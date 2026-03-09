Înghesuială pentru încă un post călduț. PSD îl susține pe Teodorovici să îi ia locul lui Busuioc
Cotidianul de Hunedoara, 9 martie 2026 06:00
Eugen Teodorovici candidează pentru a ocupa restul de mandat de consilier de conturi de la Curtea de Conturi al lui Mihai Busuioc. Alături de el mai candidează încă două persoane. The post Înghesuială pentru încă un post călduț. PSD îl susține pe Teodorovici să îi ia locul lui Busuioc appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
06:00
Disputa pe buget bagă PSD în ședință. Social-democrații au mai găsit un motiv să se împotrivească SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Social-democrații se reunesc luni, 9 martie, de la ora 10:00, la sediul partidului din Kiseleff pentru o ședință a Biroului Politic Național. The post Disputa pe buget bagă PSD în ședință. Social-democrații au mai găsit un motiv să se împotrivească SURSE appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Înghesuială pentru încă un post călduț. PSD îl susține pe Teodorovici să îi ia locul lui Busuioc # Cotidianul de Hunedoara
Eugen Teodorovici candidează pentru a ocupa restul de mandat de consilier de conturi de la Curtea de Conturi al lui Mihai Busuioc. Alături de el mai candidează încă două persoane. The post Înghesuială pentru încă un post călduț. PSD îl susține pe Teodorovici să îi ia locul lui Busuioc appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Bolojan a intrat cu buldozerul în banii partidelor. Au primit cea mai mică sumă din ultimii șapte ani # Cotidianul de Hunedoara
Partidele vor primi 209 milioane de lei în 2026, cea mai mică sumă din 2019 încoace. Chiar și așa, finanțarea este de 26 de ori mai mare decât în 2008, primul an în care a fost aplicată legea finanțării partidelor politice. Cotidianul vă arată pas cu pas cum a crescut spectaculos suma alocată politicienilor de-a lungul anilor și ce artificiu legal a dus la explozia subvenției. The post Bolojan a intrat cu buldozerul în banii partidelor. Au primit cea mai mică sumă din ultimii șapte ani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
20:50
Anunțul a fost făcut de Gigi Becali, patronul echipei. În 2015, FCSB devenea prima formație pe care Mirel Rădoi o antrena. The post Mirel Rădoi, noul antrenor al FCSB: „A zis «da, nașule, vin să te ajut»” appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Bărbatul a fost dus la secția de poliție pentru audieri. The post Tragedie de 8 Martie. O femeie ar fi fost ucisă chiar de fiul ei appeared first on Cotidianul RO.
19:10
„Nu va rezista mult timp fără aprobarea mea”. Trump îl amenință deja pe noul lider suprem al Iranului # Cotidianul de Hunedoara
„Vrem să ne asigurăm că nu va trebui să ne întoarcem la fiecare 10 ani, când nu veți mai avea un președinte ca mine”. The post „Nu va rezista mult timp fără aprobarea mea”. Trump îl amenință deja pe noul lider suprem al Iranului appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Accident mortal pe DN6. Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit # Cotidianul de Hunedoara
Accidentul a avut loc între două mașini. The post Accident mortal pe DN6. Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Războiul din Iran ar putea crește inflația cu 0,5%. Economist: „Statul poate să înceapă să numere banii” # Cotidianul de Hunedoara
„Întotdeauna stăm pe marginea prăpastiei, cu deficite comerciale, deficit bugetar, niciodată nu suntem pregătiți pentru nimic.” The post Războiul din Iran ar putea crește inflația cu 0,5%. Economist: „Statul poate să înceapă să numere banii” appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Deși Ziua Internațională a femeii este o sărbătoare dedicată drepturilor și realizărilor femeilor din întreaga lume, în România comunistă a fost transformată într-o zi dedicată maternității. The post 8 martie în România comunistă. Omagii aduse „primei mame” a poporului appeared first on Cotidianul RO.
