James Van Der Beek, comemorat de soție în ziua în care ar fi împlinit 49 de ani: "Îmi lipsești enorm. Voi prețui mereu timpul avut împreună"
DigiFM.ro, 9 martie 2026 14:50
Acum 15 minute
15:20
Câștigătorul premiului de 4,5 milioane de euro de la Loto 6/49 și-a ridicat banii. Joacă de peste 10 ani aceleași numere # DigiFM.ro
Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 12 februarie 2026, în valoare de 22.948.891,68 lei (peste 4,5 milioane de euro), şi-a ridicat banii, a anunţat, luni Loteria Română.
Acum o oră
15:00
O a doua rachetă balistică iraniană a fost doborâtă de sistemele de apărare ale NATO în spaţiul aerian al Turciei # DigiFM.ro
O a doua rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spaţiul aerian turc, a anunţat luni Ministerul Apărării de la Ankara într-un comunicat.
14:50
Acum 2 ore
14:30
Avea o zi grea la muncă, dar viața lui s-a schimbat peste noapte: "Una dintre cele mai bune decizii luate vreodată". În trecut a fost și om al străzii # DigiFM.ro
Un bărbat din Colorado spune că viața lui s-a schimbat complet după ce a cumpărat un bilet de loterie într-un moment de frustrare la serviciu și a descoperit că a câștigat marele premiu de 1 milion de dolari.
14:20
Vreme caldă, maxime generoase şi precipitaţii slabe. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # DigiFM.ro
Vremea se va menţine caldă în perioada următoare, la nivelul întregii ţări, cu valori termice maxime ce se vor apropia de 18 grade, în unele regiuni, în timp ce precipitaţii slabe cantitativ sunt preconizate atât spre finalul primei săptămâni, cât şi în cea de-a doua, arată prognoza de specialitate, valabilă pentru intervalul 9 - 23 martie, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
14:20
Grindeanu, despre situaţia în care s-a găsit fiica lui Victor Ponta: „Sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat” # DigiFM.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este regretabilă situaţia în care s-a găsit Irina Ponta şi se declară revoltat de cele întâmplate. Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru clarificarea tuturor aspectelor.
14:10
Putin asigură Iranul de sprijinul „neclintit” al Rusiei după alegerea noului ayatollah. Mojtaba Khamenei, desemnat succesor al tatălui său, Ali Khamenei # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin (a cărui ţara este un aliat al Teheranului) l-a asigurat luni pe Mojtaba Khamenei de "sprijinul său de neclintit" după alegerea acestuia ca succesor al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a bombardamentelor SUA şi Israelului împotriva Iranului în 28 februarie, a comunicat Kremlinul, citat de EFE şi AFP.
14:10
Vladimir Putin îi promite sprijin total lui Mojtaba Khamenei. Mesajul transmis noului lider suprem al Iranului # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin, un aliat al Teheranului, l-a asigurat luni pe Mojtaba Khamenei de „sprijinul său neclintit”, după ce acesta a fost numit noul lider suprem al Iranului, relatează AFP.
Acum 4 ore
12:50
Realizatorii Digi FM au dăruit aproape 4.000 de lalele doamnelor și domnișoarelor, direct din stradă! # DigiFM.ro
De Ziua Femeii, Digi FM a dus primăvara direct în oraș. Sub conceptul „Primăvara e în floare”, realizatorii postului au ieșit pe străzile Bucureștiului pentru a oferi flori doamnelor și domnișoarelor, transformând o zi obișnuită într-un moment de bucurie, surpriză și emoție.
12:20
Chisăliță (AEI), avertisment sumbru: „Motorina ar putea ajunge la circa 11,5 lei/litru în România, până la sfârșitul lunii mai” # DigiFM.ro
Prețul motorinei în România ar putea ajunge la aproximativ 11,5 lei pe litru până la sfârșitul lunii mai, în scenariul în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, evoluție determinată de creșterea cotațiilor petrolului Brent și a prețurilor motorinei pe hub-ul european Amsterdam-Rotterdam-Anvers, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă.
