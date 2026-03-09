Actualizare METEO | Vremea caldă în această săptămână în București, neplăceri doar de la vânt și ceață. Temperatura va urca și la 16 grade Celsius
Acum 30 minute
15:40
FOTO | E zi cu lucrări și reparații pe străzile din Sectorul 4. În ce zone, sunt astupate și plombate gropile # B365.ro
Mobilitate Urbană Sector 4 a transmis în ce zone se fac lucrări de asfaltare și de reparare a carosabilului. Acestea au fost pornite la începutul lunii și continuă, fiind vreme favorabilă. Se repară străzile stricate
15:30
Cum să îți reglezi corect bicicleta înainte de drum: 6 pași pentru confort și siguranță (P) # B365.ro
Îți pregătești ținuta sport, alegi traseul și ieși din casă cu chef de mișcare. Dar bicicleta ta este gata de drum? O reglare corectă îți oferă control mai bun, pedalare eficientă și mai puține dureri
15:30
Primăria Capitalei vrea să mai cumpere 100 de tramvaie de 36 de metri. Deocamdată, doar pe hârtie, ar costa 2,1 miliarde de lei # B365.ro
În Planul Anual al Achizițiilor Publice al Municipiului București pentru 2026 se află trei proceduri pentru achiziția a până la 100 de noi tramvaie din gama de 36 de metri. 16 dintre ele vor fi
Acum o oră
15:20
Actualizare METEO | Vremea caldă în această săptămână în București, neplăceri doar de la vânt și ceață. Temperatura va urca și la 16 grade Celsius # B365.ro
Vremea în Capitală se încălzește, dar vine la pachet și cu ceață și vânt. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că vremea va fi mai caldă în București, în zilele ce urmează. Cum va fi
15:20
VIDEO | Vulcanii Noroioși din Colentina. O avarie în rețeaua Termoenergetica transformat cartierul într-o stațiune termală. „Acum, să vină întreținerea” # B365.ro
O avarie de proporții la sistemul de termoficare a transformat o stradă din cartierul Colentina, din Sectorul 2, într-un adevărat șantier acvatic demn de Vulcanii Noroioși, după ce o conductă magistrală s-a spart. Incidentul, semnalat
Acum 2 ore
14:30
FOTO | Ministrul Culturii susține că manuscrisele lui George Enescu sunt depozitate în siguranță la Palatul Cantacuzino. Reacția fermă a peste 100 de personalități culturale # B365.ro
În urma dezvăluirilor făcute de Cultura la dubă în privința condițiilor impropii în care sunt ținute manuscrise și obiecte personale ale marelui compozitor George Enescu, în contextul renovărilor de la Palatul Cantacuzino, vineri, 6 martie,
Acum 4 ore
13:50
STB a informat călătorii că linia 32 este blocată. Aceasta situație este cauzată pentru că un călător are nevoie de îngrijiri medicale. Linia 32 este blocată pe Calea Rahovei STB a transmis că linia 32
13:40
Efectul „Linia 5 și alte schimbări STB”: Bucureștean: „Piața Iancului a devenit una din cele mai aglomerate intersecții din oraș” # B365.ro
Linia 5 de tramvai a fost redeschisă, după o pauză îndelungată. Traseul acesteia a fost prelungită și au apărut și alte schimbări pe liniile STB. Un bucureștean spune că asta a făcut ca Piața Iancului
13:40
Festivalul pentru căței, pisici, papagali și porumbei e-n weekend, la Romexpo. PetExpo 2026, programul complet # B365.ro
Weekendul acesta are loc PertExpo. Cel mai mare târg din România dedicat animalelor de companie, își deschide porțile pentru vizitatori sâmbătă 14 martie 2026, începând cu ora 10:00. Acesta va avea loc la Romexpo, Pavilion
12:40
Începe sezonul piețelor volante în Sectorul 1. Prima va fi acest în weekend, pe strada Take Ionescu. Unde se mută tarabele cu bunătăți în martie și aprilie # B365.ro
Administrația locală a anunțat unde se vor organiza piețe volante în Sectorul 1, pe parcursul lunilor martie și aprilie. La aceste evenimente, bucureștenii pot veni să cumpere diverse produse din grădinile și fermele producătorilor locali.
