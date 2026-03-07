Iranul nu îşi va mai ataca vecinii decât dacă va fi vizat din acele ţări, declară preşedintele Masoud Pezeshkian
DigiFM.ro, 7 martie 2026 12:50
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA şi Israel, potrivit AFP.
• • •
Acum 30 minute
13:00
Sute de fani Harry Styles au participat la un eveniment la Berlin pentru lansarea noului album al artistului # DigiFM.ro
Sute de fani ai lui Harry Styles au participat vineri la deschiderea unui magazin pop-up din centrul Berlinului, pentru a marca lansarea noului album al cântăreţului britanic, "Kiss All the Time. Disco, Occasional", transmite DPA.
12:50
Iranul nu îşi va mai ataca vecinii decât dacă va fi vizat din acele ţări, declară preşedintele Masoud Pezeshkian # DigiFM.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA şi Israel, potrivit AFP.
Acum 2 ore
12:00
SUA nu exclud relatările potrivit cărora Rusia ar fi furnizat Iranului date de intelligence despre ţinte militare, secretarul american al apărării Pete Hegseth afirmând sâmbătă pentru CBS News că SUA monitorizează totul, potrivit DPA, după ce preşedintele Donald Trump a părut să minimalizeze problema vineri.
11:50
Familia lui John F. Kennedy Jr. consideră „grotesc” serialul „Love Story” al lui Ryan Murphy: „Acest tip habar n-are despre ce vorbeşte” # DigiFM.ro
John Fitzgerald Kennedy Jr. şi soţia sa, Carolyn Bessette, au inspirat serialul lui Ryan Murphy, „Love Story”. În timpul vieţii lor, povestea de dragoste a alimentat tot felul de fantezii. Jack Schlossberg a criticat aspru serialul despre unchiul său.
Acum 4 ore
11:10
Quentin Tarantino, care a decis să nu regizeze „The Adventures of Cliff Booth” şi a renunţat la „The Movie Critic”, va reveni în regie cu o piesă originală pe care a scris-o, a confirmat Variety.
10:50
Aeroportul din Dubai îşi suspendă temporar activitatea după o operaţiune de interceptare # DigiFM.ro
Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai mai aglomerate din lume, a anunţat sâmbătă suspendarea temporară a tuturor operaţiunilor sale după o interceptare deasupra sa, Emiratele Arabe Unite (EAU) afirmând că se confruntă cu un atac provenind din Iran, potrivit AFP.
10:40
O reuniune care i-a încântat pe fanii Harry Potter. Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe Daniel Radcliffe. Prietenia lor, la fel de puternică # DigiFM.ro
Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe fostul său coleg Daniel Radcliffe. Actorul în vârstă de 36 de ani joacă pe Broadway în piesa „Every Brilliant Thing”.
10:00
Britanicul George Russell (Mercedes) a dominat sâmbătă calificările pentru Marele Premiu al Australiei, devansându-şi coechipierul (Kimi Antonelli) şi pe Isack Hadjar (Red Bull).
09:30
„Justiţie în stil american”. Casa Albă publică un nou montaj care combină atacuri reale din Iran şi scene din filme ca „Iron Man" și „Top Gun: Maverick” # DigiFM.ro
Casa Albă, care a decis să comunice într-un mod inedit despre războiul din Iran, a publicat vineri un nou montaj care combină imagini ale atacurilor aeriene reale cu scurte fragmente din filme de acţiune, relatează AFP.
Acum 6 ore
09:10
Moody's ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient # DigiFM.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe termen lung Baa3, cu perspectivă "negativă", precizând că această perspectivă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului de la Bucureşti.
Acum 24 ore
16:40
DIGI a organizat Capital Markets Day 2026 la Madrid și a prezentat Spania drept principalul motor de creștere al Grupului # DigiFM.ro
Digi Communications N.V., jucător important în sectorul telecomunicațiilor europene, a organizat joi, 5 martie 2026, la Madrid, DIGI Capital Markets Day 2026. Întâlnirea a avut loc la Centrul El Círculo de Bellas Artes și a oferit investitorilor, experților și analiștilor pieței de capital o perspectivă amplă asupra dinamicii operațiunilor, priorităților strategice pentru următorii ani și poziționării Grupului pe toate piețele în care își desfășoară activitatea.
16:10
Feli este „Zână la lumina Lunii”, în prima piesă din JURNAL, un EP confesiune și terapie în 6 piese # DigiFM.ro
Feli își pune tot sufletul pe muzică în Jurnal, EP-ul confesiune și terapie, care conține 6 piese scrise de artistă, bucăți de viață, de dor, de vindecare și de eliberare la care lucrează de 4 ani de zile.