11:40
Înscriere clasa pregătitoare 2026: Tot ce trebuie să știi despre calendar, acte și greșeala „invizibilă” care anulează cererea copilului tău # DigiFM.ro
A sosit momentul primei mari decizii educaționale pentru mii de familii din România. Ministerul Educației a dat startul pregătirilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2026. DigiFM a analizat ghidul oficial pentru a-ți oferi toate detaliile de care ai nevoie pentru ca micuțul tău să aibă un loc asigurat în banca primei sale clase.
Acum 6 ore
11:20
Fragmente dintr-un meteorit au lovit acoperişurile unor locuinţe în vestul Germaniei. „O minge de foc pe cer” # DigiFM.ro
Fragmente dintr-un meteorit au provocat pagube materiale după ce au lovit duminică seara acoperişurile unor locuinţe din Koblenz, în vestul Germaniei, transmite luni DPA.
Acum 8 ore
09:30
Gigi Becali a anunţat, duminică seară, că Mirel Rădoi va prelua marţi conducerea tehnică a echipei FCSB, rămasă fără antrenor după despărţirea de Elias Charalambous.
09:30
Prețul petrolului se apropie de 111 dolari per baril, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu # DigiFM.ro
Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineață cu aproape 19%, la aproape 111 dolari, după ce crescuse deja cu aproximativ 28% săptămâna trecută, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever piețele energetice și afecta creșterea economiei mondiale, transmit DPA și Reuters.
08:40
Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului. Pentru prima dată conducerea supremă trece de la tată la fiu. Ce se ştie despre noul lider # DigiFM.ro
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News.
08:30
Casa Rihannei din Beverly Hills, ținta unor focuri de armă. Artista se afla în locuință în momentul atacului # DigiFM.ro
Momente tensionate în cartierul exclusivist Beverly Hills, după ce mai multe focuri de armă au fost trase asupra casei celebrei cântărețe Rihanna. Incidentul a avut loc duminică după-amiază, iar autoritățile au intervenit de urgență la fața locului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
08:20
Un incendiu puternic a cuprins o clădire la Gara Centrală din Glasgow, provocând prăbuşirea parţială a acesteia. Incendiul a izbucnit duminică după-amiază într-un magazin de ţigări electronice de pe Union Street, iar clădirea victoriană clasificată în categoria B s-a prăbuşit câteva ore mai târziu, pe măsură ce flăcările s-au extins, relatează BBC.
Acum 24 ore
19:40
Au legat o prietenie profundă. Ce cuvânt ar alege Jamie Lee Curtis pentru a descrie relația cu „frumoasa” Nicole Kidman # DigiFM.ro
Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis joacă în serialul „Scarpetta”, iar faptul că sunt mame, fiecare având câte două fiice, le-a ajutat să lege o relație profundă și însemnată. Cele două actrițe au vorbit despre conexiunea lor, într-un interviu pe covorul roșu, pentru E! News.
17:30
Criza din Orientul Mijlociu. O aeronavă care transportă 183 de români din Qatar aterizează duminică la Bucureşti # DigiFM.ro
O aeronavă care transportă 183 de cetăţeni români repatriaţi din Qatar urmează să aterizeze duminică la Bucureşti, în cadrul demersurilor de sprijinire a românilor afectaţi de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu, informează Ministerul Afacerilor Externe.
17:00
Papa Leon s-a rugat pentru „dialog” şi ca „sunetul bombelor să înceteze” în Orientul Mijlociu # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat ca "sunetul bombelor să înceteze" în Orientul Mijlociu şi "să se deschidă un spaţiu pentru dialog", adresându-se credincioşilor adunaţi duminică în Piaţa Sfântul Petru din Roma în a noua zi a atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP.
16:00
Nicuşor Dan, mesaj de 8 martie: „România mai are multe de făcut pentru a asigura respectul, şansele egale şi protecţia fiecărei femei” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de 8 martie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, într-o postare pe Facebook.
15:40
Apariţie surpriză a lui Harry Styles la SNL, în timpul monologului lui Ryan Gosling. „Omule, ce faci aici?” # DigiFM.ro
Ryan Gosling a participat a patra oară la emisiunea „Saturday Night Live”, alăturându-se emisiunii ca gazdă înainte de lansarea viitorului său film SF „Project Hail Mary”.
