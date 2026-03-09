Scandalul electoral ia amploare la Budapesta. Peter Magyar acuză Rusia de interferență în alegerile din Ungaria în favoarea lui Viktor Orban
Gândul, 9 martie 2026 11:50
Cresc tensiunile politice înaintea scrutinului din Ungarian. Liderul opoziției de la Budapesta, Peter Magyar, a acuzat Kremlinul că încearcă să influențeze alegerile parlamentare din 12 aprilie în favoarea premierului Viktor Orban. Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a cerut Rusiei să nu se implice în alegerile parlamentare din aprilie, după apariția unor acuzații potrivit cărora […]
În emisiunea „Martorii” de luni, 9 martie 2026, luptătorul Ion Grigore a făcut dezvăluiri explozive despre presupuse abuzuri în justiția românească. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii. Ion Grigore susține că dosarele sale au fost „umflate” artificial. El acuză că scopul era să iasă „povestea” potrivită, mai ales după o condamnare anterioară, totul pentru a justifica […]
Incidente la meciul Rapid – Universitatea Craiova. De ce a fost oprită partida de două ori și ce amenzi a aplicat Jandarmeria # Gândul
Un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă, a fost acționat accidental în dispozitivul de jandarmi de la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, ceea ce a făcut ca partida să fie oprită pentru trei minute. În repriza secundă a meciului de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova, în zona Tribunei a II-a, în cadrul […]
Sorin Grindeanu intervine în scandalul Țoiu-Ponta: „Lucrurile trebuie clarificate pentru români. Putea să fie fata oricui. Cer clarificare urgentă” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, rămasă în Dubai după ce i s-ar fi refuzat accesul în autocarul de repatriere. Oficialul a spus că lucrurile trebuie să meargă într-o direcție diferită și a cerut intervenția premierului Ilie Bolojan și audierea ministrului de Externe Oana Țoiu și a […]
Luptătorul Ion Grigore vorbește în premieră despre bătăile bercenarilor. „Stăteai la o discuție, era mai multă lume acolo și gata, te băga la șantaj” # Gândul
Ion Grigore, cunoscut publicului larg din postura de luptător profesionist, a fost invitat în emisiunea „Martorii” de duminică seară. Luptătorul a vorbit deschis despre ceea ce a fost numită „gruparea sportivilor”, formată în contextul eliberării unor „paliere” lăsate libere de cămătari. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii Ion Grigore discută retrospectiv despre presupusa „grupare a sportivilor” […]
„EXCLUSIV RAPID” după Rapid – Craiova 1-1, la exact 20 de ani de la Rapid – Hamburg 2-0, e în direct pe YouTube – ProSport de la 16:45 # Gândul
Rapid începe playoff-ul la două puncte de liderul ligii 1 și continuă lupta pentru titlu. Îi ascultam pe Gâlcă și Petrilă și discutăm cu voi despre meciul de aseară din Giulești și despre următoarele 10 partide, care ar putea să readucă titlul de campioana după 23 de ani. Ne reamintim alături de Daniel Niculae de […]
În emisiunea „Martorii” de luni, 9 martie 2026, luptătorul Ion Grigore a făcut dezvăluiri explozive despre presupuse abuzuri în justiția românească. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii Ion Grigore susține că dosarele sale au fost „umflate” artificial. El acuză că scopul era să iasă „povestea” potrivită, mai ales după o condamnare anterioară, totul pentru a justifica […]
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, luptător profesionist, a vorbit despre începuturile sale. Acesta a rememorat copilăria din cartierul Berceni și drumul care l-a dus, în timp, din viața de cartier în ring. Urmărește aici, integral, emisiunea […]
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, a vorbit despre perioada în care făcea parte din așa-numita „grupare a sportivilor”. Luptătorul profesionist a explicat cum funcționa această rețea și care era rolul celor implicați. Urmărește aici, integral, emisiunea […]
Primăriile primesc puterea de a opri jocurile de noroc. Orașele din România pot interzice agențiile de pariuri și sălile cu „păcănele” # Gândul
