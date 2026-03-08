Ciprian Ciucu, după un tur pe mai multe străzi din Bucureşti: „Degradare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru!”
DigiFM.ro, 8 martie 2026 11:50
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este „anemică”, iar Poliţia locală, „inexistentă”. „O să am de lucru!”, a menţionat el.
• • •
Acum 5 minute
12:20
Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, şi a declarat că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite şi Israelul în războiul lor cu Iranul, a relatat duminică Corriere della Sera.
Acum o oră
11:50
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este „anemică”, iar Poliţia locală, „inexistentă”. „O să am de lucru!”, a menţionat el.
Acum 2 ore
10:50
ANM emite o informare de intensificări ale vântului. Zonele afectate. Județul pentru care a fost anunțat cod galben # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pe parcursul zilei de duminică, în judeţul Caraş-Severin, precum şi o informare generală de vânt, ce vizează, luni şi marţi, sud-vestul ţării, precum şi zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi Moldova.
10:40
Trump anunţă la summitul „Scutul Americilor” o alianţă militară împotriva traficanţilor de droguri # DigiFM.ro
Donald Trump a anunţat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină şi Caraibe, o nouă coaliţie militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanţi, transmite dpa.
Acum 4 ore
10:10
Camila Cabello a împlinit 29 de ani și a sărbătorit împreună cu iubitul miliardar. Tort cu trandafiri și mii de mesaje de la fani # DigiFM.ro
Camila Cabello s-a bucurat de o petrecere pe cinste de ziua ei. Artista a împlinit 29 de ani și a postat pe Instagram o serie de fotografii inedite, inclusiv una în care apare împreună cu iubitul ei, miliardarul Henry Junior Chalhoub.
10:00
Conflict în Orientul Mijlociu. Noi atacuri în ţările din Golf. Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război # DigiFM.ro
Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, relatează AFP.
09:40
George Russell a câştigat Marele Premiu al Australiei. Antonelli și Leclerc completează podiumul # DigiFM.ro
Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat duminică, pe circuitul Albert Park din Melbourne, Marele Premiu al Australiei, prima dintre cele 24 de curse din sezonul de Formula 1 2026, în faţa coechipierului său italian Kimi Antonelli, scrie AFP.
09:30
Antrenorul Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB: Am avut doi ani extraordinari # DigiFM.ro
Tehnicianul cipriot Elias Charalambous şi-a anunţat, sâmbătă seara, demisia din funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, el declarând după înfrângerea cu 1-3 suferită pe teren propriu cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat al Superligii, că aceasta a fost ultima sa zi a formaţia bucureşteană.
09:30
Criza din Orientul Mijlociu. Bolojan: Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă seară că autorităţile fac tot ce este posibil pentru ca românii aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând.
09:20
Ziua Internaţională a Femeii este celebrată în fiecare an la 8 martie. Evenimentul sărbătoreşte toate realizările excepţionale ale femeilor din întreaga lume.
Acum 24 ore
17:10
Vreme caldă în următoarele zile în toată ţara. Temperaturi maxime de până la 18 grade Celsius. Prognoza meteo pentru București # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.
16:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în Capitală. Două persoane, rănite uşor # DigiFM.ro
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier în Capitală, soldat cu două persoane rănite uşor din celălalt autoturism, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
16:30
Ministrul Energiei, despre preţul carburanţilor: Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este "extrem de important" ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la două cifre, motiv pentru care în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie.
15:40
Criza din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvânt al MAE, despre situația românilor aflați în zona de conflict: Avem circa 14.000 de cetăţeni în atenţie # DigiFM.ro
Circa 1.500 de români au fost aduşi până acum în ţară din zona Orientului Mijlociu, iar în prezent este în pregătire un zbor cu 189 de locuri, pe ruta Riad - Bucureşti, destinat persoanelor aflate în Qatar, urmând ca românii să fie transportaţi în capitala Arabiei Saudite pe cale terestră, a anunţat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea.
15:10
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă la TV. „S-ar putea să mă găsiți în râul Hudson mâine” # DigiFM.ro
Ryan Gosling şi Eva Mendes au avut prima lor apariţie publică împreună în peste un deceniu. Gosling, în vârstă de 45 de ani, şi Mendes au apărut joi în emisiunea "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", înainte de lansarea celui mai recent film al său, "Project Hail Mary". Actorul a profitat de ocazie pentru a-i face o surpriză lui Mendes la împlinirea vârstei de 52 de ani.
14:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul „foarte dur”.
14:10
Capitularea Iranului „este un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, declară preşedintele Masoud Pezeshkian # DigiFM.ro
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că cererea preşedintelui american Donald Trump de capitulare necondiţionată a Republicii Islamice "este un vis pe care (SUA) îl vor duce cu ele în mormânt", într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă, aceasta fiind a doua declaraţie video a acestuia de la începutul războiului pe 28 februarie, relatează EFE.
13:00
Sute de fani Harry Styles au participat la un eveniment la Berlin pentru lansarea noului album al artistului # DigiFM.ro
Sute de fani ai lui Harry Styles au participat vineri la deschiderea unui magazin pop-up din centrul Berlinului, pentru a marca lansarea noului album al cântăreţului britanic, "Kiss All the Time. Disco, Occasional", transmite DPA.
12:50
Iranul nu îşi va mai ataca vecinii decât dacă va fi vizat din acele ţări, declară preşedintele Masoud Pezeshkian # DigiFM.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA şi Israel, potrivit AFP.
Ieri
12:00
SUA nu exclud relatările potrivit cărora Rusia ar fi furnizat Iranului date de intelligence despre ţinte militare, secretarul american al apărării Pete Hegseth afirmând sâmbătă pentru CBS News că SUA monitorizează totul, potrivit DPA, după ce preşedintele Donald Trump a părut să minimalizeze problema vineri.
11:50
Familia lui John F. Kennedy Jr. consideră „grotesc” serialul „Love Story” al lui Ryan Murphy: „Acest tip habar n-are despre ce vorbeşte” # DigiFM.ro
John Fitzgerald Kennedy Jr. şi soţia sa, Carolyn Bessette, au inspirat serialul lui Ryan Murphy, „Love Story”. În timpul vieţii lor, povestea de dragoste a alimentat tot felul de fantezii. Jack Schlossberg a criticat aspru serialul despre unchiul său.
11:10
Quentin Tarantino, care a decis să nu regizeze „The Adventures of Cliff Booth” şi a renunţat la „The Movie Critic”, va reveni în regie cu o piesă originală pe care a scris-o, a confirmat Variety.
10:50
Aeroportul din Dubai îşi suspendă temporar activitatea după o operaţiune de interceptare # DigiFM.ro
Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai mai aglomerate din lume, a anunţat sâmbătă suspendarea temporară a tuturor operaţiunilor sale după o interceptare deasupra sa, Emiratele Arabe Unite (EAU) afirmând că se confruntă cu un atac provenind din Iran, potrivit AFP.
10:40
O reuniune care i-a încântat pe fanii Harry Potter. Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe Daniel Radcliffe. Prietenia lor, la fel de puternică # DigiFM.ro
Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe fostul său coleg Daniel Radcliffe. Actorul în vârstă de 36 de ani joacă pe Broadway în piesa „Every Brilliant Thing”.
10:00
Britanicul George Russell (Mercedes) a dominat sâmbătă calificările pentru Marele Premiu al Australiei, devansându-şi coechipierul (Kimi Antonelli) şi pe Isack Hadjar (Red Bull).
09:30
„Justiţie în stil american”. Casa Albă publică un nou montaj care combină atacuri reale din Iran şi scene din filme ca „Iron Man" și „Top Gun: Maverick” # DigiFM.ro
Casa Albă, care a decis să comunice într-un mod inedit despre războiul din Iran, a publicat vineri un nou montaj care combină imagini ale atacurilor aeriene reale cu scurte fragmente din filme de acţiune, relatează AFP.
09:10
Moody's ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient # DigiFM.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe termen lung Baa3, cu perspectivă "negativă", precizând că această perspectivă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului de la Bucureşti.
