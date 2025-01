Marius Şumudică a început curăţenia la Rapid! Patru jucători, printre care un nume greu, vor pleca de la echipă

14:00

LeBron James a împlinit 40 de ani pe 30 decembrie, dar starul celor de la Los Angeles Lakers se simte în continuare foarte bine. Vedeta din NBA a acordat un interviu în care a explicat ce planuri are pe final de carieră. Chiar dacă nu are de gând să facă acest lucru, James a declarat […]