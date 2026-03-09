Nu e Macalou! FCSB putea mâna pe noua "perlă" de la "U" Cluj, însă MM Stoica l-a refuzat
Primasport.ro, 9 martie 2026 12:20
Nu e Macalou! FCSB putea mâna pe noua "perlă" de la "U" Cluj, însă MM Stoica l-a refuzat
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
12:50
Refuzul lui Mirel Rădoi nu l-ar fi luat prin surprindere pe Gigi Becali! Finanţatorul FCSB-ului a luat legătura cu un antrenor ajuns pe primul loc în SuperLigă # Primasport.ro
Refuzul lui Mirel Rădoi nu l-ar fi luat prin surprindere pe Gigi Becali! Finanţatorul FCSB-ului a luat legătura cu un antrenor ajuns pe primul loc în SuperLigă
Acum 30 minute
12:30
Cristi Chivu nu caută scuze după eşecul din Derby della Madonnina: „Am fost neglijenţi, am jucat prost!” # Primasport.ro
Cristi Chivu nu caută scuze după eşecul din Derby della Madonnina: „Am fost neglijenţi, am jucat prost!”
Acum o oră
12:20
Nu e Macalou! FCSB putea mâna pe noua "perlă" de la "U" Cluj, însă MM Stoica l-a refuzat # Primasport.ro
Nu e Macalou! FCSB putea mâna pe noua "perlă" de la "U" Cluj, însă MM Stoica l-a refuzat
12:00
Programul primei etape din play-out. FCSB întâlneşte Metaloglobus
12:00
Valeriu Iftime, despre aşteptările pe care le are de la Marius Croitoru: „Am încredere că va pune lucrurile la punct” # Primasport.ro
Valeriu Iftime, despre aşteptările pe care le are de la Marius Croitoru: „Am încredere că va pune lucrurile la punct”
12:00
Români în Europa. Avem toate notele stranierilor lui Mircea Lucescu. Un român a fost omul meciului, iar altul se pregăteşte de sărbătoare # Primasport.ro
Români în Europa. Avem toate notele stranierilor lui Mircea Lucescu. Un român a fost omul meciului, iar altul se pregăteşte de sărbătoare
Acum 2 ore
11:50
VIDEO | Încăierare violentă la meciul echipelor Cruzeiro şi Atletico Mineiro, cu 23 de jucători eliminaţi # Primasport.ro
VIDEO | Încăierare violentă la meciul echipelor Cruzeiro şi Atletico Mineiro, cu 23 de jucători eliminaţi
11:20
Încăierare violentă în Brazilia. S-a dat 23 de eliminări la meciul Cruzeiro - Atletico Mineiro # Primasport.ro
Încăierare violentă în Brazilia. S-a dat 23 de eliminări la meciul Cruzeiro - Atletico Mineiro
11:00
Programul primei etape din play-out. FCSB întâlneşte pe Metaloglobus
Acum 4 ore
10:40
Giovanni Becali critică abordarea conducerii lui Dinamo: „A exagerat cu recuperările astea” # Primasport.ro
Giovanni Becali critică abordarea conducerii lui Dinamo: „A exagerat cu recuperările astea”
10:30
Fostul golgheter al Superligii semnează şi va lupta la titlul în finalul acestui sezon! # Primasport.ro
Fostul golgheter al Superligii semnează şi va lupta la titlul în finalul acestui sezon!
10:10
Victoria cu Inter nu îi dă speranţe la titlu lui Massimiliano Allegri: „Erau şi rămân favoriţi clari” # Primasport.ro
Victoria cu Inter nu îi dă speranţe la titlu lui Massimiliano Allegri: „Erau şi rămân favoriţi clari”
09:50
Se agită apele la Real Madrid! Un fotbalist de bază a fost acuzat de antrenor că refuză să joace # Primasport.ro
Se agită apele la Real Madrid! Un fotbalist de bază a fost acuzat de antrenor că refuză să joace
09:10
VIDEO | CFR Cluj – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în fruntea clasamentului # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în fruntea clasamentului
09:10
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Chindia Târgovişte, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby de play-off în eşalonul secund # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Chindia Târgovişte, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby de play-off în eşalonul secund
Acum 12 ore
00:10
După Mirel Rădoi, Gigi Becali a mai rezolvat o achiziţie de marcă. ”Deja s-a înţeles” # Primasport.ro
După Mirel Rădoi, Gigi Becali a mai rezolvat o achiziţie de marcă. ”Deja s-a înţeles”
00:10
VIDEO | AC Milan - Inter 1-0. Cristi Chivu pierde şi returul din ”Derby della Madonnina” # Primasport.ro
VIDEO | AC Milan - Inter 1-0. Cristi Chivu pierde şi returul din ”Derby della Madonnina”
Acum 24 ore
23:40
Marea provocare a colaborării Becali - Rădoi: "E un tip cu principii!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Marea provocare a colaborării Becali - Rădoi: "E un tip cu principii!" | VIDEO EXCLUSIV
23:20
VIDEO | Costel Gâlcă a anunţat ce mai e de îmbunătăţit. ”Tactica şi atitudinea celor două echipe au fost foarte bune” # Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă a anunţat ce mai e de îmbunătăţit. ”Tactica şi atitudinea celor două echipe au fost foarte bune”
23:10