Ieri
15:10
Tramvaiul 5, din nou pe șine. Mai multe trasee ale STB vor fi reorganizate începând de luni # DigiFM.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a participat duminică la inaugurarea liniei de tramvai 5, care asigură legătura între estul şi nordul Bucureştiului.
13:40
Jennifer Lopez, dezvăluiri despre divorțul de Marc Anthony: „O perioadă foarte grea”. Sfatul care a ajutat-o să meargă mai departe # DigiFM.ro
Jennifer Lopez spune că era „pe punctul de a renunța la tot” după despărțirea de Marc Anthony, care a marcat al treilea divorț al ei.
12:40
Alegerea succesorului lui Ali Khamenei. Adunarea Experţilor l-a desemnat pe noul lider suprem al Iranului # DigiFM.ro
Adunarea Experţilor l-a desemnat pe noul lider suprem al Iranului, care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în atacuri aeriene israeliano-americane, au anunţat membri ai acestui organism clerical iranian, fără a numi candidatul ales, relatează AFP.
12:20
Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, şi a declarat că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite şi Israelul în războiul lor cu Iranul, a relatat duminică Corriere della Sera.
11:50
Ciprian Ciucu, după un tur pe mai multe străzi din Bucureşti: „Degradare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru!” # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este „anemică”, iar Poliţia locală, „inexistentă”. „O să am de lucru!”, a menţionat el.
10:50
ANM emite o informare de intensificări ale vântului. Zonele afectate. Județul pentru care a fost anunțat cod galben # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pe parcursul zilei de duminică, în judeţul Caraş-Severin, precum şi o informare generală de vânt, ce vizează, luni şi marţi, sud-vestul ţării, precum şi zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi Moldova.
10:40
Trump anunţă la summitul „Scutul Americilor” o alianţă militară împotriva traficanţilor de droguri # DigiFM.ro
Donald Trump a anunţat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină şi Caraibe, o nouă coaliţie militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanţi, transmite dpa.
10:10
Camila Cabello a împlinit 29 de ani și a sărbătorit împreună cu iubitul miliardar. Tort cu trandafiri și mii de mesaje de la fani # DigiFM.ro
Camila Cabello s-a bucurat de o petrecere pe cinste de ziua ei. Artista a împlinit 29 de ani și a postat pe Instagram o serie de fotografii inedite, inclusiv una în care apare împreună cu iubitul ei, miliardarul Henry Junior Chalhoub.
10:00
Conflict în Orientul Mijlociu. Noi atacuri în ţările din Golf. Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război # DigiFM.ro
Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, relatează AFP.
09:40
George Russell a câştigat Marele Premiu al Australiei. Antonelli și Leclerc completează podiumul # DigiFM.ro
Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat duminică, pe circuitul Albert Park din Melbourne, Marele Premiu al Australiei, prima dintre cele 24 de curse din sezonul de Formula 1 2026, în faţa coechipierului său italian Kimi Antonelli, scrie AFP.
09:30
Antrenorul Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB: Am avut doi ani extraordinari # DigiFM.ro
Tehnicianul cipriot Elias Charalambous şi-a anunţat, sâmbătă seara, demisia din funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, el declarând după înfrângerea cu 1-3 suferită pe teren propriu cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat al Superligii, că aceasta a fost ultima sa zi a formaţia bucureşteană.
09:30
Criza din Orientul Mijlociu. Bolojan: Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă seară că autorităţile fac tot ce este posibil pentru ca românii aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând.
09:20
Ziua Internaţională a Femeii este celebrată în fiecare an la 8 martie. Evenimentul sărbătoreşte toate realizările excepţionale ale femeilor din întreaga lume.
7 martie 2026
17:10
Vreme caldă în următoarele zile în toată ţara. Temperaturi maxime de până la 18 grade Celsius. Prognoza meteo pentru București # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.
16:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în Capitală. Două persoane, rănite uşor # DigiFM.ro
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier în Capitală, soldat cu două persoane rănite uşor din celălalt autoturism, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
16:30
Ministrul Energiei, despre preţul carburanţilor: Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este "extrem de important" ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la două cifre, motiv pentru care în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie.
