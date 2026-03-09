Macron, primul lider occidental care a discutat cu șeful Iranului, după izbucnirea războiului din Orient. Parisul cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Lumea Politică, 9 martie 2026 14:50
Emmanuel Macron devine primul lider occidental care discută cu președintele iranian după izbucnirea războiului din Iran. Președintele Franței încearcă să detensioneze conflictul regional și să faciliteze dialogul între Teheran și Washington. Emmanuel Macron a purtat discuții directe cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, marcând primul contact occidental cu Teheranul de la izbucnirea conflictului pe 28 februarie. […]
• • •
Atac grav cu drone în Bahrein, luni dimineață: Mulți copii răniți și incendiu la cea mai mare rafinărie # Lumea Politică
Un atac cu drone iraniene a provocat luni dimineața rănirea a 32 de civili în Sitra, Bahrein. Dintre aceștia, patru sunt în stare gravă, inclusiv copii. Un incendiu a izbucnit la rafinăria Bapco, generând un fum dens. Un atac cu drone iraniene a lovit regiunea Sitra din Bahrein, rănind 32 de civili, potrivit Ministerului Sănătății. […]
14:50
14:50
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va colabora cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a stabili finalul conflictului cu Iranul. Între timp, Iranul a lansat primul său atac cu rachete asupra Israelului de la numirea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei. Donald Trump a declarat că decizia privind încetarea conflictului cu Iranul va fi luată […]
14:40
Situația de care se lovesc românii cu buletin electronic: „Am încercat, dar sistemul nu mă lasă” / Explicațiile MAI # Lumea Politică
Platforma „Fără Hârtie” a Guvernului întâmpină dificultăți în actualizarea adresei de domiciliu pe buletinele electronice. Deși Ministerul Afacerilor Interne susține că adresa poate fi schimbată fără un nou document, cetățenii raportează probleme majore. Cetățenii reclamă dificultăți pe platforma „Fără Hârtie” privind schimbarea adresei de domiciliu pe buletinele electronice. Deși adresa este stocată pe cip, nu […]
Acum 2 ore
14:10
Italia analizează reducerea accizelor la combustibili. Mediul de afaceri avertizează asupra costurilor energetice # Lumea Politică
Italia ar putea reduce accizele la combustibili, folosind veniturile suplimentare din TVA datorate creșterii prețurilor la pompă, a anunțat premierul Giorgia Meloni. Mediul de afaceri avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea duce la majorări semnificative ale costurilor energetice. Italia ia în considerare reducerea accizelor la combustibili, a declarat premierul Giorgia Meloni. Aceasta a […]
Acum 4 ore
13:30
Șefa FMI, Kristalina Georgieva, avertizează asupra impactului noului conflict din Orientul Mijlociu asupra economiei globale. Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic, afectând securitatea energetică și prețurile mondiale. Conflictul din Orientul Mijlociu a generat probleme economice globale, a declarat Kristalina Georgieva, șefa FMI, în Japonia. Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 90%, afectând […]
12:40
România repatriază cetățeni din Orientul Mijlociu. Zborurile rescEU, o premieră în UE # Lumea Politică
România a activat Mecanismul rescEU pentru repatrierea cetățenilor din Orientul Mijlociu, fiind prima țară care face acest lucru. Două zboruri de evacuare au adus în țară 273 de români. Costurile sunt suportate integral de Uniunea Europeană. România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetățenilor săi din Orientul Mijlociu, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Este […]
11:40
Președintele Donald Trump consideră că scumpirea petrolului, cauzată de conflictul cu Iranul, este „un preț foarte mic de plătit” pentru securitatea globală. Afirmația vine în contextul creșterii prețurilor la energie și a escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Donald Trump a subliniat că recenta majorare a prețurilor petrolului este „un cost justificat” pentru stabilitatea mondială și […]
11:40
Un proiect de ordonanță de urgență privind securitatea la incendiu stârnește controverse majore. Mediul de afaceri și profesioniștii în construcții avertizează asupra efectelor economice și legale severe. Dezbaterea din Consiliul Economic și Social este ultima șansă de corectare. Un proiect de ordonanță de urgență pregătit de Guvern, destinat modificării legislației pentru securitatea la incendiu, a […]
