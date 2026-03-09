Victor Negrescu: Solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți

09:00

Tot mai mulți români au început să opteze pentru închiderea balconului și asta pentru a câștiga mai mult spațiu în locuință sau pentru izolarea termică. Proprietarii trebuie să știe că, dacă iau în calcul această variantă, trebuie să scoată bani mulți din buzunar. În 2026, costurile pentru a închide balconul cu tâmplărie PVC și geam […]