17:30
„Mai avea puțin și îi lua cu «Hai sictir!»”. CTP critică dialogul lui Nicușor Dan cu protestatarii de la Cotroceni # Cotidianul de Hunedoara
„O gargară trufașă, demnă de D.J. Trump, din care nu rezultă decât că lista e a lui N. Dan și că, după buget, soarta premierului Bolojan va să fie pecetluită de președinte și de PSD”. The post „Mai avea puțin și îi lua cu «Hai sictir!»”. CTP critică dialogul lui Nicușor Dan cu protestatarii de la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:10
Patronii pun lacătul pe ușă. Haos printre firme, mii de afaceri dispar lunar din România # Cotidianul de Hunedoara
Află de aici cât de dureroasă e situația în mediul de afaceri din România. Mii de firme au pus lacătul pe ușă în acest an! The post Patronii pun lacătul pe ușă. Haos printre firme, mii de afaceri dispar lunar din România appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Un ucrainean a aterizat ilegal pe un câmp din Suceava cu un avion de mici dimensiuni # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul a declarat că a fugit de războiul din țara sa. The post Un ucrainean a aterizat ilegal pe un câmp din Suceava cu un avion de mici dimensiuni appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Cronica unei morți anunțate în educație. Buget și mai mic, demisii, abandon și greve # Cotidianul de Hunedoara
În condițiile în care noul buget nu va permite îmbunătățirea situației profesorilor, care protestează de luni de zile, aceștia anunță măsuri extreme. The post Cronica unei morți anunțate în educație. Buget și mai mic, demisii, abandon și greve appeared first on Cotidianul RO.
16:00
183 de români din Qatar se întorc astăzi în țară cu un zbor charter Riad-București # Cotidianul de Hunedoara
Românii au fost transportați pe cale terestră de la Doha spre Riad. The post 183 de români din Qatar se întorc astăzi în țară cu un zbor charter Riad-București appeared first on Cotidianul RO.
15:30
„E vital pentru noi toți să avem ape curate. Așa că lecția e simplă: e importantă vigilența noastră, a tuturor”. The post Lacul de acumulare de la Călimănești, curățat de tone de deșeuri appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Fără precedent. Spațiul aerian din România ar putea fi închis din cauza unei discriminări la angajare # Cotidianul de Hunedoara
O decizie în acest sens a fost dată deja de Curtea de Apel București, însă nu este definitivă. The post Fără precedent. Spațiul aerian din România ar putea fi închis din cauza unei discriminări la angajare appeared first on Cotidianul RO.
14:50
VIDEO Gafă la Kremlin de 8 Martie. Mesajul lui Putin, postat greșit: „Am gâtul iritat” # Cotidianul de Hunedoara
„Lăsaţi-mă să mai spun încă o dată, pentru că… gâtul îmi este puțin iritat”. The post VIDEO Gafă la Kremlin de 8 Martie. Mesajul lui Putin, postat greșit: „Am gâtul iritat” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Cu 255.520 de lei în plus și 20 de luni mai târziu, Renate Weber pleacă de la Avocatul Poporului # Cotidianul de Hunedoara
Renate Weber a fost menținută pe funcția de Avocat al Poporului prin grija PSD față de evitarea înlocuirii acesteia cu o persoană decisă de PNL sau USR. Iar opoziția PSD s-a manifestat inclusiv după expirarea mandatului, potrivit surselor Cotidianul. The post Cu 255.520 de lei în plus și 20 de luni mai târziu, Renate Weber pleacă de la Avocatul Poporului appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Tramvaiul corporatiștilor a revenit pe șine. Linia 5, redeschisă circulației # Cotidianul de Hunedoara
„Este o linie foarte cerută, mă bucur că în sfârşit o putem da în folosinţă”. The post Tramvaiul corporatiștilor a revenit pe șine. Linia 5, redeschisă circulației appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: „Din păcate, astăzi nu toate femeile primesc flori și prețuire” # Cotidianul de Hunedoara
„Prea des uităm cât de mult vă datorăm, cât de puternice și de curajoase sunteți”. The post Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: „Din păcate, astăzi nu toate femeile primesc flori și prețuire” appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Scandal uriaș în Marea Britanie. Iubitul unui deputat ar fi spionat pentru China # Cotidianul de Hunedoara
Scandal de securitate la cel mai înalt nivel în Regatul Unit. Trei bărbați au fost arestați sub suspiciunea de spionaj în favoarea Chinei, iar presa britanică scrie că doi dintre ei au legături directe cu Parlamentul de la Westminster – unul ar fi partenerul unui deputat laburist aflat în funcție, iar altul, partenerul unui fost parlamentar. Cazul reaprinde temerile privind infiltrarea instituțiilor democratice britanice, scrie The Guardian. The post Scandal uriaș în Marea Britanie. Iubitul unui deputat ar fi spionat pentru China appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Într-o autobiografie redactată de Johnson și datată „1962”, locul nașterii mamei lui fusese trecut, mai întâi, „Charleston”, cuvântul fiind, apoi, șters și suprascris: „Chișinău The post „Negrul contrarevoluţionar” din România şi teritoriile vremelnic ocupate appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Un nou lider suprem a fost ales în Irian. Numele său nu a fost însă dezvăluit. The post Iranul și-a ales noul lider suprem. Numele lui, ținut secret appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Mesajul de 8 Martie al premierului Bolojan: Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceţi în comunităţi # Cotidianul de Hunedoara
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 8 Martie. The post Mesajul de 8 Martie al premierului Bolojan: Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceţi în comunităţi appeared first on Cotidianul RO.
