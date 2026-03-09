Români aduși în țară cu ajutor european. Guvernul a cerut activarea Mecanismului rescEU. MAE: Încă 2.500 de persoane au cerut sprijin
Digi24.ro, 9 martie 2026 08:50
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a mers luni la Aeroportul Internațional Henri Coandă pentru a discuta cu românii repatriați din Orientul Mijlociu. Un al doilea avion organizat prin mecanismul de protecție civilă al Uniunea Europeană a aterizat recent la Otopeni, aducând acasă zeci de persoane blocate în zonă. În total, peste 1500 de români au revenit în țară în ultimele zile, prin zboruri de repatriere și curse comerciale facilitate de Ministerul Afacerilor Externe.
Acum 30 minute
09:10
„Lupul în haine de oaie”. Cum Biserica Ortodoxă Rusă transformă credința într-un instrument de spionaj al Occidentului „satanic” # Digi24.ro
Sub masca unei sutane ortodoxe, Biserica Ortodoxă Rusă (BOR) acționează în tandem cu statul rus pentru a promova voința Moscovei la nivel global. O nouă carte, „Wolves in Sheep’s Clothing: The Russian Orthodox Church’s Threat to European Security and Democracy” („Lupii în haine de oaie: amenințarea Bisericii Ortodoxe Ruse la adresa securității și democrației europene”), analizează în profunzime pericolul necontrolat reprezentat de acest far al influenței Kremlinului. Kyiv Post a discutat cu coautorii Miceál O’Hurley și Oksana Shadrina.
09:10
Apple testează printarea 3D pentru carcasele de iPhone. Tehnologia ar putea reduce costurile de producție # Digi24.ro
Apple analizează posibilitatea de a folosi printarea 3D a aluminiului în procesul de producție al iPhone-urilor, într-o încercare de a face fabricarea dispozitivelor mai eficientă și mai ieftină. Tehnologia ar putea fi utilizată pentru realizarea carcaselor de iPhone, dar și pentru unele componente ale Apple Watch, scrie News.ro.
09:10
Donald Trump susține că încheierea războiului împotriva Iranului va fi o decizie „comună” cu Benjamin Netanyahu: „Am discutat” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică, 8 martie, pentru The Times of Israel că decizia privind momentul încheierii războiului cu Iranul va fi una „comună”, pe care o va lua împreună cu premierul Benjamin Netanyahu.
09:10
Petrolul, mai scump cu 25%, aurul se ieftinește. Donald Trump: „un preț mic de plătit”. Ce alte scumpiri provoacă războiul din Iran # Digi24.ro
Preţurile petrolului au crescut luni cu aproximativ 25%, atingând cel mai ridicat nivel de la mijlocul anului 2022, iar ţiţeiul Brent este pe cale să înregistreze o creştere record într-o singură zi, în timp ce aurul a scăzut cu 2%, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul, care a afectat aprovizionarea mondială cu energie, a stimulat dolarul şi a diminuat speranţele de reducere a ratelor dobânzilor, relatează Reuters, potrivit News.ro. În faţa acestor evoluţii, Donald Trump a comentat că este „un preţ mic de plătit” şi a dat asigurări că preţurile petrolului „vor scădea rapid odată ce distrugerea ameninţării nucleare iraniene va fi finalizată”.
Acum o oră
08:50
Bugetul pentru 2026 rămâne principalul motiv de scandal în Coaliție în această perioadă. Astăzi sunt anunțate două ședințe în care va fi pus în discuție. Prima este cea a conducerii PSD, care amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. După aceea, liderii partidelor din Coaliție vor încerca din nou să ajungă la un consens pentru ca proiectul bugetului să ajungă în Parlament măcar la jumătatea lunii martie.
08:50
08:50
În prezent, multe afecțiuni complexe pot fi tratate și prin proceduri minim invazive, care au devenit mai accesibile datorită evoluției tehnologiei. Astfel, procedurile de endoscopie intervențională permit diagnosticul avansat și tratamentul unor boli gastrointestinale fără să fie necesare incizii exterioare, cu avantaje importante pentru pacienți: risc redus de complicații, recuperare rapidă și durată scurtă de spitalizare.
