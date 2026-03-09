Băncile europene au redus uşor decalajul de profit faţă de rivalele lor din SUA – EY
Economica.net, 9 martie 2026 14:50
Principalele bănci europene au redus uşor decalajul faţă de concurentele lor din SUA, în 2025, conform unui studiu al diviziei germane a firmei de consultanţă EY, transmite DPA.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
15:30
Pregătiri de război – Exerciţii militare NATO în Arctica în vederea pregătirii civililor pentru un scenariu de conflict armat # Economica.net
Alianţa Nord-Atlantică şi-a început luni exerciţiile bienale în Arctica, de data aceasta punând mai mult accent pe rolul civililor în sprijinirea armatei, într-un moment de tensiune ridicată din cauza intenţiei preşedintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda de la Danemarca, ţară membră a NATO, potrivit Reuters.
Acum 15 minute
15:20
Hidroelectrica avertizează asupra utilizării frauduloase a numelui companiei în scheme de investiții online, arată compania într-o informare transmisă presei.
15:20
Un nou atac al Iranului în Turcia. A doua rachetă balistică, doborâtă de sistemele de apărare ale NATO în spaţiul aerian al Turciei # Economica.net
Forţele aeriene ale NATO au doborât o a doua rachetă balistică lansată din Iran şi intrată în spaţiul aerian turc, a anunţat luni Turcia, avertizând că va lua toate măsurile necesare împotriva ameninţărilor, relatează Reuters.
Acum o oră
15:00
Pensia de serviciu militară văzută prin oglinda spartă a societăţii profund dezbinate. Adevăruri incomode şi nepopulare despre pensia de serviciu militară # Economica.net
Avem nevoie să începem în societate o discuţie mai competentă despre pensiile de serviciu militare, fără exagerări, fără aroganţă instituţională şi a multor beneficiari ai acestor pensii, cu mai puţină emoţie şi mai multă raţiune. Cu responsabilitate şi discernământ. Efectele unui schimbări substanţiale a legii pensiilor militare, dacă asta îşi doreşte executivul, vor fi resimţite mai ales după ce noi nu vom mai fi. Orice modificare făcută unei legi cu repercusiuni profunde în societate trebuie comunicată transparent de către decidenţi şi nu făcută pe ascuns, cu aroganţă şi superioritate.
15:00
Prima ţară din UE care plafonează preţurile carburanților pe fondul creșterilor cotaţiilor la petrol după începerea războiului din Iran # Economica.net
Croaţia - Guvernul a anunţat luni că va plafona preţul maxim de vânzare a combustibililor, începând de marţi şi pe parcursul următoarelor două săptămâni, la 1,50 euro pentru un litru de benzina Eurosuper şi la 1,55 euro pentru un litru de motorină, informează EFE.
14:50
Băncile europene au redus uşor decalajul de profit faţă de rivalele lor din SUA – EY # Economica.net
14:40
Atacurile asupra apei sunt rare în timp de război, dar au apărut în conflictul din Orientul Mijlociu, cu lovituri asupra uzinelor de desalinizare a apei marine, vitale pentru milioane de locuitori, transmite luni France Presse.
14:40
Război Iran – Ţările G-7 vor discuta o acţiune coordonată pentru a scoate petrol din rezervele strategice # Economica.net
Miniştrii de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) urmează să discute luni o posibilă acţiune coordonată de scoatere de petrol din rezervele strategice, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu blochează livrările de petrol din regiune şi duce la creşterea explozivă a preţurilor, informează Bloomberg citând mai multe surse din apropierea acestui dosar.
14:40
Uniunea Europeană are suficient petrol şi gaz, dar preţurile sunt un motiv de îngrijorare (purtător de cuvânt) # Economica.net
Statele membre UE au suficiente stocuri de petrol şi gaze, în pofida perturbării lanţurilor de aprovizionare în urma războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Reuters.
Acum 2 ore
14:20
Primul val de scumpiri la raft ar putea lovi România chiar în următoarele zile, spune consultantul Adrian Negrescu # Economica.net
Majorarea preţului petrolului la 110 dolari pe baril şi creşterea cotaţiilor la gaze ar putea genera scumpiri la raft în România în următoarele zile, pe fondul costurilor mai mari de transport şi aprovizionare, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu.
14:10
Program Tezaur 2026 - În perioada 9 martie 2026 – 3 aprilie 2026, românii pot subscrie în titlurile de stat Tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 5,85%, 6,50%, respectiv, 7%.