Acum 6 ore
12:00
VIDEO | Un mare mister tocmai a fost elucidat. „Cum se plantează copaci la pavele”, un tutorial oferit nouă de dl. Negoiță, Regele Pavelelor # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că aceasta este perioada perfectă pentru a planta copaci în sector. Edilul a spus că încearcă să ajungă la cât mai multe adrese. Continuă plantările de copaci
11:50
FOTO | Schimbarea Planșeului de la Unirii, o nouă zi. Băluță: Pericolul ce pândea tăcut în subteranul orașului este eliminat și înlocuit cu structură nouă # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat noi imagini de la Planșeul unirii. Aici, se reface placa de beton din centrul Bucureștiului. El a spus că încet, încet „pericolul ce pândea tăcut în subteranul orașului
11:10
Imaginea unui dezastru din Gara de Nord: trotuarul rulant spre Gara Basarab, vandalizat și abandonat. Ar urma să fie reparat odată cu Pasajul Basarab # B365.ro
Trotuarul rulant din Gara de Nord a ajuns într-o stare deplorabilă. Acesta a fost vandalizat în urmă cu mai mulți ani și așa a rămas. De aici, a fost luate și elemengte din structură. PMB
11:10
Cum pot ajunge bucureștenii să-și dispere frați, surori, unchi, mătuși și soacre din cauza Termoenergetica. „M-am săturat să fac naveta la rude pentru duș!” # B365.ro
Zilnic în Capitală măcar un bucureștean se confruntă cu lipsa căldurii și a apei calde. Nu este nevoie de o statistică oficială este pur și simplu realitatea de zi cu zi a vieții din București.
10:20
FOTO | Ciucu lansează operațiunea “Marele Control” din Centrul Bucureștiului, mai ales în zona protejată. Ținte principale: terasele. Și-o veste bună pentru patroni # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, a dispus verificarea construcțiilor ilegale de pe dosmeniul public, în zona centrală a orașului și în apropiere de aceasta. El a anunțat desființarea mai multora dintre ele. Ciucu a dispus desființarea
Acum 8 ore
10:00
Șocul pe care l-ar trăi un om care n-a mai fost cu trenul de la București la Timișoara de 30 de ani. Acum, călătoria durează de două ori mai mult, dacă ai noroc # B365.ro
În urmă cu 30 de ani, respectiv în anul 1996, deși ne-ar veni greu să credem trenul de la București la Timișoara făcea mult mai puțin pe drum. Tot din Gara de Nord pleca și
09:50
Aventură la limita dintre viață și moarte: un puști s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un tren, în Halta Chiajna. Aproape 27.000 de volți l-au aruncat la pământ # B365.ro
Un adolescent a fost electrocutat, în timp ce a urcat pe un tren de marfă descompus în Halta Chiajna, lângă București. CFR a spus că linia de contact funcționează la aproape 27 de mii de
09:20
Se plombează din nou gropile din Sectorul 1. Lista zonelor unde vor interveni echipele în perioada 9–13 martie # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunuțat bucureștenii că echipele Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului (DUPSPM) continuă acțiunea de plombare a gropilor și refacere a asfaltului pe străzile din Sectorul 1. Săptămâna aceasta lucrările
09:00
VIDEO | Soluția Ciucu pentru una din marile crize ale orașului: unde îți lași mașina. Primarul general promite parcări subterane în centrul Bucureștiului # B365.ro
Primarul General, Ciprian Ciucu, a făcut o plimbare prin centrul orașului în weekend. După ce a văzut cum este și după ce a vorbit cu oamenii, a transmis că ar putea apărea alte parcări subterane
08:50
VIDEO | La drum cu vatmanința Clopoțica. „Soțul meu, șofer de autobuz, m-a avertizat: Vezi, când vii la STB, o să capeți poreclă” # B365.ro
Duminică, 8 martie, pe „Clopoțica", a condus din nou tramvaiul prin București. Vatmanița Georgeta Dumitrache lucrează aici de fix un deceniu. Primăria Municipiului București a făcut un videoclip cu ocazia zilei Femeii – 8 martie.
