Produsul de lux redus în LIDL începând de azi: Costă doar 19.99 lei
Gândul, 9 martie 2026 10:20
Clienții Lidl au parte de o ofertă atractivă începând de astăzi, 9 martie. Un produs considerat de mulți drept o delicatesă în bucătărie este disponibil la un preț redus. Retailerul german Lidl vinde produsul de lux pesto de fistic Deluxe cu numai 19,99 lei borcanul. Pesto de fistic, tot mai popular Pesto de fistic face […]
Acum 10 minute
10:50
Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluiri despre trecutul său. „Provin dintr-o familie de intelectuali” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, luptător profesionist, a vorbit despre începuturile sale. Acesta a rememorat copilăria din cartierul Berceni și drumul care l-a dus, în timp, din viața de cartier în ring. Urmărește aici, integral, emisiunea […]
10:50
Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară # Gândul
Pentru cine plănuiește o escapadă de primăvară, însă nu este hotărât unde să meargă, Belgia poate fi o alegere excelentă. Un oraș din țară a fost desemnat cel mai bun loc de vizitat din Europa în luna aprilie. Orașul istoric oferă o arhitectură uimitoare, muzee celebre și o mulțime de cafenele și restaurante confortabile, relatează […]
10:50
În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL # Gândul
În timp ce conducerea PSD are o ședință tensionată pentru a stabili poziția partidului în negocierile din coaliție, la PNL au loc discuții tehnice pe tema bugetului pentru 2026. Premierul și ministrul Finanțelor se întâlnesc în aceste momente cu reprezentanții PNL din Comisiile de Buget-Finanțe și din Comisiile de Administrație Publică ale Camerei Deputaților și […]
10:50
Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism” # Gândul
O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în fața unei sinagogi din Liège, un oraș din estul Belgiei, relatează BFMTV. Cauza este încă necunoscută, a declarat poliția locală, care a precizat că nu au existat răniți și că „s-au înregistrat doar pagube materiale”. Explozia a avut loc cu puțin înainte de […]
Acum 30 minute
10:40
Ședință tensionată la PSD înaintea negocierilor din coaliție. Liderii social-democrați decid dacă votează bugetul de stat # Gândul
Conducerea Partidului Social Democrat este într-o ședință a Biroului Permanent Național pentru a stabili poziția partidului în negocierile privind bugetul de stat pe 2026. Întâlnirea are loc înaintea unei noi ședințe a liderilor coaliției de guvernare. Discuțiile apar într-un moment de tensiune între partenerii de guvernare. Proiectul de buget pentru anul viitor nu are încă […]
10:30
Industria meșteșugărească din Germania se confruntă cu o criză acută de personal calificat. Potrivit estimărilor, sectorul are în prezent un deficit de aproape 200.000 de angajați, iar veniturile sunt așteptate să crească anul acesta cu doar 1%. Chiar dacă domeniul acesta reprezintă una dintre coloanele de bază ale economiie și ale pieței muncii germane, companiile […]
10:30
Boala asimptomatică cauzată de fumat. Verdictul medicului: „Sângerează mai puțin și crezi că ești bine” # Gândul
Fumatul poate masca unul dintre cele mai frecvente semne ale bolii parodontale. Din acest motiv, mulți pacienți ajung la medic abia atunci când distrugerile sunt deja avansate. Fumatul nu afectează doar plămânii sau sistemul cardiovascular. Medicii stomatologi avertizează că țigările pot ascunde semnele unei afecțiuni serioase ale gingiilor, ceea ce face ca boala să evolueze […]
10:30
Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele globale. Bursele din întreaga lume au deschis „pe roșu” în primele ore de tranzacționare # Gândul
Războiul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze întreaga economie globală. Bursele din întreaga lume au început săptămâna cu scăderi puternice încă din primele ore ale tranzacționării, în timp ce cotațiile petrolului au trecut pragul de 100 de dolari pe baril. Cotațiile internaționale ale petrolului au explodat la niveluri mult peste 100 dolari/baril după ce Israel […]
10:30
Unde s-a instalat deja primăvara și care sunt zonele cu lapoviță și ninsoare. ANM, noi informații pentru Gândul # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 10 martie, la ora 22.00. Potrivit ANM, Vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul țării, precum și în zona Carpaților Meridionali, iar marți (10 martie) local și în Moldova. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar în […]
Acum o oră
10:20
10:10
Fox News și-a cerut scuze după ce ar fi difuzat „imagini greșite” cu Trump în timpul repatrierii unor militari americani uciși în războiul din Iran # Gândul