11:50
8 Martie și adevărata istorie a puterii. Femeile care au schimbat politica României # Cotidianul de Hunedoara
De 8 Martie, România are prostul obicei de a deveni festivă și superficială în același timp. Se împart flori, se rostesc formule politicoase, se postează mesaje cuminți despre sensibilitate și grijă, dar se vorbește prea puțin despre putere. Iar asta este, de fapt, miza și modalitatea prin care putem aduce schimbări în bine pentru întreaga […] The post 8 Martie și adevărata istorie a puterii. Femeile care au schimbat politica României appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Ce moștenim fără să știm: despre psihogenealogie și trauma transgenerațională # Cotidianul de Hunedoara
Încep această rubrică despre psihogenealogie chiar pe 8 martie. Nu întâmplător. Este și o formă de a onora femeile care au fost înaintea noastră și care, fiecare în felul ei, ne-a susținut drumul. Pentru că, adesea, ele sunt cele care duc mai departe memoria emoțională a familiei: mame, bunici, străbunici, aceste verigi fără de care povestea noastră n-ar fi existat! The post Ce moștenim fără să știm: despre psihogenealogie și trauma transgenerațională appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Este considerată modelul suprem de sfințenie și feminitate în creștinism, însă virtuțile sale nu sunt doar calități morale, ci reflectări ale unei vieți trăite în deplină comuniune cu voia divină. The post Maica Domnului, în sufletul satului: Legende și credințe străvechi appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Când bărbatul dă cu pumnul în masă e lider, femeia e o nebună care trebuie ținută în frâu” – Aluziva INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Aluziva se alătură campaniei „Pe aceeași treaptă” pentru a demonta eticheta de „isterică” lipită femeilor vocale. The post „Când bărbatul dă cu pumnul în masă e lider, femeia e o nebună care trebuie ținută în frâu” – Aluziva INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Cuvinte de laudă la adresa Georgie Meloni, prim-ministrul Italiei, aduse de Donald Trump, președintele SUA. The post Meloni, preferata lui Trump: Mereu încearcă să ajute appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Tornade devastatoare în SUA: Morți și zeci de case distruse în Michigan și Oklahoma # Cotidianul de Hunedoara
Tornadele au lovit puternic Michigan și Oklahoma, producând pagube materiale și victime. The post Tornade devastatoare în SUA: Morți și zeci de case distruse în Michigan și Oklahoma appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Uniunea Europeană ia în calcul reducerea mai multor tipuri de taxe pentru a diminua prețurile la energie The post Soluțiile Ursulei von der Leyen pentru a ieftini energia appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Un șofer a omorât un om și a spitalizat alte trei persoane. Avea permisul suspendat # Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr de 20 de ani, cu permisul suspendat și băut, a provocat un grav accident rutier la Pitești. The post Un șofer a omorât un om și a spitalizat alte trei persoane. Avea permisul suspendat appeared first on Cotidianul RO.
08:10
A noua zi de război în Iran. Zgârie-nori în flăcări într-o zonă populară din Dubai # Cotidianul de Hunedoara
Luptele din Orientul Mijlociu se intensifică, conflictul ajungând în cea de-a noua zi. The post A noua zi de război în Iran. Zgârie-nori în flăcări într-o zonă populară din Dubai appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Feministele extremiste vor să fie mai presus decât bărbații. Sau ce refuză, de fapt, să vadă unii dintre noi # Cotidianul de Hunedoara
Astăzi este Ziua Femeii, iar cu ocazia lunii martie, am desfășurat o campanie despre egalitatea de gen. Pentru că noi considerăm că este nevoie să vorbim despre asta, având în vedere că România este pe ultimul loc în clasamentul indexului egalității de gen din Uniunea Europeană. Nu am putut să nu anticipez comentariile care vor apărea, […] The post Feministele extremiste vor să fie mai presus decât bărbații. Sau ce refuză, de fapt, să vadă unii dintre noi appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Pe 8 martie 1979, în Iranul revoluției islamice, celebrarea Zilei Internaționale a Femeii s-a transformat într-un uriaș marș de protest imediat după introducerea obligativității vălului islamic. La Teheran, mii de femei au ieșit pe străzi vreme de 6 zile, până când protestele au fost înăbușite de miliții islamiste. The post Sirenele persane de sub vălul negru appeared first on Cotidianul RO.