14:10
SUA şi-au suspendat serviciile consulare în sudul Turciei şi au ordonat personalului diplomatic neesenţial să părăsească regiunea "din cauza riscurilor de securitate", a anunţat luni Departamentul de Stat american într-un comunicat, citat de AFP.
14:00
Betty Ice reia investițiile în fabrica de la Suceava. Inaugurează o nouă linie „versatilă” # Economica.net
The Magnum Ice Cream Company, divizia de înghețată a Unilever care operează fabrica Betty Ice, unul dintre cei mai mari producători de înghețată din România, va inaugura în curând o nouă linie de producție în cadrul fabricii sale de înghețată din Suceava.
13:40
Soarele ține jos prețul energiei electrice în România, mai jos decât în vestul Europei, în plină criză generată de războiul din Orientul Mijlociu. Nou record istoric la energia fotovoltaică azi # Economica.net
Producția de energie electrică din surse fotovoltaice a ajuns la un nou record azi, în România, în condițiile în care piețele sunt zguduite de creșterea cotațiilor țițeiului și gazelor, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.
13:40
Repercusiunile războiului din Iran sunt "deja o realitate" în Europa, după creşterile de preţ la energie şi după ce "baze" NATO au fost vizate în Cipru, a declarat luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP.
Acum 4 ore
13:30
Producţia industrială a Germaniei a scăzut în ianuarie până la cel mai redus nivel din perioada pandemiei, extinzând declinul de anul trecut, pe fondul cererii externe slabe şi al sporirii concurenţei tot mai puternice din China, din China, a anunţat luni Oficiul federal de statistică (Destatis). transmite Reuters.
13:10
Metro, primul retailer modern care a intrat în România, a ajuns la 30 de ani pe această piață. Va ajunge spre 3.000 de magazine LaDoiPași – Ce alte planuri are # Economica.net
La 30 de ani de la inaugurarea primului său magazin în România, retailerul german METRO care operează Metro Cash&Carry și lanțul de proximitate LaDoiPași vrea să continue investițiile pe ambele paliere de business, cel dedicat ecosistemului din HoReCa și cel pentru comerțul tradițional.
13:00
Aur fizic versus CFD‑urile pe aur – diferențe și aspecte de luat în considerare la început de drum în investiții # Economica.net
Aurul a fost privit de secole ca un activ de refugiu, un mijloc de păstrare a valorii atunci când piețele financiare sunt volatile. Astăzi, ai mai multe opțiuni pentru a obține expunere la prețul aurului - de la deținerea fizică a metalului până la tranzacționarea CFD‑urilor pe aur (o formă de instrument derivat).
12:50
Buget 2026 – Coaliţia fierbe, Guvernul Bolojan se clatină | Reuniune pentru discuţii despre proiectul pe buget. Ce spune PSD # Economica.net
Coaliţia de guvernare se reuneşte luni, începând cu ora 13:00, pentru a discuta despre bugetul de stat pe anul 2026, iar preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în cazul în care nu se va ajunge la un consens, e posibil să mai fie o întâlnire pe acest subiect. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că duminică se va întruni Consiliul Politic Naţional al partidului pentru a decide dacă social-democraţii vor vota sau nu legea bugetului pe anul 2026 în Parlament. În PSD continuă consultările privind rămânerea la guvernare.
12:40
Serbia interzice exportul de petrol şi derivate, în contextul scumpirilor provocate de războiul din Iran # Economica.net
Serbia - Guvernul a interzis luni exportul de petrol şi produse derivate până pe 19 martie, când va reevalua situaţia, relatează agenţia EFE.
12:30
Economia Greciei a crescut cu 2,1% în 2025, un nivel similar cu cel din 2024, şi sub nivelul de 2,2% previzionat de autorităţile de la Atena, arată datele publicate de Oficiul Naţional de Statistică (Elstat), informează publicaţia Kathimerini.
12:20
Importurile europene de armament s-au triplat în intervalul 2021-2025 faţă de perioada precedentă de cinci ani din 2016 până în 2020, arată cel mai recent raport al Institutului Internaţional de Cercetări pentru Pace (SIPRI), citat luni de dpa.