Fox News, televiziunea „de casă” a republicanilor și-a cerut scuze după ce a difuzat din greșeală imagini de arhivă cu președintele Donald Trump în timpul transmisiunii ceremoniei solemne de repatriere a unor militari americani uciși în conflictul din Orientul Mijlociu. Postul american de televiziune Fox News și-a cerut scuze public după ce a difuzat din […]
10:00
Noile semafoare inteligente vor fi montate în acest oraș din România. Comută automat pe roșu, dacă este depășită viteza legală # Gândul
Autoritățile din Brașov au aprobat instalarea noilor semafoare inteligente, ele sunt dotate cu radare . Ele comută singure pe roșu atunci când viteza legală este depășită. „Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie, forțând astfel șoferii să încetinească și să respecte regulile”, a declarat primarul George Scripcaru, notează brașov.net, citat de […]
Acum 2 ore
09:40
Ucraina cere Ungariei restituirea urgentă a zecilor de milioane de dolari, euro și kg de aur confiscate din blindatele venite din Austria # Gândul
Kievul solicită Budapestei să restituie peste 75 de milioane de dolari și euro, plus lingouri de aur confiscate după interceptarea unor vehicule blindate venite din Austria. Autoritățile maghiare investighează un posibil caz de „spălare de bani”, în contextul scandalului diplomatic tot accentuat între cele două țări, din cauza blocadei ucrainene asupra petrolului rusesc. Tensiunile dintre […]
09:40
Anual, pe data de 9 martie este sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici, aceasta ocupă un loc important în tradiția creștină și în obiceiurile populare. În calendarul ortodox, ea este marcată cu cruce neagră, iar asta înseamnă că nu este una dintre cele mai mari sărbători religioase, cu toate acestea are o semnificație spirituală aparte și […]
09:40
Ce pensie primește un pensionar român care a lucrat 28 de ani cu carte de muncă: „Este corect?” # Gândul
Situația pensiilor mici stârnește nemulțumiri în rândul multor vârstnici din România. Un exemplu recent este cel al unui senior care a lucrat 28 de ani cu carte de muncă și acum primește lunar o sumă ridicolă. „Este corect?”, întreabă, cu amărăciune, bărbatul. Cazul lui nu este unul izolat, din păcate. De-a lungul timpului, numeroși pensionari […]
09:30
Incendiu devastator lângă Gara Centrală din Glasgow. Cea mai aglomerată stație feroviară din Scoția, închisă pe termen nedeterminat # Gândul
Un incendiu de proporții izbucnit într-un magazin de vape-uri a dus la închiderea celei mai aglomerate gări din Scoția. Autoritățile au decis suspendarea tuturor serviciilor feroviare din Glasgow Central Station, după ce flăcările au cuprins o clădire de pe Union Street, aflată în apropierea stației. Incendiu într-o clădire de lângă gară Potrivit operatorului feroviar Network […]
09:20
Economistul Claudiu Năsui a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, politicile guvernamentale de sprijin economic. Acesta susține că așa-zisele „scheme de relansare” sunt finanțate din taxele mari plătite de oameni și nu produc efecte reale. Fostul ministru al Economiei susține că aceste programe reprezintă o redistribuire de bani „de la unii la alții”. Fostul ministru […]
09:20
Cristian Chivu, antrenorul celor de la Inter, e nemulțumit de cei din ofensiva echipei sale, Bonny și Esposito, după eșecul cu AC Milan, 0-1. Golul a fost înscris de Pervis Estupinan, în minutul 35. Spre finalul meciului, cei de la Inter au cerut penalty pentru un henț al lui Ricci, dar Chivu nu a contestat […]
09:10
Corneliu, în vârstă acum de 75 de ani, mergea periodic la controlul de rutină pentru prostată și respecta întocmai indicațiile date de medic. La unul dintre aceste controale, în urmă cu doi ani, medicul i-a descoperit o formațiune suspectă la nivelul superior al rectului, după ce anterior analizele i-au indicat o hemoglobină foarte scăzută, pentru […]
09:10
Interviu cu garda jos. Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru: „Am avut multe momente în care am primit mesaje de la tinere care îmi spuneau că le inspir” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Violeta Alexandru a intrat în politică, în calitate de titular pe un post de consilier în grupul parlamentar al PNL, pentru ca, ulterior, să fie numită ministru al Muncii, de acelaşi partid. În […]
09:10
Criza energiei se adâncește. Petrolul a urcat, luni, spre 120 de dolari pe baril din cauza războiului din Iran și a blocajului din Strâmtoarea Ormuz # Gândul
Prețul petrolului a urcat luni spre 120 de dolari pe baril pe fondul războiului din Iran, care afectează producția și transportul energetic din Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii petroliere cresc temerile privind o criză globală a energiei care deja nu mai poate fi evitată. Prețul petrolului a depășit pragul de 115 […]
09:00