07:10
”Am căutat ca prin fiecare poveste imaginată să iluminăm o scenă semnificativă din viața acestor femei. Dar, mai ales, am căutat să găsim acel cifru de sens și de emoție care să inspire mai departe...” The post Ziua Femeii: Lecții de curaj și destin appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
06:10
Jamila: „Bucătăria nu a fost niciodată o insultă”. Cum a transformat Geanina Staicu-Avram „mersul la cratiță” în succes – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Geanina Staicu-Avram se alătură campaniei „Pe aceeași treaptă” și ne arate cum a transformat o jignire veche într-un succes modern. Jamila ne-a povestestit despre drumul ei de la o cameră simplă la milioane de fani și ne învață că nicio pasiune nu este „prea mică” dacă o faci cu drag. The post Jamila: „Bucătăria nu a fost niciodată o insultă”. Cum a transformat Geanina Staicu-Avram „mersul la cratiță” în succes – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
7 martie 2026
22:00
Mesaj dur transmis de Viktor Orban președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. The post Mesajul lui Orban pentru Zelenski: Încetaţi ameninţările şi şantajul! appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Din păcate nu avem prea mult timp să respirăm zilele acestea! Faptul că Donald Trump a dat startul unei curse spre reconfigurarea ordinii mondiale era deja un truism, după debutul celui de-al doilea mandat al acestuia la Casa Albă! O perioadă marcată de repoziționări strategice care au bulversat aliații europeni din NATO, de la necesitatea […] The post România și umbrela nucleară a lui Macron! appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Sindicatul Federația „Solidaritatea Sanitară” a realizat o cercetare referitoare la gradul de satisfacție pe care-l au angajații spitalelor de stat. The post Sănătatea, corigentă. Angajații dau nota 4 sistemului medical appeared first on Cotidianul RO.
19:00
De multe ori, un bărbat încearcă să plece dintr-o relație, dar face totul astfel încât să nu pară el vinovat. Iată câteva semne frecvente care pot apărea înaintea unei despărțiri. The post Șase lucruri pe care le face un bărbat când vrea să părăsească o femeie appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Tot mai multe studii vorbesc despre impactul pozitiv pe care îngrijirea pisicilor îl poate avea asupra stării emoționale a stăpânilor. The post Pisicile, companionii perfecți pentru starea noastră de bine appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Considerată model de demnitate, sacrificiu și putere spirituală, Maria Brâncoveanu a fost și este evocată și pe data de 8 Martie, de Ziua Femeii, ca simbol al mamei creștine și soției devotate. The post Maria Brâncoveanu: Puterea discreției și forța sacrificiului appeared first on Cotidianul RO.
17:40
MAI dă startul reformei în administrație. Posturi eliminate din prefecturi # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat inițierea procedurilor de micșorare a schemelor de personal din toate prefecturile din țară. The post MAI dă startul reformei în administrație. Posturi eliminate din prefecturi appeared first on Cotidianul RO.
17:00
”Multă vreme, oamenii au putut spune: casa mea, grădina mea, mașina mea și vacanța mea. Acum, brusc, toate acestea nu mai există”, spune candidatul AfD în Baden-Wurttemberg The post De ce populismul începe să cucerească și Germania de vest appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Un oraș incapabil să-și transporte locuitorii. Povestea metroului din București # Cotidianul de Hunedoara
Construirea metroului din București a reprezentat o provocare și o mobilizare fără precedent pentru cei care au luat parte la realizarea sa. The post Un oraș incapabil să-și transporte locuitorii. Povestea metroului din București appeared first on Cotidianul RO.
16:10
I-am cucerit pe americani. Cum a ajuns o producție „made in Romania” hitul momentului în SUA – Cristian Bostănescu INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Inspirat din fapte reale, The Gray House urmărește prima rețea de spionaj feminin din Războiul Civil American. Serialul face furori pe Prime Video în SUA, unde a urcat pe locul 3 în topul audiențelor. În România, producția este așteptată pe micile ecrane. The post I-am cucerit pe americani. Cum a ajuns o producție „made in Romania” hitul momentului în SUA – Cristian Bostănescu INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Despre cartea cu Dej mi-a sugerat că pot să mă spăl în urechi cu ea, fiindcă a fost tipărită într-un tiraj imens. În schimb, cea cu Ana Pauker este aproape unică. The post Cum de o posed pe Ana Pauker appeared first on Cotidianul RO.
15:40
În cea de-a opta zi a războiului din Orientul Mijlociu, ostilitățile continuă să se intensifice. The post Amenințarea lui Trump: Iranul va fi lovit foarte puternic appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Datele Ministerului Afacerilor Externe de la București arată că 14.000 de români sunt în atenția Celulei de Criză, aflându-se în zona de conflict din Orientul Mijlociu. The post MAE: Peste 14.000 de români, în zona de conflict din Orientul Mijlociu appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.