Guvernul României a modificat legislația privind jocurile de noroc printr-o Ordonanţă de urgenţă care le oferă primarilor și consiliilor locale puterea de a limita sau chiar interzice agențiile de pariuri și sălile cu aparate de jocuri. Este una dintre cele mai dure schimbări legislative din acest sector din ultimii ani. Peste 200 de localități ar […]
Criza petrolului ia amploare. Statele G7 analizează o „eliberare coordonată” din rezervele strategice pentru a calma piețele energetice # Gândul
Miniștrii de finanțe ai statelor din G7 discută o posibilă eliberare coordonată de petrol din rezervele strategice pentru a calma piețele energetice, după ce războiul dintre SUA, Israel și Iran a împins prețurile petrolului la cele mai ridicate niveluri din 2022. Miniștrii de finanțe ai statelor din G7 vor discuta despre posibilitatea eliberării coordonate a […]
Victor Negrescu a postat un mesaj pe contul său de socializare în care avertizează că agricultura europeană, dar și veniturile fermierilor vor fi grav afectate de creșterea prețurilor la carburanți. „Creșterea prețurilor la carburanți, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului care implică Iranul, riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor. […]
Cresc tensiunile politice înaintea scrutinului din Ungarian. Liderul opoziției de la Budapesta, Peter Magyar, a acuzat Kremlinul că încearcă să influențeze alegerile parlamentare din 12 aprilie în favoarea premierului Viktor Orban. Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a cerut Rusiei să nu se implice în alegerile parlamentare din aprilie, după apariția unor acuzații potrivit cărora […]
Zelenski vrea să câștige puncte în fața lui Trump: Ucraina a trimis experți în drone pentru a proteja bazele SUA din Iordania. „Am reacționat imediat” # Gândul
Ucraina a trimis drone interceptor și o echipă de experți în drone pentru a proteja bazele militare americane din Iordania, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat The New York Times. Statele Unite au solicitat ajutorul joi, iar echipa ucraineană a plecat a doua zi, a spus Zelenski. „Am reacționat imediat”, a spus Zelenski […]
Victor Negrescu a postat un mesaj pe contul său de socializare în care avertizează că agricultura europeană, dar și veniturile fermierilor vor fi grav afectate de creșterea prețurilor la carburanți. „Creșterea prețurilor la carburanți, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului care implică Iranul, riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor. […]
Sorin Grindeanu anunță un Consiliu Politic Național al PSD pentru o decizie legată de buget. “Sunt câteva lucruri nu par că sunt prinse” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu a transmis, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PSD, că partidul său va decide poziția față de proiectul de buget în cadrul Consiliului Politic Național (CPN). Grindeanu susține că salariul minim și pachetul de solidaritate lipsesc din proiectul trimis de Guvern. Sorin Grindeanu a subliniat că a primit […]
Un tapițer originar din Bosia și Herțegovina, stabilit în Suedia, s-a trezit peste noapte cu aproape un milion de euro în contul său bancar. Frank Arnautović a descoperit suma uriașă în contul său în decembrie 2025. Într-o seară de decemnrie, Frank Arnautović a observat că în contul său a fost depusă suma de aproximativ 13.000 […]
Momente tensionate pentru cântăreața Rihanna, după ce locuința sa, în valoare de 13.800.000 de dolari, din zona exclusivistă Beverly Hills a fost vizată de focuri de armă. Potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de presa americană, o femeie de aproximativ 30 de ani a tras mai multe focuri către proprietatea artistei, în timp ce […]
Momente tensionate pentru cântăreața Rihanna, după ce locuința sa, în valoare de 13.800.000 de dolari, din zona exclusivistă Beverly Hills a fost vizată de focuri de armă. Potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de presa americană, o femeie de aproximativ 30 de ani a tras mai multe focuri către proprietatea artistei, în timp ce […]
Ion Cristoiu: O încercare salutară de salvare a democrației – Avocatul Poporului contestă la CCR OUG nr. 7 # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu face o analiză interesantă. El remarcă „încercarea încercare salutară de salvare a democrației”, așa cum numește demersul Avocatului Poporului de a contesta la CCR OUG nr. 7. În curs de actualizare