08:50
Crimă de 8 Martie la Timișoara. Un bărbat cu probleme psihice și-a ucis mama după ce aceasta l-a externat din spital pe semnătură # Digi24.ro
O femeie a fost ucisă de propriul fiu în apartamentul în care locuiau, la Timișoara, chiar de Ziua Internațională a Femeii. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, ar fi fost externat recent dintr-o clinică de psihiatrie, după ce mama sa l-a scos din spital pe proprie răspundere. Localnicii spun că bărbatul ar fi avut în trecut probleme cu consumul de droguri.
08:40
Fico: Slovacia va „prelua ștafeta de la Ungaria” și va bloca împrumutul UE către Ucraina dacă Orban pierde alegerile din Ungaria # Digi24.ro
Slovacia va bloca fondurile Uniunii Europene destinate Ucrainei dacă premierul ungar Viktor Orban pierde alegerile viitoare, a declarat premierul slovac Robert Fico într-un discurs video pe 8 martie.
Acum 2 ore
08:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 9 martie
Acum 4 ore
07:10
Sărbătoarea Mucenicilor 2026: De ce se beau 44 de pahare pe 9 martie. Semnificația tradiției care aduce noroc și sănătate tot anul # Digi24.ro
În fiecare an, la 9 martie, românii păstrează un obicei străvechi, încărcat de simboluri și semnificații: ritualul consumării celor 40 sau 44 de pahare de vin. Dincolo de dimensiunea sa socială, ritualul este perceput în mentalul colectiv ca un gest menit să aducă sănătate, energie și protecție pe parcursul anului.
07:10
„Incredibil de periculos”: experții trag un semnal de alarmă după ce ChatGPT Health nu a recunoscut urgențele medicale # Digi24.ro
Un studiu publicat în Nature Medicine arată cum ChatGPT Health, versiunea specializată în sănătate a chatbot-ului dezvoltat de OpenAI, subestimează în mod frecvent severitatea problemelor de sănătate. Datele arată că ChatGPT Health nu a recomandat mersul la spital atunci când era necesar din punct de vedere medical în mai mult de jumătate dintre cazuri.
07:10
Sfinții 40 de Mucenici 2026. Ce nu ai voie să faci pe 9 martie. Explicațiile preotului: „Poți atrage ghinionul sau mânia divinității” # Digi24.ro
Data de 9 martie, consemnată în calendarul creștin-ortodox, marchează pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia. Considerată una dintre cele mai importante sărbători din Postul Paștelui, amintește sacrificiul credinței în primele secole ale creștinismului și simbolizează curajul, solidaritatea și biruința spirituală.
07:10
Președintele finlandez, Alexander Stubb, consideră că atacurile asupra Iranului vor frâna războiul Rusiei în Ucraina # Digi24.ro
Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că Ucraina ar putea beneficia de pe urma conflictului din Orientul Mijlociu, care ar putea împiedica Rusia să coopereze militar cu Iranul. Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului și contraatacurile Teheranului asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, precum și asupra mai multor țări vecine înseamnă că „Iranul și Rusia nu sunt în măsură să coopereze în acest moment în domeniul rachetelor sau al industriei de apărare”, a declarat Stubb într-un interviu acordat Bloomberg.
07:10
Problema care divizează Marea Britanie și e folosită ca armă politică: bisericile abandonate transformate în moschei # Digi24.ro
Biserica parohială anglicană St Mark's a fost deschisă în sudul Londrei în 1880, dar când 600 de oameni au sosit acolo pentru a se ruga, vineri, slujba la care participau nu era una creștină, ci una islamică, scrie The Times.
07:10
Iranul și SUA sunt în război de zeci de ani, iar un sfârșit nu pare a fi aproape. Istoria conflictelor dintre cele două țări # Digi24.ro
Ar putea părea că SUA și Orientul Mijlociu se angajează în prezent într-un alt război fără sfârșit. Dar adevărul este că acesta este doar cel mai recent episod dintr-un conflict militar nedeclarat între America și Iran, care durează din anii 1980, scrie The Conversation într-un articol în care sintetizează istoria conflictuala recentă dintre Washington și Teheran.
07:10
Donald Trump a luat o decizie riscantă după alta, acțiuni care ar fi putut destabiliza economia americană. Iran este cea mai recentă criză care testează reziliența economică a Statelor Unite. Președintele american și-a petrecut al doilea mandat transformând pariurile economice riscante într-un mod de viață, scrie Politico.
07:10
Marketing militar cu minori: cum atrage o fabrică din Rusia adolescenți pentru asamblarea dronelor Shahed. „Ești un bărbat adevărat” # Digi24.ro
În Republica Tatarstan din Rusia, Zona Economică Specială Alabuga și școala profesională Alabuga Polytechnic au lansat o campanie publicitară în care adolescenți descriu cum câștigă bani asamblând drone kamikaze Shahed. Jurnaliștii de la publicația independentă cu profil științific T-invariant au obținut o arhivă de 6,49 gigabyte cu videoclipuri promoționale intitulată „AP Boats” (n.r. de câțiva ani, termenul „boats” este folosit în Alabuga pentru a se referi la producția de drone). Potrivit publicației, arhiva conține zeci de clipuri în care elevii explică cum combină studiile cu munca de asamblare a dronelor. Adolescenții spun că încep să câștige 150.000 de ruble (n.r. 1.900 de dolari) pe lună în al doilea an și 350.000 de ruble (n.r. 4.450 de dolari) în al treilea an de „lucru”.
07:10
Sfidare cu efecte neintenționate. Clubul „puterilor mijlocii” ar putea da peste cap ordinea globală deja zdruncinată # Digi24.ro
Prim-ministrul canadian Mark Carney a avut o misiune diplomatică de o săptămână în India, Australia și Japonia. Imaginea unei țări nord-americane care colaborează cu trei dintre cele mai mari economii ale regiunii Indo-Pacific pentru a negocia acorduri comerciale și a accelera diversificarea în afara Statelor Unite - lucru de neconceput acum doar un an - subliniază noua importanță a puterilor de mijloc. Însă, deși diplomația puterilor de mijloc a devenit brusc omniprezentă, există o neînțelegere larg răspândită nu doar în ceea ce privește natura acestor țări, ci și a riscurile ascensiunii lor colective, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider din Europa care i se opune vehement președintelui SUA # Digi24.ro
În timp ce premierul spaniol Pedro Sanchez l-a criticat pe Donald Trump pentru declanșarea războiului din Iran, refuzând cererea Washingtonului de a folosi bazele militare din regiunea Andaluzia pentru a lansa atacuri, alți politicieni din Europa nu pot – sau nu doresc – să i se împotrivească președintelui Statelor Unite.
07:10
Studiu despre dezinformare: unu din cinci rapoarte trimise către platformele sociale este ignorat de acestea # Digi24.ro
Una din cinci sesizări privind dezinformarea online depuse în 2025 a fost respinsă sau ignorată de platformele de socializare, a declarat institutul național de securitate cibernetică din Polonia.
07:10
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara # Digi24.ro
Tot mai mulți cetățeni ai Uniunii Europene iau în considerare să abandoneze traiul în Germania din cauza creșterii costurilor, a discriminării și a lipsei sentimentului de apartenență, a raportat miercuri postul de televiziune polonez TVP World, citat de agenția Anadolu. Pentru prima dată în 15 ani, numărul cetățenilor UE care părăsesc Germania este mai mare decât cel al celor care sosesc, a afirmat postul de televiziune, citând un studiu comandat de comisarul federal german pentru migrație, refugiați și integrare, Natalie Pawlik.
07:10
Război în Orientul Mijlciu, Ziua 10. Iranul „nu caută un armistițiu” și consideră că „agresorii trebuie pedepsiți” # Digi24.ro
Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat duminică că Teheranul nu caută să obțină un armistițiu și a cerut ca „agresorii” să fie pedepsiți. În a doua săptămână de conflict în Orientul Mijlociu, Israelul dă o veste proastă: „războiul va dura încă mult timp”. Iranul are un lider spiritual ales, în persoana fiului fostului ayatollah Ali Khamenei, lichidat în atacurile de la începutul ofensivei americano-israeliene din această țară. Dar președintele american Donald Trump a avertizat că noul lider suprem iranian nu va rezista „mult timp” fără aprobarea sa. În Iran, Israel și țările din Golf au continuat atacurile, fiind vizate inclusiv instalații petroliere. Sunt așteptați în Orientul Mijlociu experți ucraineni în contracararea dronelor.
07:10
„Vrabia albastră”, arma cu care SUA și Israel l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. Războiul cu Iran, teren de testare militară # Digi24.ro
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului ATACMS, relatează AFP într-o analiză preluată de Agerpres.
