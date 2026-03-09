Lupte de stradă pe gazon! FOTO+VIDEO. Suporterii au invadat terenul după Rangers - Celtic și s-au bătut: „Violență extremă!”

Sute de suporteri ai echipelor Celtic și Rangers au invadat terenul și au aruncat cu torțe în cadrul unor confruntări violente care au izbucnit, duminică, pe stadionul Ibrox, după un derby tensionat disputat de două mari rivale din Scoția.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro