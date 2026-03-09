Biletul Zilei luni, 9 martie – cota 4.54 din fotbal
Golazo.ro, 9 martie 2026 11:50
Pentru Biletul Zilei XBets.ro din 9 martie 2026 am ales 3 selecții din meciuri care se desfășoară în Superliga, Serie A și LaLiga, campionate aflate în topul preferințelor jucătorilor români.
• • •
Acum 10 minute
12:20
„Nu ne bazăm pe Keita” Victor Angelescu, noi detalii despre situația fotbalistului care a provocat un accident rutier: „Nu e bine” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a venit cu informații despre situația lui Kader Keita (25 de ani), în urma accidentului în care a fost implicat.
Acum 30 minute
12:10
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți” # Golazo.ro
AC MILAN - INTER 1-0. Cristi Chivu (45 de ani) e nemulțumit de jocul echipei sale din meciul cu marea rivală din Milano și le transmite jucătorilor că trebuie să-și îmbunătățească evoluțiile.
Acum o oră
11:50
Acum 2 ore
11:30
La jumătatea săptămânii are loc prima manșă a optimilor Champions League. Returul se va desfășura peste o săptămână. În această fază s-au calificat majoritatea formațiilor cu pretenții, dar și echipe care porneau cu șansa a doua în play-off - Galatasaray și Bodo Glimt.
11:30
Mourinho, eliminat din nou Tehnicianul portughez, în conflict cu oficialii lui Porto, după ce a fost numit „trădător”: „Un atac la adresa profesionalismului meu” # Golazo.ro
Benfica - Porto 2-2. Jose Mourinho (63 de ani) a fost eliminat în partida de pe Estadio da Luz, după un conflict cu cei de pe banca oaspeților.
11:10
„Nu spune adevărul!” Xavi Hernandez, dezvăluiri de impact! Cine a împiedicat revenirea lui Messi la Barcelona, când mutarea era aranjată # Golazo.ro
Xavi Hernandez (46 de ani) spune că revenirea lui Lionel Messi (38 de ani) la Barcelona a fost împiedicată de Joan Laporta (63 de ani).
10:50
Lupte de stradă pe gazon! FOTO+VIDEO. Suporterii au invadat terenul după Rangers - Celtic și s-au bătut: „Violență extremă!” # Golazo.ro
Sute de suporteri ai echipelor Celtic și Rangers au invadat terenul și au aruncat cu torțe în cadrul unor confruntări violente care au izbucnit, duminică, pe stadionul Ibrox, după un derby tensionat disputat de două mari rivale din Scoția.
10:50
Tânărul ciclist Paul Seixas a terminat clasica Strade Bianche de sâmbătă pe locul doi. Este el eroul care poate câștiga Turul Franței după decenii de secetă pentru francezi?
Acum 4 ore
10:10
Program Liga 1 LPF a stabilit data și ora pentru prima etapă din play-out. Când se joacă FCSB - Metaloglobus # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul primei etape din play-out-ul Ligii 1.
10:10
„Nu e important acum” Reacția conducerii Craiovei, după ce Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea # Golazo.ro
Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova, a comentat declarațiile lui Ștefan Baiaram, legate de plecarea acestuia în vară.
10:00
„Mașină de tocat carne” Starul lui Atletico, protest împotriva ritmului infernal al fotbalului: „Suntem clovnii circului” # Golazo.ro
Jose Maria Gimenez, 31 de ani, al treilea căpitan al lui Atletico, e nemulțumit de programul încărcat pe care trebuie să-l suporte astăzi jucătorii de fotbal
09:50
Rapid, Dinamo și FCSB? Fostul fotbalist ar accepta să lucreze cu Becali: „Vin și îl pun pe el antrenor” # Golazo.ro
Bogdan Lobonț (48 de ani), fost internațional român și campion cu Dinamo și Rapid, a declarat că ar lucra cu Gigi Becali (67 de ani) și a dezvăluit care ar fi prima sa decizie la club.
08:50
Mirel Rădoi încearcă imposibilul la FCSB. Dar cât va rezista Gigi Becali să nu fie în prim-plan?
Acum 12 ore
00:50
Olympiacos - PAOK 0-0 Remiză albă pentru formația lui Răzvan Lucescu, în derby-ul cu marea rivală » Luptă umăr la umăr pentru titlu în Grecia # Golazo.ro
Olymiacos - PAOK 0-0. Gruparea pregătită de Răzvan Lucescu a remizat în derby-ul rundei #24 și rămâne la două puncte în spatele liderului AEK Atena.
00:30
„Un egal nu mă va face niciodată fericit” Filipe Coelho, după Rapid - U Craiova 1-1: „Cred că merităm să fim pe primul loc” # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre derby-ul etapei #30 din Superliga.
00:00
„Meritam să câștigăm” Nicușor Bancu, mesaj după scandările rasiste din Giulești: „Nu e ok față de Baiaram! Arbitrii au notat” # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani) și Tudor Băluță (26 de ani) au vorbit despre remiza din Giulești. Căpitanul oltenilor este de părere că Universitatea Craiova ar fi meritat să câștige acest meci.
8 martie 2026
23:40
Primele decizii luate de Rădoi Cum va juca FCSB în play-out: „Nu e logic să avem avantajul ăsta?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit primele decizii pe care le-a luat Mirel Rădoi, după ce a ajuns la o înțelegere pentru preluarea funcției de antrenor principal la FCSB.
Acum 24 ore
23:20
„O să arătăm mult mai bine în play-off” Cum crede Costel Gâlcă că va arăta lupta pentru titlu: „Așa se vor decide meciurile” # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Costel Gâlcă (54 de ani) a tras primele concluzii după remiza din derby, la capătul sezonului regulat.
23:10
„Trebuie să băgăm la cap” Alex Dobre a identificat problema Rapidului: „Dacă reușim să facem asta, simt că putem fi campioni” # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Alex Dobre (27 de ani) a oferit o primă reacție după remiza din ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1.
23:00
Lucescu, forțat să plece din Giulești FOTO. Primele imagini cu selecționerul în 2026: ce a făcut la stadion + motivul stupid pentru care n-a putut vedea finalul # Golazo.ro
Rapid - U Craiova 1-1. Mircea Lucescu (80 de ani) selecționerul României, a trăit un moment neplăcut la primul meci la care a participat în anul 2026. Tehnicianul, care s-a confruntat cu probleme de sănătate în iarnă, a fost nevoit să plece de la meci.
22:50
Cristian Geambașu, despre revenirea lui Rădoi la FCSB: Și tu, Mirele?
22:30
România - Slovacia 32-19 Victorie categorică a „tricolorelor” în grupa EHF Euro Cup. Cum arată clasamentul # Golazo.ro
România - Slovacia 32-19. Naționala de handbal de feminin a obținut un succes clar în ultima partidă din EHF Euro Cup.
22:30
Rădoi nu vine doar pentru două luni Planul ținut secret la FCSB! Mesajul lui Mirel + Becali s-a recunoscut învins: „Nu mai pot!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a venit cu detalii suplimentare după anunțul privind instalarea lui Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB.
22:20
Meci oprit în Giulești VIDEO. Derby-ul Rapid - U Craiova a fost întrerupt temporar! Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Meciul Rapid – U Craiova a fost întrerupt temporar de „centralul” Horațiu Feșnic, după ce jucătorii au fost afectați de gazele lacrimogene ale jandarmeriei.
22:10
Rădoi, pe urmele mentorului Revine la FCSB, la fel ca Olăroiu în 2011! Situația e mult mai gravă # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) va prelua funcția de antrenor principal la FCSB, după ce Elias Charalambous și-a anunțat plecarea sâmbătă, după eșecul cu U Cluj, 1-3.