Acum 12 ore
01:20
Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii patru ani # Digi24.ro
Prețul petrolului a depășit duminică 100 de dolari pe baril, pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, investitorii fiind îngrijorați că războiul din Iran ar putea duce la restricții prelungite asupra fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu.
01:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, duminică seară, în judeţul Gorj.
00:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. „Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei. Potrivit lui Ivan, aceste scenarii presupun ca statul să micşoreze accizele şi taxele care compun aproape 70% din preţul final al carburanţilor, „pe o perioadă limitată de timp”.
00:00
Noul lider suprem al Iranului, influent succesor al tatălui său. Trump nu a fost de acord ca Mojtaba Khamenei să preia conducerea # Digi24.ro
Desemnat să preia conducerea Iranului, succedând tatălui său în funcția de lider suprem, ucis în urma atacurilor americano-israeliene, Mojtaba Khamenei este una dintre cele mai influente personalități ale Republicii Islamice, scrie Le Monde. Numele acestui cleric în vârstă de 56 de ani circula de mult timp ca succesor al lui Ali Khamenei, chiar dacă acesta din urmă a negat în 2024 un astfel de scenariu, în timp ce Revoluția islamică a pus capăt secolelor de monarhie ereditară în 1979.
8 martie 2026
23:30
Incident cu gaze lacrimogene în timpul meciului Rapid – Universitatea Craiova. Jandarmii au declanșat accidental un pulverizator # Digi24.ro
Jandarmeria București transmite că în timpul meciului de fotbal Rapid București - Universitatea Craiova în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă. Arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței.
23:10
Ucraina cere Ungariei să îi restituie banii şi lingourile de aur confiscate după interceptarea unui transport de valori # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă Budapestei restituirea imediată a zecilor de milioane de euro şi dolari în numerar şi a lingourilor de aur confiscate de Ungaria în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina, venind dinspre Austria.
22:50
Partidul cancelarului german Friedrich Merz e pe cale să piardă alegerile din landul Baden-Wurttemberg. Extrema dreaptă, în creștere # Digi24.ro
Verzii germani par să se îndrepte duminică la alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg către o victorie în faţa partidului de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal Friedrich Merz, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, care arată de asemenea o creştere a extremei drepte, transmite AFP, preluat de Agerpres.
22:10
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad. Două persoane au suferit arsuri # Digi24.ro
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad. Două persoane au suferit arsuri
21:40
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc” # Digi24.ro
Atacat de americani și israelieni, Iranul trece la un nou val de amenințări, de această dată invocând prețul petrolului. „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”, a amenințat Iranul, scrie Le Monde.
21:20
Reuters: Un înalt oficial iranian dă un indiciu despre viitorul lider suprem. „Numele lui Khamenei va continua” # Digi24.ro
Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a declarat duminică un membru al Adunării Experţilor, organismul însărcinat cu alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un bombardament israelian sâmbăta trecută, în prima zi a războiului pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, transmite Reuters, citată de Agerpres.
Acum 24 ore
20:20
Incident grav în apropiere de București: Un copil s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de marfă descompus # Digi24.ro
Un incident grav s-a produs duminică, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna, un minor fiind electrocutat după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă descompus, informează CFR SA.
20:10
Eurodpeutata Diana Șoșoacă a postat un mesaj de felicitare de Ziua Femeii, însoțit de o fotografie a președintelui rus Vladimir Putin, pe care susține că a primit-o de la acesta.
20:00
Războiul din Iran a ucis sute de civili, a strămutat sute de mii, a făcut ca prețurile globale ale petrolului să crească vertiginos, a creat o criză politică pentru președintele Donald Trump și a zguduit stabilitatea din Golf. Dar pentru cel puțin o națiune, haosul a creat oportunități. Rusia a ieșit din prima săptămână a atacurilor SUA-Israel asupra Iranului ca un prim câștigător, aparent capabil să profite de efectele secundare economice și geopolitice ale războiului, în timp ce alții suportă costurile, scrie Time.
19:50
Primul oraș din România unde roboții cu IA vor ajuta la curățenie. Proiect de 1 milion de euro # Digi24.ro
Târgu Mureș este primul oraș din România unde roboții cu inteligență artificială vor contribui la curățenia orașului. Este un proiect pilot, în cadrul căruia roboții vor ajuta oamenii să țină orașul curat.
