Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 martie
Digi24.ro, 9 martie 2026 08:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 9 martie
Acum 30 minute
08:00
Acum 2 ore
07:10
Sărbătoarea Mucenicilor 2026: De ce se beau 44 de pahare pe 9 martie. Semnificația tradiției care aduce noroc și sănătate tot anul # Digi24.ro
În fiecare an, la 9 martie, românii păstrează un obicei străvechi, încărcat de simboluri și semnificații: ritualul consumării celor 40 sau 44 de pahare de vin. Dincolo de dimensiunea sa socială, ritualul este perceput în mentalul colectiv ca un gest menit să aducă sănătate, energie și protecție pe parcursul anului.
07:10
„Incredibil de periculos”: experții trag un semnal de alarmă după ce ChatGPT Health nu a recunoscut urgențele medicale # Digi24.ro
Un studiu publicat în Nature Medicine arată cum ChatGPT Health, versiunea specializată în sănătate a chatbot-ului dezvoltat de OpenAI, subestimează în mod frecvent severitatea problemelor de sănătate. Datele arată că ChatGPT Health nu a recomandat mersul la spital atunci când era necesar din punct de vedere medical în mai mult de jumătate dintre cazuri.
07:10
Sfinții 40 de Mucenici 2026. Ce nu ai voie să faci pe 9 martie. Explicațiile preotului: „Poți atrage ghinionul sau mânia divinității” # Digi24.ro
Data de 9 martie, consemnată în calendarul creștin-ortodox, marchează pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia. Considerată una dintre cele mai importante sărbători din Postul Paștelui, amintește sacrificiul credinței în primele secole ale creștinismului și simbolizează curajul, solidaritatea și biruința spirituală.
07:10
Președintele finlandez, Alexander Stubb, consideră că atacurile asupra Iranului vor frâna războiul Rusiei în Ucraina # Digi24.ro
Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că Ucraina ar putea beneficia de pe urma conflictului din Orientul Mijlociu, care ar putea împiedica Rusia să coopereze militar cu Iranul. Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului și contraatacurile Teheranului asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, precum și asupra mai multor țări vecine înseamnă că „Iranul și Rusia nu sunt în măsură să coopereze în acest moment în domeniul rachetelor sau al industriei de apărare”, a declarat Stubb într-un interviu acordat Bloomberg.
07:10
Problema care divizează Marea Britanie și e folosită ca armă politică: bisericile abandonate transformate în moschei # Digi24.ro
Biserica parohială anglicană St Mark's a fost deschisă în sudul Londrei în 1880, dar când 600 de oameni au sosit acolo pentru a se ruga, vineri, slujba la care participau nu era una creștină, ci una islamică, scrie The Times.
07:10
Iranul și SUA sunt în război de zeci de ani, iar un sfârșit nu pare a fi aproape. Istoria conflictelor dintre cele două țări # Digi24.ro
Ar putea părea că SUA și Orientul Mijlociu se angajează în prezent într-un alt război fără sfârșit. Dar adevărul este că acesta este doar cel mai recent episod dintr-un conflict militar nedeclarat între America și Iran, care durează din anii 1980, scrie The Conversation într-un articol în care sintetizează istoria conflictuala recentă dintre Washington și Teheran.
07:10
Donald Trump a luat o decizie riscantă după alta, acțiuni care ar fi putut destabiliza economia americană. Iran este cea mai recentă criză care testează reziliența economică a Statelor Unite. Președintele american și-a petrecut al doilea mandat transformând pariurile economice riscante într-un mod de viață, scrie Politico.
07:10
Marketing militar cu minori: cum atrage o fabrică din Rusia adolescenți pentru asamblarea dronelor Shahed. „Ești un bărbat adevărat” # Digi24.ro
În Republica Tatarstan din Rusia, Zona Economică Specială Alabuga și școala profesională Alabuga Polytechnic au lansat o campanie publicitară în care adolescenți descriu cum câștigă bani asamblând drone kamikaze Shahed. Jurnaliștii de la publicația independentă cu profil științific T-invariant au obținut o arhivă de 6,49 gigabyte cu videoclipuri promoționale intitulată „AP Boats” (n.r. de câțiva ani, termenul „boats” este folosit în Alabuga pentru a se referi la producția de drone). Potrivit publicației, arhiva conține zeci de clipuri în care elevii explică cum combină studiile cu munca de asamblare a dronelor. Adolescenții spun că încep să câștige 150.000 de ruble (n.r. 1.900 de dolari) pe lună în al doilea an și 350.000 de ruble (n.r. 4.450 de dolari) în al treilea an de „lucru”.
