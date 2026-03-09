Bolojan a intrat cu buldozerul în banii partidelor. Au primit cea mai mică sumă din ultimii șapte ani

08:00

Astăzi este Ziua Femeii, iar cu ocazia lunii martie, am desfășurat o campanie despre egalitatea de gen. Pentru că noi considerăm că este nevoie să vorbim despre asta, având în vedere că România este pe ultimul loc în clasamentul indexului egalității de gen din Uniunea Europeană. Nu am putut să nu anticipez comentariile care vor apărea, […]