14:40
Kremlinul a transmis vineri că planurile Finlandei de a ridica interdicţia la prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său amplifică tensiunile în Europa şi reprezintă o potenţială ameninţare pentru Rusia, care ar putea riposta dacă o astfel de desfăşurare ar avea loc, relatează Reuters şi AFP.
14:30
Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei, „care este încă folosit de oficialii iranieni” - VIDEO # DigiFM.ro
Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat vineri că au distrus buncărul subteran din Teheran al liderului suprem iranian asasinat, ayatollahul Ali Khamenei, care, potrivit IDF, este încă folosit de înalţi oficiali iranieni, relatează The Guardian.
14:10
Ryan Gosling, pentru a patra oară gazdă la SNL. Eva Mendes: „Cel mai bun promo din toate timpurile?! Omul meu” # DigiFM.ro
Ryan Gosling va găzdui episodul din 7 martie al Saturday Night Live, marcând a patra sa apariţie în emisiune. Încă un astfel de angajament îi va permite să se alăture unor nume precum Tom Hanks, Steve Martin, Tina Fey şi John Mulaney. Grupul Gorillaz, condus de Damon Albarn de la Blur, este invitatul muzical al emisiunii de sâmbătă.
Ieri
12:30
Pedeapsa primită de un bărbat care a agresat un cadru medical. Ce despăgubiri trebuie să plătească # DigiFM.ro
Un bărbat judecat pentru agresarea unui cadru medical şi tulburarea ordinii şi liniştii publice a fost condamnat de Judecătoria Feteşti la doi ani şi cinci luni de închisoare cu executare. Potrivit deciziei instanţei, bărbatul trebuie să-i plătească medicului lovit 120.000 de lei daune morale şi materiale şi să achite 3.500 de lei cheltuieli judiciare. Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în zece zile de la comunicare.
12:30
LeBron James scrie istorie în NBA. A depășit un record stabilit de Kareem Abdul-Jabbar acum aproape 40 de ani # DigiFM.ro
LeBron James l-a depăşit joi pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coşuri marcate din acţiune în istoria NBA, dar seara lui s-a încheiat cu o înfrângere descurajantă şi o durere la cotul stâng, relatează AP.
12:30
Prima operaţie robotică la distanţă din Marea Britanie, „un moment istoric”. Un chirurg din Londra a operat un pacient cu cancer aflat în Gibraltar # DigiFM.ro
Prima intervenţie chirurgicală robotică efectuată la distanţă din Marea Britanie a fost descrisă drept "o piatră de hotar" de către medici, relatează DPA/PA Media.
12:20
Trump declară că rachetele iraniene au fost în mare parte distruse: „Nu mai au apărare antiaeriană. Nu au forţă aeriană” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că sistemele de apărare antiaeriană şi capacităţile balistice ale Iranului au fost distruse complet sau în mare parte, potrivit DPA.
12:20
O bunică de 88 de ani a zburat pentru prima dată cu avionul. Pilotul a fost chiar nepotul ei: "M-am simțit ca o vedetă răsfățată" # DigiFM.ro
O bunică din Wisconsin, SUA, și-a îndeplinit un vis de-o viață: s-a urcat pentru prima dată într-un avion. Momentul a fost cu atât mai special cu cât a fost pilotat chiar de nepotul ei.
12:20
Un adolescent de 15 ani a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile # DigiFM.ro
Poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova, iar imaginile au apărut în spaţiul public. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile din plastic pentru un pistol de tip paitball. Tânărul a declarat poliţiştilor că atunci a folosit pistol de paintball fără proiectile, iar apoi l-a aruncat.
12:00
Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: "De ce să fac asta? România are un preşedinte, un preşedinte bun" # DigiFM.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat. De asemenea, a respins şi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României.
11:10
Actriţa Kira Hagi a vorbit la matinalul Digi FM despre expoziţia „Agapi" dedicată bunicilor ei, despre presiunea numelui Hagi, despre rolul care a readus-o în România şi despre bucuria de a fi mătușă pentru prima dată.
11:10
Unguru' Bulan explică geopolitica prin ochii unui elev de clasa a V-a: „Bully-ul din a 8-a ne fură sandvișul și ni-l vinde înapoi" # DigiFM.ro
Unguru' Bulan a mers la o școală din Cluj să întrebe ce înțeleg copiii din haosul global. Răspunsul unui elev a fost mai lucid decât orice analiză geopolitică: totul se întâmplă și la ei, doar că moneda de schimb e sandvișul.
