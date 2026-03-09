Evergent a dobândit controlul indirect asupra dezvoltatorului imobiliar North Lake Development
Bursa, 9 martie 2026 09:20
Evergent Investments a dobândit controlul indirect asupra dezvoltatorului imobiliar North Lake Development
• • •
Acum 5 minute
09:50
BIBI Touroperator: În contextul internaţional actual, România trece pe locul 1 în preferinţele turiştilor şi devine and #8222;refugiul de vacanţă and #8221; al românilor # Bursa
Într-un context internaţional marcat de tensiuni geopolitice şi incertitudini legate de zboruri, tot mai mulţi români aleg să îşi petreacă vacanţele în ţară
Acum 15 minute
09:40
Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) propune autorităţilor elaborarea şi implementarea unui Plan naţional de acţiune pentru reducerea impactului creşterii preţului motorinei, în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu şi al riscului de perturbare a fluxurilor globale de petrol, inclusiv prin blocarea Strâmtorii Ormuz
09:40
AEI solicită Guvernului un Plan naţional pentru reducerea impactului creşterii preţului motorinei # Bursa
Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) a transmis Guvernului României o scrisoare deschisă prin care solicită elaborarea şi implementarea, în regim de urgenţă, a unui Plan naţional de acţiune pentru reducerea impactului creşterii preţului motorinei asupra economiei
Acum 30 minute
09:30
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, duminică seară, de echipa AC Milan, în etapa a 28-a a campionatului Italiei.
09:30
Consiliul de Administraţie al furnizorului şi distribuitorului de energie Electrica (EL) a convocat acţionarii la o adunare extraordinară ce va avea loc în data de 29 aprilie, cu propunerea emiterii de obligaţiuni în valoare de până la un miliard de euro
09:30
Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a fost eliminată, duminică seară, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
09:30
Principalii marcatori ai partidei au fost Molinar 25 puncte, Russell 14, Woodbury 11, pentru U BT Cluj, respectiv Miller-McIntyre 27, Butler 13, Ojeleye 11, pentru Steaua Roşie Belgrad.
Acum o oră
09:20
09:10
Donald Trump spune că încetarea războiului cu Iranul va fi o decizie and #8222;comună and #8221; cu Netanyahu # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că momentul încetării războiului cu Iranul va fi o decizie and #8222;comună and #8221; luată împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu
09:00
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre principalii jucători naţionali în domeniul energiei regenerabile, anunţă consolidarea structurii de management prin numirea lui Petre Stoian în funcţia de Director General (CEO) al Simtel Team S.A., compania principală a grupului în zona de inginerie, proiectare şi execuţie de proiecte energetice (EPC)
Acum 2 ore
08:50
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere Guvernului să explice cum a fost posibilă scumpirea carburanţilor la pompă, deşi există stocuri pentru următoarele 6 luni.
08:40
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării
08:40
Reuters: Japonia pregăteşte eliberarea de petrol din rezervele strategice, pe fondul crizei cu Iranul # Bursa
Guvernul Japoniei a cerut unui depozit naţional de petrol să se pregătească pentru o posibilă eliberare de ţiţei din rezervele strategice, pe fondul reducerii livrărilor din Orientul Mijlociu provocate de criza cu Iranul
08:20
Producţia de petrol a Irakului în principalele câmpuri petroliere din sudul ţării a scăzut cu aproximativ 70%, ajungând la doar 1,3 milioane de barili pe zi, deoarece exporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost afectate de războiul cu Iranul
08:10
Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania poloneză LOT, au aterizat astăzi la Bucureşti, venind din Oman, după ce România a solicitat activarea Mecanismului european RescEU
08:00
* Banii sunt destinaţi pentru finanţarea achiziţiei unei clădiri de birouri situate pe strada Polonă din Bucureşti* Societatea vrea să acorde dividende cu un randament net de 13%
Acum 4 ore
07:30
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării
07:20
Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) a trnsmis, într-un comunicat remis redacţiei, o analiză privind posibila evoluţie a preţurilor petrolului şi combustibililor în următoarele trei luni, în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu şi al blocării Strâmtorii Ormuz - una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.
06:50
Meciul Rapid - Universitatea Craiova, din Superligă, a fost întrerupt duminică seară aproximativ trei minute în repriza a doua, după ce în stadionul Giuleşti s-au simţit efectele pulverizării de gaze lacrimogene.