Atac armat în Los Angeles. Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta se afla în locuiță în momentul atacului # Gândul
Atac armat șocant în cartierul exclusivist Beverly Hills din Los Angeles. Casa cântăreței Rihanna a fost vizată de mai multe focuri de armă trase dintr-un vehicul. Poliția din Los Angeles a intervenit rapid și a anunțat reținerea primului suspect. Potrivit presei locale din Los Angeles, o femeie ar fi tras mai multe focuri de armă […]
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, luptător profesionist, a vorbit despre începuturile sale. Acesta a rememorat copilăria din cartierul Berceni și drumul care l-a dus, în timp, din viața de cartier în ring. Urmărește aici, integral, emisiunea […]
Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară # Gândul
Pentru cine plănuiește o escapadă de primăvară, însă nu este hotărât unde să meargă, Belgia poate fi o alegere excelentă. Un oraș din țară a fost desemnat cel mai bun loc de vizitat din Europa în luna aprilie. Orașul istoric oferă o arhitectură uimitoare, muzee celebre și o mulțime de cafenele și restaurante confortabile, relatează […]
În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL # Gândul
În timp ce conducerea PSD are o ședință tensionată pentru a stabili poziția partidului în negocierile din coaliție, la PNL au loc discuții tehnice pe tema bugetului pentru 2026. Premierul și ministrul Finanțelor se întâlnesc în aceste momente cu reprezentanții PNL din Comisiile de Buget-Finanțe și din Comisiile de Administrație Publică ale Camerei Deputaților și […]
Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism” # Gândul
O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în fața unei sinagogi din Liège, un oraș din estul Belgiei, relatează BFMTV. Cauza este încă necunoscută, a declarat poliția locală, care a precizat că nu au existat răniți și că „s-au înregistrat doar pagube materiale”. Explozia a avut loc cu puțin înainte de […]
Ședință tensionată la PSD înaintea negocierilor din coaliție. Liderii social-democrați decid dacă votează bugetul de stat # Gândul
Conducerea Partidului Social Democrat este într-o ședință a Biroului Permanent Național pentru a stabili poziția partidului în negocierile privind bugetul de stat pe 2026. Întâlnirea are loc înaintea unei noi ședințe a liderilor coaliției de guvernare. Discuțiile apar într-un moment de tensiune între partenerii de guvernare. Proiectul de buget pentru anul viitor nu are încă […]
Industria meșteșugărească din Germania se confruntă cu o criză acută de personal calificat. Potrivit estimărilor, sectorul are în prezent un deficit de aproape 200.000 de angajați, iar veniturile sunt așteptate să crească anul acesta cu doar 1%. Chiar dacă domeniul acesta reprezintă una dintre coloanele de bază ale economiie și ale pieței muncii germane, companiile […]
Boala asimptomatică cauzată de fumat. Verdictul medicului: „Sângerează mai puțin și crezi că ești bine” # Gândul
Fumatul poate masca unul dintre cele mai frecvente semne ale bolii parodontale. Din acest motiv, mulți pacienți ajung la medic abia atunci când distrugerile sunt deja avansate. Fumatul nu afectează doar plămânii sau sistemul cardiovascular. Medicii stomatologi avertizează că țigările pot ascunde semnele unei afecțiuni serioase ale gingiilor, ceea ce face ca boala să evolueze […]
Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele globale. Bursele din întreaga lume au deschis „pe roșu” în primele ore de tranzacționare # Gândul
Războiul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze întreaga economie globală. Bursele din întreaga lume au început săptămâna cu scăderi puternice încă din primele ore ale tranzacționării, în timp ce cotațiile petrolului au trecut pragul de 100 de dolari pe baril. Cotațiile internaționale ale petrolului au explodat la niveluri mult peste 100 dolari/baril după ce Israel […]
Unde s-a instalat deja primăvara și care sunt zonele cu lapoviță și ninsoare. ANM, noi informații pentru Gândul # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 10 martie, la ora 22.00. Potrivit ANM, Vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul țării, precum și în zona Carpaților Meridionali, iar marți (10 martie) local și în Moldova. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar în […]