10:20
Venus Williams, învinsă în primul tur la Indian Wells. Sportiva de 45 de ani a cedat după mai bine de două ore de joc # DigiFM.ro
Venus Williams (45 ani) a fost învinsă de franţuzoaica Diane Parry, cu 6-3, 6-7 (4/7), 6-1, joi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.
10:10
Nicușor Dan spune că România este protejată de umbrela nucleară a NATO: "Asta nu presupune prezenţa unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan reafirmă că România se află sub umbrela nucleară a NATO, el anunţând că, pe termen mediu, pe teritoriul naţional nu vor exista ”elemente de natură nucleară”.
10:00
Messi și Inter Miami, primiți de Trump la Casa Albă: "Leo, ai venit aici şi ai câştigat, deși ai fost supus unei mari presiuni” # DigiFM.ro
Campioni în liga americană de fotbal (MLS), jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi la Casa Albă de preşedintele Donald Trump.
09:40
Trump declară că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în contextul războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc” # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. „Dacă cresc, cresc”, a comentat el într-un interviu acordat Reuters.
09:40
Daciana Sârbu depune plângere penală pe numele Oanei Ţoiu, după ce fiica sa nu a fost inclusă pe lista pasagerilor repatriați din EAU: "Am simţit că înnebunesc. Nu am sunat pe nimeni ca ea să fie în avion" # DigiFM.ro
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că va depune plângere penală pe numele ministrului de Externe, Oana Ţoiu, după ce fiica sa, în vârstă de 17 ani şi 11 luni, nu a fost inclusă printre pasagerii aflaţi pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, pe care Ministerul Afacerilor Externe i-a repatriat joi.
09:40
Război în Orientul Mijlociu: Iranul avertizează cu privire la un război prelungit și spune că va folosi noi arme strategice # DigiFM.ro
Gardienii Revoluției din Iran au avertizat vineri că țara este pregătită pentru un război îndelungat și a asigurat că vor folosi arme strategice noi în viitoarele operațiuni, transmite EFE.
09:10
Cântăreaţa Britney Spears, în stare de ebrietate, a fost arestată de poliţie miercuri seara, potrivit unor relatări din presa americană, inclusiv Variety şi Page Six.
5 martie 2026
16:10
Victor Ponta, acuzații la adresa Oanei Țoiu: „Din ordinul ei, fiica mea minoră nu a fost lăsată să urce în avionul din Oman!” Ce spune ministrul de Externe # DigiFM.ro
Fostul premier Victor Ponta acuză că, din ordinul ministrului de Externe Oana Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman. Ministrul de Externe Oana Ţoiu respinge acuzaţiile spunând că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor.
16:10
Bolojan, despre o posibilă creştere a preţului la carburanţi: „Ce se întâmplă pe piaţa globală ne influenţează, nu putem interveni în această zonă!” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat în legătură cu posibila creştere a preţului la carburanţi că ceea ce se întâmplă pe piaţa globală prin blocarea circulaţiei prin strâmtoarea Ormuz ne influenţează şi nu putem interveni prea mult în zona respectivă. El a adăugat că Guvernul va tot ceea ce ţine de el pentru a limita efectele acestei situaţii.
14:50
Patrimoniul lui Michael Jackson, dat în judecată de patru frați care susțin că artistul i‑a abuzat după ce i-a "manipulat și spălat pe creier" # DigiFM.ro
Patru frați au intentat un proces împotriva patrimoniului lui Michael Jackson, susținând că starul pop i‑a abuzat în copilărie.
14:40
Nicuşor Dan, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii: „Absolut protejaţi. Nu există niciun motiv de îngrijorare” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare româneşti şi poloneze şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, că sunt absolut protejaţi şi nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment.
14:40
Mark Rutte nu vede necesitatea invocării Articolului 5 al NATO după incidentul cu racheta iraniană din Turcia # DigiFM.ro
Doborârea unei rachete balistice care se îndrepta spre Turcia de către apărarea aeriană a NATO nu oferă un motiv imediat pentru a declanşa clauza de apărare reciprocă prevăzută de Articolul 5 al Alianţei Nord-Atlantice, a declarat joi secretarul general Mark Rutte pentru Reuters.
14:30
Nicuşor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat pentru România # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, 5 martie, în timpul vizitei în Polonia, că nu va convoca CSAT în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu atâta vreme cât evenimentele nu prezintă "un pericol imediat" pentru România.