Nici Sorana Cîrstea nu a reuşit să avanseze în optimi la Indian Wells
23:00
VIDEO | Filipe Coelho consideră că suspendarea sa nu a fost corectă. ”A fost un tratament diferit” # Primasport.ro
VIDEO | Filipe Coelho consideră că suspendarea sa nu a fost corectă. ”A fost un tratament diferit”
23:00
Verdict dur pentru Rapid în lupta la titlu: "Nu ai arătat nimic! Pentru a câştiga titlul trebuie să faci asta!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Verdict dur pentru Rapid în lupta la titlu: "Nu ai arătat nimic! Pentru a câştiga titlul trebuie să faci asta!" | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | FC Sevilla - Rayo Vallecano 1-1. Andrei Raţiu a fost integralist şi a încasat un cartonaş galben # Primasport.ro
VIDEO | FC Sevilla - Rayo Vallecano 1-1. Andrei Raţiu a fost integralist şi a încasat un cartonaş galben
22:40
Claudiu Petrila crede că poate fi sezonul Rapidului. ”Suntem la mâna noastră”
22:30
”Am avut meciul în mână”. Nicuşor Bancu, dezamăgit de ce s-a întâmplat cu Rapid
22:00
Jaqueline Cristian nu a reuşit să producă o surpriză în duelul cu Aryna Sabalenka de la Indian Wells # Primasport.ro
Jaqueline Cristian nu a reuşit să producă o surpriză în duelul cu Aryna Sabalenka de la Indian Wells
22:00
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Momentele tensionate au tăiat spectacolul fotbalistic din derby # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Momentele tensionate au tăiat spectacolul fotbalistic din derby
21:50
VIDEO | Nu a fost niciun conflict! Motivul bizar pentru care s-a dat cu gaze lacrimogene în Giuleşti iar meciul a fost oprit # Primasport.ro
VIDEO | Nu a fost niciun conflict! Motivul bizar pentru care s-a dat cu gaze lacrimogene în Giuleşti iar meciul a fost oprit
21:40
Haos în Scoţia! Fanii au intrat pe teren şi s-au luat la bătaie după Rangers - Celtic # Primasport.ro
Haos în Scoţia! Fanii au intrat pe teren şi s-au luat la bătaie după Rangers - Celtic
21:20
Schimbări importante la FCSB! Pe cine aduce în staff Mirel Rădoi
21:20
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează
21:10
UBT Cluj, eşec cu Steaua Roşie Belgrad, în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice # Primasport.ro
UBT Cluj, eşec cu Steaua Roşie Belgrad, în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice
21:10
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bancu deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bancu deschide scorul
21:00
Andrei Ivan a adus victoria lui Panserraikos cu Asteras
20:50
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
20:40
România, victorie şi în returul cu Slovacia din EHF Euro Cup
20:30
Surpriză mare produsă în Cupa Angliei de Port Vale, formaţie ce joacă în liga a treia # Primasport.ro
Surpriză mare produsă în Cupa Angliei de Port Vale, formaţie ce joacă în liga a treia
20:30
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie îi aparţine lui Petrila # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie îi aparţine lui Petrila
20:20
VIDEO | Prima ieşire publică a lui Mircea Lucescu după ce a avut numeroase probleme medicale # Primasport.ro
VIDEO | Prima ieşire publică a lui Mircea Lucescu după ce a avut numeroase probleme medicale
20:00
”Vine doar pentru două luni”. Gigi Becali a găsit antrenor
19:50
Jucătorii Craiovei, lecţie pentru conducerea clubului înaintea meciului cu Rapid: "Asta am învăţat de la ei! " | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Jucătorii Craiovei, lecţie pentru conducerea clubului înaintea meciului cu Rapid: "Asta am învăţat de la ei! " | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Bogdan Andone vrea să facă o figură frumoasă în play-off. ”Vom începe să ne pregătim fizic şi mental” # Primasport.ro
Bogdan Andone vrea să facă o figură frumoasă în play-off. ”Vom începe să ne pregătim fizic şi mental”
19:30
FC Botoşani şi-a găsit antrenor! A condus deja primul antrenament
19:30
”Vreau să-mi felicit băieţii pentru că au luptat până la sacrificiu”. Niculescu termină sezonul regular într-o notă optimistă # Primasport.ro
”Vreau să-mi felicit băieţii pentru că au luptat până la sacrificiu”. Niculescu termină sezonul regular într-o notă optimistă
19:20
România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia # Primasport.ro
România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia
19:10
Pep Guardiola a fost suspendat pentru două meciuri
19:10
Cum arată play-out-ul Superligii. Patru echipe beneficiază de rotunjire
18:50
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia 0-0. Meci cu iz de vacanţă
18:30
Szabolcs Kovacs arbitrează derby-ul CFR Cluj - Dinamo
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.