08:10
FOTO | Descoperirea lui Ciucu, pe Calea Victoriei: bariera mobilă pusă abuziv, pe domeniul public, fața Palatului Știrbei. „Hai să vedem dacă vor evita și amenda” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitaelei, a anunțat bucureștenii că a descoperit o ilefalitate făcută în fața Palatului Știrbei. Devenit mall de lux recent, la intrarea lui are și o noutate și anume o barieră
Acum 12 ore
08:00
BREAKING | Schimbări majore pe mai multe linii STB, de azi, după redeschiderea circulației la linia 5. Lista completă a modificărilor # B365.ro
În acest weekend, linia 5 de tramvai s-a redeschis, ceea ce a dus la multe schimbări în circulația STB. Tramvaiul Corporatiștilor a revenit în nordul Capitalei cu un traseu mai lung, iar alte linii au
07:50
FOTO | Mașină răsturnată pe Bulevardul Timișoara, o bandă complet blocată din cauza accidentului # B365.ro
Ziua de luni începe cu un accident grav pe bulevardul Timișoara, unde o mașină s-a răsturnată, în această dimineață. Potrivit unui martor, membru al comunității Infotrafic București și Ilfov, accidentul de pe Bd. Timișoara s-a
06:10
Mucenicii, o tradiție care îmbină religia cu o eternă dispută culinară. Care-s mai buni, cei moldovenești sau cei de București? # B365.ro
În fiecare an, pe 9 martie, bucătăriile din România se umplu de miros de nucă, scorțișoară și, după caz, aluat copt. Este ziua în care se pregătesc mucenicii, unul dintre cele mai îndrăgite deserturi tradiționale.
Acum 24 ore
03:00
Palatul Universul ascunde și azi, în umbra sa, Casa cu statui “Cazzavillan”. Italianul cu inimă de român a inventat reportajul de senzație și “mica publicitate” în București # B365.ro
O casă cu totul remarcabilă trăiește și azi pe strada Brezoianu, lângă mărețul Palat Universul. Aici și-a avut sediul ziarul „Universul", creația jurnalistului de origine italiană Luigi Cazzavillan. Trecătorul care nu ridică capul, poate că
8 martie 2026
17:00
Analize gratuite pentru femeile din Sectorul 2, în toată luna martie. Se decontează inclusiv CT-uri și RMN-uri # B365.ro
Printre atâtea oferte de distracție, relaxare, plimbări și alte evenimente dedicate Zilei Internaționale a Femeii, există și inițiative serioase, legate de sănătatea femeilor. De exemplu, faptul că doamnele și domnișoarele din Sectorul 2 al Capitalei
Ieri
15:30
FOTO | Primarul Ciucu s-a dus cu flori să întâmpine tramvaiul 5, bucuros că în sfârșit s-a reluat circulația. Ce zi frumoasă pentru transportul bucureștean! # B365.ro
După ce ieri primarul Ciucu și-a luat o armată de directori, funcționari din Primărie, polițiști și arhitecți și s-a dus să inspecteze Bucureștiul așa cum e el de urât, azi privește și partea bună a
15:10
Cum a apărut Ziua Femeii și de ce în România a fost confundată cu Ziua Mamei. Istoria zilei de 8 martie, de la proteste pentru drepturi, la flori și felicitări # B365.ro
În fiecare an, pe 8 martie, milioane de oameni din întreaga lume oferă flori, cadouri și mesaje speciale femeilor din viața lor. Pentru mulți români însă, această zi este asociată mai ales cu Ziua Mamei.