Acum 6 ore
11:30
Cine l-a pus pe fiul lui Khamenei la conducerea Iranului: Adunarea Experților, forul care conduce din umbră # Lumea Politică
Într-un moment tensionat pentru Iran, Adunarea Experților a votat virtual pentru alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider. Decizia a fost luată după atacurile israeliene asupra complexelor adunării. Adunarea Experților din Iran, un organism ales de public la fiecare opt ani, a fost forțată să se întrunească virtual. Această măsură a intervenit după atacurile Israelului […]
11:10
09:40
CTP despre întâlnirea lui Nicușor Dan cu susținătorii săi: „nepreședinte”. Jurnalistul acuză „cârdășia” cu PSD # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu (CTP) a lansat critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta s-a întâlnit cu susținătorii săi în stradă. Protestatarii erau nemulțumiți de susținerea listei PSD pentru conducerile Parchetelor, iar CTP descrie situația ca o „cârdășie” greu de înțeles. CTP a reacționat vehement pe Facebook, după ce Nicușor Dan a avut […]
09:40
Acum 8 ore
09:00
Israel și SUA testează noi arme în conflictul cu Iranul. Drona LUCAS și rachetele Blue Sparrow, în prim-plan # Lumea Politică
În războiul dintre SUA, Israel și Iran, noile tehnologii militare sunt testate intens. Printre acestea, rachetele balistice Blue Sparrow și drona LUCAS joacă un rol crucial. Forțele israeliene au confirmat atacuri devastatoare asupra unor obiective cheie iraniene. Un conflict militar recent a oferit ocazia testării unor arme noi sau mai puțin cunoscute, conform unei analize […]
08:20
08:20
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău # Lumea Politică
Proprietarii de apartamente care refuză accesul în locuințe pentru lucrări de întreținere și reparații riscă amenzi semnificative, conform Legii nr. 196/2018. Începând din 2026, sancțiunile ajung până la 3.000 de lei. Iată ce condiții trebuie respectate pentru a evita problemele legale. Refuzul accesului în apartament pentru lucrări necesare de întreținere poate atrage sancțiuni severe. Conform […]
08:20
Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă # Lumea Politică
Agricultorii români sunt îngrijorați de impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra producției agricole. Constantin Iancu, unul dintre cei mai mari fermieri, avertizează că mulți ar putea închide afacerile pe minus anul acesta. Constantin Iancu, fermier din Dolj, care cultivă peste 2.500 de hectare, atrage atenția asupra dificultăților din agricultură. El subliniază că mulți fermieri ar […]
08:10
Apropiații lui Trump aveau rezerve serioase față de varianta războiului cu Iranul. Dezvăluiri despre schimbarea la 180 de grade # Lumea Politică
În perioada în care Donald Trump analiza opțiunea militară împotriva Iranului, discuțiile din interiorul administrației sale au evidențiat tensiuni și schimbări de poziție. Divergențele dintre consilierii președintelui și presiunile externe au influențat deciziile privind operațiunea Epic Fury. Când Donald Trump a evaluat posibilitatea unui conflict cu Iranul, cele mai puternice pledoarii pro-război veneau din afara […]
08:10
Îngrijorări globale privind impactul războiului SUA-Iran asupra stocurilor de muniție. Națiunile europene și asiatice, în alertă. # Lumea Politică
Tensiunile dintre SUA și Iran provoacă temeri globale privind penuria de muniție. Europa și Asia se tem că Washingtonul nu va mai putea să le livreze armamentul comandat, iar Trump cere o creștere masivă a producției de armament. SUA au cheltuit deja 6 miliarde de dolari pentru războiul cu Iranul, din care 4 miliarde au […]
08:10
Bolojan vrea extinderea reședințelor de județ în localitățile limitrofe/ Cum vor fi împărțiți banii pentru București # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan sugerează extinderea municipiilor reședință de județ în localitățile limitrofe pentru dezvoltarea zonelor metropolitane. În plus, din 2027, Consiliul General al Municipiului București va decide repartizarea bugetului între Primăria Generală și sectoare. Premierul Bolojan a declarat că municipiile reședință de județ ar trebui să se extindă către localitățile din jur pentru a asigura […]
08:00
Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Apoi a șters-o # Lumea Politică
Un videoclip needitat cu mesajul președintelui Vladimir Putin pentru Ziua Femeii a fost publicat din greșeală de Kremlin. Înregistrarea, în care liderul rus tușește și cere să reia discursul, a fost rapid retrasă de pe canalul oficial Telegram. Serviciul de presă al Kremlinului a lansat accidental o versiune needitată a mesajului președintelui rus Vladimir Putin […]
07:50
Acum 12 ore
07:30
Guvernul ar putea interveni pentru a menține prețul carburanților sub 10 lei. Decizia, așteptată săptămâna viitoare. # Lumea Politică
Guvernul analizează cinci scenarii pentru a preveni creșterea prețurilor carburanților peste 10 lei pe litru. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că o decizie ar putea fi luată săptămâna viitoare și că sunt luate în calcul măsuri temporare de reducere a taxelor și accizelor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat la Antena 3 CNN că […]
06:40
Tensiuni între Trump și Starmer privind Iranul. Starmer denunță impactul conflictului asupra costului vieții. # Lumea Politică
Donald Trump a criticat aspru refuzul Marii Britanii de a permite SUA să folosească bazele sale pentru un atac asupra Iranului. Premierul Keir Starmer a răspuns subliniind preocupările legate de impactul conflictului asupra costului vieții. Secretara Yvette Cooper i-a susținut declarațiile. Donald Trump a atacat decizia Marii Britanii de a refuza utilizarea bazelor sale militare […]
03:40
Victor Ponta critică dur USR pe tema românilor blocați în Orient. Avertizează asupra unui colaps economic. # Lumea Politică
Fostul premier Victor Ponta a lansat o serie de acuzații la adresa USR, referindu-se la situația românilor blocați în Orientul Mijlociu. Acesta a criticat USR pentru „ipocrizie” și a avertizat asupra impactului economic al crizei energetice. Victor Ponta a criticat vehement USR în contextul crizei din Orientul Mijlociu, care a lăsat mii de români blocați […]
Acum 24 ore
02:10
01:30
Consumul de ciocolată explodează în România de 8 Martie. Prețurile cresc, dar apetitul rămâne ridicat # Lumea Politică
Românii nu renunță la ciocolată, chiar dacă prețurile au crescut. În lunile februarie și martie, vânzările au explodat, în ciuda scumpirilor. Piața de ciocolată a atins 300 de milioane de euro în 2022. Anul trecut, consumul de ciocolată în România a ajuns la 35 de mii de tone. Piața a depășit 300 de milioane de […]
00:00
Atacuri israeliene asupra instalațiilor petroliere iraniene. Foc și fum în Teheran și Karaj # Lumea Politică
Armata israeliană a atacat sâmbătă seara mai multe instalații petroliere din Iran, provocând explozii și incendii masive. Atacurile au zguduit Teheranul și orașul Karaj, lăsând capitala învăluită în fum dens. Situația agravează tensiunile deja existente în regiune. Armata israeliană a confirmat loviturile asupra depozitelor de combustibil și complexelor energetice din Teheran, afirmând că acestea erau […]
8 martie 2026
23:10
21:40
O lovitură aeriană israeliană a ucis cel puțin patru persoane într-o clădire din centrul Beirutului, Liban. Israelul susține că ținta erau comandanți ai Gărzii Revoluționare iraniene. Atacul vine pe fundalul tensiunilor tot mai mari cu gruparea Hezbollah. O lovitură aeriană a lovit duminică dimineața un apartament din clădirea hotelului Ramada, în centrul Beirutului. Ministerul Sănătății […]
19:30
Mai multe persoane repatriate din Emiratele Arabe Unite nu ar fi întrunit criteriile de selecție stabilite de MAE. Fostul premier Victor Ponta acuză Ministerul de Externe de abuz și vendetă politică, susținând că fiica sa a fost exclusă intenționat din lista de repatriere. Vineri, un zbor de evacuare organizat de România prin Mecanismul de Protecție […]
Ieri
19:40
Ministerul Finanțelor lansează ediția Fidelis III din 2026. O tranșă specială îi vizează pe donatorii de sânge # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor anunță o nouă ediție Fidelis, disponibilă între 6-13 martie. Programul beneficiază de condiții speciale pentru donatorii de sânge și oferă multiple opțiuni de investiții. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis, destinată persoanelor fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani. Perioada de subscriere este între 6 și 13 martie. Subscrierile […]
19:00
