Macron, primul lider occidental care a discutat cu șeful Iranului, după izbucnirea războiului din Orient. Parisul cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Agricultorii români sunt îngrijorați de impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra producției agricole. Constantin Iancu, unul dintre cei mai mari fermieri, avertizează că mulți ar putea închide afacerile pe minus anul acesta. Constantin Iancu, fermier din Dolj, care cultivă peste 2.500 de hectare, atrage atenția asupra dificultăților din agricultură. El subliniază că mulți fermieri ar […]