14:10
FOTO | Primăvara a ajuns în Pădurea Băneasa, păsările cântă și veverițele sar prin copaci. Între timp, oamenii taie lemn în neștire și pregătesc betonul # B365.ro
După lunile reci de iarnă, Pădurea Băneasa începe să revină la viață. Pe alocuri au apărut ghiocei, iar pământul se colorează în nuanțe de verde. Liniștea dimineților este spartă de ciripitul păsărilor care își caută
12:20
8 Martie în București: variante de distracție pentru cei rămași în pană de idei, de la plimbări romantice, la târgul de mucenici # B365.ro
8 martie e evenimentul care, la nivel global, sărbătorește femeia și tot ceea ce poate fi ea mai frumos în această lume. Fie că este mamă, iubită, soție, parteneră de afaceri sau prietenă. Așa că
11:40
FOTO | Piatra cubică de sub Podul Parcului IOR o ia la vale. Bucureștenii îi cer primarului Negoiță să intervină de urgență # B365.ro
Pavajul de sub Podul Parcului IOR se distruge pe zi ce trece. Trotuarul din zona Bisericii Ortodoxe de lemn în stil maramureșean se scufundă în apă, iar bucureștenii se tem că în curând nu vom
10:00
Primul tramvai care circulă cu călători pe Linia 5, după 2 ani de Șantier la șinele Tramvaiului Corporatiștilor. Primarul Ciucu, declarații pe Barbu Văcărescu # B365.ro
După 2 ani de șantier pentru refacerea șinelor de tramvai, linia 5 se redeschide circulației astăzi, Tramvaiul Corporatiștilor revine pe șinele modernizate de pe Barbu Văcărescu de la ora 12. PMB a anunțat că, la
07:50
Strada Plantelor, kilometrul zero al intelectualilor și artiștilor care stă ca exemplu de renaștere în București # B365.ro
Există în București străzi pe care le traversezi grăbit, fără să le reții numele. Apoi există străzi care par să îți vorbească. Strada Plantelor face parte din a doua categorie. Ascunsă între vechiul cartier al
06:00
Linia tramvaiului 41 nu leagă doar Vestul de Nord și Ghencea de Giulești, ci și play-off-ul de play-out # B365.ro
Sunt puține lucruri în București care să spună mai multe despre fotbalul românesc decât linia de tramvai 41. La prima vedere e doar un mijloc de transport. Un tramvai care scârțâie disciplinat între cartiere. Dar
7 martie 2026
18:00
FOTO | Primarul Ciucu a descoperit azi că Bucureștiul e foarte urât, „așa nu se mai poate”. Anunță decizii radicale, cu demolat terase și construcții ilegale și ne cere răbdare # B365.ro
„Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare". Asta a găsit azi primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, în orașul în care pare că n-ar mai fi umblat vreodată. Domnul primar pare că a fost în inspecție generală și
17:00
Primăria Sectorului 1 se laudă că „plombează” gropi. OK, Plombăm, dar la un moment dat tot va trebui să facem extracție și să punem implant # B365.ro
A venit primăvara, dar mai bine ar veni direct vara sau Crăciunul din nou. Acum e anotimpul când Bucureștiul arată ca un oraș bombardat, dintr-o lume unde nu ne-am dori să ajungem. Bănuiesc că știți
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
VIDEO | Cum arată un bătrân tramvai Bucur LF modernizat. STB anunță că a trecut de probe. Cu ce dotari noi iese pe traseu # B365.ro
Tramvaiul Bucur LF e pregătit să revină pe liniile 1 și 10 din București și să ne ofere o experiență complet diferită față de vechile tramvaie. Societatea de Transport București a anunțat că garnitura a
14:30
ESENȚIAL | PMB, primul anunț oficial despre Linia 5: O repunem în funcțiune pe 8 Martie. Ciucu va face declarații la intersecția Barbu Văcărescu x Fabrica de Glucoză # B365.ro
Gata, e oficial! De mâine circulăm pe Linia 5. Ce cadou frumos de 8 Martie, nu? Cu mare fală, Primăria Municipiului București anunță pe Facebook că lucrarea e gata și ne suim în tramvai tocmai
13:40
De 8 martie, bucureștencele se pot bucura de mai multe evenimente din oraș, care nu vor presupune neapărat o cheltuială financiară greu de suportat. Dar au și șansa de a vizita locuri speciale din Capitală,
12:40
VIDEO | „Ciocănitorul” Woody și-a făcut apariția în Parcul Tineretului ca să vestească primăvara. De fapt, e un pițigoi de ți-e mai mare dragul să-l privești # B365.ro
Primăvara începe să își facă simțită prezența în parcurile din București, iar unul dintre primele „personaje" surprinse zilele acestea este o mică pasăre pe care o s-o numim „Ciocănitorul" Woody. Nu are penajul chiar roșu
11:00
Supraviețuire miraculoasă după ce un șofer a plonjat cu mașina în apă, în zona Splaiul Unirii – Glina # B365.ro
O clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca un șofer să piardă controlul volanului și să iasă de pe carosabil, iar mașina să ajungă direct în apă, unde a rămas parțial scufundată. Martorii aflați
09:30
VIDEO | Premiera care prevestește dispariția Liniei 5: un Imperio ajunge la Terminalul Pantelimon. Tramvaiul Corporatiștilor reintră pe șine cu alt nume și alt traseu # B365.ro
Reluarea circulației pe Linia 5 – Tramvaiul Corporatiștilor, unde s-a făcut prima mare lucrare de reparare a șinelor, este deja o saga. Informația că tramvaiele 5 vor începe să circule iar a apărut în repetate
06:10
FOTO | Primul troleibuz care a circulat vreodată prin București. De unde până unde ne ducea linia 81 # B365.ro
A fi locuitor în București îți oferă multe oportunități de a te întâlni cu istoria, în toate formele ei. Cu bunele și cu relele sale, dacă îi dai o șansă, poți descoperi multe locuri speciale.
