Pe spinarea altuia. Cum se formează atitudinea parazitară

Am citit în ultima lună a anului trecut „Către lac” (Trei, 2025), un sfert din „Cvartetul balcanic” al Kapkăi Kassabova, și m-a tulburat Ohridul povestit și trăit de această scriitoare-globe-trotter obsedată, da, obsedată de oameni, locuri și iubirea-lor-liant. Mi-am dorit să iscodesc această femeie cu inima vindecată și cum curiozitatea se împletește veșnic cu îndrăzneala, am reușit. Dovadă rândurile de mai jos.