6 martie 2026
16:40
DIGI a organizat Capital Markets Day 2026 la Madrid și a prezentat Spania drept principalul motor de creștere al Grupului # DigiFM.ro
Digi Communications N.V., jucător important în sectorul telecomunicațiilor europene, a organizat joi, 5 martie 2026, la Madrid, DIGI Capital Markets Day 2026. Întâlnirea a avut loc la Centrul El Círculo de Bellas Artes și a oferit investitorilor, experților și analiștilor pieței de capital o perspectivă amplă asupra dinamicii operațiunilor, priorităților strategice pentru următorii ani și poziționării Grupului pe toate piețele în care își desfășoară activitatea.
16:10
Feli este „Zână la lumina Lunii”, în prima piesă din JURNAL, un EP confesiune și terapie în 6 piese # DigiFM.ro
Feli își pune tot sufletul pe muzică în Jurnal, EP-ul confesiune și terapie, care conține 6 piese scrise de artistă, bucăți de viață, de dor, de vindecare și de eliberare la care lucrează de 4 ani de zile.
14:40
Kremlinul a transmis vineri că planurile Finlandei de a ridica interdicţia la prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său amplifică tensiunile în Europa şi reprezintă o potenţială ameninţare pentru Rusia, care ar putea riposta dacă o astfel de desfăşurare ar avea loc, relatează Reuters şi AFP.
14:30
Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei, „care este încă folosit de oficialii iranieni” - VIDEO # DigiFM.ro
Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat vineri că au distrus buncărul subteran din Teheran al liderului suprem iranian asasinat, ayatollahul Ali Khamenei, care, potrivit IDF, este încă folosit de înalţi oficiali iranieni, relatează The Guardian.
14:10
Ryan Gosling, pentru a patra oară gazdă la SNL. Eva Mendes: „Cel mai bun promo din toate timpurile?! Omul meu” # DigiFM.ro
Ryan Gosling va găzdui episodul din 7 martie al Saturday Night Live, marcând a patra sa apariţie în emisiune. Încă un astfel de angajament îi va permite să se alăture unor nume precum Tom Hanks, Steve Martin, Tina Fey şi John Mulaney. Grupul Gorillaz, condus de Damon Albarn de la Blur, este invitatul muzical al emisiunii de sâmbătă.
12:30
Pedeapsa primită de un bărbat care a agresat un cadru medical. Ce despăgubiri trebuie să plătească # DigiFM.ro
Un bărbat judecat pentru agresarea unui cadru medical şi tulburarea ordinii şi liniştii publice a fost condamnat de Judecătoria Feteşti la doi ani şi cinci luni de închisoare cu executare. Potrivit deciziei instanţei, bărbatul trebuie să-i plătească medicului lovit 120.000 de lei daune morale şi materiale şi să achite 3.500 de lei cheltuieli judiciare. Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în zece zile de la comunicare.
12:30
LeBron James scrie istorie în NBA. A depășit un record stabilit de Kareem Abdul-Jabbar acum aproape 40 de ani # DigiFM.ro
LeBron James l-a depăşit joi pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coşuri marcate din acţiune în istoria NBA, dar seara lui s-a încheiat cu o înfrângere descurajantă şi o durere la cotul stâng, relatează AP.
12:30
Prima operaţie robotică la distanţă din Marea Britanie, „un moment istoric”. Un chirurg din Londra a operat un pacient cu cancer aflat în Gibraltar # DigiFM.ro
Prima intervenţie chirurgicală robotică efectuată la distanţă din Marea Britanie a fost descrisă drept "o piatră de hotar" de către medici, relatează DPA/PA Media.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Trump declară că rachetele iraniene au fost în mare parte distruse: „Nu mai au apărare antiaeriană. Nu au forţă aeriană” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că sistemele de apărare antiaeriană şi capacităţile balistice ale Iranului au fost distruse complet sau în mare parte, potrivit DPA.
12:20
O bunică de 88 de ani a zburat pentru prima dată cu avionul. Pilotul a fost chiar nepotul ei: "M-am simțit ca o vedetă răsfățată" # DigiFM.ro
O bunică din Wisconsin, SUA, și-a îndeplinit un vis de-o viață: s-a urcat pentru prima dată într-un avion. Momentul a fost cu atât mai special cu cât a fost pilotat chiar de nepotul ei.
12:20
Un adolescent de 15 ani a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile # DigiFM.ro
Poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova, iar imaginile au apărut în spaţiul public. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile din plastic pentru un pistol de tip paitball. Tânărul a declarat poliţiştilor că atunci a folosit pistol de paintball fără proiectile, iar apoi l-a aruncat.
