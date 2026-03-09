Surprizele de pe lista MAE cu românii repatriați „cu criterii”, prin Oman: doi îndrăgostiți, o avocată și oameni de afaceri

14:20

În contextul escaladării conflictului dintre Iran și aliații săi și Statele Unite, atenția se îndreaptă către vulnerabilitatea critică a instalațiilor de desalinizare din Golful Persic. Acestea sunt esențiale pentru supraviețuirea a milioane de oameni, dar sunt amenințate de posibile atacuri iraniene. În timp ce discuțiile globale se concentrează pe prețul petrolului, o amenințare mai puțin […]