06:40
Gigi Becali a anunţat, duminică seară, că Mirel Rădoi va prelua marţi conducerea tehnică a echipei FCSB, rămasă fără antrenor după despărţirea de Elias Charalambous.
Acum 12 ore
00:00
De ce creşterea productivităţii nu poate conduce la reducerea decalajului economic dintre Europa şi China? # Bursa
Vizita cancelarului Friedrich Merz în China a primit puţină atenţie în presa europeană, inclusiv în cea germană. Publicaţia Tichys Einblick a scris că 'singur obiectiv a fost zborul de întoarcere', în condiţiile în care 'succesul' a fost reprezentat de anunţarea unei comenzi de 120 de avioane de la Airbus.
00:00
Bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2026 ar urma să fie diminuat drastic faţă de anul trecut, cu o sumă cuprinsă între aproximativ un miliard şi 5,6 miliarde de lei, potrivit unui articol publicat de site-ul Club Feroviar, perspectivă care deschide unul dintre cele mai sensibile dosare ale anului pentru infrastructura României.
00:00
The Ministry of Transport and #39;s budget for 2026 is expected to be drastically reduced compared to last year, by an amount ranging between approximately one billion and 5.6 billion lei, according to an article published by the Club Feroviar website, a prospect that opens one of the most sensitive files of the year for Romania and #39;s infrastructure.
00:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în consultare publică metodologia care reglementează admiterea în clasa a IX-a, în anul şcolar 2026-2027, pentru elevii olimpici.
00:00
Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei medicamentelor gratuite şi compensate, una dintre cele mai ample din ultimii ani. Potrivit anunţului făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, 33 de medicamente noi vor fi introduse în sistemul de compensare, iar pentru alte 19 tratamente vor fi extinse indicaţiile terapeutice.
00:00
Numărul animalelor sălbatice migratoare aflate în pericol de dispariţie este în creştere, pe fondul schimbărilor climatice şi al presiunilor generate de activităţile umane, potrivit unui raport internaţional publicat înaintea conferinţei globale dedicate conservării acestor specii.
00:00
* Transferuri de 96 milioane lei, sub valoarea schimburilor din sesiunea anterioară
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a scăzut la 5,76%, de la 5,80% în ziua anterioară.
00:00
Grecia este în mod special vulnerabilă la efectele conflictului din Orientul Mijlociu, pe fondul dependenţei sale de combustibili fosili în mixul energetic, în timp ce băncile elene se confruntă cu noi dificultăţi, din cauza evoluţiilor geopolitice, se arată într-un raport al agenţiei de evaluare financiară Scope Ratings, informează publicaţia Kathimerini, potrivit Agerpres.
00:00
În urma declanşării războiului în Orientul Mijlociu, statele din Golf au început să caute urgent tehnologii capabile să protejeze infrastructura civilă şi economică de atacuri cu rachete şi drone, iar cel mai important actor din zonă în acest domeniu este Israelul, potrivit unui articol publicat la finalul săptămânii trecute de site-ul de ştiri economice Calcalist.
00:00
Conflictul din Iran şi ameninţarea exprimată de regimul de la Teheran privind lansarea rachetelor balistice, inclusiv împotriva Europei, în cazul în care aceasta nu ia o atitudine clară împotriva războiului declanşat de SUA şi Israel în Orientul Mijlociu, au scos la iveală o realitate dură: Uniunea Europeană dispune de un arsenal foarte limitat, potrivit unei investigaţii publicate la finalul săptămânii trecute de site-ul Euractiv.
00:00
TradeVille: Februarie 2026 - incertitudini macroeconomice şi tensiuni geopolitice, cu evoluţii mixte pe pieţe # Bursa
Pieţele financiare globale au avut o evoluţie mixtă în februarie 2026, într-un context marcat de incertitudini macroeconomice, tensiuni geopolitice şi aşteptări privind politica monetară.
00:00
* Peste 23.000 de zboruri anulate de la începutul crizei * Macao, Aruba, Maldive - ţările cu cea mai mare dependenţă de turism
00:00
La mai bine de patru ani de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina, cluburi europene de fotbal continuă să realizeze transferuri de jucători cu echipe din Rusia, în tranzacţii evaluate la sute de milioane de euro.
