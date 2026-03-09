Crimă de 8 Martie la Timișoara. Un bărbat cu probleme psihice și-a ucis mama după ce aceasta l-a externat din spital pe semnătură

07:10

În Republica Tatarstan din Rusia, Zona Economică Specială Alabuga și școala profesională Alabuga Polytechnic au lansat o campanie publicitară în care adolescenți descriu cum câștigă bani asamblând drone kamikaze Shahed. Jurnaliștii de la publicația independentă cu profil științific T-invariant au obținut o arhivă de 6,49 gigabyte cu videoclipuri promoționale intitulată „AP Boats” (n.r. de câțiva ani, termenul „boats” este folosit în Alabuga pentru a se referi la producția de drone). Potrivit publicației, arhiva conține zeci de clipuri în care elevii explică cum combină studiile cu munca de asamblare a dronelor. Adolescenții spun că încep să câștige 150.000 de ruble (n.r. 1.900 de dolari) pe lună în al doilea an și 350.000 de ruble (n.r. 4.450 de dolari) în al treilea an de „lucru”.