07:10
Sfidare cu efecte neintenționate. Clubul „puterilor mijlocii” ar putea da peste cap ordinea globală deja zdruncinată # Digi24.ro
Prim-ministrul canadian Mark Carney a avut o misiune diplomatică de o săptămână în India, Australia și Japonia. Imaginea unei țări nord-americane care colaborează cu trei dintre cele mai mari economii ale regiunii Indo-Pacific pentru a negocia acorduri comerciale și a accelera diversificarea în afara Statelor Unite - lucru de neconceput acum doar un an - subliniază noua importanță a puterilor de mijloc. Însă, deși diplomația puterilor de mijloc a devenit brusc omniprezentă, există o neînțelegere larg răspândită nu doar în ceea ce privește natura acestor țări, ci și a riscurile ascensiunii lor colective, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider din Europa care i se opune vehement președintelui SUA # Digi24.ro
În timp ce premierul spaniol Pedro Sanchez l-a criticat pe Donald Trump pentru declanșarea războiului din Iran, refuzând cererea Washingtonului de a folosi bazele militare din regiunea Andaluzia pentru a lansa atacuri, alți politicieni din Europa nu pot – sau nu doresc – să i se împotrivească președintelui Statelor Unite.
07:10
Studiu despre dezinformare: unu din cinci rapoarte trimise către platformele sociale este ignorat de acestea # Digi24.ro
Una din cinci sesizări privind dezinformarea online depuse în 2025 a fost respinsă sau ignorată de platformele de socializare, a declarat institutul național de securitate cibernetică din Polonia.
07:10
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara # Digi24.ro
Tot mai mulți cetățeni ai Uniunii Europene iau în considerare să abandoneze traiul în Germania din cauza creșterii costurilor, a discriminării și a lipsei sentimentului de apartenență, a raportat miercuri postul de televiziune polonez TVP World, citat de agenția Anadolu. Pentru prima dată în 15 ani, numărul cetățenilor UE care părăsesc Germania este mai mare decât cel al celor care sosesc, a afirmat postul de televiziune, citând un studiu comandat de comisarul federal german pentru migrație, refugiați și integrare, Natalie Pawlik.
07:10
Război în Orientul Mijlciu, Ziua 10. Iranul „nu caută un armistițiu” și consideră că „agresorii trebuie pedepsiți” # Digi24.ro
Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat duminică că Teheranul nu caută să obțină un armistițiu și a cerut ca „agresorii” să fie pedepsiți. În a doua săptămână de conflict în Orientul Mijlociu, Israelul dă o veste proastă: „războiul va dura încă mult timp”. Iranul are un lider spiritual ales, în persoana fiului fostului ayatollah Ali Khamenei, lichidat în atacurile de la începutul ofensivei americano-israeliene din această țară. Dar președintele american Donald Trump a avertizat că noul lider suprem iranian nu va rezista „mult timp” fără aprobarea sa. În Iran, Israel și țările din Golf au continuat atacurile, fiind vizate inclusiv instalații petroliere. Sunt așteptați în Orientul Mijlociu experți ucraineni în contracararea dronelor.
07:10
„Vrabia albastră”, arma cu care SUA și Israel l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. Războiul cu Iran, teren de testare militară # Digi24.ro
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului ATACMS, relatează AFP într-o analiză preluată de Agerpres.
Acum 8 ore
01:20
Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii patru ani # Digi24.ro
Prețul petrolului a depășit duminică 100 de dolari pe baril, pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, investitorii fiind îngrijorați că războiul din Iran ar putea duce la restricții prelungite asupra fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu.
01:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, duminică seară, în judeţul Gorj.
00:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. „Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei. Potrivit lui Ivan, aceste scenarii presupun ca statul să micşoreze accizele şi taxele care compun aproape 70% din preţul final al carburanţilor, „pe o perioadă limitată de timp”.
Acum 12 ore
00:00
Noul lider suprem al Iranului, influent succesor al tatălui său. Trump nu a fost de acord ca Mojtaba Khamenei să preia conducerea # Digi24.ro
Desemnat să preia conducerea Iranului, succedând tatălui său în funcția de lider suprem, ucis în urma atacurilor americano-israeliene, Mojtaba Khamenei este una dintre cele mai influente personalități ale Republicii Islamice, scrie Le Monde. Numele acestui cleric în vârstă de 56 de ani circula de mult timp ca succesor al lui Ali Khamenei, chiar dacă acesta din urmă a negat în 2024 un astfel de scenariu, în timp ce Revoluția islamică a pus capăt secolelor de monarhie ereditară în 1979.
8 martie 2026
23:30
Incident cu gaze lacrimogene în timpul meciului Rapid – Universitatea Craiova. Jandarmii au declanșat accidental un pulverizator # Digi24.ro
Jandarmeria București transmite că în timpul meciului de fotbal Rapid București - Universitatea Craiova în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă. Arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței.
23:10
Ucraina cere Ungariei să îi restituie banii şi lingourile de aur confiscate după interceptarea unui transport de valori # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă Budapestei restituirea imediată a zecilor de milioane de euro şi dolari în numerar şi a lingourilor de aur confiscate de Ungaria în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina, venind dinspre Austria.
22:50
Partidul cancelarului german Friedrich Merz e pe cale să piardă alegerile din landul Baden-Wurttemberg. Extrema dreaptă, în creștere # Digi24.ro
Verzii germani par să se îndrepte duminică la alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg către o victorie în faţa partidului de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal Friedrich Merz, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, care arată de asemenea o creştere a extremei drepte, transmite AFP, preluat de Agerpres.
22:10
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad. Două persoane au suferit arsuri # Digi24.ro
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad. Două persoane au suferit arsuri
21:40
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc” # Digi24.ro
Atacat de americani și israelieni, Iranul trece la un nou val de amenințări, de această dată invocând prețul petrolului. „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”, a amenințat Iranul, scrie Le Monde.
21:20
Reuters: Un înalt oficial iranian dă un indiciu despre viitorul lider suprem. „Numele lui Khamenei va continua” # Digi24.ro
Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a declarat duminică un membru al Adunării Experţilor, organismul însărcinat cu alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un bombardament israelian sâmbăta trecută, în prima zi a războiului pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, transmite Reuters, citată de Agerpres.
20:20
Incident grav în apropiere de București: Un copil s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de marfă descompus # Digi24.ro
Un incident grav s-a produs duminică, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna, un minor fiind electrocutat după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă descompus, informează CFR SA.
20:10
Eurodpeutata Diana Șoșoacă a postat un mesaj de felicitare de Ziua Femeii, însoțit de o fotografie a președintelui rus Vladimir Putin, pe care susține că a primit-o de la acesta.
20:00
Războiul din Iran a ucis sute de civili, a strămutat sute de mii, a făcut ca prețurile globale ale petrolului să crească vertiginos, a creat o criză politică pentru președintele Donald Trump și a zguduit stabilitatea din Golf. Dar pentru cel puțin o națiune, haosul a creat oportunități. Rusia a ieșit din prima săptămână a atacurilor SUA-Israel asupra Iranului ca un prim câștigător, aparent capabil să profite de efectele secundare economice și geopolitice ale războiului, în timp ce alții suportă costurile, scrie Time.
19:50
Primul oraș din România unde roboții cu IA vor ajuta la curățenie. Proiect de 1 milion de euro # Digi24.ro
Târgu Mureș este primul oraș din România unde roboții cu inteligență artificială vor contribui la curățenia orașului. Este un proiect pilot, în cadrul căruia roboții vor ajuta oamenii să țină orașul curat.