00:00
Criza interceptoarelor: Războaiele din Ucraina şi Orientul Mijlociu golesc rapid arsenalele Occidentului # Bursa
Declanşarea războiului din Orientul Mijlociu în paralel cu conflictul din Ucraina, început la 24 februarie 2022 prin invazia Rusiei, scoate la iveală o problemă strategică majoră care până de curând era discutată mai ales în cercurile militare: criza globală a interceptoarelor pentru rachete balistice.
00:00
Aritmetica dură a războiului modern: interceptoare scumpe, drone ieftine şi stocuri sub presiune # Bursa
În războaiele contemporane, una dintre cele mai brutale realităţi strategice nu este doar eficienţa armelor, ci raportul dintre costul apărării şi costul atacului.
00:00
* Jayati Bharadwaj, TD Securities: and #8222;Aprecierea dolarului american ar trebui să continue cât timp primele de risc rămân ridicate pe piaţa petrolului and #8221;* Aakash Doshi, State Street Investment Management: and #8222;Ca scenariu de bază, este mai probabil ca preţul aurului să ajungă la 6.000 de dolari decât la 4.000 de dolari, în acest an and #8221;
00:00
Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,04 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0941 lei/euro.
8 martie 2026
21:50
Christian Tour organizează două zboruri pentru repatrierea a 369 de turisti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite # Bursa
Turoperatorul Christian Tour a organizat sâmbătă, 7 martie, două zboruri speciale pentru revenirea în România a 369 de români blocaţi în Emiratele Arabe Unite, care nu au reuşit să se întoarcă în ţară din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu ce a dus la perturbări ale traficului aerian, inclusiv închiderea spaţiului aerian în regiune
Acum 24 ore
20:30
Armata israeliană a anunţat că a lansat duminică după-amiază un nou val de atacuri aeriene pe scară extinsă împotriva Iranului, inclusiv asupra capitalei Teheran, care este învăluită într-un fum gros după bombardarea unor depozite de petrol şi a unei rafinării, una dintre ţintele atacate fiind cartierul general al forţelor spaţiale iraniene, care controlează satelitul iranian de monitorizare and #39;Khayyam and #39;
19:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat că noul lider suprem al Iranului and #8222;nu va rezista mult timp and #8221; fără aprobarea sa
17:50
Statele Unite nu intenţionează să atace infrastructura energetică iraniană, în cadrul ofensivei americano-israeliene împotriva Republicii Islamice, a declarat duminică secretarul american al Energiei, Chris Wright
17:00
Zelenski: and #8221;Experţii ucraineni în drone vor fi în Orientul Mijlociu, săptămâna viitoare and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu and #8222;săptămâna viitoare and #8221; pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene
15:50
MAE: 183 de cetăţeni români vor reveni din Qatar prin intermediul unui zbor de repatriere asistată # Bursa
Ministerul de Externe anunţă, duminică, revenirea în România a 183 de cetăţeni români din Qatar, prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti. Cetăţenii au fost transferaţi pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoţite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha
15:20
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat ca and #8222;sunetul bombelor să înceteze and #8221; în Orientul Mijlociu şi ca and #8222;să se deschidă un spaţiu pentru dialog and #8221;, adresându-se credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru din Roma în a noua zi a atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului
15:20
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi diminueze producţia de petrol, pe fondul perturbărilor majore provocate de închiderea aproape totală a Strâmtorii Ormuz, situaţie care afectează fluxurile energetice globale şi tensionează pieţele de profil
14:20
Novak Djokovici: and #8221;Unul dintre obiectivele pe termen lung este să ajung la Jocurile Olimpice din 2028 and #8221; # Bursa
Novak Djokovici a declarat că, chiar şi la 38 de ani, are încă obiective pe termen lung şi este dornic să-şi apere titlul olimpic de la Paris la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028
14:20
Donald Trump: and #8222;Giorgia Meloni întotdeauna încearcă să ajute, este o mare lideră and #8221; # Bursa
Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, şi a declarat că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite şi Israelul în războiul lor cu Iranul
14:20
Britanicul George Russell (Mercedes), plecat din pole-position, a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului 2026 din Formula 1
14:20
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea bască Athletic Bilbao, în etapa a 27-a din La Liga
