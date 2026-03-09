Ruptură istorică la Washington, după ce Israelul a sfidat Casa Albă și a ”topit” 30 de depozite petroliere în Iran! "Președintelui nu i-a plăcut asta" Senatorul Lindsey Graham: ”Vă rugăm, fiți precauți!”
ActiveNews.ro, 9 martie 2026 11:50
Loviturile Israelului asupra a 30 de depozite iraniene de combustibil de sâmbătă au depășit cu mult așteptările SUA când Israelul le-a anunțat în avans, declanșând primul dezacord semnificativ între aliați de la începutul războiului.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 10 minute
12:20
Seara dezvăluirilor: Cristela Georgescu, față în față cu Anca Alexandrescu la ”Culisele Statului Paralel”, despre ”mizeriile și abuzurile sistemului” # ActiveNews.ro
Anca Alexandrescu anunță o ediție explozivă diseară, de la ora 21:00, la emisiunea „Culisele Statului Paralel”. Realizatoarea TV a confirmat prezența Cristelei Georgescu în platou, promițând dezvăluiri despre „mizeriile sistemului” și culisele evenimentelor din decembrie 2024.
Acum 30 minute
12:00
Ruptură istorică la Washington, după ce Israelul a sfidat Casa Albă și a ”topit” 30 de depozite petroliere în Iran! "Președintelui nu i-a plăcut asta". Senatorul Lindsey Graham: ”Vă rugăm, fiți precauți!” # ActiveNews.ro
Loviturile Israelului asupra a 30 de depozite iraniene de combustibil de sâmbătă au depășit cu mult așteptările SUA când Israelul le-a anunțat în avans, declanșând primul dezacord semnificativ între aliați de la începutul războiului.
Acum o oră
11:50
Ruptură istorică la Washington, după ce Israelul a sfidat Casa Albă și a ”topit” 30 de depozite petroliere în Iran! "Președintelui nu i-a plăcut asta" Senatorul Lindsey Graham: ”Vă rugăm, fiți precauți!” # ActiveNews.ro
Loviturile Israelului asupra a 30 de depozite iraniene de combustibil de sâmbătă au depășit cu mult așteptările SUA când Israelul le-a anunțat în avans, declanșând primul dezacord semnificativ între aliați de la începutul războiului.
11:40
Lovitură de teatru în dosarul lui Călin Georgescu: probe-cheie, eliminate. Dosarul se întoarce la Parchet # ActiveNews.ro
Zi decisivă astăzi pentru Călin Georgescu. Magistrații de la Curtea de Apel București urmează să se pronunțe în cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele președintelui interzis după ultimul termen de cameră preliminară.
Acum 2 ore
11:30
Ruptură istorică la Washington, după ce Israelul a sfidat Casa Albă și a ”topit” 30 de depozite petroliere în Iran! Până și Lindsey Graham s-a declarat șocat: ”Vă rugăm, fiți precauți!” # ActiveNews.ro
Loviturile Israelului asupra a 30 de depozite iraniene de combustibil de sâmbătă au depășit cu mult așteptările SUA când Israelul le-a anunțat în avans, declanșând primul dezacord semnificativ între aliați de la începutul războiului.
10:40
S-a acutizat, prin escaladare, conflictul dintre Viktor Orban și Volodimir Zelenskiy. Uniunea Europeană nu are nicio capacitate de a media acest conflict.
Acum 4 ore
10:10
Președintele Donald Trump analizează mai multe opțiuni care ar putea include desfășurarea unor forțe de operațiuni speciale în Iran pentru a securiza sau distruge stocurile de uraniu puternic îmbogățit, ca parte a angajamentului său...
09:40
Petrolul a urcat spre 120 de dolari pe baril din cauza războiului din Iran și a blocajului din Strâmtoarea Ormuz # ActiveNews.ro
Prețul petrolului a urcat luni spre 120 de dolari pe baril pe fondul războiului din Iran, care afectează producția și transportul energetic din Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii petroliere...
09:00
Donald Trump a declarat duminică faptul că noul lider al Iranului, Mojtaba Khamenei, „nu va rezista mult” dacă nu obține, în prealabil, aprobarea sa.
Acum 6 ore
08:30
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Curtea de Apel București decide dacă începe procesul în al doilea dosar penal # ActiveNews.ro
Zi decisivă astăzi pentru Călin Georgescu. Magistrații de la Curtea de Apel București urmează să se pronunțe în cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele președintelui interzis după ultimul termen de cameră preliminară.