Scumpirea carburanților se răsfrânge asupra întregii situații economice din România, iar efectele în lanț încep să se vadă. O cursă Uber de la București în Măgurele, de 23 de km, a ajuns subiect de dezbatere pe Facebook din cauza prețului afișat. Un client a postat cât a plătit pentru acest drum, iar îndemnul lui exprimă […]
09:00
Ce preț trebuie să plătești în 2026 pentru a îți închide balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan # Gândul
Tot mai mulți români au început să opteze pentru închiderea balconului și asta pentru a câștiga mai mult spațiu în locuință sau pentru izolarea termică. Proprietarii trebuie să știe că, dacă iau în calcul această variantă, trebuie să scoată bani mulți din buzunar. În 2026, costurile pentru a închide balconul cu tâmplărie PVC și geam […]
Acum 4 ore
08:50
Scandal într-un restaurant din Franța: o femeie originară din Republica Moldova spune că a fost dată afară pentru că era cu copilul # Gândul
O femeie originară din Republica Moldova susține că a trecut printr-o experiență umilitoare într-un restaurant cunoscut din Franța, unde ajunsese în vacanță alături de prietene și de fiul ei. A fost dat afară din restaurant doar pentru că era însoțită de copil Victoria Postolache povestește că și-a dorit să ia masa într-un local renumit și […]
08:50
Gigi Becali anunță că nu se mai implică la FCSB. Mirel Rădoi are controlul. „Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră” # Gândul
Gigi Becali a spus că Mirel Rădoi va avea puterea la FCSB și nu se va mai implica în aspectele tactice ale echipei. Echipa roș-albastră ar urma să joace într-un sistem 4-4-2. Rădoi va aduce schimbări în primul 11. Miculescu și Thiam nu vor mai juca în benzi în atac, iar U21 rămâne portarul Matei […]
08:40
Când s-ar putea termina războiul din Orientul Mijlociu. Trump: „Decizia va fi luată împreună cu Netanyahu” # Gândul
Președintele Donald Trump afirmă că o eventuală încetare a războiului cu Iranul va fi decisă împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Declarația vine în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a declarat că decizia privind încetarea războiului cu Iranul nu va fi luată unilateral, ci în coordonare cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. […]
08:40
Guvernul are pe masă cinci scenarii pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei. Bogdan Ivan: „Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, într-o intervenție la Antena 3, că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală a prețului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. Bogdan Ivan a vorbit despre creșterea […]
08:40
Sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Ce tradiții și obiceiuri trebuie să respecți pe 9 Martie. Munca interzisă, iar bărbații beau 44 de pahare cu vin # Gândul
Pe 9 martie, credincioșii ortodocși comemorează Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ei au fost un grup de soldați creștini care și-au pierdut viața pentru credința lor în primele secole ale creștinismului. Pe lângă semnificația religioasă, această zi este bogată în tradiții și obiceiuri. Tradiții și obiceiuri de mucenici Potrivit tradiției, cei 40 de soldați […]
08:20
România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU. Câți conaționali au fost aduși în țară # Gândul
România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu, a anunțat, luni, 9 martie, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, România este prima țară care solicită activarea mecanismului european rescEU de la crearea acestuia în 2019, pentru repatrieri. Ruta Muscat-București, activă […]
08:10
Macron, primul lider occidental care a discutat cu șeful Iranului, după izbucnirea războiului din Orient. Parisul cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz # Gândul
Emmanuel Macron a devenit primul lider occidental care discută cu președintele iranian Masoud Pezeshkian după izbucnirea războiului din Iran. Liderul francez încearcă să detensioneze conflictul regional și să medieze dialogul dintre Teheran și președintele Donald Trump. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a purtat o discuție directă cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, devenind primul lider occidental care […]
07:40
Reacția lui Trump după scumpirea bruscă a barilului de petrol: „Este un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea globală” # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că scumpirea petrolului provocată de tensiunile dintre SUA și Iran este „un preț foarte mic de plătit” pentru securitatea globală. Reacția liderului de la Casa Albă vine în contextul creșterii accelerate a prețurilor energiei și al războiului în plină escaladare din Orientul Mijlociu. Donald Trump a afirmat că majorarea recentă […]
07:40