15:40
Criza din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvânt al MAE, despre situația românilor aflați în zona de conflict: Avem circa 14.000 de cetăţeni în atenţie # DigiFM.ro
Circa 1.500 de români au fost aduşi până acum în ţară din zona Orientului Mijlociu, iar în prezent este în pregătire un zbor cu 189 de locuri, pe ruta Riad - Bucureşti, destinat persoanelor aflate în Qatar, urmând ca românii să fie transportaţi în capitala Arabiei Saudite pe cale terestră, a anunţat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă la TV. „S-ar putea să mă găsiți în râul Hudson mâine” # DigiFM.ro
Ryan Gosling şi Eva Mendes au avut prima lor apariţie publică împreună în peste un deceniu. Gosling, în vârstă de 45 de ani, şi Mendes au apărut joi în emisiunea "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", înainte de lansarea celui mai recent film al său, "Project Hail Mary". Actorul a profitat de ocazie pentru a-i face o surpriză lui Mendes la împlinirea vârstei de 52 de ani.
14:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul „foarte dur”.
14:10
Capitularea Iranului „este un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, declară preşedintele Masoud Pezeshkian # DigiFM.ro
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că cererea preşedintelui american Donald Trump de capitulare necondiţionată a Republicii Islamice "este un vis pe care (SUA) îl vor duce cu ele în mormânt", într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă, aceasta fiind a doua declaraţie video a acestuia de la începutul războiului pe 28 februarie, relatează EFE.
13:00
Sute de fani Harry Styles au participat la un eveniment la Berlin pentru lansarea noului album al artistului # DigiFM.ro
Sute de fani ai lui Harry Styles au participat vineri la deschiderea unui magazin pop-up din centrul Berlinului, pentru a marca lansarea noului album al cântăreţului britanic, "Kiss All the Time. Disco, Occasional", transmite DPA.
12:50
Iranul nu îşi va mai ataca vecinii decât dacă va fi vizat din acele ţări, declară preşedintele Masoud Pezeshkian # DigiFM.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA şi Israel, potrivit AFP.
12:00
SUA nu exclud relatările potrivit cărora Rusia ar fi furnizat Iranului date de intelligence despre ţinte militare, secretarul american al apărării Pete Hegseth afirmând sâmbătă pentru CBS News că SUA monitorizează totul, potrivit DPA, după ce preşedintele Donald Trump a părut să minimalizeze problema vineri.
11:50
Familia lui John F. Kennedy Jr. consideră „grotesc” serialul „Love Story” al lui Ryan Murphy: „Acest tip habar n-are despre ce vorbeşte” # DigiFM.ro
John Fitzgerald Kennedy Jr. şi soţia sa, Carolyn Bessette, au inspirat serialul lui Ryan Murphy, „Love Story”. În timpul vieţii lor, povestea de dragoste a alimentat tot felul de fantezii. Jack Schlossberg a criticat aspru serialul despre unchiul său.
11:10
Quentin Tarantino, care a decis să nu regizeze „The Adventures of Cliff Booth” şi a renunţat la „The Movie Critic”, va reveni în regie cu o piesă originală pe care a scris-o, a confirmat Variety.
10:50
Aeroportul din Dubai îşi suspendă temporar activitatea după o operaţiune de interceptare # DigiFM.ro
Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai mai aglomerate din lume, a anunţat sâmbătă suspendarea temporară a tuturor operaţiunilor sale după o interceptare deasupra sa, Emiratele Arabe Unite (EAU) afirmând că se confruntă cu un atac provenind din Iran, potrivit AFP.
10:40
O reuniune care i-a încântat pe fanii Harry Potter. Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe Daniel Radcliffe. Prietenia lor, la fel de puternică # DigiFM.ro
Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe fostul său coleg Daniel Radcliffe. Actorul în vârstă de 36 de ani joacă pe Broadway în piesa „Every Brilliant Thing”.
10:00
Britanicul George Russell (Mercedes) a dominat sâmbătă calificările pentru Marele Premiu al Australiei, devansându-şi coechipierul (Kimi Antonelli) şi pe Isack Hadjar (Red Bull).