Clienții Lidl au parte de o ofertă atractivă începând de astăzi, 9 martie. Un produs considerat de mulți drept o delicatesă în bucătărie este disponibil la un preț redus. Retailerul german Lidl vinde produsul de lux pesto de fistic Deluxe cu numai 19,99 lei borcanul. Pesto de fistic, tot mai popular Pesto de fistic face […]
Fox News și-a cerut scuze după ce ar fi difuzat „imagini greșite” cu Trump în timpul repatrierii unor militari americani uciși în războiul din Iran # Gândul
Fox News, televiziunea „de casă” a republicanilor și-a cerut scuze după ce a difuzat din greșeală imagini de arhivă cu președintele Donald Trump în timpul transmisiunii ceremoniei solemne de repatriere a unor militari americani uciși în conflictul din Orientul Mijlociu. Postul american de televiziune Fox News și-a cerut scuze public după ce a difuzat din […]
Noile semafoare inteligente vor fi montate în acest oraș din România. Comută automat pe roșu, dacă este depășită viteza legală # Gândul
Autoritățile din Brașov au aprobat instalarea noilor semafoare inteligente, ele sunt dotate cu radare . Ele comută singure pe roșu atunci când viteza legală este depășită. „Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie, forțând astfel șoferii să încetinească și să respecte regulile”, a declarat primarul George Scripcaru, notează brașov.net, citat de […]
Ucraina cere Ungariei restituirea urgentă a zecilor de milioane de dolari, euro și kg de aur confiscate din blindatele venite din Austria # Gândul
Kievul solicită Budapestei să restituie peste 75 de milioane de dolari și euro, plus lingouri de aur confiscate după interceptarea unor vehicule blindate venite din Austria. Autoritățile maghiare investighează un posibil caz de „spălare de bani”, în contextul scandalului diplomatic tot accentuat între cele două țări, din cauza blocadei ucrainene asupra petrolului rusesc. Tensiunile dintre […]
Anual, pe data de 9 martie este sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici, aceasta ocupă un loc important în tradiția creștină și în obiceiurile populare. În calendarul ortodox, ea este marcată cu cruce neagră, iar asta înseamnă că nu este una dintre cele mai mari sărbători religioase, cu toate acestea are o semnificație spirituală aparte și […]
Ce pensie primește un pensionar român care a lucrat 28 de ani cu carte de muncă: „Este corect?” # Gândul
Situația pensiilor mici stârnește nemulțumiri în rândul multor vârstnici din România. Un exemplu recent este cel al unui senior care a lucrat 28 de ani cu carte de muncă și acum primește lunar o sumă ridicolă. „Este corect?”, întreabă, cu amărăciune, bărbatul. Cazul lui nu este unul izolat, din păcate. De-a lungul timpului, numeroși pensionari […]
Incendiu devastator lângă Gara Centrală din Glasgow. Cea mai aglomerată stație feroviară din Scoția, închisă pe termen nedeterminat # Gândul
Un incendiu de proporții izbucnit într-un magazin de vape-uri a dus la închiderea celei mai aglomerate gări din Scoția. Autoritățile au decis suspendarea tuturor serviciilor feroviare din Glasgow Central Station, după ce flăcările au cuprins o clădire de pe Union Street, aflată în apropierea stației. Incendiu într-o clădire de lângă gară Potrivit operatorului feroviar Network […]
Economistul Claudiu Năsui a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, politicile guvernamentale de sprijin economic. Acesta susține că așa-zisele „scheme de relansare” sunt finanțate din taxele mari plătite de oameni și nu produc efecte reale. Fostul ministru al Economiei susține că aceste programe reprezintă o redistribuire de bani „de la unii la alții”. Fostul ministru […]
Cristian Chivu, antrenorul celor de la Inter, e nemulțumit de cei din ofensiva echipei sale, Bonny și Esposito, după eșecul cu AC Milan, 0-1. Golul a fost înscris de Pervis Estupinan, în minutul 35. Spre finalul meciului, cei de la Inter au cerut penalty pentru un henț al lui Ricci, dar Chivu nu a contestat […]
