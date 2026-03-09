Secretarul american al Energiei: Preţurile energiei vor scădea după ce SUA vor elimina capacitatea Iranului de a ataca petrolierele în Strâmtoarea Ormuz

17:20

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, de 8 Martie, Maternitatea şi Secţia de Neonatologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmând că a dorit să fie ”acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală”. El a oferit flori, atât pacientelor internate, cât şi doamnelor din personalul medical. ”Ştiu foarte bine că o floare nu face primăvară”, afirmă ministrul, arătându-se conştient că sistemul de sănătate nu este perfect, dar crede că ”putem consolida sistemul de sănătate din România, pas cu pas”.