12:20
Miliarde pentru micro-întreprinderi şi IMM-uri, prin Iniţiativa UniCredit pentru ECE – 2,6 miliarde de euro pentru finanţări noi # Economica.net
Iniţiativa UniCredit pentru ECE mobilizează 2,6 miliarde de euro pentru finanţări noi pentru micro şi IMM-uri din regiunea Europei Centrale si de Est, conform unui comunicat al băncii.
12:20
Pe termen lung, războiul din Iran poate determina un șoc macroeconomic global, iar pentru România riscurile sunt creșterea inflației și a costurilor de finanțare a datoriei publice – studiu Coface # Economica.net
Riscul pe termen lung al escaladării conflictului din Orientul Mijlociu este un șoc macroeconomic global. Pentru România, șocul este majorarea inflației deja mari și creșterea costurilor de finanțare pe termen lung ale statului, arată o analiză detaliate a companiei de rating Coface.
Acum 6 ore
11:30
Prețul gazelor crește puternic în Europa, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Prețul spot al gazelor naturale crește masiv la hub-urile din Europa, ca urmate a creșterii bruște a cotațiilor la petrol.
11:20
Iranul ameninţă că va confisca activele diasporei care „colaborează” cu Israelul şi SUA # Economica.net
Autorităţile iraniene vor confisca activele şi vor impune sancţiuni membrilor diasporei iraniene suspectaţi de "colaborare" cu Israelul şi SUA în războiul actual, a anunţat luni puterea judiciară, relatează AFP.
11:20
Fiecare avans de 10% al preţului petrolului în cursul unui an ar urma să aibă ca rezultat o creştere de 40 puncte de bază a inflaţiei globale şi un declin între 0,1% şi 0,2% al economiei mondiale, a declarat luni Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), transmite Kyodo.
10:50
China se opune oricărei acţiuni externe care l-ar viza pe noul lider suprem al Iranului # Economica.net
China şi-a exprimat luni opoziţia faţă de orice acţiune externă care l-ar viza pe noul Ghid suprem iranian Mojtaba Khamenei, relatează AFP.
10:40
CEC Bank extinde soluțiile de plată RoPay cu o nouă facilitate - P2B (Person-to-Business). Aceasta permite persoanelor fizice să efectueze plăți instant către comercianți (persoane juridice) din aplicația de Mobile Banking – CEC app, fără card sau numerar.
10:30
Grindeanu: Ordonanţa privind administraţia îşi produce efectele, chiar dacă a fost atacată la CCR # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că ordonanţa de urgenţă cu privire la administraţia publică este în vigoare şi îşi produce efectele, chiar dacă a fost contestată la Curtea Constituţională.
10:30
Ciucu a semnat 15 dispoziţii de desfiinţare a unor construcţii ilegale. Urmează discuţii cu reprezentanţii HORECA # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că a semnat 15 dispoziţii de desfiinţare a unor construcţii ilegale de pe domeniul public, din zona centrală a oraşului.
10:10
Când se termină războiul cu Iran – Trump spune că decizia va fi luată împreună cu Netanyahu # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, că decizia privind încheierea războiului cu Iranul va fi una "comună" cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează Reuters şi Xinhua.
10:10
Turcia a desfăşurat luni şase avioane de vânătoare F-16 în Republica Turcă a Ciprului de Nord, a cărei independenţă faţă de Cipru este recunoscută doar de Ankara, transmite AFP.
10:10
O explozie s-a produs în noaptea de duminică spre luni în faţa unei sinagogi din Liege, în estul Belgiei, din motive încă necunoscute, a anunţat poliţia, care a precizat că nu s-au înregistrat răniţi, ci numai pagube materiale, relatează AFP.
10:00
Petrolul este deja peste 100 de dolari barilul. Plan de urgență pe carburanți propus Guvernului României # Economica.net
Petrolul este deja peste 100 de dolari barilul. Plan de urgență pe carburanți propus Guvernului României
09:50
O nouă criză? Riscurile legate de aprovizionare au crescut preţurile la cereale şi uleiuri – Ce scumpiri ar putea să ne lovească # Economica.net
Cotaţia uleiului de palmier a urcat luni dimineaţă cu 10%, cotaţia grâului este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la creşterea preţurilor la energie şi la îngrăşăminte, iar analiştii avertizează că există riscuri legate de aprovizionarea cu cereale, transmite Bloomberg.