Acum 24 ore
19:10
Ziua Bărbatului 2026: De ce este asociată cu 9 martie și când se sărbătorește oficial în România # Digi24.ro
Ziua Bărbatului este una dintre cele mai discutate și, adesea, confuze sărbători din calendar, întrucât în România sunt asociate două date diferite: 9 martie și 19 noiembrie. Diferența dintre cele două repere calendaristice ține atât de tradițiile românești, cât și de recunoașterea oficială la nivel internațional.
19:10
Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului # Digi24.ro
Un conflict care se preconiza că va dura „câteva săptămâni” se prelungește acum la câteva luni și amenință să domine mandatul de președinte al lui Donald Trump, potrivit Middle East Eye.
19:10
O reuniune a miniştrilor de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) va fi organizată de preşedinţia franceză în format de videoconferinţă, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT) pentru a „evalua situaţia din Golf”, a anunţat duminică Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor.
18:40
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa # Digi24.ro
Viitorul lider iranian „va trebui să obțină aprobarea noastră. Dacă nu va obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”, a amenințat președintele american într-un interviu acordat postului american ABC, scrie Al Jazeera.
18:20
Elveţienii au decis prin referendum ca garantarea plăţilor cu numerar să fie înscrisă în Constituţie # Digi24.ro
73% dintre alegătorii elveţieni au susţinut duminică o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii totale a acestuia cu monedă virtuală.
18:20
Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat în Strâmtoarea Ormuz # Digi24.ro
Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat vineri în Strâmtoarea Ormuz în urma unei explozii, a anunţat duminică Ministerul indonezian de Externe, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
17:50
Un studiu dezvăluie cele 37 de proteine din sângele centenarilor legate de o viață mai lungă și mai sănătoasă # Digi24.ro
Știința este cu un pas mai aproape de a descifra codul longevității datorită unui nou studiu care a identificat în sângele centenarilor zeci de proteine asociate cu o îmbătrânire mai lentă.
17:30
Zelenski anunță că experţii ucraineni în combaterea dronelor vor ajunge săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Experţii ucraineni antrenaţi în combaterea dronelor vor ajunge în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta speră ca, în schimbul oferirii expertizei sale în combaterea dronelor iraniene Shahed folosite de asemenea de Rusia în războiul cu Ucraina, să primească din partea SUA sau a ţărilor din Golf mai multe rachete interceptoare americane Patriot, deşi disponibilitatea acestora a scăzut şi mai mult după ce au fost folosite intensiv împotriva rachetelor balistice şi a dronelor iraniene.
17:00
Ministrul iranian de Externe afirmă că nu este nimic nou în legătură cu cooperarea militară dintre Teheran și Moscova, nu este un secret, este parte a unui parteneriat strategic. Aceasta este continuă și nu este nouă, a spus Araghchi, descriind-o ca parte a unui parteneriat strategic de lungă durată, relatează Al Jazeera.
16:40
„Rușii să plece acasă!” Liderul opoziției din Ungaria afirmă că spionii Moscovei încearcă să influențeze alegerile # Digi24.ro
Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, l-a criticat dur pe premierul Viktor Orbán în cadrul unui mare miting electoral la Pécs, afirmând că spionii Moscovei încearcă să influențeze alegerile de luna viitoare și comparându-l pe premier cu un conducător de lungă durată din era comunistă pentru că a permis influența Rusiei în țară. Adresându-se participanților la mitingul din orașul Pécs, din sudul țării, Magyar i-a îndemnat pe susținători să rămână vigilenți înaintea alegerilor parlamentare decisive din aprilie, scrie TVPWorld.
16:40
Meteorologii anunță zile cu soare în mare parte din țară, însă au emis și o alertă de vânt puternic, care intră în vigoare chiar din această seară. Deși temperaturile sunt acum mai ridicate decât de obicei, meteorologii nu exclud să ne mai confruntăm cu un episod de iarnă în luna martie, a spus la Digi24 directoarea de prognoză ANM, Florinela Georgescu.
16:40
Un ucrainean a încercat să intre ilegal în România cu un avion de mici dimensiuni. Cum a fost prins # Digi24.ro
Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni. Incidentul s-a produs, duminică dimineaţă, în localitatea Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava.