21:50
„Ușa e închisă!” Rădoi și-a călcat pe cuvânt! Ce spunea în urmă cu 3 ani despre revenirea la FCSB: „Deranjez, nu mă voi schimba!” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), noul antrenor anunțat de Gigi Becali la FCSB, spunea în urmă cu 3 ani că nu se va mai întoarce niciodată la echipă.
21:00
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a vorbit despre faptul că FCSB a ratat play-off-ul și despre ce înseamnă acest lucru pentru moralul jucătorilor înaintea meciului de baraj pentru CM 2026
21:00
România, învinsă în semfinale „Stejarii” au pierdut în fața Georgiei în penultimul act din Rugby Europe Championship # Golazo.ro
Georgia - România 53-30. Eșec pentru naționala noastră în semifinalele Rugby Europe Championship.
20:40
Atac la adresa fostei echipe Dorinel, după victoria cu Oțelul Galați: „E greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de Dorinel Munteanu” # Golazo.ro
Oțelul Galați - Hermannstadt 0-2. Dorinel Munteanu (57 de ani) a oferit o primă reacție după succesul vital, obținut contra fostei sale echipe.
20:30
10 secunde de tăcere! Reacție incredibilă când a auzit că Rădoi ar fi noul antrenor al lui FCSB: „M-ai luat prin surprindere” # Golazo.ro
Emil Săndoi (61 de ani) a oferit o reacție surprinzătoare după anunțul lui Gigi Becali, privind numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor la FCSB.
20:20
„Mirel Rădoi e antrenorul FCSB” Gigi Becali, anunț-șoc: „De marți e la antrenament, vine GRATIS!” + Cum va funcționa colaborarea # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, susține că Mirel Rădoi (44 de ani) e noul antrenor al campioanei.
19:40
Pică varianta Rădoi Gigi Becali renunță la finul său! Motivul pentru care caută deja alt antrenor la FCSB # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, este în continuare în căutarea unui antrenor, după ce varianta principală, Mirel Rădoi (44 de ani), a fost abandonată.
19:10
Furioși pe Elon Musk Liverpool a cerut eliminarea unor mesaje apărute pe platforma X » Ce mesaje a generat chatbotul Grok # Golazo.ro
Clubul englez Liverpool a semnalat către platforma de social media X, deținută de Elon Musk (54 de ani), apariția unor postări ofensatoare generate de chatbotul de inteligență artificială Grok.
18:40
Revine pe stadion Mircea Lucescu va asista la primul meci după problemele medicale » Cine îl va însoți la stadion # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) va fi prezent în tribune la derby-ul dintre Rapid și U Craiova, din etapa #30 a sezonului regulat.
18:20
Împotriva noilor reguli! Max Verstappen și Lando Norris, categorici cu privire la schimbările din Formula 1: „Este haos” # Golazo.ro
Max Verstappen, pilotul Red Bull, și Lando Norris, pilotul McLaren, au criticat dur noile reguli din Formula 1, odată cu începerea noului sezon.
18:10
Șumudică, out de la Al-Okhdood Tehnicianul român ar urma să se despartă de formația saudită. Ce le-ar fi reproșat oficialilor # Golazo.ro
Marius Șumudică (55 de ani) ar fi foarte aproape de despărțirea de Al-Okhdood, la doar două luni de la instalarea în funcția de antrenor principal.
18:00
Mondial blindat Mexicul protejează CM 2026 cu soldați, polițiști și agenți de securitate. Numărul lor e impresionant # Golazo.ro
Președinta țării, Claudia Sheinbaum, și directorul Comitetului de Organizare CM pentru zona Mexicului au anunțat planul de securitate pentru turneul final
17:20
Ce coșmar pentru Oțelul! FOTO. Meciul cu Hermannstadt i-a doborât pe gălățeni: trei goluri anulate și trei eliminări # Golazo.ro
Oțelul - Hermannstadt 0-2. Partida de la Galați din etapa #30 a avut parte de toate momentele: 3 eliminări, două goluri validate și tot atâtea anulate.