O cafenea din București a intrat în Top 100 mondial. Localul a fost selectat din peste 38.000 de concurenți # Gândul
O cafenea de specialitate din București a reușit să fie inclusă în clasamentul mondial al celor mai apreciate localuri de profil. Este vorba despre Bob Coffee Lab, care ocupă locul 55 în ierarhia „The World’s 100 Best Coffee Shops”. Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului CoffeeFest Madrid 2026. Cafeneaua din România este singura reprezentantă […]
07:20
9 Martie, calendarul zilei: 20 de ani de la tragicul deces al Laurei Stoica. Ornella Muti împlinește 71 de ani. Moare Charles Bukowski # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 9 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Laura Stoica a fost una dintre cele mai iubite și influente artiste de muzică pop-rock din România, cu o carieră marcată de energie scenică, pasiune și talent muzical. Născută pe 10 aprilie […]
07:10
Interviu cu garda jos. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu:”Când un bărbat ajunge într-o funcție politică, nimeni nu se întreabă al cui amant sau fiu e” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Vocile câtorva se ridică mai sus ca ale altora pentru că viaţa e compusă din pete de culoare. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu, este una dintre cele 7 voci care s-au ridicat deasupra tumultului […]
Acum 6 ore
06:20
Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic # Gândul
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 10-a zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte și Iranul par că nu se vor calma prea curând. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.
05:10
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni # Gândul
Mai mulți elevi din Piteşti au creat un robot care ar putea oricând să fie cea mai bună mână de ajutor pentru orice mamă exasperată de jucăriile copiilor aruncate prin casă. Patrick ar pune ordine doar din câteva drumuri prin casă, dacă ar fi programat să facă asta. Cine spune că ştiinţa şi tehnica nu […]
05:00
Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia # Gândul
La 4 ani de la invazia rusă a Ucrainei, Uniunea Europeană a continuat să importe petrol din Rusia, deși Moscova a fost lovită cu sancțiuni financiare. În contextul tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina, cantitatea de gaz importat de UE din Rusia a continuat să scadă de la 150,2 de miliarde de metri cubi (2021) la […]
Acum 12 ore
00:20
Un cuplu din Olanda, fără nicio experiență în construcții, a ridicat o căsuță de la zero cu ajutorul ChatGPT. Unde au apărut probleme în acest proiect # Gândul
Un cuplu din Olanda a reușit să construiască în 2025 prima lor casă de dimensiuni reduce, deși experiența lor în construcții era inexistentă. Anne Leijdekkers, în vârstă de 32 de ani, antreprenoare în domeniul artelor, și Simone Solazzo, 31 de ani, fost lucrător în tehnologie din Italia, au povestit cum au transformat un vis în […]
8 martie 2026
23:50
Principala afacere a familiei Esca-Eram, care se bucurase de succes și profit constant, are acum datorii de 2 milioane de euro. Ce a provocat declinul # Gândul
Afacerile nu mai merg chiar „ca pe roate” în familia Esca-Eram, pandemia de Covid-19 fiind primul hop pentru compania lor de cosmetice, după aproape 30 de ani de muncă și strategie, scrie Cancan. Acum au datorii uriașe, de aproape 2 milioane de euro, care le-au transformat afacerea principală într-un coșmar, deși înainte compania de cosmetice […]
23:00
Crin Antonescu, săgeți spre Bolojan: Este liderul USR-ismului / PNL este anexă a domnului Bolojan # Gândul
Crin Antonescu a afirmat, duminică seară, despre premierul Ilie Bolojan că e mai mult șeful USR decât liderul PNL. „Îl consider pe domnul Bolojan liderul USR-ismului. Un grup care are 10–12% încearcă să impună marile decizii din România în domeniul economic, apărării și justiției, și vedem acest lucru în fiecare zi. Sunt în ofensivă. PNL […]
22:30
A fost ales un nou lider al Iranului, dar este ținut la secret. Indiciu: îl cheamă Khamenei, scrie Reuters # Gândul
După ce s-au răspândit la nivel global zvonul că fiul lui Ali Khamenei ar fi fost numit ca noul Lider Suprem al Iranului, regimul islamic de la Teheran a dezmințit informația. La scurt timp, forțele aeriene israeliene l-au vizat pe Mojtaba Khamenei, presupusul Lider Suprem, într-un atac. Oficialii iranieni au comunicat că acesta a scăpat […]
22:30
Pentagonul a raportat moartea celui de-al șaptelea militar american de la începerea războiului cu Iran # Gândul
Pentagonul a anunțat al șaptelea deces din rândul forțelor militare ale SUA de la începerea operațiunii militare în Iran. Soldatul a murit de la rănile cauzate de atacurile iraniene inițiale. Alți șase militari SUA au fost uciși în Kuweit.