16:10
Șefa diplomației britanice: „Nu subcontractăm politica externă”, după criticile lui Trump privind sprijinul în războiul cu Iranul # Digi24.ro
Regatul Unit „nu este întotdeauna de acord” cu Statele Unite şi nici „nu îşi subcontractează politica externă”, a declarat duminică şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, în urma criticilor preşedintelui american Donald Trump faţă de lipsa iniţială de sprijin a guvernului britanic în războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului.
15:50
O țară cu 170 de milioane de locuitori raționalizează carburanții. Cozi uriașe la benzinării și incidente violente # Digi24.ro
O țară din Asia a început duminică să raţionalizeze distribuţia de combustibil din cauza dificultăţilor de aprovizionare legate de războiul din Orientul Mijlociu, ceea ce a provocat ambuteiaje majore la benzinăriile din întreaga ţară şi primele incidente violente.
15:50
Revoluția Generației Z din Nepal. Partidul rapperului ajuns primar câștigă categoric alegerile parlamentare # Digi24.ro
Partidul rapperului devenit primar al oraşului Kathmandu, Balendra Shah, ar fi câștigat alegerile parlamentare din Nepal și ar putea obține o majoritate clară în parlament. Principalul rival, Partidul Comunist al fostul premier KP Sharma Oli, s-a clasat abia pe locul al treilea, potrivit AFP.
15:30
Ministerul de Externe: 183 de români din Qatar revin în țară cu un zbor charter pe ruta Riad–București # Digi24.ro
Un număr de 183 de cetățeni români aflați în Qatar de la începutul crizei de securitate din Orientul Mijlociu au revenit duminică în țară, cu un zbor charter de repatriere asistată pe ruta Riad–București, organizat cu sprijinul Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
15:20
Nicușor Dan atrage atenția asupra inegalității de gen și violenței domestice de Ziua Femeii # Digi24.ro
Inegalitatea de gen, violența domestică sau singurătatea sunt doar câteva dintre problemele cu care multe femei se confruntă încă în România. Într-un mesaj transmis, duminică, de Ziua Internațională a Femeii, președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra acestor realități și le-a mulțumit femeilor pentru rolul pe care îl au în familie și în societate.
15:00
Dumitru Chisăliță: Prețul carburanților influențează direct inflația. „Trebuie să intervenim acum, nu la vară” # Digi24.ro
Președintele Asociației Energia Inteligentă (AIE) Dumitru Chisăliță a declarat duminică la Digi24, în emisiunea „În fața ta”, că statul ar putea limita creșterea inflației dacă ar controla mai bine prețurile carburanților, inclusiv prin ajustarea taxelor și accizelor. Potrivit acestuia, organizația pe care o conduce a elaborat deja un plan de intervenție pentru plafonarea prețurilor și l-a propus Guvernului.
14:30
Peste 100 de iranieni, printre care și oficiali, ar fi fugit din țară cu un avion rusesc # Digi24.ro
Aproximativ 100 de iranieni, inclusiv diplomaţi, au fost evacuaţi din Beirut în cursul nopţii la bordul unui avion rusesc, a declarat duminică pentru AFP un oficial libanez, vorbind sub protecţia anonimatului, relatează AFP.
14:30
„Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de carburanți pentru câteva luni, dar prețurile pot crește # Digi24.ro
Creșterea prețurilor la carburanți din ultimele zile nu reflectă încă pe deplin scumpirea petrolului de pe piețele internaționale, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Într-un interviu acordat emisiunii „În fața ta”, difuzată la Digi24, expertul explică faptul că motorina ajunge la pompă la câteva săptămâni după achiziție și avertizează că România ar putea vedea în perioada următoare efectele scumpirilor de pe piața globală: „Nu vedem încă motorina scumpă la pompă. Aceasta ar putea apărea peste câteva săptămâni”.
14:20
Speculații legate de sănătatea lui Vladimir Putin, după ce liderul rus a fost nevoit să-și întrerupă un discurs. Care a fost cauza # Digi24.ro
Vladimir Putin a fost nevoit să întrerupă înregistrarea unui discurs televizat dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, după ce a început să tuşească şi să se înece incontrolabil.