Acum 12 ore
00:50
PS Ambrozie: Trebuie canonizați toți sfinții închisorilor care sunt pe ”lista de așteptare”. Biserica lui Hristos suntem toți. De ce nu mărturisiți? Vă e teamă de legile lui Vexler care sunt împotriva noastră? Luați exemplul Părintelui Justin cel Viu! # ActiveNews.ro
„Oameni buni, luați putere din aceste minuni care se petrec ca să nu plecăm din lumea aceasta cu regretul că n-am făcut ceea ce putea să facem. Fiți mărturisitori!”, a îndemnat episcopul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Dr. Ambrozie al Giurgiului.
Acum 24 ore
23:10
Știți scandalul provocat de faptul că accidentul istoriei numit Oana Țoiu și-ar fi bătut joc de fiica minoră a lui Victor Ponta, prin faptul că ar fi dat ordin să nu fie luată în avionul care aducea în România românii din Dubai.
22:30
Silvian-Emanuel Man: Un an de când am fost acuzat de unii capi PNL și Institutul ”Elie Wiesel” de ”acțiuni subversive, antidemocratice, de luptă împotriva regimului”, pogromuri, violențe împotriva minorităților etc. # ActiveNews.ro
De ce avem oameni politici care joacă alba-neagra cu istoria și cu memoria unui întreg popor? Pentru că și dacă îi întrebi pe unii de ce atacă și pe alții de ce fac joc de glezne când spun că o apără, răspunsul este unanim. Pentru că nu vor să supere partenerii externi și pentru că fac doar cât să-și țină electoratul încălzit, fără să-și asume riscuri.
22:20
Anul 2020 m-a convins să nu mai am încredere în autoritățile franceze și europene, în presa occidentală și în ceea ce ne este prezentat ca "Știință". La nivel internațional OMS a declarat și conduce lupta cu pandemia. Șeful OMS e un comunist etiopian pus la acest post de către Partidul Comunist Chinez a lui Xi.
22:00
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, predică în Duminica a II-a din Postul Mare: ”Iertarea păcatelor este începutul vindecării de boli” # ActiveNews.ro
În Duminica a II-a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 8 martie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale din Capitală.
20:20
Jurnalistul Răzvan Ioan Boanchiș: Dacă useriștii n-ar tinde spre decreștinare, ar trebui să se roage pentru Ponta. Fiindcă el l-a făcut președinte pe Nicușor și din cauza lui sunt Bolojan premier și Țoaia ministresă # ActiveNews.ro
Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Răzvan Ioan Boanchiș comentează scandalul Ponta-Țoiu, considerând că întrebarea ”a dat sau n-a dat telefon Ponta telefon pentru a-și ajuta fiica” nu ar fi trebuit să existe pentru că orice om normal ar fi avut o astfel de intervenție
19:40
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, predică în Duminica a 2-a din Postul Mare: „Iertarea păcatelor este începutul vindecării de boli” # ActiveNews.ro
În Duminica a 2-a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 8 martie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale din Capitală.
19:10
Surprizele de pe lista MAE cu românii repatriați „pe criterii”, prin Oman: doi îndrăgostiți, o avocată și oameni de afaceri # ActiveNews.ro
Mai multe persoane care nu s-ar încadra în categoriile de prioritate anunțate oficial de Ministerul Afacerilor Externe ar fi fost repatriate vineri în România, cu zborul organizat pentru cetățenii blocați în Emiratele Arabe Unite pe fondul conflictului din Iran, potrivit unor informații obținute de Antena 3 CNN.
18:40
Cad ucraineni din cer în grădinile românilor! Și-a riscat viața pentru libertate zburând de războiul lui Zelenski. "Apărarea" României - Zero Barat # ActiveNews.ro
Un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost identificat duminică dimineață, după ce a trecut ilegal frontiera de stat din Ucraina în România folosind un aparat de zbor de mici dimensiuni. Incidentul a avut loc pe raza localității Frătăuții Vechi, județul Suceava, iar pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru trecere frauduloasă a
18:30
Judecător CSM, comentariu ironic în SCANDALUL ȚOIU: Președintele va organiza un Referendum intern în MAE iar DECLIC, RECORDER și CORUPȚIA UCIDE au declanșat proteste pentru demiterea USR-istei # ActiveNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliul Superior al Magistraturii, a publicat pe Facebook un mesaj ironic în care comentează scandalul politic declanșat de acuzațiile potrivit cărora ministra de Externe, Oana Țoiu, ar fi intervenit pentru a bloca repatrierea din Orientul Mijlociu a fiicei fostului premier Victor Ponta.
