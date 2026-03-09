Chisăliță (AEI), avertisment sumbru: „Motorina ar putea ajunge la circa 11,5 lei/litru în România, până la sfârșitul lunii mai”

12:30

Un bărbat judecat pentru agresarea unui cadru medical şi tulburarea ordinii şi liniştii publice a fost condamnat de Judecătoria Feteşti la doi ani şi cinci luni de închisoare cu executare. Potrivit deciziei instanţei, bărbatul trebuie să-i plătească medicului lovit 120.000 de lei daune morale şi materiale şi să achite 3.500 de lei cheltuieli judiciare. Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în zece zile de la comunicare.