22:20
Victor Ponta, reacție de ultimă oră în scandalul momentului: Propaganda USR a aruncat cu ură în cei care au mers în vacanțe în Orient / Influencerii USR merg în Maldive # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa USR, în contextul crizei din Orientul Mijlociu care a blocat mii de români în zone precum Dubai sau Qatar. Ponta a taxat ceea ce el numește „ipocrizia” USR și a avertizat asupra unui colaps economic din cauza scumpirii energiei. Ponta s-a arătat revoltat de […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 24 ore
21:50
„Capsula timpului” din Turnul Sfatului, veche de 200 de ani, care dezvăluie informaţii despre ciuma din Țara Românească și Moldova # Gândul
Pe acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu se află, din anul 1826, un document păstrat într-o cutie, care povestește despre reabilitarea turnului și condițiile în care au fost efectuate lucrările. Este o adevărată „capsulă a timpului”, care ar putea fi descoperită abia atunci când lucrările de reabilitare aflate în desfășurare vor ajunge la acel punct, iar […]
21:30
Baza de apărare de la Deveselu a fost proiectată în urmă cu 15 ani pentru a intercepta orice rachetă lansată dinspre Iran. De la invazia Ucrainei de către Rusia, a avut ca rol să apere România de rachetele balistice rusești. De la atacurile SUA asupra Iranului, scutul antirachetă de la Deveselu la întors la menirea […]
20:40
Un adolescent s-a electrocutat în Halta de Mișcare Chiajna, după ce s-a urcat pe un vagon de tren. În ce stare l-au găsit medicii pe minor # Gândul
Un adolescent, cu vârsta de aproximativ 15 ani, s-a electrocutat duminică după-amiază, după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Halta de Mișcare Chiajna, informează CFR S.A. Incidentul s-a produs în jurul orei 17.00, în zona liniei 6, unde se afla staționat un tren de marfă descompus, aparținând operatorului Societatea Națională de Transport […]
20:30
The Guardian – Muzeele din Anglia au cele mai multe rămășițe umane din lume. Cifra morbidă trece de 250.000: “O moștenire rușinoasă a colonialismului”. De unde au „importat” cele mai multe rămășițe umane # Gândul
Un studiu publicat de publicația The Guardian transmite că Muzeul Britanic deține cele mai multe rămășițe umane din Europa: 263.000, inclusiv schelete întregi, corpuri conservate, cum ar fi mumiile egiptene, cranii, oase, piele, dinți, unghii, scalpuri și păr. Cele mai multe exponate provin din afara Europei, din Africa, Asia, Oceania și Americi, fiind chiar un […]
20:30
Radiografia și cronologia unui eșec al statului în fața propriilor cetățeni. Repatrierea românilor din Orient, coordonată de MAE sub Oana Țoiu, între fiasco, acuzații de abuzuri, pile și minciuni. # Gândul
Gestionarea crizei cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu, în contextul escaladării conflictului armat, s-a transformat dintr-o misiune de salvare într-un show al neputinței Ministerului Afacerilor Externe. Sub coordonarea ministrei Oana Țoiu, ceea ce trebuia să fie o dovadă de solidaritate statală a devenit o succesiune de decizii contradictorii, acuzații de discriminare politică și un spectacol […]
19:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vizită simbolică de 8 Martie la maternitatea Spitalului Universitar: „Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat duminică, 8 martie, de Ziua Internațională a Femii, Maternitatea şi Secţia de Neonatologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), precizând că a dorit să fie „acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală”. Politicianul a oferit flori, atât pacientelor internate, cât şi femeilor din […]