18:30
Cornel Constantin Ciomâzgă: Nu prilejurile festive ne lipsesc, ci uitarea și îndărătnicia noastră ne fac să ne îndulcim mai degrabă de cele ale lumii decît de cele ale lui Dumnezeu... # ActiveNews.ro
DRAGA MEA, Sunt întru totul emoționat cu fiecare prilejuire care te pune într'o lumină specială, iar inima ta devine gazda bucuriilor pe care le meriți de altfel, cu asupra de măsură, nu odată în an, ci de mai multe ori în FIECARE ZI.
18:20
Un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost identificat duminică dimineață, după ce a trecut ilegal frontiera de stat din Ucraina în România folosind un aparat de zbor de mici dimensiuni. Incidentul a avut loc pe raza localității Frătăuții Vechi, județul Suceava, iar pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru trecere frauduloasă a frontierei și pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare necesare.
17:50
Judecător CSM, comentariu ironic în scandalul Țoiu-Ponta: Președintele va organiza un referendum intern în MAE, premierul a dispus constituirea unui „Comitet pentru reforma diplomației” # ActiveNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliul Superior al Magistraturii, a publicat pe Facebook un mesaj ironic în care comentează scandalul politic declanșat de acuzațiile potrivit cărora ministra de Externe, Oana Țoiu, ar fi intervenit pentru a bloca repatrierea din Orientul Mijlociu a fiicei fostului premier Victor Ponta.
16:40
Călin Georgescu, mesaj de 8 Martie pentru femeile din România: Renașterea României începe în inima mamelor ei. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: «Dați-mi o generație de mame creștine și voi schimba viața lumii.»” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 8 martie, dedicat femeilor și mamelor din România. În mesajul său, acesta a vorbit despre rolul esențial al femeii creșine în lume.
16:20
Bogdan Tiberiu Iacob preia o informație șoc din presa ungară: Tezaurul ucrainean – bani de la Bruxelles pentru ca Zelenski să manevreze alegerile din Ungaria # ActiveNews.ro
Informații șocante: Firele cazului „convoiul de aur ucrainean” ar putea ajunge la Bruxelles titrează azi ziarul ungar Mandiner, citînd o jurnalistă ucraineană care a venit cu acuzații extrem de grave.
15:50
Explozie la Ambasada SUA din Oslo. Nu există informații clare despre cauza exploziei sau despre persoanele care ar putea fi implicate # ActiveNews.ro
O explozie a avut loc duminică la Ambasada SUA din Oslo. Poliția norvegiană a mobilizat forțe importante în zonă.
15:00
Ambasadorul Rusiei la Londra rupe tăcerea cu privire la războiul din Orientul Mijlociu: „Rusia nu este neutră. Susținem Iranul!” # ActiveNews.ro
Ambasadorul Rusiei în Regatul Unit, Andrei Kelin, a declarat într-un interviu că Moscova nu este neutră în războiul care implică Iranul și că susține poziția Teheranului în conflict. Diplomatul rus a făcut aceste declarații în cadrul unei discuții cu jurnalistul Trevor Phillips.
14:30
Lucian Davidescu: În 2014, serviciile secrete se lăudau că România e "națiune-lider în apărarea cibernetică a Ucrainei". În 2024 se văicăreau că i-au penetrat boții ruși alegerile. Rezultă o singură concluzie logică: ori sunt mincinoși, ori proști # ActiveNews.ro
Jurnalistul Lucian Davidescu emite câteva considerații interesante pe contul său de Facebook despre modul în care autoritățile române care au anulat alegerile din 2024 au lansat teoria boților ruși, deși se lăudau că România este "națiune-lider în apărarea cibernetică a Ucrainei".
13:50
Poliția anchetează un student din Berlin pentru că l-a jignit pe cancelarul Merz în timpul unui protest # ActiveNews.ro
Autoritățile din Berlin au inițiat o anchetă în urma unei demonstrații studențești care se opunea serviciului militar obligatoriu. Ancheta se concentrează pe un participant în vârstă de 18 ani care a afișat un poster cu pe care era scrisă o înjurătură la adresa cancelarului german Friedrich Merz.