Eugen Teodorovici, fost ministru în guvernele Ponta și Dăncilă, și-a depus candidatura pentru un post la Curtea de Conturi. Decizia vine după plecarea lui Mihai Busuioc la CCR. Votul în Parlament este programat pentru 10 martie. Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, și-a depus candidatura pentru postul vacant la Curtea de Conturi, conform surselor „Adevărul”. […]
18:10
Comisia Europeană reacționează la amenințările lui Zelenski către Orban. „Inacceptabil” # Lumea Politică
Comisia Europeană a catalogat drept „inacceptabile” amenințările lui Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar Viktor Orban. Președintele ucrainean a sugerat o acțiune militară dacă Ungaria nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE. Situația complică și mai mult relațiile dintre Kiev și Budapesta. Comisia Europeană a criticat vineri declarațiile […]
17:30
Donald Trump a cerut Iranului să capituleze necondiționat, la scurt timp după lansarea Operațiunii „Epic Fury”. Într-o postare pe Truth Social, președintele a subliniat dorința de schimbare a regimului și a promis un viitor economic măreț pentru Iran. Trump a făcut referire la istorica Declarație de la Potsdam, trasând paralele între situația actuală și cea […]
16:40
Kremlinul, reacție fermă la planurile Finlandei privind armele nucleare. Rusia va răspunde cu „măsuri corespunzătoare” # Lumea Politică
Rusia a reacționat ferm la intenția Finlandei de a ridica interdicția privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său. Kremlinul avertizează că o astfel de măsură ar putea amplifica tensiunile în Europa și reprezenta o amenințare directă pentru Moscova. Finlanda, cunoscută pentru neutralitatea sa în timpul Războiului Rece, a schimbat cursul politicii de securitate după invazia […]
16:00
ONU cere anchetă rapidă și transparentă după atacul asupra școlii din Iran, cu peste 150 de morți, majoritatea copii. Cel mai probabil, atac american # Lumea Politică
Înalta Comisie ONU pentru Drepturile Omului solicită o anchetă rapidă și transparentă în cazul presupusului bombardament asupra unei școli din Minab, Iran. New York Times sugerează o posibilă responsabilitate americană, în timp ce bilanțul victimelor rămâne neconfirmat. Înalta Comisie ONU pentru Drepturile Omului a cerut vineri, 6 martie, o investigație „rapidă” și „transparentă” în cazul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Briefing MAE întrerupt brusc înaintea întrebărilor jurnaliștilor, după scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta” # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe a organizat un briefing de presă privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, dar transmisia a fost întreruptă înainte de sesiunea de întrebări. Situația a survenit după un incident similar cu ministra Oana Țoiu, scandalul implicând-o pe fiica lui Victor Ponta. Ministerul Afacerilor Externe a organizat un briefing de presă vineri la […]
14:30
Nicușor Dan susține că americanii au înțeles de ce s-au anulat alegerile. Relațiile cu administrația Trump sunt „normale” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a discutat în cadrul unui interviu pentru TVP WORLD despre anularea alegerilor de anul trecut și relațiile României cu administrația Trump. Dan a afirmat că relațiile sunt “normale” și a explicat cum discuțiile au clarificat situația alegerilor anulate. Președintele Nicușor Dan a fost intervievat de televiziunea poloneză TVP WORLD, abordând subiecte sensibile […]
13:40
România primește 150 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Care sunt condițiile Comisiei Europene # Lumea Politică
Comisia Europeană a aprobat un sprijin financiar de 150 de milioane de euro pentru România, destinat dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice în baterii. Aceasta este prima schemă de acest tip notificată de România în cadrul Pactului pentru o industrie curată. Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme de sprijin propuse de România, […]
13:00
Bonificație de 3% pentru românii cu venituri independente la ANAF. Cine este însă exclus # Lumea Politică
Guvernul a introdus o bonificație de 3% pentru românii cu venituri din activități independente, însă cei care închiriază spații către firme nu beneficiază de aceasta. Consultantul fiscal Anamaria Chiru atrage atenția asupra excluderii unor categorii de venituri. Guvernul a aprobat OUG 8/2026, prin care românii cu venituri din activități independente și chirii pot beneficia de […]