Corneliu, în vârstă acum de 75 de ani, mergea periodic la controlul de rutină pentru prostată și respecta întocmai indicațiile date de medic. La unul dintre aceste controale, în urmă cu doi ani, medicul i-a descoperit o formațiune suspectă la nivelul superior al rectului, după ce anterior analizele i-au indicat o hemoglobină foarte scăzută, pentru […]
Interviu cu garda jos. Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru: „Am avut multe momente în care am primit mesaje de la tinere care îmi spuneau că le inspir” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Violeta Alexandru a intrat în politică, în calitate de titular pe un post de consilier în grupul parlamentar al PNL, pentru ca, ulterior, să fie numită ministru al Muncii, de acelaşi partid. În […]
Criza energiei se adâncește. Petrolul a urcat, luni, spre 120 de dolari pe baril din cauza războiului din Iran și a blocajului din Strâmtoarea Ormuz # Gândul
Prețul petrolului a urcat luni spre 120 de dolari pe baril pe fondul războiului din Iran, care afectează producția și transportul energetic din Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii petroliere cresc temerile privind o criză globală a energiei care deja nu mai poate fi evitată. Prețul petrolului a depășit pragul de 115 […]
Scumpirea carburanților se răsfrânge asupra întregii situații economice din România, iar efectele în lanț încep să se vadă. O cursă Uber de la București în Măgurele, de 23 de km, a ajuns subiect de dezbatere pe Facebook din cauza prețului afișat. Un client a postat cât a plătit pentru acest drum, iar îndemnul lui exprimă […]
Ce preț trebuie să plătești în 2026 pentru a îți închide balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan # Gândul
Tot mai mulți români au început să opteze pentru închiderea balconului și asta pentru a câștiga mai mult spațiu în locuință sau pentru izolarea termică. Proprietarii trebuie să știe că, dacă iau în calcul această variantă, trebuie să scoată bani mulți din buzunar. În 2026, costurile pentru a închide balconul cu tâmplărie PVC și geam […]
Scandal într-un restaurant din Franța: o femeie originară din Republica Moldova spune că a fost dată afară pentru că era cu copilul # Gândul
O femeie originară din Republica Moldova susține că a trecut printr-o experiență umilitoare într-un restaurant cunoscut din Franța, unde ajunsese în vacanță alături de prietene și de fiul ei. A fost dat afară din restaurant doar pentru că era însoțită de copil Victoria Postolache povestește că și-a dorit să ia masa într-un local renumit și […]
Gigi Becali anunță că nu se mai implică la FCSB. Mirel Rădoi are controlul. „Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră” # Gândul
Gigi Becali a spus că Mirel Rădoi va avea puterea la FCSB și nu se va mai implica în aspectele tactice ale echipei. Echipa roș-albastră ar urma să joace într-un sistem 4-4-2. Rădoi va aduce schimbări în primul 11. Miculescu și Thiam nu vor mai juca în benzi în atac, iar U21 rămâne portarul Matei […]
Când s-ar putea termina războiul din Orientul Mijlociu. Trump: „Decizia va fi luată împreună cu Netanyahu” # Gândul
Președintele Donald Trump afirmă că o eventuală încetare a războiului cu Iranul va fi decisă împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Declarația vine în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a declarat că decizia privind încetarea războiului cu Iranul nu va fi luată unilateral, ci în coordonare cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. […]
Guvernul are pe masă cinci scenarii pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei. Bogdan Ivan: „Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, într-o intervenție la Antena 3, că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală a prețului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. Bogdan Ivan a vorbit despre creșterea […]
Sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Ce tradiții și obiceiuri trebuie să respecți pe 9 Martie. Munca interzisă, iar bărbații beau 44 de pahare cu vin # Gândul
Pe 9 martie, credincioșii ortodocși comemorează Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ei au fost un grup de soldați creștini care și-au pierdut viața pentru credința lor în primele secole ale creștinismului. Pe lângă semnificația religioasă, această zi este bogată în tradiții și obiceiuri. Tradiții și obiceiuri de mucenici Potrivit tradiției, cei 40 de soldați […]