13:10
Iranul are un nou lider suprem! Un membru al Adunării Experților confirmă că succesorul lui Khamenei a fost ales # ActiveNews.ro
După zile de incertitudine și informații contradictorii apărute inițial în presa de stat iraniană, confirmarea oficială vine acum chiar din interiorul Adunării Experților. Membrii organismului clerical care decide conducerea Republicii Islamice.
12:50
Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, mărturisitor al lui Hristos în timpul persecuțiilor regimului comunist, se muta la viața veșnică în urmă cu 65 de ani.
12:40
Duminica a II-a din Post, a Sfântului Grigorie Palama. Predica Sfântului Ioan Gură de Aur: Folosul mărturisirii și al cercetării conștiinței în toate zilele # ActiveNews.ro
„Dacă vedem că am păcătuit, să înfrânăm sufletele noastre, să pedepsim inima noastră, iar duhul nostru să-l umplem cu chinul pocăinței, pentru ca după ce ne vom scula iarăși, niciodată să nu mai cutezăm a ne arunca în aceeași prăpastie a păcatului, căci se vor simți încă urmele pedepsei din ziua trecută.
Ieri
12:30
Este posibil, sau chiar probabil, ca Ucraina și Rusia, sleite de costurile umane și materiale ale războiului, să-i pună curând capăt. În schimb, războiul din Iran, care s-a extins în încă zece state, precum și războiul din Liban vor dura, cu o mare probabilitate, tot anul.
01:30
MAE admite că situația creată în jurul Irinei Ponta ține de sfera penală și caută un țap ispășitor: Nu doamna ministru trebuie să răspundă # ActiveNews.ro
Controversa legată de repatrierea fiicei fostului premier Victor Ponta continuă să genereze reacții în spațiul public. Reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au respins acuzațiile potrivit cărora numele minorei ar fi fost eliminat de pe lista persoanelor programate pentru un zbor de repatriere din Oman.
00:20
Trei mari Mărturisitori pomeniți la 6 martie: Simion Ghizdavu - arestat la 17 ani ca sprijinitor al luptătorilor anticomuniști din M-ții Făgăraș, Mihai Buracu - poet al închisorilor și victimă a Experimentului Pitești, Pr Ioan Ghindea - duhovnic și martir # ActiveNews.ro
Aș putea să spun multe despre el. L-am auzit când se văita în anchetă la Securitate, era pus în poziție așa-zis de gândire, pe prici, cu mâinile strânse între picioare, ore în șir, zile întregi.
00:10
Accident în Capitală: ministrul Finanțelor a provocat o coliziune după ce nu a acordat prioritate. Doi pasageri au ajuns la spital # ActiveNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în urma impactului două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital pentru investigații medicale.
00:10
Trei mari Mărturisitori pomeniți la 6 martie: Simion Ghizdavu - arestat la 17 ani ca sprijinitor al luptătorilor anticomuniști din Munții Făgăraș, Mihai Buracu - poet al închisorilor și victimă a Experimentului Pitești, Pr Ioan Ghindea - duhovnic și marti # ActiveNews.ro
Aș putea să spun multe despre el. L-am auzit când se văita în anchetă la Securitate, era pus în poziție așa-zis de gândire, pe prici, cu mâinile strânse între picioare, ore în șir, zile întregi.
00:00
Steagurile Marii Britanii, denumite ”instrumente al urii” în ”strategia de coeziune” a Partidului Laburist # ActiveNews.ro
Un document scurs in aceste zile pe internet sugerează că britanicii care au a arborat drapelul țării au încercat să-l transforme din „simboluri ale mândriei în instrumente ale urii”.
7 martie 2026
23:50
Sf. Cuv. Antonina de la Tismana, lucrătoare tainică a duhului Sfânta și ”Nebună pentru Hristos” (7 martie 1923 - 23 decembrie 2011) # ActiveNews.ro
Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut în 7 martie 1923, la Runcu, județul Vâlcea, din părinții Ispas și Maria Diaconu, primind la botez numele de Ilinca. A mai avut doi frați și o soră, notează Ștefana Totorocea într-un material din Basilica de azi:
23:40
Trei mari Mărturisitori pomeniți la 6 martie: Simion Ghizdavu - arestat la 17 ani ca sprijinitor al luptătorilor anticomuniști din Munții Făgăraș, Mihai Buracu - poet al închisorilor și victimă a Experimentului Pitești, Pr. Ioan Ghindea, duhovnicul și mar # ActiveNews.ro
Aș putea să spun multe despre el. L-am auzit când se văita în anchetă la Securitate, era pus în poziție așa-zis de gândire, pe prici, cu mâinile strânse între picioare, ore în șir, zile întregi.