19:10
Ziua Bărbatului 2026: De ce este asociată cu 9 martie și când se sărbătorește oficial în România # Digi24.ro
Ziua Bărbatului este una dintre cele mai discutate și, adesea, confuze sărbători din calendar, întrucât în România sunt asociate două date diferite: 9 martie și 19 noiembrie. Diferența dintre cele două repere calendaristice ține atât de tradițiile românești, cât și de recunoașterea oficială la nivel internațional.
19:10
Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului # Digi24.ro
Un conflict care se preconiza că va dura „câteva săptămâni” se prelungește acum la câteva luni și amenință să domine mandatul de președinte al lui Donald Trump, potrivit Middle East Eye.
19:10
O reuniune a miniştrilor de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) va fi organizată de preşedinţia franceză în format de videoconferinţă, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT) pentru a „evalua situaţia din Golf”, a anunţat duminică Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor.
18:40
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa # Digi24.ro
Viitorul lider iranian „va trebui să obțină aprobarea noastră. Dacă nu va obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”, a amenințat președintele american într-un interviu acordat postului american ABC, scrie Al Jazeera.
18:20
Elveţienii au decis prin referendum ca garantarea plăţilor cu numerar să fie înscrisă în Constituţie # Digi24.ro
73% dintre alegătorii elveţieni au susţinut duminică o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii totale a acestuia cu monedă virtuală.
18:20
Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat în Strâmtoarea Ormuz # Digi24.ro
Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat vineri în Strâmtoarea Ormuz în urma unei explozii, a anunţat duminică Ministerul indonezian de Externe, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
17:50
Un studiu dezvăluie cele 37 de proteine din sângele centenarilor legate de o viață mai lungă și mai sănătoasă # Digi24.ro
Știința este cu un pas mai aproape de a descifra codul longevității datorită unui nou studiu care a identificat în sângele centenarilor zeci de proteine asociate cu o îmbătrânire mai lentă.
17:30
Zelenski anunță că experţii ucraineni în combaterea dronelor vor ajunge săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Experţii ucraineni antrenaţi în combaterea dronelor vor ajunge în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta speră ca, în schimbul oferirii expertizei sale în combaterea dronelor iraniene Shahed folosite de asemenea de Rusia în războiul cu Ucraina, să primească din partea SUA sau a ţărilor din Golf mai multe rachete interceptoare americane Patriot, deşi disponibilitatea acestora a scăzut şi mai mult după ce au fost folosite intensiv împotriva rachetelor balistice şi a dronelor iraniene.
17:00
Ministrul iranian de Externe afirmă că nu este nimic nou în legătură cu cooperarea militară dintre Teheran și Moscova, nu este un secret, este parte a unui parteneriat strategic. Aceasta este continuă și nu este nouă, a spus Araghchi, descriind-o ca parte a unui parteneriat strategic de lungă durată, relatează Al Jazeera.
16:40
„Rușii să plece acasă!” Liderul opoziției din Ungaria afirmă că spionii Moscovei încearcă să influențeze alegerile # Digi24.ro
Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, l-a criticat dur pe premierul Viktor Orbán în cadrul unui mare miting electoral la Pécs, afirmând că spionii Moscovei încearcă să influențeze alegerile de luna viitoare și comparându-l pe premier cu un conducător de lungă durată din era comunistă pentru că a permis influența Rusiei în țară. Adresându-se participanților la mitingul din orașul Pécs, din sudul țării, Magyar i-a îndemnat pe susținători să rămână vigilenți înaintea alegerilor parlamentare decisive din aprilie, scrie TVPWorld.
16:40
Meteorologii anunță zile cu soare în mare parte din țară, însă au emis și o alertă de vânt puternic, care intră în vigoare chiar din această seară. Deși temperaturile sunt acum mai ridicate decât de obicei, meteorologii nu exclud să ne mai confruntăm cu un episod de iarnă în luna martie, a spus la Digi24 directoarea de prognoză ANM, Florinela Georgescu.
16:40
Un ucrainean a încercat să intre ilegal în România cu un avion de mici dimensiuni. Cum a fost prins # Digi24.ro
Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni. Incidentul s-a produs, duminică dimineaţă, în localitatea Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava.
