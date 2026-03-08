Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune

11:00

Gigi Becali (67 de ani) nu se va opune plecării lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii de la echipă, după ce aceştia şi-au anunţat demisia. Charalambous a mai vrut să plece o dată de la FCSB, în timpul acestui sezon, dar a fost întors din drum de Gigi Becali. Gigi Becali se întâlneşte […]