22:50
Inpolitics: Trump a avut dreptate - obsesia climatică a îngropat economia occidentală # ActiveNews.ro
În 1977, președintele Carter le spunea americanilor că lumea rămîne fără petrol. Aproape 50 de ani mai tîrziu, războiul din Iran dovedește încă o dată că petrolul nu doar că este încă prezent, dar rămîne o armă geopolitică esențială
22:20
MAE admite că situația creată în jurul Irinei Ponta ține de sfera penală și caută țap ispășitor: Nu doamna ministru trebuie să răspundă # ActiveNews.ro
Controversa legată de repatrierea fiicei fostului premier Victor Ponta continuă să genereze reacții în spațiul public. Reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au respins acuzațiile potrivit cărora numele minorei ar fi fost eliminat de pe lista persoanelor programate pentru un zbor de repatriere din Oman.
22:20
Filmarea zilei: Protest masiv al maghiarilor în fața Ambasadei Ucrainei la Budapesta după amenințările lui Zelenski - VIDEO # ActiveNews.ro
Maghiarii s-au adunat în fața Ambasadei Ucrainei pentru a protesta în urma declarațiilor președintelui Volodimir Zelenski, care a sugerat că ar putea trimite forțe armate ucrainiene după Viktor Orban, dacă acesta nu deblochează banii promiși de UE pentru Ucraina.
20:00
MAE admite că situația creată în jurul Irinei Ponta ține de sfera penală: Nu doamna ministru trebuie să răspundă # ActiveNews.ro
Controversa legată de repatrierea fiicei fostului premier Victor Ponta continuă să genereze reacții în spațiul public. Reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au respins acuzațiile potrivit cărora numele minorei ar fi fost eliminat de pe lista persoanelor programate pentru un zbor de repatriere din Oman.
20:00
Filmarea zilei: Protest al maghiarilor în fața Ambasadei Ucrainei la Budapesta după amenințările lui Zelenski VIDEO # ActiveNews.ro
Maghiarii s-au adunat în fața Ambasadei Ucrainei pentru a protesta în urma declarațiilor președintelui Volodimir Zelenski, care sugerat că ar putea trimite forțe armate ucrainiene după Viktor Orban, dacă acesta nu deblochează banii promiși de UE pentru Ucraina.
19:40
Viktor Orbán, susținut de Grupul Patrioți pentru Europa după amenințările incalificabile ale lui Zelenski: ”Niciun alt euro pentru Zelenski și banda lui coruptă! Suntem alături de Ungaria” # ActiveNews.ro
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a condamnat comentariile făcute de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, despre care Budapesta spune că reprezintă o amenințare la adresa prim-ministrului Viktor Orbán.
19:20
Steagurile Marii Britanii, denumite ”instrument al urii” în ”strategia de coeziune” a Partidului Laburist # ActiveNews.ro
Un document scurs in aceste zile pe internet sugerează că britanicii care au a arborat drapelul țării au încercat să-l transforme din „simboluri ale mândriei în instrumente ale urii”.
19:10
Steagurile Marii Britanii, denumite ”instrument al urii” în „strategia de coeziune” a Partidului Laburist # ActiveNews.ro
Un document scurs in aceste zile pe internet sugerează că britanicii care au a arborat drapelul țării au încercat să-l transforme din „simboluri ale mândriei în instrumente ale urii”.
19:10
Spre deosebire de Războiul din Golf din 1991, când o largă coaliție arabă a susținut intervenția terestră anti-Irak, în 2026 statele arabe evită orice angajament direct. Iranul a simțit că lucrurile ar putea derapa, astfel că președintele Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze pentru că a lovit țările vecine.
18:30
Av. Gheorghe Piperea: Solicit BNR să spună dacă sunt fluxuri de numerar din și către băncile din România, în special austriace, care vin din sau sunt destinate Ucrainei. MAI să ne spună dacă pune însoțitori și girofar pentru mafioții oficiali kieveni # ActiveNews.ro
Incidentul din Ungaria de care vorbeam ieri se confirmă oficial de Ungaria; Este infinit mai grav decât părea ieri.Ce s-a întâmplat, mai exact?
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.