17:10
Maxim, eroul lui Gaziantep VIDEO. Mijlocașul român a marcat cu un șut din afara careului # Golazo.ro
Alexandru Maxim (35 de ani), căpitanul lui Gaziantep, a marcat în partida cu Fatih Karagumruk, scor 1-1, din etapa #25 a primei ligi din Turcia.
17:00
De ce a picat „afacerea Iniesta” Erau pregătiți să-l prezinte oficial, dar nu a mai semnat! Ce nu i-a convenit legendei Barcelonei # Golazo.ro
Andres Iniesta (41 de ani) este noul director sportiv al naționalei Marocului.
16:40
„E periculos să-l comparăm pe Chivu cu Mourinho” Un fost mare jucător atrage atenția: „Cristi apără Inter de toată lumea” # Golazo.ro
Wesley Sneijder, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter, a evitat să facă o comparație între antrenorul „nerazzurrilor” și Jose Mourinho.
16:40
FCSB și-a aflat programul din play-out Campioana, între Europa și retrogradare: știm ordinea tuturor meciurilor și clasamentul # Golazo.ro
Odată cu încheierea partidei dintre Oțelul Galați și Hermannstadt a fost stabilit programul complet al play-out-ului din Liga 1.
16:30
„Sunt mai buni decât mine” Jose Mourinho, răspuns ironic înainte de derby-ul cu „dragonii” lui Farioli # Golazo.ro
Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Benfica, a oferit o declarație surprinzătoare înaintea derby-ului cu FC Porto.
16:00
„Mă îngrozește” Reacții categorice după convocarea-surpriză a lui Ioan Vermeșan: „Poate de-asta a fost chemat” # Golazo.ro
Marius Baciu, ex-căpitan al Stelei, Claudiu Vaișcovici, fost atacant la Dinamo, și Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro, au comentat convocarea lui Ioan Vermeșan la națională, pentru barajul cu Turcia.
15:50
Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta”. A căzut și Franța! # Golazo.ro
Italia a învins Anglia în Turneul Celor 6 Națiuni, 23-18 la Roma, primul său succes împotriva Albionului. Franța a cedat neașteptat, 40-50 cu Scoția
15:30
Radu Petrescu, din nou la centru FOTO. Meciul la care a fost delegat arbitrul după scandalul din Petrolul - FC Argeș # Golazo.ro
Arbitrul Radu Petrescu a fost din nou delegat la un meci, după aproape o lună de la scandalul din meciul Petrolul - FC Argeș, 2-1, din etapa #27.
15:10
„Nu mă consider criminal” Cel mai în vârstă campion olimpic vorbește despre condamnarea sa pentru omor din culpă # Golazo.ro
Austriacul Benjamin Karl, aur la Jocurile de la Milano Cortina 2026 la peste 40 de ani, a amintit când s-a întors în țara sa cel mai dificil moment al vieții: accidentul rutier în care a murit un om
15:10
U Cluj, 6 victorii fără Bergodi Antrenorul italian a reacționat după succesul cu FCSB: „M-au înlocuit cu brio” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a vorbit despre victoria cu FCSB, scor 3-1, din ultima etapă a sezonului regulat al Ligii 1.
14:20
A fugit de război VIDEO. Job temporar inedit pentru fostul MVP din liga României: „Glumesc ca să mă ascund de realitate” # Golazo.ro
Elijah Stewart (30 de ani), fostul baschetbalist de la U-BT Cluj, a ajuns să lucreze la un street-food din Roma, după ce a fost nevoit să părăsească Israelul, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
14:00
„Cine ar putea să-l mai ajungă pe Chivu?” Îl vede campion pe român, înainte de derby-ul AC Milan - Inter: „A transformat echipa într-o mașinărie” # Golazo.ro
Wesley Sneijder, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter, în perioada 2009-2013, a prefațat derby-ul dintre AC Milan și Inter.
