Judecător CSM, comentariu ironic în scandalul Țoiu-Ponta: Președintele va organiza un referendum intern în MAE, premierul a dispus constituirea unui „Comitet pentru reforma diplomației”

12:40

„Dacă vedem că am păcătuit, să înfrânăm sufletele noastre, să pedepsim inima noastră, iar duhul nostru să-l umplem cu chinul pocăinței, pentru ca după ce ne vom scula iarăși, niciodată să nu mai cutezăm a ne arunca în aceeași prăpastie a păcatului, căci se vor simți încă urmele pedepsei din ziua trecută.