Acum 8 ore
09:30
Iranul a lovit un complex petrolier din Bahrein. Compania naţională Babco a invocat clauza de „forţă majoră” # Economica.net
O lovitură iraniană a provocat un incendiu în complexul petrolier din oraşul Al-Maameer din Bahrein, a anunţat luni media de stat, compania naţională Babco invocând clauza de "forţă majoră" în contextul atacurilor Teheranului, relatează AFP şi Reuters.
09:20
Simtel, grup de inginerie și tehnologie listat la BVB și unul dintre principalii jucători în domeniul energiei regenerabile, anunță consolidarea structurii de management prin numirea lui Petre Stoian în funcția de Director General (CEO) al Simtel Team S.A., compania principală a grupului în zona de inginerie, proiectare și execuție de proiecte energetice (EPC).
09:10
România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU; 273 de români, aduşi în ţară # Economica.net
România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetăţenilor români aflaţi în Orientul Mijlociu, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe.
09:10
Creşterea preţului petrolului este un "foarte mic preţ de plătit pentru pacea şi securitatea Statelor Unite şi a lumii", a scris preşedintele american Donald Trump duminică pe reţeaua sa Truth Social, la doar câteva minute după ce preţul barilului de petrol a depăşit 100 de dolari, notează AFP.
07:40
Prețul petrolului a sărit brusc la 120 de dolari barilul, cea mai mare creștere zilnică din istorie # Economica.net
Prețul petrolului Brent a crescut brusc cu aproape 30%, pînă la 120 de dolari, ajugând la nivelul din 2022 când Rusia a declanșat răzbioiul din Ucraina. Ulterior, cotațiile au scăzut la 116 dolari.
Acum 24 ore
21:10
Lapte foarte proaspăt de la fermă, adus direct în oraș la automat, la prețuri mai mici decât în hypermarket. Totuși, românii îl refuză, iar business-urile se închid unul câte unul # Economica.net
De la zeci de automate de lapte crud în toată Capitala, acum au mai rămas doar 17, majoritatea în sectoarele 2 și 3. Ce se întâmplă cu acest tip de consum?
21:10
Julien Ducarroz, CEO Orange Romania: România este o piață cu așteptări ridicate din partea utilizatorilor # Economica.net
România este o piață unde inovația poate fi validată în condiții reale și cu așteptări ridicate din partea utilizatorilor, consideră Julien Ducarroz, CEO Orange Romania.
21:10
Un nou tip de pensie pentru milioane de români. Anunțul făcut de ministrul finanțelor: pensie la purtător pentru cei care lucrează în afara țării, cu deduceri din impozite # Economica.net
Un nou tip de pensie este disponibil pentru milioanele de români care lucrează în afara țării. Sistemul este practic similar cu pensiile administrate privat din România (Pilonul II obligatoriu și Pilonul III facultativ), însă se aplică la nivelul întregii Uniuni Europene, putând fi accesat și de românii din afara granițelor. Ministrul român al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat Comisia Europană că România va introduce și stimulente pentru pensia paneuropeană, sub formă de deducere a contribuției din impozitele datorate.
21:10
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă restituirea imediată a zecilor de milioane de euro şi dolari în numerar şi a lingourilor de aur confiscate de Ungaria în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina venind dinspre Austria, relatează agenţia EFE.
20:50
Războiul din Iran lovește România tocmai când începea să fie mai bine. Ne împrumutăm iar tot mai scump cu efecte și în inflație-Codîrlașu, CFA # Economica.net
Dobânzile plătite de statul român pentru împrumuturil pe 10 ani au crescut cu 50 de puncte de bază, în contextul intervenției Israelului și ale SUA în Iran, deși tocmai intraseră pe un trend descenedent. Aversiunea la risc a investitorilor pentru economiile emergente, cum este și România, va continua cât timp va ține și războiul, spune Adrian Codîrlașu, președinte CFA România.
20:10
Racheta israeliană care i-a fost fatală ayatollahului Khamenei. Cum arată și ce face „Blue Sparrow” # Economica.net
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului ATACMS, relatează AFP într-o analiză.
20:00
Un incident grav s-a produs duminică, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna, un minor fiind electrocutat după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă descompus, informează CFR SA.
19:20
Peste 1.500 de cetăţeni români au fost repatriaţi de MAE şi alţi 1.000 au recurs la zboruri comerciale # Economica.net
Peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, informează duminică seara Ministerul Afacerilor Externe.
19:10
Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian "nu va rezista mult" dacă nu primeşte aprobarea sa, relatează AFP.
