului lider al Iranului. Poziția fermă a președintelui SUA # StirileProtv.ro
În ultimele 24 de ore, apărarea antiaeriană din Emirate Arabe Unite, Kuweit, Bahrein și Arabia Saudită a intervenit în repetate rânduri pentru a intercepta proiectile lansate de Teheran.
19:20
Un cuplu din Olanda, fără experiență, a construit o căsuță de la 0 cu ajutorul ChatGPT. Unde i-a ajutat și unde a dat greș # StirileProtv.ro
Un cuplu din Olanda și-a îndeplinit visul de a locui altfel, construind în cinci luni o casă de dimensiuni reduse în satul Minitopia, folosind asistența ChatGPT și sfaturile unui arhitect prieten.
19:20
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine” # StirileProtv.ro
În timp ce carburanții s-au scumpit chiar și de la o zi la alta în România, stațiile din apropierea granițelor vecine sunt vizitate de mașini cu numere românești.
19:20
„Cel mai frumos cadou de 8 Martie”. Aproape 200 de români blocați în Qatar, repatriați. Au fost transportați și prin deșert # StirileProtv.ro
În aceste momente sunt așteptați să ajungă în țară 183 de români, blocați în Qatar de la începutul conflictului. Ministerul Afacerilor Externe a organizat pentru ei un zbor de repatriere asistată pe ruta Riad–București.
19:10
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 8 martie 2026.
19:10
România are 8,9 miliarde de euro de la UE pentru canalizare, dar cinci milioane de români nu au apă în gospodării # StirileProtv.ro
„Nesimțire până la ultima picătură”. Miliarde de euro am avut și avem la dispoziție pentru a rezolva problema canalizării, pentru care suntem în infrigement.
19:10
Dezastrul ecologic de la Curtea de Argeș. Cum a devenit stația de epurare un focar de infecție sub ochii Apelor Române # StirileProtv.ro
Stația de epurare din Curtea de Argeș își deversează dejecțiile în râul Argeș. Un dezastru ecologic. Revoltător este faptul că angajații Apelor Române nici măcar nu au habar unde se întâmplă.
19:00
Ai reușit, ai muncit, ai rezultate, dar în interior simți că a fost doar noroc. Gândul că, la un moment dat, ceilalți vor descoperi că nu ești atât de capabil pe cât cred poate deveni apăsător.
19:00
Israelul a lansat un nou val de atacuri aeriene extinse asupra Iranului. Ce au vizat de această dată bombardamentele # StirileProtv.ro
Israelul a lansat duminică după-amiază un nou val de atacuri aeriene asupra Iranului, vizând Teheranul și depozite de petrol, o rafinărie și cartierul general al forțelor spațiale iraniene, care controlează satelitul „Khayyam”, informează AFP și EFE.
Acum 24 ore
18:20
Ești gata să pui deoparte hainele de iarnă? Iată câteva metode simple, care economisesc spațiu, pentru depozitarea hainelor de iarnă, astfel încât dulapul să fie mai aerisit, iar sezonul următor să nu creeze probleme.
17:40
Iranul a recunoscut că este ajutat de Rusia în războiul cu SUA și Israel: „Nu este ceva nou”. Ce ascunde însă Teheranul # StirileProtv.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică că relația de cooperare militară dintre Iran și Rusia este de lungă durată și va continua, refuzând însă să precizeze exact în ce mod Moscova ar ajuta Teheranul în război.
17:40
Ce beneficii are ashwagandha. Utilizări și tot ce trebuie să știi despre „ginsengul indian” # StirileProtv.ro
Stresul cotidian îi determină pe tot mai mulți oameni să se întoarcă către remedii străvechi pentru a-și recăpăta calmul și energia. În acest context, una dintre cele mai populare soluții pentru stres, anxietate și tulburări de somn este Ashwagandha.
17:40
Dronă „misterioasă” detectată în apropierea aeroportului din Sofia. Spațiul aerian a fost închis temporar # StirileProtv.ro
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vasil Levski din Sofia a fost temporar închis sâmbătă, după ce sistemele de securitate au detectat o dronă în apropierea principalului hub aerian al capitalei, potrivit relatărilor Bulgarian National Television.
17:30
„Un război chimic intenționat”și „genocid”. Reacția Iranului după incendierea depozitelor de petrol # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, afirmă că atacurile SUA-Israel asupra instalațiilor de stocare a combustibilului nu sunt altceva decât „un război chimic intenționat” împotriva cetățenilor iranieni.