14:30
Kylian Mbappe a obţinut în sfârşit permisul de conducere, la 27 de ani. Celebrul fotbalist a optat pentru o maşină de lux # DigiFM.ro
Misiune îndeplinită pentru Kylian Mbappe. În ultimele săptămâni, presa spaniolă a relatat că vedeta fotbalului mondial susţinea examenul pentru permisul de conducere. Potrivit Marca, atacantul de la Real Madrid, în vârstă de 27, a promovat examenul săptămâna aceasta.
14:20
Ministrul Energiei, despre creşterile de preţuri la carburanţi din România: „Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene” # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, în legătură cu creşterile de preţuri la carburanţi din România, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, că acestea sunt şi de „patru-cinci ori mai mici” faţă de cele înregistrate în alte ţări europene, precum Italia sau Germania.
14:10
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze: "Nici nu intenționez să o fac" # DigiFM.ro
În toamna anului trecut. Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran și tatăl celor doi copii ai acesteia, este în închisoare. Acesta a fost condamnat la patru ani de detenție și de află la Penitenciarul Rahova, după ce a fost condamnat la patru ani cu executare pentru trafic de droguri de mare risc.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
„România a fost prima noastră alegere!” Declarația de dragoste a soției Ambasadorului Marii Britanii și motivul pentru care „plânge” orice diplomat care pleacă de aici # DigiFM.ro
Lucie Portman, soția Excelenței Sale Giles Portman (Ambasadorul Marii Britanii la București), a oferit un interviu de excepție în matinalul Digi FM. Prezentă pentru prima dată la un post de radio din România, ea a dezvăluit o legătură istorică uluitoare a familiei sale cu Casa Regală a României, dar și motivele pentru care s-a îndrăgostit iremediabil de țara noastră, de la sarmale până la muzica Mariei Tănase.
11:40
Aeroportul din enclava azeră Nahicevan, lovit cu drone şi rachete iraniene. Explozii la Doha şi Manama. Iranul trage o salvă de rachete către Israel # DigiFM.ro
Rachete şi drone provenind din Iran au căzut joi pe teritoriul aeroportului din enclava azeră Nahicevan, declară o sursă apropiată Guvernului azer Reuters. Aeroportul Internaţional Nahicevan se află la aproximativ zece kilometri de frontiera cu Iranul.
11:30
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării până vineri seară. Cum va fi vremea în Bucureşti # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă intensificări ale vântului în mai multe regiuni până vineri seară. Moldova nordul Dobrogei se vor afla vineri sub atenţionare cod galben de vânt. În Bucureăti, temperaturile vor ajunge joi până la 16 grade, iar vineri vor fi 12 - 13 grade.
11:30
Începe noul sezon de Formula 1. Marele Premiu al Australiei de la Melbourne are loc în weekend. Câte curse vor avea loc în acest an # DigiFM.ro
Sezonul de Formula 1 din 2026 va începe pe 8 martie cu Marele Premiu al Australiei de la Melbourne şi se va încheia pe 6 decembrie cu Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite de la Abu Dhabi. Calendarul complet al celor douăzeci şi patru de curse.
11:20
Putin ameninţă cu oprirea „chiar acum” a livrărilor de gaze naturale în Europa: „Noi pieţe se deschid azi” # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă că Rusia poate îşi opri livrările de gaze naturale către pieţele europene ”chiar acum” şi se poate orienta către noi ”pieţe emergente”, pe care le consideră mai promiţătoare, relatează Reuters.
11:20
Ultra-bogaţii din Dubai plătesc sume astronomice pentru a scăpa din calea rachetelor iraniene. „E timpul să plecăm” # DigiFM.ro
Ultra-bogaţii din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind uneori sute de mii de dolari pentru a fugi din calea unui război regional care ar putea să se prelungească, informează AFP.
11:10
Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-şi ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran şi SUA, a declarat joi cotidianului rus Izvestia reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua.
11:10
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va reprezenta România la Viena # DigiFM.ro
Dan Negru a reacționat ferm după ce a aflat că Alexandra Căpitănescu a câștigat selecția pentru Eurovision Song Contest 2026. Deși spune că nu mai urmărește de mult competiția și o consideră „un circ ieftin”, prezentatorul TV a mărturisit că a cunoscut-o pe artistă în urmă cu mai mulți ani, pe când aceasta era doar o copilă.
11:00
Meloni intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf, în contextul atacurilor iraniene # DigiFM.ro
Italia intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf, în contextul atacurilor aeriene iraniene, a declarat joi prim-ministrul Giorgia Meloni, relatează Reuters şi AFP.
09:20
Statele Unite se află într-o "poziţie de forţă" în războiul împotriva Iranului, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump, citat de AFP.