6 martie 2026
22:00
Partidul AUR acuză un incident violent în Consiliul Local Vidra, Ilfov. Reprezentanții susțin că alesul lor, Constantin Stoian, ar fi fost agresat de colegi din PSD și PNL și este internat la spital cu o fractură de mandibulă. AUR a transmis că, în timpul unei ședințe a Consiliului Local Vidra, consilierul lor, Constantin Stoian, ar […]
21:10
George Simion, liderul AUR, a susținut un discurs la Washington, la o întâlnire a suveraniștilor, unde a criticat aspru guvernul român și lideri europeni. El a susținut că în România nu mai există alegeri libere și a afirmat că doar Administrația Trump poate aduce schimbarea. George Simion a participat la o reuniune a suveraniștilor din […]
20:30
Susținător al lui Nicușor Dan, Cristian Tudor Popescu s-a sucit: „prost și fricos” cu „o hlizeală de înapoiat mintal” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu a lansat o critică vehementă la adresa lui Nicușor Dan după o apariție publică la Varșovia. Jurnalistul, anterior susținător al politicianului, l-a numit pe președinte „prost” și „fricos”, comentând prestația acestuia. Cristian Tudor Popescu și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul președintelui Nicușor Dan în cadrul unei vizite oficiale la Varșovia. Jurnalistul a […]
19:00
Crin Antonescu, deși îl „detestă” pe Victor Ponta, îi ia apărarea în cazul fiicei sale ținută în Dubai de Oana Țoiu: „aceste vietăți useriste (dna Toiu și compania) sunt cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politica României după 1989″ # Lumea Politică
Crin Antonescu a lansat un atac vehement la adresa USR și a Oanei Țoiu, ministra de Externe, pe tema repatrierii fiicei lui Victor Ponta din Dubai. Deși nu are o relație apropiată cu Ponta, Antonescu a condamnat folosirea unui copil într-o dispută politică. Crin Antonescu a intervenit în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta, criticând […]
18:10
Ion Cristoiu a criticat aspru, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, înțelegerea lui Nicușor Dan asupra crizei din Iran. Jurnalistul a subliniat gravitatea situației din Orientul Mijlociu, considerând-o mai alarmantă decât războiul din Ucraina. Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a oferit o analiză dură asupra percepției lui Nicușor Dan privind criza din Iran. […]
17:30
Orașul care aplică deja reduceri de impozite pentru locuitori. Beneficii pentru persoane cu dizabilități și proprietari de clădiri vechi # Lumea Politică
Consiliul Local Galați a decis să reducă semnificativ impozitele locale pentru anumite categorii de contribuabili. Reducerile vor ajunge până la 50% pentru persoanele cu dizabilități și pentru cei care își achită taxele până la 31 martie. Consiliul Local Galați a aprobat joi reduceri importante ale impozitelor locale. Persoanele cu dizabilități, proprietarii de locuințe vechi și […]
16:40
Ion Cristoiu avertizează asupra pericolului global al regimului din Iran: „pierim noi, dar piere și toată lumea” # Lumea Politică
Ion Cristoiu, invitat la emisiunea „Marius Tucă Show” de la Gândul, a analizat regimul din Iran și strategiile acestuia în război. Jurnalistul a subliniat mentalitatea extremă a conducerii iraniene și a avertizat asupra implicațiilor globale și pentru România. Ion Cristoiu a participat la „Marius Tucă Show”, unde a discutat despre regimul iranian și abordarea sa […]
15:40
11 locuri goale în avionul cu care ar fi trebuit să se întoarcă fiica lui Victor Ponta din Dubai # Lumea Politică
Daciana Sârbu a anunțat că va depune plângere penală împotriva Oanei Țoiu, după ce fiica sa, Irina Ponta, nu a fost inclusă în zborul de repatriere din Dubai. Sârbu susține că motivul invocat de Ministerul Afacerilor Externe este o “vulnerabilitate de imagine”. Informații șocante ies la iveală în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta din […]
15:40
Amenințat de Zelenski cu armata, Viktor Orban anunță primele măsuri împotriva Ucrainei # Lumea Politică
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că Ungaria va bloca transporturile de tranzit importante pentru Ucraina, ca reacție la blocarea livrărilor de țiței rusesc prin conducta Drujba. Acuzațiile dure de “banditism de stat” adresate Kievului tensionează și mai mult relațiile bilaterale. Premierul Viktor Orban a declarat că Ungaria va opri transporturile de tranzit prin teritoriul […]