12:00
Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: "De ce să fac asta? România are un preşedinte, un preşedinte bun" # DigiFM.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat. De asemenea, a respins şi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României.
11:10
Actriţa Kira Hagi a vorbit la matinalul Digi FM despre expoziţia „Agapi" dedicată bunicilor ei, despre presiunea numelui Hagi, despre rolul care a readus-o în România şi despre bucuria de a fi mătușă pentru prima dată.
11:10
Unguru' Bulan explică geopolitica prin ochii unui elev de clasa a V-a: „Bully-ul din a 8-a ne fură sandvișul și ni-l vinde înapoi" # DigiFM.ro
Unguru' Bulan a mers la o școală din Cluj să întrebe ce înțeleg copiii din haosul global. Răspunsul unui elev a fost mai lucid decât orice analiză geopolitică: totul se întâmplă și la ei, doar că moneda de schimb e sandvișul.
10:20
Venus Williams, învinsă în primul tur la Indian Wells. Sportiva de 45 de ani a cedat după mai bine de două ore de joc # DigiFM.ro
Venus Williams (45 ani) a fost învinsă de franţuzoaica Diane Parry, cu 6-3, 6-7 (4/7), 6-1, joi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.
10:10
Nicușor Dan spune că România este protejată de umbrela nucleară a NATO: "Asta nu presupune prezenţa unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan reafirmă că România se află sub umbrela nucleară a NATO, el anunţând că, pe termen mediu, pe teritoriul naţional nu vor exista ”elemente de natură nucleară”.
10:00
Messi și Inter Miami, primiți de Trump la Casa Albă: "Leo, ai venit aici şi ai câştigat, deși ai fost supus unei mari presiuni” # DigiFM.ro
Campioni în liga americană de fotbal (MLS), jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi la Casa Albă de preşedintele Donald Trump.
09:40
Trump declară că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în contextul războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc” # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. „Dacă cresc, cresc”, a comentat el într-un interviu acordat Reuters.
09:40
Daciana Sârbu depune plângere penală pe numele Oanei Ţoiu, după ce fiica sa nu a fost inclusă pe lista pasagerilor repatriați din EAU: "Am simţit că înnebunesc. Nu am sunat pe nimeni ca ea să fie în avion" # DigiFM.ro
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că va depune plângere penală pe numele ministrului de Externe, Oana Ţoiu, după ce fiica sa, în vârstă de 17 ani şi 11 luni, nu a fost inclusă printre pasagerii aflaţi pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, pe care Ministerul Afacerilor Externe i-a repatriat joi.
09:40
Război în Orientul Mijlociu: Iranul avertizează cu privire la un război prelungit și spune că va folosi noi arme strategice # DigiFM.ro
Gardienii Revoluției din Iran au avertizat vineri că țara este pregătită pentru un război îndelungat și a asigurat că vor folosi arme strategice noi în viitoarele operațiuni, transmite EFE.
09:10
Cântăreaţa Britney Spears, în stare de ebrietate, a fost arestată de poliţie miercuri seara, potrivit unor relatări din presa americană, inclusiv Variety şi Page Six.
5 martie 2026
16:10
Victor Ponta, acuzații la adresa Oanei Țoiu: „Din ordinul ei, fiica mea minoră nu a fost lăsată să urce în avionul din Oman!” Ce spune ministrul de Externe # DigiFM.ro
Fostul premier Victor Ponta acuză că, din ordinul ministrului de Externe Oana Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman. Ministrul de Externe Oana Ţoiu respinge acuzaţiile spunând că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor.
16:10
Bolojan, despre o posibilă creştere a preţului la carburanţi: „Ce se întâmplă pe piaţa globală ne influenţează, nu putem interveni în această zonă!” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat în legătură cu posibila creştere a preţului la carburanţi că ceea ce se întâmplă pe piaţa globală prin blocarea circulaţiei prin strâmtoarea Ormuz ne influenţează şi nu putem interveni prea mult în zona respectivă. El a adăugat că Guvernul va tot ceea ce ţine de el pentru a limita efectele acestei situaţii.