06:00
Mahalaua Vergului din Capitală. Unde se afla pe hartă una dintre cele mai influente zone ale Bucureștiului de odinioară # B365.ro
În istoria Bucureștiului, mahalalele au reprezentat mult timp structura de bază a orașului. Înainte de apariția cartierelor moderne și a planurilor urbanistice, capitala era alcătuită dintr-o rețea de comunități locale organizate în jurul bisericilor și
02:10
Cel mai sentimental primar al Bucureștiului: Barbu Delavrancea. A scăpat Micul Paris de “revoltătorul spectacol” al tramvaielor trase de cai, în favoarea celor electrice # B365.ro
Scriitor vrăjit de cuvinte, autor al faimoasei piese de teatru "Apus de Soare", avocat „al cauzelor pierdute" și mare orator în epocă, ministru al Lucrărilor Publice, Barbu Delavrancea a fost primar al Bucureștiului o perioadă
6 martie 2026
19:30
Flashmob artistic „Culoare pentru Ea” în Piața Matache, de Ziua Femeii. Acolo, va fi și Târgul de Mărțișoare # B365.ro
În acest weekend, are loc Târgul de Mărțișoare din Piața Matache. Aici, de 8 martie, va fi și un
19:30
FOTO | Trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari au fost, în sfârșit, redate pietonilor. Au dispărut mașinile de pe ele # B365.ro
După ani de sesizări din partea cetățenilor, trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari au fost, în sfârșit, eliberate de mașinile parcate ilegal. Intervențiile au început în noiembrie 2025. Iar în această săptămână autoritățile au continuat […] Articolul FOTO | Trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari au fost, în sfârșit, redate pietonilor. Au dispărut mașinile de pe ele apare prima dată în B365.
19:00
ESENȚIAL | Tramvaiul Corporatiștilor revine în circulația STB, dar cu mai multe schimbări. Linia 5 devine linia 50 și va avea un traseu mai lung # B365.ro
În foarte curând, linia 5 de tramvai se va redeschide, după o pauză de câțiva ani. Este posibil ca traseul Tramvaiului Corporatiștilor să fie extins. Se schimbă numărul liniei. Linia 5 se va redeschide Club […] Articolul ESENȚIAL | Tramvaiul Corporatiștilor revine în circulația STB, dar cu mai multe schimbări. Linia 5 devine linia 50 și va avea un traseu mai lung apare prima dată în B365.
17:40
4 linii STB ar putea circula deviat pentru meciul FCSB – Universitatea Cluj. Partida are loc sâmbătă seară, pe Arena Națională # B365.ro
TPBI a informat călătorii că mai multe linii STB ar putea avea trasee modificate sâmbătă seară, 7 martie. Măsurile sunt la dispoziția Brigăzii Rutiere. Acestea ar urma să fie aplicate pentru meciul de fotbal FCSB […] Articolul 4 linii STB ar putea circula deviat pentru meciul FCSB – Universitatea Cluj. Partida are loc sâmbătă seară, pe Arena Națională apare prima dată în B365.
17:40
FOTO | Adorabila „Oreo” își caută o familie în București. Stăpâna pisicuței pleacă în delegație și nu o mai poate păstra # B365.ro
O pisicuță de un an și jumătate, sterilizată și cu toate vaccinurile la zi, caută o familie iubitoare.Stăpână pleacă într-o delegație în afara orașului și nu poate să o mai țină. „Oreo”, o pisicuță superbă […] Articolul FOTO | Adorabila „Oreo” își caută o familie în București. Stăpâna pisicuței pleacă în delegație și nu o mai poate păstra apare prima dată în B365.