16:50
Elveția a decis protejarea numerarului: 73% dintre alegători vor ca statul să garanteze plățile cash # StirileProtv.ro
Peste trei sferturi dintre alegătorii elvețieni (73%) au susținut duminică o inițiativă care impune statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând înlocuirea acestuia cu monedă virtuală, informează EFE.
16:50
Ce a pățit un ucrainean care a intrat ilegal în România cu un aparat de zbor și a aterizat pe un câmp, în Suceava # StirileProtv.ro
Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni.
16:40
Cea mai lungă croazieră din lume. Pasagerii stau în cabine 301 zile și vizitează peste 100 de țări pe 5 continente # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai lungi croaziere din lume este Villa Vie Residences, cu expediția sa World Uncharted, care va porni în 2027. Oaspeții de la bordul Villa Vie Residences vor vizita peste 100 de țări și cinci continente pe parcursul a 301 zile.
16:20
Un profesor de liceu a fost ucis în fața casei într-o farsă eșuată. Mai mulți elevi se adunaseră afară # StirileProtv.ro
Un profesor de liceu din Georgia a fost ucis în fața casei sale într-un accident bizar, când cinci adolescenți i-au luat casa în vizor într-o farsă nocturnă care a luat o întorsătură neașteptată.
16:10
Parcul Național 23 August – spațiul verde ideal pentru sport, relaxare și plimbări. De ce se numește așa # StirileProtv.ro
Parcul Național, cunoscut în trecut sub numele de „Parcul 23 August”, este unul dintre cele mai mari și importante parcuri din București.
16:00
Ucraina anunță că va trimite specialiști anti-dronă în luptele din Orientul Mijlociu. Ce speră să primească la schimb # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare” pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene.
16:00
Axios: SUA și Iasraelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el # StirileProtv.ro
SUA și Israelul au discutat despre trimiterea forțelor speciale în Iran pentru a confisca stocurile de uraniu îmbogățit într-o etapă ulterioară a ostilităților, a raportat Axios, citând surse apropiate subiectului.
15:40
Explozie la Ambasada SUA din Oslo: poliția investighează un posibil act terorist. Suspecți, căutați cu câini și drone # StirileProtv.ro
Ambasada SUA la Oslo a fost ținta unei explozii în noaptea de sâmbătă spre duminică, care nu a făcut victime, dar a provocat „pagube materiale minore" la intrarea în secția consulară.
15:30
Mai multe linii STB își schimbă traseele de luni, după reînființarea tramvaiului 5. Un autobuz va fi desființat # StirileProtv.ro
Ca urmare a reînfiinţării liniei de tramvai 5, care asigură legătura între Aeroportul Băneasa, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor, Piaţa Iancului, Şos. Pantelimon şi terminalul multimodal "Pantelimon", vor fi reorganizate mai multe trasee.
15:20
Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară # StirileProtv.ro
Un oraș mic și pitoresc a fost desemnat cel mai bun loc de vizitat în Europa în luna aprilie. Acesta se remarcă prin combinația perfectă dintre arhitectură spectaculoasă, farmec istoric și o scenă gastronomică vibrantă.
15:20
Shot de ghimbir. Cum se prepară acasă. Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale acestei băuturi # StirileProtv.ro
Ghimbirul este folosit de mult timp pentru beneficiile sale medicinale și culinare. Deși shot-urile cu ghimbir sunt foarte populare în prezent, ele reprezintă mai mult decât o simplă tendință de wellness.
15:10
Noul lider al Iranului ar putea deveni o țintă. Statul care ia în calcul eliminarea sa imediat după uciderea lui Ali Khamenei # StirileProtv.ro
Israelul ar putea ajunge să-l vizeze pe succesorul liderului suprem al Iranului, în contextul escaladării războiului dintre cele două state și al incertitudinii privind conducerea regimului de la Teheran după moartea ayatollahului Ali Khamenei.
15:10
Putin, criză de tuse în timpul înregistrării de 8 Martie. Secvența nefiltrată, difuzată, apoi ștearsă de propagandă # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a fost nevoit să întrerupă înregistrarea unui discurs televizat de Ziua Internațională a Femeii după ce a început să tușească și să se înece incontrolabil.
14:50
Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm. Din păcate, nu toate femeile primesc flori și prețuire # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, de 8 Martie, un mesaj de mulţumire femeilor, adăugând: ”Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi”.
14:50
Papa Leon al XIV-lea: „Sunetul bombelor să înceteze". Suveranul pontif cere dialog în Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat duminică în Piața Sfântul Petru ca „sunetul bombelor să înceteze, ca armele să tacă și să se deschidă un spațiu pentru dialog în care popoarele să își poată face vocea auzită".
